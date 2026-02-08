De cinci ani, două ministere nu reușesc să-și transfere în regim de gratuitate un monument istoric unic în Europa pentru a-l reabilita
PressHub, 8 februarie 2026 18:50
Reporterii Info Sud-Est au corespondat timp de aproape trei ani cu Ministerul Culturii și actualul Minister al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru a înțelege blocajul birocratic care ține în loc salvarea Pasarelei Regale din Mamaia, monument îngropat în nisip în timpul proiectului de stopare a eroziunii costiere care a extins plajele stațiunii spre mare.
Acum o oră
18:50
Reporterii Info Sud-Est au corespondat timp de aproape trei ani cu Ministerul Culturii și actualul Minister al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru a înțelege blocajul birocratic care ține în loc salvarea Pasarelei Regale din Mamaia, monument îngropat în nisip în timpul proiectului de stopare a eroziunii costiere care a extins plajele stațiunii spre mare.
18:30
Aktual24 | Constantin Toma (PSD), primarul Buzăului: „La ce joacă domnul Grindeanu şi echipa de la Bucureşti, ne îndreptăm spre alianţa cu AUR” # PressHub
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, duminică, la Digi24, că PSD se îndreaptă, în opinia sa, către o posibilă alianţă cu AUR, pe fondul deciziilor conducerii centrale a partidului, şi a avertizat că o astfel de direcţie ar avea consecinţe politice negative, scrie Aktual24. Întrebat în ce condiţii ar putea deveni posibilă o alianţă
Acum 2 ore
18:10
Alegerile generale de peste nici trei ani par depărtate, după anul de pomină 2024 când au fost nesfârșite teste electorale. Partidele își văd acum de conflictele lor din țară iar politicienii au uitat complet că în afara României trăiesc, în țări din Europa, peste 3 milioane de români înregistrați oficial, conform Eurostat. Estimările mai largi
Acum 4 ore
15:50
Cum a răspuns Nicușor Dan la invitația administrației Trump de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace la Washington, în 19 februarie, dar nu a confirmat participarea României. Nicușor Dan a mai afirmat că România salută „eforturile Administrației SUA de promovare a păcii", dar decizia privind participarea la reuniune va fi luată „în
Acum 6 ore
13:30
O zeitate protectoare, artefact din perioada romană, vedeta expoziţiei despre istoria Muzeului Judeţean Mureş # PressHub
Un artefact arheologic datând din perioada romană (sec. II-III d.Hr.), statueta de tip Genius sau Genius cucullatus, descoperită în aşezarea din apropierea castrului roman de la Cristeşti, este vedeta expoziţiei despre istoria de 90 de ani a Muzeului Judeţean Mureş, intitulată „File din istoria unui muzeu. Exemple din Târgu Mureş". „Statuia are în mâna stângă
Acum 8 ore
12:30
Traseul mitei pentru nepotul lui Piedone. Cine sunt dezvoltatorii imobiliari implicați în ancheta DNA # PressHub
Dosarul de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) care vizează Primăria Sectorului 5 scoate la iveală modul în care dezvoltatori imobiliari importanți ar fi încercat să obțină, contra cost, recepții rapide și favorabile pentru proiecte cu probleme. Potrivit informațiilor publicate inițial de NewsCenter.ro, ancheta se referă la un imobil din complexul rezidențial Ela Cotroceni,
Acum 12 ore
10:10
Bulgaria şi România, cele mai mari creşteri ale producţiei de servicii din UE, în noiembrie # PressHub
Producţia de servicii a scăzut cu 0,5% în Uniunea Europeană şi cu 0,6% în zona euro în noiembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un avans de 0,1% în ambele zone, Bulgaria şi România înregistrând cele mai semnificative creşteri ale acestui indicator, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), informează Agerpres. Cele
09:10
Fenomenele meteo extreme devin noua normalitate, factura pentru dezastre crește. Cine o plătește? # PressHub
De la începutul anului, Europa a fost lovită de o serie de furtuni extreme. Săptămâna aceasta, furtuna Kristin a măturat Peninsula Iberică, provocând victime și inundații, alunecări de teren, pagube asupra clădirilor și infrastructurii. Prim-ministrul portughez a promis 2,5 miliarde de euro pentru a sprijini eforturile de reconstrucție. Săptămâna trecută, în Irlanda, pagubele provocate de
08:10
Lecția de anti-amnezie: anatomia unei justiții capturate de dictaturi. Cum ni se bagă comunismul sub piele – nostalgie, marketing și tehno-propagandă # PressHub
Ne aflăm într-un local cu decor sovietic în centrul istoric al Clujului, foarte aproape de Muzeul de Istorie a Transilvaniei. E mijlocul zilei și localul e plin de tineri. De pe pereți un Lenin imens se uită eroic spre viitor, slogane și îndemnuri la luptă, Trăiască puterea sovietică, Stalin și puterea rusă veghează, de sub
Acum 24 ore
21:40
Fosta judecătoare Chiș acuză un „simulacru de control” cu referire la raportul Inspecției Judiciare pe documentarul „Justiție capturată” # PressHub
Raportul Inspecției Judiciare (IJ) întocmit ca reacție la documentarul Recorder „Justiție capturată" este descris de fosta judecătoare și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Andrea Chiș, drept un document fundamental viciat, care nu clarifică suspiciunile grave semnalate public, ci dimpotrivă, le maschează sub aparența unei verificări formale. Analiza sa indică probleme de legalitate,
20:50
Afaceri explozive și acuzații de fraudă: cine deține și ce contracte are firma care a ajuns în centrul unui posibil fals de peste 3 miliarde de euro în construcția de autostrăzi # PressHub
Asociația Pro Infrastructură susține că proiectul Centurii Metropolitane Cluj-Napoca este afectat de un posibil caz de fals, după ce compania bosniacă Integral Inženjering, parte din asocierea câștigătoare condusă de Dimex, ar fi transmis că nu a semnat niciodată acordul de asociere depus la licitație. Valoarea contractului este de 1,1 miliarde de euro. Potrivit termene.ro, în
20:00
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5, puși sub control judiciar # PressHub
Tribunalul București a respins sâmbătă, ca neîntemeiată, cererea DNA de arestare preventivă a trei șefi din Primăria Sectorului 5, acuzați de fapte de corupție, informează Agerpres. Este vorba despre Iulian Cârlogea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Bașca, arhitectul-șef, și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5. Cei trei au
Ieri
18:20
Aproximativ 200 de persoane au participat, sâmbătă, la un protest organizat în municipiul Gheorgheni, județul Harghita, împotriva majorării impozitelor şi taxelor locale şi a altor măsuri luate recent de Guvern. Oamenii s-au adunat în faţa Casei de Cultură din oraş şi au purtat pancarte cu mesaje în maghiară şi română, precum: „UDMR-ajunge!", „Jos Guvernul!" sau
17:10
Ministerul Culturii: Turnul bisericii reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradărilor accelerate care au depășit estimările tehnice # PressHub
Turnul bisericii reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive şi degradări accelerate care au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut public, sâmbătă, de către Ministerul Culturii, în cadrul unui comunicat de presă, informează Agerpres. „La data de 30 ianuarie 2026 s-a
16:10
Comisia Europeană continuă să se lupte cu platformele de socializare (platforme eminamente comerciale), chiar dacă Statele Unite nu încetează să o critice pentru că ar „cenzura" sau chiar „influența alegeri" sub acoperirea Actului pentru Servicii Digitale (EDA). Vineri, Comisia Europeană a anunțat că designul aplicației TikTok încalcă regulile Uniunii Europene, iar compania trebuie să facă
15:50
Americanii de la Carlyle nu exclud integrarea activelor Lukoil România în BSOG, dar spun că este prea devreme pentru decizii # PressHub
Posibila vânzare a activelor Lukoil din România deschide scenarii importante pentru piața energetică locală, inclusiv integrarea acestora în BSOG, compania de producție de gaze din Marea Neagră, însă investitorii spun că este prea devreme pentru concluzii. Fondul american de investiții Carlyle nu exclude ca activele Lukoil din România să ajungă, în viitor, în portofoliul Black
15:10
Mari artiști ai secolului XX, într-o expoziție organizată cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși # PressHub
Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu propune publicului un eveniment cu o aură aparte: expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși", găzduită în Aula Magna, începând cu 19 februarie 2026, scrie publicația Sud Vest. Într-un spațiu al reflecției și al întâlnirilor esențiale, expoziția reunește nume care au reconfigurat canonul artei moderne: Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc
14:10
Procurorii DNA au efectuat, vineri, percheziții la Primăria Sectorului 5, într-un dosar care vizează suspiciuni de fapte de corupție în domeniul imobiliar. Ulterior au fost reținuți trei indivizi, printre care se află și Iulian Cârlogea, nepotul lui Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului și tatăl actualului primar, scrie Aktual24.ro. Iulian Constantin Cârlogea este administratorul
14:00
Dosarele în justiție ale șefului CJ Iași, Costel Alexe. Cum poți împinge spre prescriere un dosar de corupție? # PressHub
Dosarele de corupție ale președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, par condamnate la prescripție. Au trecut deja cinci ani de la comiterea faptelor de care a fost acuzat șeful CJ Iași, iar cele două procese în care acesta joacă rolul de inculpat nu au trecut nici măcar de prima instanță, scrie Ziarul de Iași. Într-unul
13:00
Administratorul public, arhitectul-șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5, reținuți de DNA (surse) # PressHub
Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Iulian Cârlogea, arhitectul-șef, Robert Mihai Bașca, și directorul adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5, Florin Chioran, au fost reținuți vineri seara de procurorii DNA, pentru 24 de ore, într-un dosar legat de acte de corupție în domeniul imobiliar, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Cei trei vor fi
11:40
Cine controlează, de fapt, datele tale medicale, documentele administrației publice sau sistemele digitale ale orașului în care trăiești? De cele mai multe ori, răspunsul nu este „statul", nici măcar „Europa", ci câteva companii globale de tehnologie. Pe fondul crizelor geopolitice și al atacurilor cibernetice tot mai frecvente, această dependență ridică o întrebare incomodă: cât de
10:00
Institutul Cultural Român (ICR) organizează, în perioada 10-23 februarie 2026, o amplă expoziție de sculptură realizată în cadrul ediției a VI-a a „Lunii Brâncuși", proiect inițiat și coordonat de Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala de Sculptură București. Vernisajul expoziției de la Institutul Cultural Român va avea loc marți, 10 februarie, ora 18.00. Intrarea
09:00
Directorul Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană: Posibila pierdere a fondurilor PNRR reprezintă un risc economic major pentru România # PressHub
Posibila pierdere a fondurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) reprezintă un risc economic major pentru România, avertizează Sebastian Metz, directorul general al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România). „Posibila pierdere a fondurilor PNRR reprezintă un risc economic major pentru România. Nu vorbim doar despre cele 231 de milioane de euro
08:10
Un sprijin incomod? Trump îl susține viguros pe Orbán în cea mai serioasă bătălie electorală # PressHub
Președintele american Donald Trump și-a declarat vineri sprijinul deschis pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, liderul naționalist populist care ar putea pierde alegerile generale din aprilie, potrivit sondajelor de opinie. „Viktor Orbán este un adevărat prieten, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR și are susținerea mea completă și totală pentru un nou mandat de prim-ministru al Ungariei",
6 februarie 2026
23:00
Oferte de credit online pentru pensionari: cum să obții cel mai bun împrumut cu venit minim? # PressHub
Pentru un pensionar care își dorește menținerea unui nivel de trai confortabil, accesul la opțiuni financiare flexibile poate face o diferență semnificativă. Împrumuturile online sunt azi o soluție tot mai populară, însă alegerea celei mai potrivite oferte, mai ales când ai un venit minim, poate părea complicată. Acest articol îți oferă informații esențiale despre cum
22:50
Autorităţile române şi franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală # PressHub
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie, 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Satu Mare, într-o
21:10
Șase dosare penale pentru furt de energie electrică, deschise la Târgu Mureș după controale comune ale jandarmilor și distribuitorului de electricitate # PressHub
Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureş a anunţat, vineri, că în urma unei acţiuni comune cu reprezentanţi ai SC Distribuţie Energie Electrică România SA – Sucursala Mureş, au fost întocmite şase dosare penală pentru furt de energie electrică, în municipiul Târgu Mureş, transmite Agerpres. „La data de 5 februarie 2026, echipaje din cadrul Grupării de
20:30
4.000 de construcții în lungul Mării Negre pe terenuri „care ar fi trebuit să aparțină statului”. Ministerul Mediului face public raportul final # PressHub
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Cum vrea Uniunea Europeană să protejeze jurnalismul profesionist de deciziile aleatorii ale algoritmilor si AI # PressHub
Comisia Europeană încearcă să pună capăt „ștergerilor dintr-un click” care afectează presa profesionistă pe marile platforme online. Printr-un nou set de orientări publicate astăzi, Bruxelles-ul stabilește reguli clare pentru modul în care giganții digitali pot modera conținut jurnalistic, astfel încât articolele de presă să nu mai fie eliminate automat, fără explicații și fără drept la […] Articolul Cum vrea Uniunea Europeană să protejeze jurnalismul profesionist de deciziile aleatorii ale algoritmilor si AI apare prima dată în PRESShub.
17:00
Blocaj la Tribunal în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagană legionară, procesul se reia în complet de divergență # PressHub
Dosarul în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară s-a blocat azi, 6 februarie, la Tribunalul București. Instanța care trebuia să decidă definitiv dacă începe sau nu judecata pe fond a constatat „ivită divergența” între cei doi magistrați din complet, fiind necesară reluarea procedurii într-o formulă extinsă. […] Articolul Blocaj la Tribunal în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagană legionară, procesul se reia în complet de divergență apare prima dată în PRESShub.
16:20
Ultimatum pentru CCR: decizia privind pensiile magistraților decide soarta a 231 de milioane de euro din PNRR # PressHub
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis șefei Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, că CCR trebuie să se pronunțe, pe 11 februarie asupra constituționalității legii reformei pensiilor magistraților. În caz, contrar, România ar risca să piardă 231 de milioane de euro din PNRR. CCR a amânat decizia de patru ori, din octombrie 2025 până la momentul […] Articolul Ultimatum pentru CCR: decizia privind pensiile magistraților decide soarta a 231 de milioane de euro din PNRR apare prima dată în PRESShub.
15:10
Oportunitate politică la Bruxelles pentru Oltenia: ce solicită Germania și ce poate obține România # PressHub
Germania cere Comisiei Europene mai mult timp pentru ca industria sa să se adapteze la noile reguli privind costurile de poluare, ceea ce a fost interpretat de experți ca un semnal important pentru negocieri la Bruxelles. Această poziție ar putea fi fructificată de decidenții români pentru a susține nevoia de flexibilitate și pentru energie în […] Articolul Oportunitate politică la Bruxelles pentru Oltenia: ce solicită Germania și ce poate obține România apare prima dată în PRESShub.
14:40
Cum a dispărut „pe nesimțite” combinatul industrial de la marginea Iașului – datoriile de milioane și „certificatul de deces” # PressHub
Cel mai mare combinat industrial de la marginea municipiului Iași a dispărut treptat din peisajul economic al regiunii, iar „certificatul său de deces” este reprezentat de datoriile uriașe pe care le-a acumulat la bugetul de stat și la bugetele locale. În ultimii ani, unitatea a încetat treptat activitatea, iar problemele financiare au devenit imposibil de […] Articolul Cum a dispărut „pe nesimțite” combinatul industrial de la marginea Iașului – datoriile de milioane și „certificatul de deces” apare prima dată în PRESShub.
13:40
Declic protestează în fața Ministerului Justiției și solicită numiri transparente la DNA Parchetul Generala și DIICOT # PressHub
Membri ai organizației non-guvernamentale Declic au organizat, vineri, un protest în fața Ministerului Justiției. Manifestanții cer înlocuirea șefului DNA, Marius Voineag și al Procurorului General al României, Alexandru Florența. De asemenea, îl critică pe Ministrul Justiției, Radu Marinescu, aflat într-un scandal de plagiere a doctoratului. Protestul are loc în contextul numirii șefilor Parchetului General, DNA […] Articolul Declic protestează în fața Ministerului Justiției și solicită numiri transparente la DNA Parchetul Generala și DIICOT apare prima dată în PRESShub.
13:00
Aktual24 | STENOGRAME Robert Negoiță, ”au fost comise și alte fapte de natură penală”: ”Sunt și șmecheri forever, dar puțini de tot” # PressHub
Ordonanța DNA de începere a urmăririi penale în cazul lui Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, conține și stenograme prin care se dovedesc acuzațiile procurorilor. Ordonanța precizează că Negoiță a comis și ale și ”alte fapte de natură penală”: ”au fost construite și asfaltate un număr de 11 drumuri, cu nerespectarea dispozițiilor legale, unele […] Articolul Aktual24 | STENOGRAME Robert Negoiță, ”au fost comise și alte fapte de natură penală”: ”Sunt și șmecheri forever, dar puțini de tot” apare prima dată în PRESShub.
12:10
Cine este Iulian Cârlogea, city managerul percheziționat de DNA:șase imobile, venituri publice de peste 300.000 de lei și legături cu familia Piedone # PressHub
În cadrul perchezițiilor DNA făcute la Primăria Sectorului 5 unul dintre principalii vizați este city managerul Iulian Cârlogea Constantin. Conform ultimei declarații de avere, depusă în 2024, city managerul Sectorului 5 este proprietarul a șase imobile (trei în București, două în Bragadiru și unul la Mamaia), dobândite între 2011 și 2019 . De asemenea, a […] Articolul Cine este Iulian Cârlogea, city managerul percheziționat de DNA:șase imobile, venituri publice de peste 300.000 de lei și legături cu familia Piedone apare prima dată în PRESShub.
11:40
Dosarul lui Victoraș Micula, blocat în proceduri, se apropie de prescriere la Curtea de Apel Alba # PressHub
Deși dosarul lui Victor Micula Jr se îndreaptă spre prescriere, Curtea de Apel Alba s-a poticnit în excepții și cereri probatorii formulate de avocații inculpatului. În urmă cu două zile era stabilit termen pentru concluziile finale, dar dosarul a fost amânat. Potrivit instanței de fond care l-a condamnat la 3 ani și o lună închisoare […] Articolul Dosarul lui Victoraș Micula, blocat în proceduri, se apropie de prescriere la Curtea de Apel Alba apare prima dată în PRESShub.
09:30
Consiliul Judeţean Bihor a pus în funcţiune patru staţii de încărcare pentru maşini electrice pe Centura Oşorhei, Centura Sântandrei şi pe DJ 795 Tinca-Salonta, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al CJ Bihor, staţiile oferă încărcare AC de 22 kW (1,60 lei/kWh) şi încărcare rapidă DC de 50 kW (1,90 lei/kWh). O staţie este amplasată pe […] Articolul Investiție de peste 1,5 milioane de lei: stații de încărcare electrică în Bihor apare prima dată în PRESShub.
08:10
Decizie drastică într-o comună din Vaslui: iluminatul stradal, întrerupt din cauza crizei financiare # PressHub
Primarul din Şuletea, Ciprian Tamaş, a luat măsura opririi temporare a iluminatului public în comună, din cauza situaţiei economice precare, transmite Agerpres. El a menţionat că pe fondul dificultăţilor financiare a fost pus în situaţia de a alege între a furniza apă sau lumină şi a ales prima variantă. „Cu sufletul apăsat, am fost nevoit […] Articolul Decizie drastică într-o comună din Vaslui: iluminatul stradal, întrerupt din cauza crizei financiare apare prima dată în PRESShub.
07:30
CNA amendează Realitatea Plus cu peste 100.000 de lei pentru dezinformare și atacuri publice # PressHub
În cadrul ședinței Consiliului Național al Audiovizualului de marți, 3 februarie 2026, s-a hotărât sancționarea postului Realitatea Plus cu amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei și o somație publică. CNA acuză postul TV de dezinformare în privința documentarului Recorder, atac la adresa lui George Becali și Gelu Vișan și acuzații aduse directoarei […] Articolul CNA amendează Realitatea Plus cu peste 100.000 de lei pentru dezinformare și atacuri publice apare prima dată în PRESShub.
5 februarie 2026
21:00
UE, SUA și Japonia, alianță pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice # PressHub
Într-o mișcare semnificativă menită să reducă dependența de furnizorii străini volatili și să sporească securitatea națională, Uniunea Europeană, Statele Unite și Japonia au anunțat un efort major de cooperare pentru a securiza lanțurile de aprovizionare cu minerale critice. Reuniți la Washington, DC, partenerii au conturat o strategie care implică noi mecanisme comerciale și acorduri diplomatice […] Articolul UE, SUA și Japonia, alianță pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice apare prima dată în PRESShub.
20:10
Acțiunile din sectorul de tehnologie au înregistrat un val de vânzări, indicele S&P 500 Technology pierzând ieri 2,7% și coborând cu peste 4% de la începutul lunii. Indicele Nasdaq, dominat de tehnologie, a încheiat ziua cu o scădere de 1,5%. Totul a început marți, odată cu anunțul Anthropic privind lansarea unui agent AI care ar […] Articolul Investițiile uriașe ale Alphabet cresc pe măsură ce revoluția AI vizează noi sectoare apare prima dată în PRESShub.
19:20
MApN sesizează DNA după ce a descoperit nereguli grave la batalionul din Satu Mare. Radu Miruță: „Militarii erau folosiți de superiori pentru activități în proprietăți și curți personale” # PressHub
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat joi, într-o conferință de presă, că ministerul pe care-l conduce sesizează DNA în urma unor nereguli grave descoperite după un control la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare. Potrivit ministrului, comandatul batalionului a fost destituit. Declarațiile ministrului Apărării: „În urma controlului operativ la Batalionul 52 Geniu Tisa de […] Articolul MApN sesizează DNA după ce a descoperit nereguli grave la batalionul din Satu Mare. Radu Miruță: „Militarii erau folosiți de superiori pentru activități în proprietăți și curți personale” apare prima dată în PRESShub.
19:00
Aktual24 | Jocurile de culise care au dus la alegerea lui Claudiu Manda secretar general al PSD # PressHub
Sorin Grindeanu, actualul președinte al PSD, l-a susținut pe Claudiu Manda pentru funcția de secretar general al PSD la presiunile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care a amenințat că va candida ea însăși la șefia PSD dacă soțul ei nu primește funcția, au declarat mai mulți lideri ai PSD pentru aktual24.ro. La finalul anului 2024, […] Articolul Aktual24 | Jocurile de culise care au dus la alegerea lui Claudiu Manda secretar general al PSD apare prima dată în PRESShub.
17:50
Start înscrieri: Shakespeare School Essay Competition 2026 – ediția a 18-a, gratuit pentru elevii din România # PressHub
Asociația Shakespeare School pentru Educație anunță lansarea celei de-a 18-a ediții a Shakespeare School Essay Competition, unul dintre cele mai mari concursuri naționale de creație în limba engleză dedicat elevilor din România. Competiția este deschisă tinerilor cu vârste între 11 și 19 ani, iar participarea este gratuită și se realizează online. Anul trecut, s-au înscris […] Articolul Start înscrieri: Shakespeare School Essay Competition 2026 – ediția a 18-a, gratuit pentru elevii din România apare prima dată în PRESShub.
17:20
Raportul anual al parchetelor din județul Arad pentru 2025 scoate în evidență o realitate îngrijorătoare: fluctuația magistraților și schemele incomplete au pus presiune asupra procurorilor, afectând ritmul soluționării dosarelor, scrie Special Arad. Evaluarea raportului subliniază că principalele dificultăți au fost legate de lipsa de personal, care a influențat direct ritmul de soluționare a dosarelor. În […] Articolul Parchetele din județul Arad se confruntă cu criză de personal apare prima dată în PRESShub.
16:40
Radu Miruță: un bloc construit prea aproape de obiective militare pune în pericol siguranța și operațiunile MAPN # PressHub
Un bloc cosntruit recent în Craiova obstrucționează obiectivele militare, a declarat Ministrul Apărării, Radu Miruță, în timpul unei conferințe de presă susținută joi. Acesta susține că un bloc cu nouă etaje a fost ridicat la o distanță prea mică față de un depozit de muniție. De asemenea, înălțimea acestuia ar afecta actvitatea radarului de la […] Articolul Radu Miruță: un bloc construit prea aproape de obiective militare pune în pericol siguranța și operațiunile MAPN apare prima dată în PRESShub.
16:20
Aktual24 | Premierul Ilie Bolojan, răspuns pentru reportera Realitatea Plus: ”Este o întrebare de tip fake-ul cu ceasul” # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a pus-o la punct în conferința de presă pe trimisa Realitatea Plus, Alesia Păcuraru. Șeful Executivului i-a adus aminte că postul ei a lansat fake news-ul legat de ceasul său, scrie Aktual24.ro. Alesia Păcuraru: Domnule prim-ministru, la şedinţa de la Vila Lac a Partidului Naţional Liberal se vede foarte clar… Ilie Bolojan: […] Articolul Aktual24 | Premierul Ilie Bolojan, răspuns pentru reportera Realitatea Plus: ”Este o întrebare de tip fake-ul cu ceasul” apare prima dată în PRESShub.
15:40
Bătălia pentru rejudecarea lui Dan Voiculescu: Tribunalul București cere acte de la PG în cazul Camelia Bogdan # PressHub
Tribunalul București a amânat, pentru 19 februarie, cererea de admitere în principiu a revizuirii deciziei din dosarul ICA, cerere depusă de mogulul media Dan Voiculescu, după ce la dosar au fost trimise mai multe documente de către fosta judecătoare Camelia Bogdan. Apărătorul lui Voiculescu a cerut un termen scurt pentru a studia documentele depuse la […] Articolul Bătălia pentru rejudecarea lui Dan Voiculescu: Tribunalul București cere acte de la PG în cazul Camelia Bogdan apare prima dată în PRESShub.
15:30
Șefa diplomației române a fost invitată la Washington exact când a apărut raportul Congresului SUA care pune sub semnul întrebării decizia anulării alegerilor și amestecul Rusiei în prezidențialele din 2024. Raportul Congresului intitulat „Amenințarea cenzurii străine, partea a II-a: campania de decenii a Europei de cenzurare a internetului global și modul în care aceasta afectează […] Articolul Oana Țoiu și mersul pe sârmă între București și Washington apare prima dată în PRESShub.
