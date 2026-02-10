Ciorba, secretul unei alimentații echilibrate: multă apă, puține calorii și sațietate de durată

11:40

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a pus sub acuzare mai mulţi funcţionari ai Primăriei Sectorului 5 şi persoane din mediul de afaceri într-un dosar care vizează un presupus mecanism de obţinere, contra unor sume de bani, a unor recepţii rapide şi favorabile pentru proiecte imobiliare cu probleme. Potrivit procurorilor, cauza are legătură cu recepţia unei clădiri […]