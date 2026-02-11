Pădurea de la Băile Felix: „Nu este un jaf forestier clasic, dar au existat nereguli” spune noul sef la Gărzii Forestiere Naționale
PressHub, 11 februarie 2026 01:20
Problema tăierilor de pădure la Băile Felix a ieșit în evidență publică la finalul lunii ianuarie 2026, când Garda Forestieră și Poliția au descoperit tăieri ilegale în pădurea din jurul stațiunii, inclusiv arbori nemarcați care nu ar fi trebuit tăiați și au dus la deschiderea unui dosar penal. Cercetările au vizat o zonă de aproximativ […] Articolul Pădurea de la Băile Felix: „Nu este un jaf forestier clasic, dar au existat nereguli” spune noul sef la Gărzii Forestiere Naționale apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 2 ore
01:20
Pădurea de la Băile Felix: „Nu este un jaf forestier clasic, dar au existat nereguli” spune noul sef la Gărzii Forestiere Naționale # PressHub
Problema tăierilor de pădure la Băile Felix a ieșit în evidență publică la finalul lunii ianuarie 2026, când Garda Forestieră și Poliția au descoperit tăieri ilegale în pădurea din jurul stațiunii, inclusiv arbori nemarcați care nu ar fi trebuit tăiați și au dus la deschiderea unui dosar penal. Cercetările au vizat o zonă de aproximativ […] Articolul Pădurea de la Băile Felix: „Nu este un jaf forestier clasic, dar au existat nereguli” spune noul sef la Gărzii Forestiere Naționale apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
20:20
Banii din irigații ai Ministerului Agriculturii trec prin firma unui șofer și ajung în ferma lui Paul Stănescu # PressHub
O investigație publicată de NewsCenter.ro scoate la iveală un traseu controversat al banilor din Programul Național de Irigații, care ar fi ajuns, indirect, în proprietatea familiei fostului lider PSD Paul Stănescu. Potrivit documentelor analizate de publicație, o firmă care nu apare oficial ca beneficiar al marilor contracte de irigații ar fi încasat sute de milioane […] Articolul Banii din irigații ai Ministerului Agriculturii trec prin firma unui șofer și ajung în ferma lui Paul Stănescu apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
17:30
„Să nu fim naivi cu Rusia”, avertizează Oana Țoiu. „Să reducem dependențele” de marile puteri, cere Emmanuel Macron # PressHub
Europa își caută în aceste zile strategia pentru a se desprinde încet (dar sigur?) de scutul militar american, după ce administrația Trump, prin declarațiile președintelui dar și prin două documente oficiale privind securitatea si apărarea SUA, au arătat că securitatea europeană trebuie să fie responsabilitatea europenilor. Asta cu un război fără precedent ca amploare în perioada […] Articolul „Să nu fim naivi cu Rusia”, avertizează Oana Țoiu. „Să reducem dependențele” de marile puteri, cere Emmanuel Macron apare prima dată în PRESShub.
16:30
Savonea susține că micșorarea pensiilor magistraților este un act discriminatoriu și sesizează CJUE # PressHub
Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță condusă de Lia Savonea, a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe art. 267 al Tratatului Uniunii Europene. Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu […] Articolul Savonea susține că micșorarea pensiilor magistraților este un act discriminatoriu și sesizează CJUE apare prima dată în PRESShub.
16:10
Specialiștii în resurse umane și reprezentanții mediului de afaceri din Arad au analizat o nouă OUG care introduce un cadru legal complet pentru recrutarea muncitorilor străini, inclusiv obligația licențierii firmelor de recrutare și constituirea unei garanții financiare. Documentul vizează controlarea fluxului de forță de muncă din afara UE și eliminarea abuzurilor și practicilor netransparente, relatează […] Articolul Schimbări majore în recrutarea muncitorilor străini: noua OUG dezbătută la Arad apare prima dată în PRESShub.
15:50
Aktual24 | EXCLUSIV Lista celor 10 lideri PNL pe care Bolojan vrea să-i schimbe: „Iordache-două județe” și Monica Anisie sunt pe listă/ Liderul PNL nu renunță # PressHub
Președintele PNL, Ilie Bolojan, nu renunță la intenția de a-i înlocui pe liderii de filiale care au obținut rezultate slabe la ultimele alegeri, așa cum a aflat aktual24.ro de la mai mulți lideri ai partidului. Prima încercare, de lunea trecută, 2 februarie, a eșuat la vot, Hubert Thuma înregistrând o victorie în fața premierului în […] Articolul Aktual24 | EXCLUSIV Lista celor 10 lideri PNL pe care Bolojan vrea să-i schimbe: „Iordache-două județe” și Monica Anisie sunt pe listă/ Liderul PNL nu renunță apare prima dată în PRESShub.
15:30
Protest la Curtea de Apel Iași: mișcarea Reset cere CCR să decidă urgent asupra legii pensiilor speciale # PressHub
Membrii mişcării civice Reset au protestat, marţi, în faţa Curţii de Apel Iaşi, pentru a atrage atenţia asupra întârzierii deciziei Curţii Constituţionale în privinţa legii pensiilor speciale, transmite Agerpres. Protestatarii cer judecătorilor CCR să nu mai amâne pronunţarea unei hotărâri, avertizând că lipsa unei decizii clare afectează atât încrederea cetăţenilor în instituţiile statului, cât şi […] Articolul Protest la Curtea de Apel Iași: mișcarea Reset cere CCR să decidă urgent asupra legii pensiilor speciale apare prima dată în PRESShub.
15:10
Bolojan, față în față cu primarii: discuții despre reforma administrației în contextul grevei din peste 1.500 de primării # PressHub
La Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, desfășurată marți la Palatul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan a adresat un mesaj primarilor prezenți, afirmând că guvernul este conștient de deficitele administrației locale și că schimbările anunțate sunt necesare. Întâlnirea are loc în paralel cu o grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din țară, în […] Articolul Bolojan, față în față cu primarii: discuții despre reforma administrației în contextul grevei din peste 1.500 de primării apare prima dată în PRESShub.
14:50
Inspectorii ANAF au dus la sfârșit analizarea unui operator economic din Giurgiu. Operaatorul, activ în extracția de pietriș, este suspectat de evaziune fiscală care a generat un prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Surse spun ca balastierele ar aparține familiei lui Nicolae Bădălău, fost vicepreședinte al Curtii de Conturi. Conform Agerpres, societatea a exploatat […] Articolul Evaziune de peste 12 milioane de lei la o balastieră din Giurgiu, descoperită de ANAF apare prima dată în PRESShub.
14:10
DNA și Ministerul pentru Proiecte și Investiții Europene au semnat un protocol de colaborare. În urma acestuia, procurorii Direcției Naționale Anticorupție vor avea acces la platforma de proiecte europene (MySMIS). O astfel de operaționalizare va permite DNA să urmărească mai eficient traseul fondurilor europene. Anunțul a fost făcut marți printr-un comunicat citat de Agerpres. Protocolul […] Articolul Protocol DNA–MIPE: procurorii vor putea urmări în timp real traseul banilor europeni apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
13:00
Scandal la Morteni: consilieri acuzați că au încasat indemnizații fără să participe la ședințe # PressHub
Consilierii comunei Morteni sunt acuzați de încasarea indemnizației fără să fi participat la ședințele comisiilor de specialitate. O investigație publicată de Gazeta de Morteni a relevat un absenteism repetat al acestora, care nu ar mai fi luat parte la ședințe din 2019. Pe data de 24 noiembrie 2025, Gazeta de Morteni a trimis o solicitare […] Articolul Scandal la Morteni: consilieri acuzați că au încasat indemnizații fără să participe la ședințe apare prima dată în PRESShub.
12:40
DNA Suceava: primarul comunei Drăgușeni, acuzat că a cerut mită pentru plăți din contracte publice # PressHub
Primarul comunei Drăguşeni din judeţul Botoşani, Eugen Nechita, a fost trimis în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru luare de mită în formă continuată, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de DNA, tranmite Agerpres. Primarul este acuzat că, în perioada octombrie 2024 – februarie 2025, la intervale […] Articolul DNA Suceava: primarul comunei Drăgușeni, acuzat că a cerut mită pentru plăți din contracte publice apare prima dată în PRESShub.
11:40
Romsilva câștigă definitiv procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău, revendicate de Paltin Sturdza. Suprafețele rămân în proprietatea statului # PressHub
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a câștigat definitiv procesul privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 43.227 de hectare de fond forestier din județul Bacău, administrate de Direcția Silvică Bacău. Decizia aparține Tribunalului Mureș și este definitivă. Prin decizia din 9 februarie 2026, pronunțată în rejudecarea cererii de revizuire, instanța a respins recursul și […] Articolul Romsilva câștigă definitiv procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău, revendicate de Paltin Sturdza. Suprafețele rămân în proprietatea statului apare prima dată în PRESShub.
11:20
Fosta judecătoare Bogdana Orășeanu critică raportul Inspecției Judiciare privind Curtea de Apel București: „Este lovit de nulitate” # PressHub
Raportul Direcției de Inspecție pentru Judecători privind problemele ridicate de documentarul Recorder „Justiție capturată”, analizat în ședința Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 5 februarie 2026, este aspru criticat de Bogdana Orășeanu, fostă judecătoare și fost inspector judiciar. Într-o analiză amplă, aceasta susține că documentul este deficitar atât sub aspect procedural, […] Articolul Fosta judecătoare Bogdana Orășeanu critică raportul Inspecției Judiciare privind Curtea de Apel București: „Este lovit de nulitate” apare prima dată în PRESShub.
11:00
„Proiect fantomă” în Gorj: Primăria Turceni recunoaște nereguli în programul de tranziție justă # PressHub
Un proiect de tranziție justă destinat sprijinirii comunităților afectate de tranziția energetică din Gorj, derulat de Primăria Turceni, a ajuns în centrul unui scandal după ce autoritățile locale au confirmat existența unor probleme procedurale care au ridicat semne de întrebare asupra realității și utilității investiției. Mulți localnici și observatori vorbesc deja despre un „proiect fantomă”, […] Articolul „Proiect fantomă” în Gorj: Primăria Turceni recunoaște nereguli în programul de tranziție justă apare prima dată în PRESShub.
10:50
Dosar penal ținut la sertar 4 ani: liberalul Sorin Trandafirescu a scăpat după ce un procuror l-a închis # PressHub
Un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a păstrat timp de patru ani un dosar penal în care liberalul Sorin Trandafirescu era acuzat că nu a trecut în declarațiile sale de avere un împrumut de 200.000 de euro, iar recent dosarul a fost închis fără trimitere în judecată, potrivit informațiilor din Ziarul […] Articolul Dosar penal ținut la sertar 4 ani: liberalul Sorin Trandafirescu a scăpat după ce un procuror l-a închis apare prima dată în PRESShub.
10:10
PressHUB explică: Metale rare sau materii critice? De ce contează diferența într-o lume a crizelor geopolitice # PressHub
Recent, ministra de externe a României, Oana Țoiu a participat la prima reuniune ministerială convocată de administrația americană despre minereuri critice. Organizată imediat după criza provocată de președintele Trump, cu ambițiile sale de a controla Groenlanda – regiune autonomă din cadrul Regatului Danemarca, bogată în pământuri/minereuri rare – reuniunea a venit pe un fond de […] Articolul PressHUB explică: Metale rare sau materii critice? De ce contează diferența într-o lume a crizelor geopolitice apare prima dată în PRESShub.
09:10
„Pachetul 20” împotriva Rusiei: UE încearcă să închidă rutele Moscovei de a ocoli sancțiunile în vigoare # PressHub
Uniunea Europeană pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar miza nu mai este adăugarea de noi nume pe listele negre, ci blocarea mecanismelor prin care Moscova continuă să evite restricțiile deja în vigoare. Comisia Europeană vrea să închidă portițele folosite pentru eludarea sancțiunilor — de la state terțe și companii-paravan până la flota […] Articolul „Pachetul 20” împotriva Rusiei: UE încearcă să închidă rutele Moscovei de a ocoli sancțiunile în vigoare apare prima dată în PRESShub.
08:10
România, locul al doilea la nivel mondial după comenzile de pizza pe Glovo în 2025. Un clujean a comandat anul trecut 396 de pizza # PressHub
România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul ţărilor cu cele mai multe comenzi de pizza în anul 2025, imediat după Spania, fiind, totodată, pe primul loc în Europa de Sud-Est, relevă o analiză a platformei de comenzi Glovo, cu ocazia Zilei Internaţionale a Pizzei, scrie Agerpres. Datele arată că 14 februarie 2025 […] Articolul România, locul al doilea la nivel mondial după comenzile de pizza pe Glovo în 2025. Un clujean a comandat anul trecut 396 de pizza apare prima dată în PRESShub.
07:00
Programul-fanion de apărare al Uniunii Europene, SAFE, este discutat de ambasadorii statelor membre, după ce 8 din cele 16 planuri naționale sunt deja gata pentru aprobarea formală la reuniunea miniștrilor Apărării de miercuri, relatează Politico. Temerile legate de politicile tot mai imprevizibile ale administrației americane sub Donald Trump îi fac pe liderii europeni să se […] Articolul Europenii sub o umbrelă nucleară europeană? O opțiune discutată de ambasadorii UE apare prima dată în PRESShub.
Ieri
00:00
Ilie Bolojan: Nu știu dacă va fi recesiune sau nu / Inevitabil, avem o contracție economică # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara, la Digi 24, că nu știe dacă România va intra sau nu în recesiune, dar, inevitabil, există o contracție economică în urma măsurilor de corecție a deficitelor bugetare. Șeful Executivului a mai afirmat că există posibilitatea unei reveniri economice anul acesta prin păstrarea unor investiții la un nivel […] Articolul Ilie Bolojan: Nu știu dacă va fi recesiune sau nu / Inevitabil, avem o contracție economică apare prima dată în PRESShub.
9 februarie 2026
22:00
Mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa de la Curtea de Argeş # PressHub
Un mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie a fost transmis, luni seară, în zona Curtea de Argeş. Potrivit mesajului, se interzice utilizarea apei pentru consum uman şi animal, dar şi pentru igiena personală. „Consumaţi doar apă din sursele puse la dispoziţie de autoritatea locală, izvoare verificate sau apă […] Articolul Mesaj RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa de la Curtea de Argeş apare prima dată în PRESShub.
21:40
România și Marea Britanie vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții. Regatul Unit, pe locul 11 în topul investitorilor străini direcți # PressHub
În cadrul vizitei pe care o desfășoară la Londra, în perioada 9-10 februarie, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ministrul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare, Yvette Cooper. Cei doi miniștri au reconfirmat viziunea comună asupra păcii și securității, precum și angajamentul ferm față de securitatea euroatlantică, materializat inclusiv prin participarea […] Articolul România și Marea Britanie vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții. Regatul Unit, pe locul 11 în topul investitorilor străini direcți apare prima dată în PRESShub.
21:00
Primarul Aradului susține că nu a găsit soluţii legale pentru transport public gratuit şi cere modificări legislative # PressHub
La aproape trei săptămâni după anunțul că va oferi gratuit transport public local pentru toți arădenii, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a revenit astăzi asupra subiectului, spunând că nu poate și confirmând anumite aspecte deja aduse în atenție de Special Arad: anume că, în forma actuală a legislației, nu are cum să promoveze o hotărâre […] Articolul Primarul Aradului susține că nu a găsit soluţii legale pentru transport public gratuit şi cere modificări legislative apare prima dată în PRESShub.
19:50
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, din cauza situaţiei generate de inundarea Salinei Praid de apele pârâului Corund, în luna mai a anului trecut, potrivit Agerpres. Potrivit informării transmise de Instituţia Prefectului Harghita, starea de alertă s-a prelungit începând […] Articolul Starea de alertă, prelungită pentru încă 30 de zile în Praid apare prima dată în PRESShub.
19:00
Aktual24 | FSB susține că serviciile de informații poloneze ar fi implicate în tentativa de asasinare a generalului GRU # PressHub
Serviciul secret intern al Rusiei, FSB, a furnizat presei mai multe detalii despre tentativa de asasinat asupra unuia dintre cei mai înalți ofițeri de informații militare ai Kremlinului, scrie Aktual24.ro. FSB-ul rus spune că serviciul de informații al Ucrainei l-a recrutat pe presupusul atacator în orașul Ternopil din vestul Ucrainei, în august anul trecut, relatează […] Articolul Aktual24 | FSB susține că serviciile de informații poloneze ar fi implicate în tentativa de asasinare a generalului GRU apare prima dată în PRESShub.
18:50
Generalul american Steve Carpenter: Vom continua să dezvoltăm Linia de Descurajare pe Flancul Estic / Cred că viitorul NATO este strălucit # PressHub
Comandantul general al Comandamentului Multidomeniu 56 Europa, general de brigadă Steve Carpenter, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Cincu, că se va continua dezvoltarea Liniei de Descurajare pe Flancul Estic (Eastern Flank Deterrence Line EFDL), întrucât aceasta nu este o simplă linie, ci o apărare colectivă stratificată., informează Agerpres. „Cred că […] Articolul Generalul american Steve Carpenter: Vom continua să dezvoltăm Linia de Descurajare pe Flancul Estic / Cred că viitorul NATO este strălucit apare prima dată în PRESShub.
17:30
Portul Skagen din Danemarca face pasul spre pescuit verde: descărcarea navelor pelagice trece pe electric # PressHub
Cel mai mare centru de pescuit din Danemarca, Portul Skagen, a dat startul unui amplu proiect de tranziție energetică care schimbă radical modul în care sunt descărcate marile nave pelagice. Oricum, pescuitul pelagic este considerat cel mai „verde”, pentru că nu „răscolește” marea, dar trebuie gestionat atent ca să nu golească oceanele. Speciile pelagice cele […] Articolul Portul Skagen din Danemarca face pasul spre pescuit verde: descărcarea navelor pelagice trece pe electric apare prima dată în PRESShub.
17:10
Dragoș Pîslaru: Parchetul European, DNA și DLAF primesc acces direct și complet în baza de date cu proiectele finanțate din bani europeni # PressHub
Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF) vor primi acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni, gestionată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat luni ministrul Dragoș Pîslaru. Acesta a declarat că a semnat protocoalele de colaborare cu cele trei instituții, […] Articolul Dragoș Pîslaru: Parchetul European, DNA și DLAF primesc acces direct și complet în baza de date cu proiectele finanțate din bani europeni apare prima dată în PRESShub.
16:10
Muzeolog despre subfinanțarea cronică a culturii: „Politicienii nu acordă importanță culturii, motiv pentru care publicul nu acordă importanță culturii, iar cercul continuă” # PressHub
Specialiștii din domeniul cultural avertizează că lipsa finanțării și a unei strategii coerente riscă să afecteze grav nu doar patrimoniul, ci și dezvoltarea economică și socială a țării, scrie Săptămâna Online. Într-o discuție amplă în cadrul emisiunii ContextuaL, despre realitatea din teren, muzeologul Oana Chirilă, de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, a […] Articolul Muzeolog despre subfinanțarea cronică a culturii: „Politicienii nu acordă importanță culturii, motiv pentru care publicul nu acordă importanță culturii, iar cercul continuă” apare prima dată în PRESShub.
15:00
Scandal în PNL: Alina Gorghiu, reclamată la CNCD după ce și-ar fi numit colegii „misogini și l…ii”. Document depus de un fondator al partidului # PressHub
Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal se mută în zona instituțională. Alina Gorghiu, fost președinte al PNL și ex-ministru al Justiției, a fost reclamată oficial la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru un derapaj de limbaj fără precedent, care ar fi avut loc în timpul unei ședințe a conducerii partidului. Plângerea, înregistrată la CNCD […] Articolul Scandal în PNL: Alina Gorghiu, reclamată la CNCD după ce și-ar fi numit colegii „misogini și l…ii”. Document depus de un fondator al partidului apare prima dată în PRESShub.
15:00
A fost distins de Armata SUA, a cucerit vârful Aconcagua la -27 de grade, a făcut Turul Alpilor pe bicicletă. Povestea de film a unui cunoscut medic ieșean # PressHub
Specializat (și) în medicină sportivă, medicul Petre Crivoi, care a „reparat” nu numai sportivi, ci și mii de ieșeni, are o poveste de viață extrem de interesantă. Printre multele borne sclipitoare se numără o distincție primită în SUA, din partea Armatei americane, cucerirea muntelui Aconcagua la -27 de grade sau efectuarea Turului Alpilor pe bicicletă, […] Articolul A fost distins de Armata SUA, a cucerit vârful Aconcagua la -27 de grade, a făcut Turul Alpilor pe bicicletă. Povestea de film a unui cunoscut medic ieșean apare prima dată în PRESShub.
14:10
Uniunea Europeană cere eliberarea imediată și necondiționată a antreprenorului media Jimmy Lai, condamnat la 20 de ani de închisoare în Hong Kong, într-un verdict pe care Bruxelles-ul îl califică drept motivat politic. UE avertizează că sentința lovește direct în libertatea presei și subminează grav reputația orașului ca centru financiar internațional, într-un nou episod al represiunii […] Articolul UE acuză proces politic în Hong Kong și cere eliberarea lui Jimmy Lai apare prima dată în PRESShub.
13:00
Mai mulți procurori și-au depus candidaturile pentru funcțiile de procuror șef la DNA, Parchetul General și DIICOT dar și pentru funcțiile de adjuncții ai acestor structuri. Potrivit ministerului Justiției pentru funcția de procuror general al României candidează Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, la fel Bogdan Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă […] Articolul Candidații oficiali la șefia DNA, Parchet General și DIICOT apare prima dată în PRESShub.
13:00
Zăpada dispare, pământul se mișcă: semnalele tot mai clare ale schimbărilor de mediu din Europa # PressHub
Chiar dacă ultima iarnă a adus episoade mai reci și ninsori consistente în unele zone, tendința de fond rămâne îngrijorătoare: Europa pierde constant din stratul de zăpadă, iar peisajul continentului se schimbă într-un ritm accelerat. Două analize recente bazate pe date satelitare, publicate de Agenția Europeană de Mediu, arată că schimbările climatice, mișcările solului și […] Articolul Zăpada dispare, pământul se mișcă: semnalele tot mai clare ale schimbărilor de mediu din Europa apare prima dată în PRESShub.
12:20
Reporter de Iași | Un SRL fantomă cu 12 angajați are contracte de peste 11 milioane de euro cu instituțiile din cadrul MAI, SRI, penitenciare pentru furnizarea de încălțăminte # PressHub
O familie din Vicovu de Jos, județul Suceava, deține cvasimonopol pe încălțămintea furnizată instituțiilor de forță din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Înființată în 2021, Bocanci.com SRL are, în ultimii doi ani, contracte de aproximativ 55 milioane lei, peste 11 milioane de euro, cu Poliția Română, Poliția de Frontieră, ISU, SRI, Jandarmerie, școli de subofițeri și […] Articolul Reporter de Iași | Un SRL fantomă cu 12 angajați are contracte de peste 11 milioane de euro cu instituțiile din cadrul MAI, SRI, penitenciare pentru furnizarea de încălțăminte apare prima dată în PRESShub.
12:00
Veste bună pentru economie: Deficitul comercial al României a scăzut în 2025. Exporturile se apropie de pragul de 100 de miliarde de euro # PressHub
România a înregistrat o performanță economică pozitivă în anul 2025 în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale. Potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), exporturile țării au crescut într-un ritm mai alert decât importurile, ceea ce a dus la o scădere a deficitului balanței comerciale cu 2% față de anul precedent. Concret, […] Articolul Veste bună pentru economie: Deficitul comercial al României a scăzut în 2025. Exporturile se apropie de pragul de 100 de miliarde de euro apare prima dată în PRESShub.
11:40
La aproape patru ani de la începerea războiului, provocat de invazia Rusiei, Ucraina vrea să exporte ceea ce învățat să producă din nevoie: drone! Dar se luptă în continuare cu problema negocierilor de pace care de cele mai multe ori au loc peste capul Kievului, între „marile puteri”. Statele Unite și Rusia ar putea ajunge […] Articolul În plin război, Ucraina vrea să înceapă exportul de armament apare prima dată în PRESShub.
10:00
Jazz, soul, funk, muzică africană, pop cu Ola Onabulé sub bagheta dirijorului Tobias Becker, la Filarmonica de Stat „Transilvania” # PressHub
Filarmonica clujeană va găzdui un concert extraordinar susținut de Ola Onabulé (foto), artist britanico-nigerian, care va aduce pe scena sălii Auditorium Maximum o serie de piese de pe albumul său solo – Point Less – alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta dirijorului Tobias Becker. Jazz, soul, funk, muzică africană, pop, un mix […] Articolul Jazz, soul, funk, muzică africană, pop cu Ola Onabulé sub bagheta dirijorului Tobias Becker, la Filarmonica de Stat „Transilvania” apare prima dată în PRESShub.
09:00
Organizaţia Salvaţi Copiii recomandă interdicţia totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani # PressHub
Organizaţia Salvaţi Copiii România recomandă interzicerea totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani şi permiterea accesului pentru cei cu vârste între 13 şi 15 ani doar cu acordul explicit al părinţilor. De asemenea, organizaţia solicită sancţiuni „reale” pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificarea vârstei, […] Articolul Organizaţia Salvaţi Copiii recomandă interdicţia totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani apare prima dată în PRESShub.
08:10
Pe 4 februarie, președintele Azerbaijanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul armean, Nikol Pashinyan, s-au întâlnit în Abu Dhabi pentru a continua discuțiile despre normalizarea relațiilor dintre cele două țări. Coridorul Zangezur rămâne un element principal al acestui proces. Pentru Baku, înseamnă drum direct spre exclava Nakhchivan prin Syunik, iar pentru Erevan sună a pierdere de suveranitate. […] Articolul De la Erevan la Marea Neagră: De ce ne interesează cine controlează Coridorul Zangezur apare prima dată în PRESShub.
07:10
La 4 februarie 2026, Transelectrica și Georgian State Electrosystem au semnat la București un Memorandum de Înțelegere, marcând tranziția oficială de la faza conceptuală la una de cooperare instituțională structurată pentru implementarea proiectului cablului electric submarin HVDC Georgia–România prin Marea Neagră. Date tehnice și relevanță energetică Proiectul cablului electric submarin Georgia–România presupune realizarea unei interconexiuni […] Articolul Energia ca geopolitică: cablul Georgia–România în Marea Neagră apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Ministrul Sănătății, anunț despre centrul de arși grav de la Târgu Mureș. Când va fi dat în folosință # PressHub
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că unitatea pentru arși grav de la Târgu Mureș va fi dată în folosință, cel mai probabil, în toamna acestui an. „După centrul de mari arși de la Timișoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arși grav de la Târgu Mureș. Construcția este aproape finalizată, iar […] Articolul Ministrul Sănătății, anunț despre centrul de arși grav de la Târgu Mureș. Când va fi dat în folosință apare prima dată în PRESShub.
20:10
Povestea spectaculoasei linii de tren construite de Episcopia Greco-Catolică de Oradea, în anii ’30, pentru a duce turiștii în stațiunea Stâna de Vale # PressHub
Rețeaua de căi ferate din Bihor cuprinde nu doar liniile magistrale și secundare care conectează orașele și comunele din județ, ci și pe cele industriale și de agrement. De obicei înguste și circulate de vehicule anume concepute, acestea deserveau activități miniere, forestiere și industriale, una legând zona Bulz de Remeți, iar mai târziu de Stâna […] Articolul Povestea spectaculoasei linii de tren construite de Episcopia Greco-Catolică de Oradea, în anii ’30, pentru a duce turiștii în stațiunea Stâna de Vale apare prima dată în PRESShub.
18:50
De cinci ani, două ministere nu reușesc să-și transfere în regim de gratuitate un monument istoric unic în Europa pentru a-l reabilita # PressHub
Reporterii Info Sud-Est au corespondat timp de aproape trei ani cu Ministerul Culturii și actualul Minister al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru a înțelege blocajul birocratic care ține în loc salvarea Pasarelei Regale din Mamaia, monument îngropat în nisip în timpul proiectului de stopare a eroziunii costiere care a extins plajele stațiunii spre mare. […] Articolul De cinci ani, două ministere nu reușesc să-și transfere în regim de gratuitate un monument istoric unic în Europa pentru a-l reabilita apare prima dată în PRESShub.
18:30
Aktual24 | Constantin Toma (PSD), primarul Buzăului: „La ce joacă domnul Grindeanu şi echipa de la Bucureşti, ne îndreptăm spre alianţa cu AUR” # PressHub
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, duminică, la Digi24, că PSD se îndreaptă, în opinia sa, către o posibilă alianţă cu AUR, pe fondul deciziilor conducerii centrale a partidului, şi a avertizat că o astfel de direcţie ar avea consecinţe politice negative, scrie Aktual24. Întrebat în ce condiţii ar putea deveni posibilă o alianţă […] Articolul Aktual24 | Constantin Toma (PSD), primarul Buzăului: „La ce joacă domnul Grindeanu şi echipa de la Bucureşti, ne îndreptăm spre alianţa cu AUR” apare prima dată în PRESShub.
18:10
Alegerile generale de peste nici trei ani par depărtate, după anul de pomină 2024 când au fost nesfârșite teste electorale. Partidele își văd acum de conflictele lor din țară iar politicienii au uitat complet că în afara României trăiesc, în țări din Europa, peste 3 milioane de români înregistrați oficial, conform Eurostat. Estimările mai largi […] Articolul Diaspora abandonată: frustrări, divizare, pesimism, exasperare apare prima dată în PRESShub.
15:50
Cum a răspuns Nicușor Dan la invitația administrației Trump de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace la Washington, în 19 februarie, dar nu a confirmat participarea României. Nicușor Dan a mai afirmat că România salută „eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, dar decizia privind participarea la reuniune va fi luată „în […] Articolul Cum a răspuns Nicușor Dan la invitația administrației Trump de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace apare prima dată în PRESShub.
13:30
O zeitate protectoare, artefact din perioada romană, vedeta expoziţiei despre istoria Muzeului Judeţean Mureş # PressHub
Un artefact arheologic datând din perioada romană (sec. II-III d.Hr.), statueta de tip Genius sau Genius cucullatus, descoperită în aşezarea din apropierea castrului roman de la Cristeşti, este vedeta expoziţiei despre istoria de 90 de ani a Muzeului Judeţean Mureş, intitulată „File din istoria unui muzeu. Exemple din Târgu Mureş”. „Statuia are în mâna stângă […] Articolul O zeitate protectoare, artefact din perioada romană, vedeta expoziţiei despre istoria Muzeului Judeţean Mureş apare prima dată în PRESShub.
12:30
Traseul mitei pentru nepotul lui Piedone. Cine sunt dezvoltatorii imobiliari implicați în ancheta DNA # PressHub
Dosarul de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) care vizează Primăria Sectorului 5 scoate la iveală modul în care dezvoltatori imobiliari importanți ar fi încercat să obțină, contra cost, recepții rapide și favorabile pentru proiecte cu probleme. Potrivit informațiilor publicate inițial de NewsCenter.ro, ancheta se referă la un imobil din complexul rezidențial Ela Cotroceni, […] Articolul Traseul mitei pentru nepotul lui Piedone. Cine sunt dezvoltatorii imobiliari implicați în ancheta DNA apare prima dată în PRESShub.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.