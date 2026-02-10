City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro
Financial Intelligence, 10 februarie 2026 23:10
Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […] The post City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
23:10
City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro # Financial Intelligence
Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […] The post City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
20:30
Judeţul Ilfov trece la operator unic pentru deşeuri; ADIGIDI îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de până la 80%, prin campanii de educaţie (director) # Financial Intelligence
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor […] The post Judeţul Ilfov trece la operator unic pentru deşeuri; ADIGIDI îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de până la 80%, prin campanii de educaţie (director) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
19:30
Mercosur – Parlamentul European aprobă clauzele de salvgardare pentru a proteja agricultura UE # Financial Intelligence
Garanții suplimentare pentru produsele agricole sensibile, cum ar fi carnea de vită și de pasăre Praguri stricte pentru […] The post Mercosur – Parlamentul European aprobă clauzele de salvgardare pentru a proteja agricultura UE appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Macron: Administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE # Financial Intelligence
Liderii UE vor organiza joi un summit la un castel din Belgia Macron avertizează asupra tensiunilor care vor […] The post Macron: Administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, analizat la Palatul Victoria # Financial Intelligence
Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și a țintelor și jaloanelor din […] The post Stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, analizat la Palatul Victoria appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproşez # Financial Intelligence
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia […] The post Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproşez appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Lion Capital a raportat o deținere de 5,33% din Fondul Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori […] The post Lion Capital a raportat o deținere de 5,33% din Fondul Proprietatea appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
17:30
Raportările de sustenabilitate trebuie să devină o conformare naturală (preşedinte ASF) # Financial Intelligence
Raportările privind sustenabilitatea nu trebuie privite exclusiv ca obligaţii administrative, ci ca o necesitate pentru asigurarea stabilităţii şi […] The post Raportările de sustenabilitate trebuie să devină o conformare naturală (preşedinte ASF) appeared first on Financial Intelligence.
17:00
City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro # Financial Intelligence
Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […] The post City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Datoriile firmelor la stat urcă la 77,8 miliarde lei în T4/2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe (Risco) # Financial Intelligence
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025. […] The post Datoriile firmelor la stat urcă la 77,8 miliarde lei în T4/2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe (Risco) appeared first on Financial Intelligence.
17:00
UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, declară Kaja Kallas # Financial Intelligence
Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la […] The post UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, declară Kaja Kallas appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Membrii Parlamentului European şi-au exprimat, marţi, sprijinul de principiu pentru un euro digital, o versiune electronică a monedei […] The post Eurodeputaţii sprijină lansarea unui euro digital appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Rolul guvernanței corporative în atingerea jaloanelor PNRR (Opinie Asociația Administratorilor Independenți) # Financial Intelligence
Asociația Administratorilor Independenți (AAI) susține reformarea companiilor de stat și salută faptul că, în discursul public, accentul se […] The post Rolul guvernanței corporative în atingerea jaloanelor PNRR (Opinie Asociația Administratorilor Independenți) appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Instanța supremă cere sesizarea Curții de Justiție a UE cu privire la modificările la pensiile speciale ale magistraților # Financial Intelligence
Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, a solicitat marți Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii […] The post Instanța supremă cere sesizarea Curții de Justiție a UE cu privire la modificările la pensiile speciale ale magistraților appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, a propus distribuirea de acțiuni gratuite (dividend în […] The post Digi Communications propune acționarilor distribuirea de acțiuni gratuite appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
14:10
Eazy Asigurări devine primul asigurător din România care permite emiterea instantă, din propriul portal de vânzări, a poliței de asigurare RCA pentru autovehiculele din categoria Risc Ridicat, pentru clienții alocați prin intermediul BAAR # Financial Intelligence
Eazy Asigurări digitalizează procesul de emitere a polițelor RCA pentru autovehiculele încadrate în categoria de risc ridicat, devenind […] The post Eazy Asigurări devine primul asigurător din România care permite emiterea instantă, din propriul portal de vânzări, a poliței de asigurare RCA pentru autovehiculele din categoria Risc Ridicat, pentru clienții alocați prin intermediul BAAR appeared first on Financial Intelligence.
14:10
România poate integra eficient sursele regenerabile doar prin dezvoltarea portofoliului de capacități de stocare. Tehnologia de acumulare prin pompaj – una dintre cele mai eficiente metode de a produce și stoca energie electrică # Financial Intelligence
*Investițiile în soluții de stocare cresc valoarea companiilor din domeniul energetic Creșterea capacității de stocare a devenit un […] The post România poate integra eficient sursele regenerabile doar prin dezvoltarea portofoliului de capacități de stocare. Tehnologia de acumulare prin pompaj – una dintre cele mai eficiente metode de a produce și stoca energie electrică appeared first on Financial Intelligence.
13:40
România susţine acordul UE-Mercosur, dar cere garanţii ferme pentru fermieri (secret de stat) # Financial Intelligence
România sprijină deschiderea pieţelor externe în cadrul acordului dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, dar solicită mecanisme eficiente de […] The post România susţine acordul UE-Mercosur, dar cere garanţii ferme pentru fermieri (secret de stat) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Polonia riscă o retrogradare a ratingului dacă nu stabilizează datoria, avertizează Fitch # Financial Intelligence
Finanţele publice ale Poloniei vor fi atent monitorizate până la următoarele alegeri, care vor avea loc la sfârşitul […] The post Polonia riscă o retrogradare a ratingului dacă nu stabilizează datoria, avertizează Fitch appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Bolojan spune că este necesară o lege a salarizării, dar estimează că intrarea ei în vigoare se va face etapizat # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este necesară o lege a salarizării care să prevadă atât creşteri, cât […] The post Bolojan spune că este necesară o lege a salarizării, dar estimează că intrarea ei în vigoare se va face etapizat appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Volker Raffel (E.ON Romania): Prelungirea schemei de plafonare înseamnă că România intră în infringement # Financial Intelligence
Mesajul privind prelungirea schemei de plafonare a preţurilor la gaze nu este unul potrivit, deoarece acest lucru înseamnă […] The post Volker Raffel (E.ON Romania): Prelungirea schemei de plafonare înseamnă că România intră în infringement appeared first on Financial Intelligence.
13:30
AI-ul nu e Netflix/De ce „abonamentul la inteligență” devine un risc și cum arată, în 2026, AI-ul care chiar îți aparține ((analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Până nu demult, discuția despre open-source în AI era simplă și, într-un fel, comodă: ești pro […] The post AI-ul nu e Netflix/De ce „abonamentul la inteligență” devine un risc și cum arată, în 2026, AI-ul care chiar îți aparține ((analiză Echipa Invergent) appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare a transmis Ministerului Economiei propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de OUG privind transpunerea noii Directive privind creditele de consum # Financial Intelligence
Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a transmis Ministerului Economiei propuneri concrete pentru îmbunătățirea proiectului de OUG […] The post Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare a transmis Ministerului Economiei propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de OUG privind transpunerea noii Directive privind creditele de consum appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Navigarea sigură pe internet înseamnă precauție (Centrul European al Consumatorilor din România) # Financial Intelligence
Doriți să faceți cumpărături online în siguranță? Atenție ce site-uri alegeți pentru a face asta, transmite ANPC. Pentru […] The post Navigarea sigură pe internet înseamnă precauție (Centrul European al Consumatorilor din România) appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Drăghici (ACoR), către Bolojan: N-ați făcut altceva decât să ne împachetați rând pe rând # Financial Intelligence
Măsurile adoptate de Guvern conduc ‘din nou la izgonirea tinerilor din România’, a declarat marți președintele Asociației Comunelor […] The post Drăghici (ACoR), către Bolojan: N-ați făcut altceva decât să ne împachetați rând pe rând appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Romsilva câștigă definitiv procesul pentru 43.227 hectare de pădure din Bacău; suprafețele rămân în proprietatea statului # Financial Intelligence
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut decizia definitivă favorabilă în dosarul având ca obiect reconstituirea dreptului […] The post Romsilva câștigă definitiv procesul pentru 43.227 hectare de pădure din Bacău; suprafețele rămân în proprietatea statului appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Bolojan: Pachetul privind reforma administraţiei ar trebui adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că pachetul de măsuri privind reforma administraţiei ar trebui adoptat cel mai târziu […] The post Bolojan: Pachetul privind reforma administraţiei ar trebui adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Sorin Grindeanu: Să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste; S-a încercat diabolizarea primarului din România # Financial Intelligence
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, la o dezbatere organizată de Asociaţia Comunelor din […] The post Sorin Grindeanu: Să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste; S-a încercat diabolizarea primarului din România appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Bolojan afirmă ca, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în lipsa unor măsuri de eficientizare a administraţiei publice locale, se va […] The post Bolojan afirmă ca, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune appeared first on Financial Intelligence.
11:30
UNTOLD, festival clasat pe locul 3 la nivel global în clasamentul Top 100 Festivals, anunță unul dintre cele […] The post STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026 appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Investitorii injectează miliarde în start-up-urile europene din domeniul AI şi al apărării (Financial Times) # Financial Intelligence
Investitorii injectează miliarde de euro în start-up-uri europene din domeniul inteligenţei artificiale şi al apărării, susţinând companii considerate […] The post Investitorii injectează miliarde în start-up-urile europene din domeniul AI şi al apărării (Financial Times) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Companiile Meta şi Google, acuzate într-un proces în SUA că produc intenţionat dependenţă în rândul tinerilor utilizatori # Financial Intelligence
Procesul companiilor Meta şi Google a început luni în faţa unei instanţe civile din Los Angeles, în California […] The post Companiile Meta şi Google, acuzate într-un proces în SUA că produc intenţionat dependenţă în rândul tinerilor utilizatori appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Transparency International constată declinul democraţiilor din întreaga lume şi un record negativ în SUA # Financial Intelligence
Organizaţia neguvernamentală pentru combaterea corupţiei Transparency International consemnează în raportul anual publicat marţi un declin democratic în întreaga […] The post Transparency International constată declinul democraţiilor din întreaga lume şi un record negativ în SUA appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
10:20
The post ROMANIAN SUSTAINABILITY FORUM, ediția 2026 (live) appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Financial Intelligence organizează a cincea ediție a evenimentului ”ROMANIAN SUSTAINABILITY FORUM” # Financial Intelligence
Financial Intelligence organizează astăzi, 10 februarie 2026, a cincea ediție a evenimentului “ROMANIAN SUSTAINABILITY FORUM”. Evenimentul va putea […] The post Financial Intelligence organizează a cincea ediție a evenimentului ”ROMANIAN SUSTAINABILITY FORUM” appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Deputatul PSD Mădălin Borș: Un nou proiect de lege care asigură un nivel ridicat de securitate cibernetică și securitate a datelor în instalațiile de producere a energiei # Financial Intelligence
Deputatul PSD Mădălin Borș anunță un nou proiect de lege, care asigură un nivel ridicat de securitate cibernetică […] The post Deputatul PSD Mădălin Borș: Un nou proiect de lege care asigură un nivel ridicat de securitate cibernetică și securitate a datelor în instalațiile de producere a energiei appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Actorii TNB protestează față de proiectul Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă # Financial Intelligence
Actorii Teatrului Național ‘I.L. Caragiale’ din București organizează marți un protest în fața TNB față de aplicarea programului-pilot […] The post Actorii TNB protestează față de proiectul Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Tudor Chirilă îl acuză pe ministrul Culturii că nu înţelege profesia pe care o practică: “Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul” # Financial Intelligence
Artistul Tudor Chirilă a reacţionat dur pe Facebook, după ce Ministerul Culturii a propus ca actori să prezinte […] The post Tudor Chirilă îl acuză pe ministrul Culturii că nu înţelege profesia pe care o practică: “Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul” appeared first on Financial Intelligence.
08:40
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […] The post Licitație competitivă deschisă cu strigare pentru vânzarea unor bunuri appeared first on Financial Intelligence.
08:40
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna decembrie 2025 de 3.165 lei […] The post Pensia reală, în scădere cu 8% la finalul anului 2025 appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Bolojan: Discuţiile din PNL au fost generate de aspecte privind reînnoirea partidului şi înlocuirea unor colegi # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă că discuţiile din interiorul PNL nu au fost generate de politici guvernamentale, ci de […] The post Bolojan: Discuţiile din PNL au fost generate de aspecte privind reînnoirea partidului şi înlocuirea unor colegi appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Bolojan: În perioada următoare vom face o nominalizare la Educaţie; va fi o persoană susţinută de PNL # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nominalizarea pentru portofoliul Educaţiei va fi făcută în perioada următoare, respectiv în […] The post Bolojan: În perioada următoare vom face o nominalizare la Educaţie; va fi o persoană susţinută de PNL appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Bolojan spune că stabilirea impozitului pe proprietate, bazat pe valoarea de piaţă, nu va determina în mod automat noi majorări # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că stabilirea impozitului pe proprietate, bazat pe valoarea de piaţă, nu va determina în […] The post Bolojan spune că stabilirea impozitului pe proprietate, bazat pe valoarea de piaţă, nu va determina în mod automat noi majorări appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Autorităţile sud-coreene afirmă că percheziţionează serviciile de informaţii după intruziunea unei drone în Nord # Financial Intelligence
Autorităţile sud-coreene au afirmat că au efectuat marţi percheziţii la serviciile de informaţii ale ţării şi la comandamentul […] The post Autorităţile sud-coreene afirmă că percheziţionează serviciile de informaţii după intruziunea unei drone în Nord appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Rubio merge în Europa, inclusiv în Ungaria, în pline tensiuni transatlantice # Financial Intelligence
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio va călători în Ungaria săptămâna viitoare, după ce preşedintele Donald Trump i-a oferit […] The post Rubio merge în Europa, inclusiv în Ungaria, în pline tensiuni transatlantice appeared first on Financial Intelligence.
06:30
NATO: SUA renunţă la două comandamente, dar obţin altul (surse diplomatice) # Financial Intelligence
SUA vor renunţa la două comandamente în cadrul NATO, dar vor obţine altul, într-un moment în care preşedintele […] The post NATO: SUA renunţă la două comandamente, dar obţin altul (surse diplomatice) appeared first on Financial Intelligence.
06:30
China respinge acuzaţiile SUA potrivit cărora ar fi efectuat în secret teste nucleare, catalogându-le drept “minciuni” # Financial Intelligence
China a respins luni acuzaţiile Statelor Unite potrivit cărora ar fi efectuat în secret teste nucleare, catalogându-le drept […] The post China respinge acuzaţiile SUA potrivit cărora ar fi efectuat în secret teste nucleare, catalogându-le drept “minciuni” appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Grevă de avertisment în peste 1.300 de primării din țară, între orele 10:00 și 12:00 # Financial Intelligence
Peste 1.300 de primării din țară vor fi, marți, în grevă de avertisment, între orele 10:00 și 12:00, […] The post Grevă de avertisment în peste 1.300 de primării din țară, între orele 10:00 și 12:00 appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
22:50
Bolojan: PNL, dacă doreşte să rămână un partid relevant, trebuie să susţină oameni performanţi # Financial Intelligence
Partidul Naţional Liberal, dacă doreşte să-şi întărească cota de încredere şi să rămână un partid relevant, trebuie să […] The post Bolojan: PNL, dacă doreşte să rămână un partid relevant, trebuie să susţină oameni performanţi appeared first on Financial Intelligence.
22:40
Ilie Bolojan, la Digi24: „Inevitabil vom avea o contracție economică”; Thuma: “Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan admite că există români pentru care ”orice fel de creştere” a costului vieţii, inclusiv majorarea […] The post Ilie Bolojan, la Digi24: „Inevitabil vom avea o contracție economică”; Thuma: “Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică” appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.