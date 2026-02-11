Pădurea de la Băile Felix: „Nu este un jaf forestier clasic, dar au existat nereguli” spune noul sef la Gărzii Forestiere Naționale 

13:00

Consilierii comunei Morteni sunt acuzați de încasarea indemnizației fără să fi participat la ședințele comisiilor de specialitate. O investigație publicată de Gazeta de Morteni a relevat un absenteism repetat al acestora, care nu ar mai fi luat parte la ședințe din 2019. Pe data de 24 noiembrie 2025, Gazeta de Morteni a trimis o solicitare […] Articolul Scandal la Morteni: consilieri acuzați că au încasat indemnizații fără să participe la ședințe apare prima dată în PRESShub.