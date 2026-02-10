UE fixează un obiectiv ambițios: -90% emisii până în 2040, cu ajutorul creditelor de carbon
Timis Online, 10 februarie 2026 22:50
Parlamentul European a adoptat obiectivul climatic 2040: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% față de 1990, folosind și credite internaționale de carbon. Extinderea pieței de carbon la transport și clădiri a fost amânată pentru 2028.
Parlamentul European susține lansarea euro digital, propus de BCE pentru a consolida suveranitatea UE în domeniul plăților. Proiectul ar putea fi implementat până în 2029, fără a înlocui numerarul.
UE declară război hărțuirii cibernetice. Aplicație europeană pentru protejarea copiilor # Timis Online
Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice, destinat protejării sănătății mintale a copiilor și adolescenților în mediul online din UE. Inițiativa prevede lansarea unei aplicații europene pentru raportarea ușoară a cazurilor de hărțuire, coordonarea măsurilor naționale și promovarea unor practici digitale mai sigure, cu accent pe prevenție și sprijin pentru școli.
Scandalul Epstein ajunge în Norvegia. Parlamentul lansează o anchetă asupra legăturilor cu elitele politice și regale # Timis Online
Parlamentul Norvegiei a decis înființarea unei comisii de anchetă independente pentru a investiga legăturile dintre Jeffrey Epstein și mai multe personalități norvegiene, după publicarea unor documente în SUA. Ancheta vizează inclusiv contacte ale prințesei moștenitoare Mette-Marit și presupuse fapte de corupție implicând foști oficiali de rang înalt. Mandatul și componența comisiei urmează să fie stabilite.
Viraj dur în politica de migrație a UE: deportări în afara Uniunii și acces mai greu la azil # Timis Online
Parlamentul European a votat un pachet de legi care înăsprește politicile de migrație, permițând deportarea migranților în țări din afara UE și restricționarea accesului la azil pentru persoane din state considerate „sigure”. Măsurile, susținute de PPE și de extrema dreaptă, includ o listă de țări precum Georgia, Turcia, India, Maroc sau Tunisia. Votul marchează o premieră politică, prin colaborarea dintre centru-dreapta și extrema dreaptă pe tema migrației.
Următorul concert la Filarmonica Banatul Timișoara, sub bagheta dirijorului Levente Török, propune un program captivant, cu muzică de Manuel de Falla, Serghei Prokofiev și Ludwig van Beethoven. Solist va fi pianistul Daniel Ciobanu, laureat al Concursului Internațional Arthur Rubinstein.
Cum să nu fii păcălit la cadouri și servicii de Valentine’s Day și Dragobete. Recomandările ANPC # Timis Online
ANPC le recomandă consumatorilor să fie atenți la cumpărăturile făcute pentru Valentine’s Day și Dragobete, verificând calitatea și etichetarea produselor precum ciocolata, florile, bijuteriile, cosmeticele și voucherele cadou. Autoritatea sfătuiește achiziționarea produselor doar din surse autorizate, verificarea prețurilor și a condițiilor de utilizare, precum și prudență în folosirea cardurilor de cumpărături, pentru a evita costuri suplimentare sau fraude.
Ministrul Culturii dă înapoi: proiectul privind pontajul artiștilor, revizuit după protestele din fața TNB # Timis Online
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte, după protestul organizat în fața TNB și reacțiile din țară. Termenul de aplicare ar putea fi prorogat, iar grupul de lucru va fi extins, în contextul în care artiștii contestă obligativitatea raportărilor zilnice, considerând că acestea birocratizează munca artistică.
România se află în pragul unor sancțiuni record din partea UE, avertizează FACIAS, care a făcut topul ministerelor responsabile de netranspunerea celor 25 de directive europene în legislația națională. Printre directivele neimplementate se numără unele privind eficiența energetică, dar și o directivă care îi privește direct pe românii împovărați de credite și pe care statul român o tot amână, în beneficiul băncilor.
Plata cu cardul, disponibilă la Direcția Județeană de Mediu Timiș pentru avize și autorizații # Timis Online
Direcția Județeană de Mediu Timiș (DJM Timiș) anunță implementarea unei noi facilități de plată, menite să simplifice accesul cetățenilor și al agenților economici la serviciile instituției.
FOTO. Trei echipe de robotică din Timișoara, calificate la etapa națională FIRST Tech Challenge # Timis Online
Mai multe echipe de robotică formate din elevi timișoreni au obținut rezultate notabile la etapa regională FIRST Tech Challenge - Regiunea Vest, desfășurată în perioada 7-8 februarie, la Hunedoara. Competiția a fost organizată de Asociația Nație Prin Educație și a reunit 25 de echipe din vestul țării.
Fritz versus „dosărelul” de la ANI. Primarul, confirmat ca incompatibil în primă instanță # Timis Online
Curtea de Apel Timișoara a confirmat decizia ANI prin care Dominic Fritz a fost declarat incompatibil și i-a respins contestația. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în 15 zile. Primarul are de plătit și peste 5.000 de lei cheltuieli de judecată.
Chin Chin, restaurant ce reunește patru culturi asiatice într-o locație inedită și un meniu desăvârșit, s-a deschis în Iulius Town # Timis Online
O nouă atracție culinară s-a inaugurat în Iulius Town Timișoara. Chin Chin aduce un concept special, ce reunește tradiții din China, Japonia, Vietnam și Singapore. Restaurantul este o armonie între cele patru culturi asiatice, atât în bucătărie, cât și în design-ul interior, care a fost realizat de casa de arhitectură Wow Project. Restaurantul se află la parterul clădirii de birouri United Business Center 0.
Peste 2.000 de timișeni cu infecții respiratorii într-o singură săptămână. A fost raportat și un singur caz de COVID-19 # Timis Online
Datele Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș arată o creștere a infecțiilor respiratorii în județ în ultima săptămână (2-8 februarie 2026). În total, au fost înregistrate 2.078 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 54 au necesitat spitalizare.
Un desen „de atelier” al lui Brâncuși este scos la licitație chiar de ziua artistului # Timis Online
Un desen realizat cu tuș, pe hârtie, și semnat în peniță de Constantin Brâncuși este scos la licitație de Galeriile Artmark, la doar 8000 de euro. Schița reprezintă un colț din atelierul artistului. Licitația va avea loc chiar în 19 februarie, de Ziua Națională Brâncuși. Între 30 septembrie 2023 și 28 ianuarie 2024, expoziția Brâncuși, la Timișoara, a atras peste 130.000 de vizitatori, conform datelor publicate de Muzeul de Artă .
Organizația Salvați Copiii trage un semnal de alarmă: aproape jumătate dintre tineri au fost abordați de străini pe internet # Timis Online
Rezultatele celei mai recente cercetări sociologice realizate de Organizația Salvați Copiii România la finalul anului 2025 conturează o radiografie îngrijorătoare a vulnerabilității copiilor în mediul virtual. Studiul arată că aproape 80% dintre copii navighează pe internet fără restricții, iar controlul parental scade semnificativ pe măsură ce aceștia înaintează în vârstă.
Un bărbat din Timișoara a ajuns în arest după ce a fost prins la volan, deși nu avea voie să conducă # Timis Online
Polițiștii din Timișoara au reținut un bărbat de 31 de ani după ce au descoperit că a condus un autoturism deși avea permisul suspendat.
Între 16 februarie și 2 martie, Primăria Timișoara desfășoară o nouă acțiune de deratizare în oraș. Sunt amplasate stații de intoxicare pentru rozătoare, cu substanțe avizate. Cetățenii sunt rugați să evite contactul cu momeala.
Scandal la semafor, în Timișoara. Un bărbat a ajuns în arest după ce a dat cu pumnii în mașina concubinei # Timis Online
Un bărbat de 44 de ani a fost reținut de polițiști după ce a ignorat un ordin de protecție și a lovit cu pumnii geamul mașinii fostei concubine, care era oprită la semafor în Timișoara.
Medicii Spitalului Victor Babeș din Timișoara ne explică despre vaccinul împotriva hepatitei B, în cadrul campaniei de informare privind prevenția bolilor infecțioase.
Bolojan spune că se va reduce numărul de comune dacă administrațiile nu devin mai eficiente # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în lipsa unor măsuri de eficientizare a administrației publice locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune, scrie Agerpres.
Peste un an și ceva, timișorenii vor putea face sport pe terenul multifuncțional de pe Bogdăneștilor. Opt oferte la licitație # Timis Online
Primăria Timișoara a scos la licitație amenajarea unui teren multifuncțional pe Calea Bogdăneștilor, o investiție de aproape 1,5 milioane de euro. Opt firme și asocieri au depus oferte pentru transformarea terenului viran într-un spațiu public modern.
Bărbat urmărit de autorități, descoperit de jandarmi într-un parc de copii din Timișoara. Agitația l-a dat de gol # Timis Online
Un bărbat urmărit de poliție a fost prins ieri, de jandarmii din Timișoara, chiar într-un parc de copii de pe bulevardul General I. Dragalina.
Amenzi de peste 150.000 de lei în Timișoara: controale dure pe șantiere pentru protecția mediului și disciplina în construcții # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Serviciilor Protecția Mediului și Disciplina în Construcții au intensificat, în ultima lună, controalele pe șantierele din Timișoara. Oamenii legii au verificat respectarea legislației privind gestionarea deșeurilor, protecția mediului și deținerea documentelor legale necesare desfășurării lucrărilor.
Timișoreanca Ana Maria Moldovan s-a calificat în semifinala Selecției Naționale Eurovision România 2026 # Timis Online
Ana Maria Moldovan, o tânără artistă din Timișoara, s-a calificat în semifinala Selecției Naționale Eurovision România 2026 cu piesa „Aripi să zbor”, o compoziție scrisă de ea.
Lugoj: Militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, uniți pentru viață într-o amplă acțiune de donare de sânge # Timis Online
Solidaritatea și spiritul civic au fost din nou la înălțime la Lugoj, unde militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina” au demonstrat că implicarea salvează vieți.
Mașină de 50.000 de lei, căutată de autoritățile din Austria, oprită la vama Moravița # Timis Online
O mașină în valoare de aproximativ 50.000 de lei, căutată de autoritățile din Austria, a fost oprită la vama Moravița, în timp ce încerca să intre în România.
Marți, 10 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Durerile care nu trebuie ignorate. Când simptomele „banale” pot ascunde o boală reumatică # Timis Online
De multe ori, bolile reumatice nu debutează brusc, cu simptome dramatice, ci cu dureri ușoare, rigiditate matinală sau oboseală pe care le punem pe seama vârstei, efortului sau stresului zilnic. Într-un interviu pentru Tion, dr. Viorica Ursu, medic specialist reumatologie, explică ce semne ar trebui să le dea de gândit pacienților, cât de important este diagnosticul precoce și cum pot fi prevenite complicațiile care afectează mobilitatea și calitatea vieții.
Marți, 10 februarie, puteți să mergeți la un spectacol de teatru sau să vă jucați remi. Mai sunt și expoziții pe care le puteți vizita.
O călătorie prin cinematografia anilor ’60-’70. Festivalul „Il Cinema Ritrovato on Tour” revine pe ecranele din Timișoara # Timis Online
Cinefilii vor avea ocazia să descopere o selecție de filme clasice restaurate în cadrul ediției din 2026 al „Il Cinema Ritrovato on Tour”, un eveniment dedicat cinematografiei de patrimoniu organizat de Ceau, Cinema! împreună cu Institutul Italian de Cultură. Proiecțiile au loc, pentru al doilea an la rând, și la Timișoara.
FOTO. Amenzi de aproape 250.000 de lei date de polițiștii timișeni după verificări în stațiile CF # Timis Online
Peste 300 de amenzi și două cazuri de conducere fără permis, după controale extinse ale Poliției Transporturi Timiș în stațiile de cale ferată din județ.
„Gazeta Inimilor Burgheze” readuce poveștile de dragoste și elitele Timișoarei de altădată # Timis Online
Timișoara își redeschide porțile către istoria sa romantică și mondenă. Muzeul Național al Banatului invită publicul să descopere o nouă ediție din „Gazeta Inimilor Burgheze”, care pune în lumină povești de dragoste și alianțe sociale din burghezia timișoreană.
Ziua Republicii Indiei a fost celebrată pe 7 februarie la Timișoara, printr-un eveniment organizat de Ambasada Indiei, care a reunit aproximativ 250 de membri ai comunităților indiană și română. Manifestarea a inclus discursuri oficiale, proiecția filmului patriotic „Dhurandhar” și momente de recunoaștere a contribuțiilor comunității indiene locale.
Fritz, de departe cel mai popular politician din Timiș pe rețelele de socializare. Robu de abia mai intră în top 5 # Timis Online
Dominic Fritz domină detașat rețelele sociale în rândul politicienilor din Timiș, cu sute de mii de urmăritori și impact major pe Facebook și TikTok. Fostul primar Nicolae Robu a coborât în afara podiumului, fiind depășit de Degianski, Grindeanu și Drulă.
Moșnița Nouă face un pas important pentru comunitate prin demararea lucrărilor la noua creșă de pe strada Nucilor, proiect finanțat integral din bugetul local, în valoare de 6,34 milioane lei (TVA inclus).
Educația antreprenorială ar trebui să fie o prioritate pentru universitățile românești, spune rectorul UVT # Timis Online
Educația antreprenorială nu mai poate fi tratată doar ca un curs opțional pentru studii economice, ci trebuie integrată ca o competență transversală esențială pentru toate domeniile universitare, susține profesorul universitar Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara (UVT). Afirmațiile sunt bazate pe analiza raportului Comisiei Europene „Entrepreneurial Skills and Mindsets in Education” (2025), realizat în cadrul inițiativei „Community for Educational Innovation”.
Șoferii de transport public și marfă, în atenția polițiștilor din Timiș timp de o săptămână # Timis Online
O săptămână de controale intense îi așteaptă pe șoferii de autobuze și camioane, în perioada 9-15 februarie, când Poliția Rutieră verifică respectarea regulilor de circulație la nivel național.
Multiplexity, etapa II. După ani de zile, primăria cere fonduri europene și pentru transformarea fostului depou # Timis Online
Primăria Timișoara cere 14 milioane de euro din Programul Regional Vest 2021–2027 pentru etapa a doua a proiectului MultipleXity. Fondurile ar urma să acopere parțial transformarea fostului depou de tramvaie de pe bd. Take Ionescu într-un centru cultural regional.
Incendiu pe șantierul Centrului de Mari Arși din Timișoara, la o zi după ce a fost anunțată finalizarea lucrărilor # Timis Online
La o zi după ce Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că este gata clădirea Centrului de Mari Arși din Timișoara, pe șantier a avut loc un incendiu.
Federația Română de Șah anunță că anul competițional 2026 debutează în forță la Timișoara. Orașul va găzdui unele dintre cele mai importante Campionate Naționale Individuale din calendarul șahului românesc, dedicate tuturor categoriilor de vârstă și nivelurilor de performanță.
FOTO. Spitalul viitorului, la Lugoj: arhitectură medicală care leagă orașul de natură # Timis Online
Municipiul Lugoj se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții publice din ultimele decenii. Este vorba despre construcția unui spital complet nou, proiectat conform celor mai recente tendințe internaționale în arhitectura medicală.
Tion realizează o serie în care analizează activitatea parlamentarilor de Timiș. După ce în primele două episoade am prezentat activitatea a doi parlamentari USR – senatorul Sorin Șipoș și deputatul Vlad Șendroiu – în al treilea abordăm activitatea parlamentară ultimului parlamentar din același partid care a fost votat în Timiș – Cătălin Drulă.
Astmul nu trebuie să excludă copiii și tinerii din sport, explică specialiștii. Este cea mai frecventă afecțiune cronică la sportivii olimpici # Timis Online
Astmul bronșic nu este o piedică pentru performanță sportivă și niciun motiv pentru excluderea copiilor de la mișcare, transmit specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii. Potrivit acestora, cu tratament corect, educație medicală și adaptarea efortului, copiii cu astm pot avea o viață activă, inclusiv în sportul de performanță.
Vacanță la munte în Banatul Montan: pârtiile sunt deschise, condițiile bune pentru schi și snowboard # Timis Online
Comunitatea Banatul Montan îi invită pe părinți și copii să profite de vacanță și să aleagă muntele pentru relaxare și distracție în aer liber.
Start pentru comerțul de Mărțișor la Lugoj. Primăria a deschis înscrierile pentru vânzarea de flori și decorațiuni # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj anunță deschiderea procedurii de autorizare a comerțului stradal pentru vânzarea de mărțișoare, flori, felicitări și decorațiuni specifice zilelor de 1 și 8 Martie. Comercianții interesați pot depune cererile începând cu 12 februarie 2026.
Moțiunea simplă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, va fi dezbătută astăzi în Senat # Timis Online
Moțiunea simplă depusă împotriva ministrului interimar al Educației, Ilie Bolojan, va fi dezbătută și votată luni, 9 februarie, în plenul Senatului. Documentul vizează politicile recente din domeniul educației, în special reducerea sprijinului social pentru studenți, într-un context economic marcat de inflație, potrivit Agerpres.
Controale nocturne în Timișoara: amenzi de 10.000 de lei pentru fumatul ilegal în localuri # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Inspecție Comercială au desfășurat, și în acest weekend, o amplă acțiune de control în Timișoara, vizând respectarea legislației privind consumul produselor din tutun.
Platforma care aduce animalele pierdute acasă: PetRadar.org se lansează oficial în România # Timis Online
Cu peste 200.000 de animale înregistrate și utilizatori din mai mult de 90 de țări, platforma internațională PetRadar.org ajunge, în premieră, și în România. Astfel, oferă deținătorilor de animale o soluție modernă, rapidă și eficientă atunci când companionul lor se rătăcește.
Avertisment de la Primăria Moșnița Nouă: impozit mărit pentru clădirile fără raport de evaluare # Timis Online
Primarul comunei Moșnița Nouă, Gerald Simonis, atrage atenția cetățenilor și mediului de afaceri asupra unei obligații fiscale esențiale, a cărei nerespectare poate duce la majorări semnificative de impozit în anul 2026.
