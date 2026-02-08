De cinci ani, două ministere nu reușesc să-și transfere în regim de gratuitate un monument istoric unic în Europa pentru a-l reabilita

20:50

Asociația Pro Infrastructură susține că proiectul Centurii Metropolitane Cluj-Napoca este afectat de un posibil caz de fals, după ce compania bosniacă Integral Inženjering, parte din asocierea câștigătoare condusă de Dimex, ar fi transmis că nu a semnat niciodată acordul de asociere depus la licitație. Valoarea contractului este de 1,1 miliarde de euro. Potrivit termene.ro, în […] Articolul Afaceri explozive și acuzații de fraudă: cine deține și ce contracte are firma care a ajuns în centrul unui posibil fals de peste 3 miliarde de euro în construcția de autostrăzi apare prima dată în PRESShub.