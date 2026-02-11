Mai nou fără ocolișuri, Trump se gândește la noi arme nucleare și la teste subterane
HotNews.ro, 11 februarie 2026 01:30
Rămâne de văzut dacă cele trei mari puteri nucleare se îndreaptă spre o nouă cursă a înarmării sau dacă Trump încearcă astfel să impulsioneze negocierile pe tema unui nou acord, acum când ultimul tratat de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum o oră
01:30
Rămâne de văzut dacă cele trei mari puteri nucleare se îndreaptă spre o nouă cursă a înarmării sau dacă Trump încearcă astfel să impulsioneze negocierile pe tema unui nou acord, acum când ultimul tratat de…
Acum 4 ore
00:00
Președintele Columbiei susține că a scăpat de o tentativă de asasinat. De cine se teme Gustavo Petro # HotNews.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că a scăpat unei tentative de asasinat luni în timpul unei călătorii cu elicopterul, notează AFP, preluată de Agerpres. În cursul unei şedinţe de cabinet transmise în direct,…
10 februarie 2026
23:40
Donald Trump își reiterează opoziția față de anexarea Cisiordaniei de către Israel, relatează publicația americană Axios, citând surse de la Casa Albă, care spun că „o Cisiordanie stabilă menține Israelul în siguranță și este în…
23:30
Disputa dintre SUA și Canada privind podul de la Detroit rămâne nesoluționată. Noi amenințări de la Casa Albă # HotNews.ro
După ameninţările lui Donald Trump împotriva unui nou pod între Canada şi Statele Unite, premierul canadian Mark Carney a asigurat marţi că situaţia „va fi rezolvată”, dar Casa Albă şi-a reiterat condiţiile privind controlul asupra…
23:10
JD Vance, despre negocierile cu Groenlanda: Dacă vom plăti o mulţime de bani pentru securitatea Arcticii, cred că SUA ar trebui să obţină unele beneficii din asta # HotNews.ro
Aflat în Armenia, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc „în următoarele câteva luni”, insistând că SUA ar trebui să „obţină anumite…
23:00
Prima țară atacată terestru de Rusia în cazul unui război nuclear. „Este un scenariu pentru care ne pregătim” # HotNews.ro
În cazul izbucnirii unui război nuclear, Rusia ar putea să-și concentreze primul atac terestru astfel încât să-și protejeze capacitățile nucleare, ceea ce ar însemna ocuparea unor teritorii din Norvegia, a afirmat Eirik Kristoffersen, șeful armatei…
Acum 6 ore
22:20
Trump se pregăteşte să abroge legislația lui Obama privind obiectivele climatice. „Va fi cel mai mare act de dereglementare din istoria SUA” # HotNews.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump se pregăteşte să abroge săptămâna aceasta o lege care datează din timpul preşedintelui democrat Barack Obama şi care serveşte drept fundament pentru lupta împotriva emisiilor de gaze cu efect de…
21:50
FOTO Proteste violente în Albania. Un scandal de corupție afectează guvernul premierului aflat la putere de 13 ani # HotNews.ro
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia în capitala Albaniei, Tirana, marţi seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters,…
21:30
Cum încearcă Rusia să obțină acces la Starlink. „Amenință și şantajează rudele prizonierilor de război” # HotNews.ro
Rusia a şantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăţi comunicaţiile între unităţile sale şi a…
21:10
Cât trebuie să plătească Moldova ca să iasă din organizația patronată de Rusia. Ministrul de Externe: „Să fim cu inima împăcată” # HotNews.ro
Republica Moldova și-a propus să iasă definitiv din Comunitatea Statelor Independente până la finalul anului, însă pentru finalizarea procesului mai trebuie să denunțe o serie de acorduri și să plătească o restanță de 100.000 de…
20:50
Propagandă ISIS pe TikTok. Cel puțin 15 persoane au fost arestate în Olanda pentru „incitare la terorism” # HotNews.ro
Un număr de 15 persoane au fost arestate în Olanda, marți, fiind suspectate că au răspândit propagandă pentru gruparea Stat Islamic (ISIS) pe rețeaua socială TikTok și că au încercat să convingă oameni să comită…
20:40
„Să înceapă de acolo de sus – ministere, agenții”. Nemulțumirile primarilor care s-au întâlnit cu Bolojan și Grindeanu / Ce note dau Guvernului # HotNews.ro
Peste 500 de primari au participat marți la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor. Atât premierul Bolojan, cât și Sorin Grindeanu au fost criticați de primarii prezenți. HotNews a vorbit cu șase dintre ei despre măsurile…
20:30
Ce poate urma la CCR, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea Curții de Justiție a UE. „De ce nu au făcut-o până acum?” / Ce s-a întâmplat în două cazuri când s-a mai făcut această solicitare # HotNews.ro
Decizia Instanței Supreme de a cere Curții Constituționale a României (CCR) sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cu o zi înainte de ședința CCR pe tema pensiilor magistraților, este văzută de juriști drept…
Acum 8 ore
20:10
„Copiii sataniști ai diavolului vin la Istanbul”. Turcia interzice concertele a două formații de metal # HotNews.ro
Un district din Istanbul a anulat, marți, concertele a două formații de metal acuzate de „satanism” de către mișcările islamiste și a dispus închiderea temporară a arenei care urma să găzduiască concertele, scrie AFP. Guvernoratul…
19:50
„O distribuire mai echitabilă a sarcinilor”. Germania va deține mai multe poziţii de vârf în structura de comandă militară a NATO decât SUA # HotNews.ro
Germania va ocupa în curând mai multe poziţii de vârf în structura de comandă militară a NATO decât Statele Unite, ca urmare a unei noi distribuiri a responsabilităţilor, au declarat marţi surse pentru agenția germană…
19:40
Revoltă în țările africane pentru modul în care Rusia le înrolează cetățenii și-i trimite în Ucraina # HotNews.ro
Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a abordat marţi – într-o convorbire telefonică purtată cu omologul său rus Vladimir Putin – problema „repatrierii cetăţenilor sud-africani care luptă alături de forţele ruse în Ucraina”, relatează AFP, preluată de…
19:30
Cseke Attila: „Doar un sfert din primării își susțin din veniturile proprii cheltuielile cu salariile” / Care era situația în 2021 # HotNews.ro
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat marți, după întâlnirea de la Parlament a primarilor de comune cu liderii coalițiie, că doar „o pătrime” dintre cele peste 3.200 de primării din România pot plăti, din banii…
19:20
Drepturi de autor, e-Factura și TVA în 2026: Un consultant fiscal a explicat, cu exemple, ce trebuie să știi despre noile obligații # HotNews.ro
Digitalizarea fiscală intră într-o nouă etapă în 2026, iar una dintre cele mai sensibile zone este cea a veniturilor din drepturi de autor (DDA) obținute de persoanele fizice, spune consultantul fiscal Horațiu Hagiu, fondator Kontas…
19:10
VIDEO Taxi zburător, testat cu succes la Munchen. Pentru ce misiuni de transport a fost proiectat # HotNews.ro
ERC System, un startup din Munchen, a realizat un zbor de testare pentru una dintre cele mai mari aeronave electrice din Europa cu decolare verticală (eVTOL), un prototip de 2,7 tone proiectat pentru misiuni de…
18:50
Disensiuni în PSD Buzău. Șeful organizației îi cere primarului Constantin Toma „să facă mai puțină politică”, după criticile aduse conducerii partidului # HotNews.ro
Președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, i-a transmis primarului din municipiul reședință de județ, Constantin Toma să nu-și mai critice colegii de partid și „să facă mai multă administrație și mai puțină politică”. Mesajul vine…
18:30
Pentru prima oară în România, este posibil ca numirea noilor conduceri la Parchete să însemne, de fapt, păstrarea puterii, aproape în bloc. Foști șefi ai marilor Parchete sunt pregătiți să-și conserve influența, prin mutarea de…
Acum 12 ore
18:10
FOTO Donald Trump, fără pantaloni și dansând cu o Statuie a Libertății îngrozită – figură de carnaval în Germania # HotNews.ro
Fără pantaloni, cu limba scoasă și dansând cu Statuia Libertății, figura președintelui SUA Donald Trump va fi prezentată într-un car alegoric în cadrul carnavalului dintr-un oraș german, scrie Reuters. Organizatorii carnavalului din Mainz au prezentat…
18:00
Macron vrea „o abordare europeană bine organizată” pentru reluarea dialogului cu Putin, dar fără „prea mulţi interlocutori” / Ce spune Kremlinul # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că vrea ca reluarea dialogului cu Vladimir Putin să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „prea mulţi interlocutori”, subliniind în acelaşi timp că primele contacte „tehnice” au confirmat…
17:30
Eurodeputații au adoptat definitiv marți obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate, informează Agerpres…
17:20
EXCLUSIV VIDEO Dezvăluiri Dacia – Diferențele dintre motorul Hybrid-G 150 4×4 de la Dacia și 4Xe de pe Jeep Avenger: „N-a mai produs nimeni așa ceva, e o premieră mondială!” # HotNews.ro
Sunt doar două săptămâni de când Gerald Peters, Project Manager al sistemului de propulsie hibrid 4×4 de la Dacia, a fost la Mioveni pentru a superviza intrarea în producție a noilor modele Duster și Bigster…
17:20
Orange scumpește abonamentele în România: „Până acum, am făcut eforturi să protejăm preţul plătit de tine” # HotNews.ro
Compania de telefonie mobilă își anunță clienții că va opera majorări ale abonamentelor, scrie Economica.net. Motivul invocat de Orange România este legat de inflație, iar majorarea ar urma să se aplice din aprilie. Prețuri cu…
17:10
Se-ntoarce norocul la Hanul Evreilor, cândva înfloritor, acum pe ducă. Cine va salva monumentul, pe vremuri plin de prăvălii ținute de negustori israeliți din București # HotNews.ro
Monument istoric de importanță majoră, care la începuturile sale era plin de prăvălii la parter și de camere de locuit la etaje, Hanul Neculescu zis și „al Evreilor” este singurul han din București atestat în…
17:10
Diana Șoșoacă va fi chemată la audieri în Parlamentul European privind ridicarea imunității. Când s-ar putea da un vot în plenul de la Bruxelles # HotNews.ro
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Paramentului European pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale. Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de…
17:10
Cum explică PNL că a votat împotriva unui proiect USR care reintroduce obligativitatea publicării declarațiilor de avere # HotNews.ro
Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților a dat luni un aviz negativ pe un proiect de lege care ar menține publice declarațiile de avere ale demnitarilor și funcționarilor publici. USR critică decizia PSD și…
17:00
Retailerul de modă online Fashion Days a introdus recent un comisionîn valoare de 3,99 de lei la fiecare comandă ce include produse vândute direct de companie, anunță Economica.net. Potrivit sursei citate, comisionul este valabil inclusiv…
16:40
Lia Savonea intervine din nou, în încercarea de a opri modificarea pensiilor magistraților. Ea cere opinia Curții Europene de Justiție # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a se stabili dacă modificările la pensiile magistrațilo propuse de Guvernul Bolojan respectă dreptul…
16:40
România scade în indexul Transparency International de percepție a corupției și ajunge la același nivel cu două țări africane # HotNews.ro
România ocupă locul 70 din 182 de ţări în Indexul de percepţie a corupţiei întocmit de organizaţia Transparency International, cu un scor în scădere faţă de clasamentul din anul precedent, de 45 de puncte, ceea…
16:20
Dominic Fritz pierde procesul în care ANI îl acuză de conflict de interese. Primarul anunță că face apel # HotNews.ro
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea marți, 10 februarie, solicitarea primarului Timișoarei de a anula raportului Agenției Naționale de Integritate. Decizia poate fi atacată de Dominic Fritz la Curtea Supremă. Inspectorii de integritate l-au…
16:10
„Un zbor Londra-București cu copiii m-a făcut să-mi fie rușine că sunt româncă. Spre deosebire de vestici, suntem reci, stridenți și de neam prost” # HotNews.ro
De puține ori îmi e rușine că sunt româncă. Poate acasă mă aclimatizez și nici nu mai sesizez neorânduielile. Dar când zbor cu avionul din sau înspre România îmi e adesea jenă și văd în…
16:00
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat marți crearea „Consiliului Viitorului”, un nou organism consultativ de stat menit să accelereze dezvoltarea economică și să transforme națiunea central-europeană într-o putere tehnologică prin intermediul inovației în sectoare precum…
16:00
Clotilde Armand a câștigat definitiv procesul cu Romprest. Compania a cerut daune de 500.000 de euro # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv solicitările companiei de salubritatea Romprest și a obligat firma să plătească cheltuieli de judecată, potrivit minutei publicate pe portalul instanței. Procesul a început în 2021 când…
15:40
China denunță o măsură „josnică” și „reprobabilă” luată de Marea Britanie după condamnarea la închisoare a magnatului Jimmy Lai # HotNews.ro
Ambasada Chinei la Londra a criticat marți decizia Marii Britanii de a extinde un program de vize pentru rezidenții din Hong Kong, calificând măsura drept o ingerință în afacerile sale interne după ce o instanță…
15:40
Elias Charalambous, antrenorul etapei a 26-a din SuperLiga. Cum arată echipa ideală a rundei # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul etapei a 26-a din SuperLiga, cel mai bun „11” și antrenorul rundei. După succesul categoric obținut în fața celor de la Oțelul Galați, FCSB s-a…
15:10
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia # HotNews.ro
Telegram este un canal extrem de important pentru comunicările private și publice din Rusia. Toate tipurile de surse de știri, inclusiv Kremlinul și opoziția în exil, o utilizează în mod constant pentru a distribui informații…
15:10
FOTO/VIDEO Protest pe scările Teatrului Național București: „Sunt artist, creez liber, nu în program fix” / Decizia de ultimă oră a ministrului Culturii # HotNews.ro
Zeci de actori și angajați ai Teatrului Național din București protestează, marți, după ce Ministerul Culturii a propus normarea timpului de muncă pentru artiști. Ei afișează mesaje precum „Sunt artist, creez liber, nu în program…
15:00
SONDAJ: 6 din 10 copii asistă la cyberbullying. Aproape jumătate au fost contactați de străini online # HotNews.ro
Șase din zece copii cu vârste între 12 și 17 ani spun că au asistat la episoade de cyberbullying, iar aproape jumătate afirmă că au fost contactați online de persoane necunoscute, potrivit unui sondaj realizat…
14:50
Doar de la începutul acestui an, aproximativ 5.000 de poștași, operatori poștali și directori de sucursale au demisionat de Poșta Rusă, relatează ziarul online rusesc Mash, citat de The Moscow Times. Potrivit surselor Mash, compania…
14:40
RomâniaTV a primit amenda maximă prevăzută de lege pentru relatările despre Recorder și protestele pentru justiție # HotNews.ro
Amenda de 100.000 de lei (20.000 de euro) a fost pentru relatările din două emisiuni difuzate de România TV pe 14 decembrie. Consiliul Național al Audiovizualului a decis sancțiunea, care e cea mai mare permisă…
14:40
Augustin Zegrean explică ce se întâmplă după ce un judecător CCR a intrat în concediu, cu o zi înainte de ședința pe pensiile magistraţilor # HotNews.ro
Fostul judecător constituțional Augustin Zegrean a declarat marți, la Antena 3, că CCR nu poate judeca cu alți judecători decât cei cu care a început dezbaterile pe o temă, așa că trebuie să aștepte până…
14:30
România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă. Dar explicația reală nu are legătură cu „lenea”, „incapacitatea” sau cu mitul că românii „nu se pricep”. Este, mai degrabă,…
14:20
OFICIAL Formularul 300 – Decont de TVA, modificat din nou. Instrucțiuni de completare 2026 # HotNews.ro
A apărut în Monitorul Oficial ordinul ANAF prin care s-a modificat Formularul 300 – decont de taxă pe valoarea adăugată (TVA), fiind aprobate, prin același document, și instrucțiunile de completare. Citește mai departe pe StartupCafe…
14:20
„E de înțeles că școala e plictisitoare, enervantă, inutilă”. Ce s-a întâmplat la Balul Balurilor din Sibiu, unde a fost și un psiholog # HotNews.ro
Sute de adolescenți din Sibiu au participat sâmbătă, 7 februarie 2026, la Balul Balurilor, un eveniment privat controversat, organizat pentru elevi din 7 licee sibiene, petrecere de care școlile și inspectoratul școlar s-au dezis încă…
14:00
Creșterea costurilor cu energia și variațiile din rețea îi obligă pe managerii de operațiuni să caute soluții stabile și predictibile. Alegerea unei baterii pentru aplicații industriale și comerciale nu ține doar de tehnologie, ci de…
14:00
ULTIMĂ ORĂ Decizia Curții de Apel București în privința salariilor din ASF, reduse cu 30% # HotNews.ro
Curtea de Apel București a respins cererea angajaților Autorității de Supraveghere Financiară privind suspendarea ordinului prin care salariile le-au fost reduse cu 30%. Decizia instanței nu este definitivă. Curtea de Apel București a pronunțat marți…
13:50
În birouri și spații comerciale, confortul termic influențează direct modul în care lucrezi, colaborezi și interacționezi cu clienții. O temperatură greu de controlat, aerul încărcat sau zgomotul constant al echipamentelor afectează atenția și creează disconfort.…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.