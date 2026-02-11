Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot sesizează justiţia împotriva diplomatului Fabrice Aidan, al cărui nume apare în dosarul Epstein
News.ro, 11 februarie 2026 02:00
Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot a anunţat marţi că-l ”sesizează pe procurorul Republicii”, în urma implicării diplomatului Fabrice Aidan în scandalul Epstein, relatează AFP.
• • •
Acum 10 minute
02:40
# News.ro
Imagini satelitare recente arată că intrări ale instalaţiei nucleare iraniene de la Isfahan au fost îngropate cu pământ, potrivit Institutului de Ştiinţă şi Securitate Internaţională (ISIS) de la Washington, care supraveghează activităţile nucleare iraniene şi care precizează că două dintre intrările instalaţiei au fost acoperite complet, iar o a treia, situată în nordul complexului, a fost consolidată defensiv, scrie Le Fiagro.
Acum o oră
02:00
# News.ro
Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot a anunţat marţi că-l ”sesizează pe procurorul Republicii”, în urma implicării diplomatului Fabrice Aidan în scandalul Epstein, relatează AFP.
Acum 2 ore
01:30
# News.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro, care se află la putere din 2022 şi care afirmă de luni de zile că reţele înarmate cu legături cu traficul de droguri vor să atenteze la viaţa sa, a anunţat marţi că a scăpat unei tentative de asasinat, luni, în timpul unei deplasări cu elicopterul, relatează AFP.
01:20
# News.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro, care se află la putere din 2022 şi care afirmă de luni de zile că reţele înarmate cu legături cu traficul de droguri vor să atenteze la viaţa sa, a anunţat marţi că a scăpat unei tentative de asasinat, luni, în timpul unei deplasări cu elicopterul, relatează AFP.
Acum 4 ore
00:20
Formaţia Manchester United a remizat, marţi, în deplasare, cu West Ham United, scor 1-1, în etapa a XXVI-a din campionatul Angliei.
00:20
# News.ro
Echipa Como a învins formaţia Napoli, marţi, la loviturile de departajare, şi s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei.
00:00
# News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”total împotriva” tăierii pauşale cu 10% a salariilor în sistemul de sănătate, însă susţine plata în funcţie de performanţă. ”Chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înţelege ce înseamnă demnitatea umană”, susţine el.
10 februarie 2026
23:50
# News.ro
Arbitrul german Pascal Kaiser, care îşi ceruse în căsătorie iubitul pe RheinEnergieStadion cu ocazia meciului din Bundesliga dintre Köln şi Wolfsburg cu zece zile mai devreme, a fost din nou victima unei agresiuni la domiciliul său.
23:50
Prinţul William s-a întâlnit marţi, la Riad, cu tinere fotbaliste saudite şi a lovit mingea pe terenul lor de antrenament, în cea de a doua zi a unei vizite în Arabia Saudită, menită să consolideze relaţiile britanice cu monarhia de la Golful Persic, relatează AFP.
23:40
Formaţia Tottenham, cu fundaşul Radu Drăguşin integralist, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Newcastle, în etapa a 26-a din Premier League.
23:20
# News.ro
Şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, a explicat care sunt semnele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea pentru HPV. Ea a subliniat că prezenţa virusului nu presupune că un pacient are cancer. Medicul a arătat, de asemenea, că atunci când cancerul de col uterin doare, boala este în stadiu avansat.
23:10
# News.ro
Jurnaliştii sportivi de la postul public de radio italian Rai au anunţat, luni seară, că vor intra în grevă după Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în urma unei serii de gafe comise de şeful departamentului lor în timpul ceremoniei de deschidere de vineri.
23:10
# News.ro
Doi elevi în vârstă de 12 şi 13 ani au fost spitalizaţi, unul în stare gravă, după ce au fost înjunghiaţi marţi la Kingsbury High School, în cartierul Brent, în nord-vestul Londrei, un suspect, în vârstă de 13 ani potrivit unor informaţii preliminare, a fost arestat la câteva ore după fapte, iar arma a fost găsită,, anunţă poliţia, relatează AFP.
23:00
# News.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, critică ideea obligativităţii medicilor de a lucra în România după finalizarea studiilor, adresându-se premierului Ilie Bolojan. ”Statul oferă → profesionistul rămâne. Statul eşuează → profesionistul pleacă”, arată el.
22:50
# News.ro
Ucraineanul Vladislav Heraskevich, care concurează la skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat, marţi seară, că va purta casca sa, care conţine portrete ale sportivilor şi antrenorilor din ţara sa ucişi de la invazia rusă, în ciuda interdicţiei impuse de CIO.
22:50
# News.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României Augustin Zegrean este de părere că, după ce unul dintre judecătorii CCR a solicitat concediu de paternitate, instanţa constituţională poate începe dezbaterile privind constituţionalitatea legii care vizează pensiile magistraţilor, pentru că acestea nu au demarat, ci au fost doar amânate, din diverse motive. Zegrean crede că judecătorii CCR vor trimite către Curtea Europeană de Justiţie acest dosar, el amintind că un astfel de demers este de durată şi că instanţa europeană nu va pronunţa o soluţie, ci va spune dacă legea este în acord sau nu cu jurisprudenţa europeană.
Acum 6 ore
22:30
# News.ro
România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări.
22:30
# News.ro
Prof. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmă că 10% dintre vaccinurile anti-HPV administrate anul trecut în unitatea medicală au fost la bărbaţi. La nivel mondial, zeci de mii de bărbaţi suferă de diverse forme de cancer cauzate de acest virus.
22:20
# News.ro
Prof. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti, afirmă că numărul persoanelor care s-au vaccinat împotriva virusului HPV la această unitate medicală s-a dublat, în 2025, comparativ cu anul anterior. Unitatea sanitară asigură, pe baza trimiterii de la medicul de familie, vaccinuri gratuite sau compensate, administrate în siguranţă, în spital.
22:20
# News.ro
România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări.
22:20
# News.ro
Preşedintele american Donald Trump îl ”susţine total” pe secretarul său al Comerţului Howard Lutnick, al cărui nume apare în dosarul anchetei Epstein, publicat de către Departamentul Justiţiei, anunţă marţi o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP.
22:10
# News.ro
Secretarul american al Comerţului Howard Lutnick s-a apărat marţi, într-o audiere în Senat, pentru că s-a aflat într-un contact îndelungat cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, după ce numele său a apărut în dosarul anchetei şi în urma unor îndemnuri la a demisiona, relatează AFP.
22:10
Echipele CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României, după meciurile cu Rapid, respectiv CS Dumbrăviţa.
22:00
# News.ro
Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, afirmă că folosirea de ceaiuri, bioenergie sau diverse terapii neomologate pentru tratarea cancerului reprezintă o greşeală. Ea adaugă că, pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice, şi renunţarea la carnea de calitate poate fi o greşeală, pentru că organismul este lipsit astfel de proteine.
21:30
# News.ro
Medicul Monica Mihaela Cîrstoiu de la Spitalul Universitar Bucureşti afirmă că, în România, nouă femei sunt diagnosticate în fiecare zi cu cancer de col uterin şi şase femei pierd lupta cu această boală. Şi statisticile la nivel european plasează România pe primele locuri în ceea ce priveşte incidenţa şi mortalitatea legate de cancerul de col uterin, din şapte femei care mor în Europa din cauza acestei afecţiuni una fiind din România.
21:20
Parcursul olimpic în proba de sanie s-a încheiat, marţi, pentru Corina Buzătoiu, care nu a reuşit să treacă de manşa a treia şi a terminat competiţia pe locul 25.
21:20
# News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă, într-un interviu acordat televiziunii israeliene News 12, că urmează să trimită ”un portavion suplimentar” şi ”întăriri militare” în Orientul Mijlociu, în contextul unor tensiuni puternice cu Iranul care, susţine el, ”vrea cu adevărat să ajungă la un acord” în cadrul unor negocieri cu Washingtonul.
21:10
# News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi, într-un bloc de locuinţe din Sfântu Gheorghe, 40 de persoane fiind evacuate din imobil. Doi soţi, vârstnici, au fost transportaţi la spital, femeia având o intoxicaţie cu fum, iar bărbatul arsuri pe aproape jumătate din suprafaţa corpului.
21:00
# News.ro
Premierul canadian Mark Carney a anunţat marţi că a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre problema Podului Internaţional Gordie Howe, care urmează să asigure o legătură între Canada şi Statele Unite, şi a dat asigurări că situaţia va ”fi rezolvată”, relatează AFP.
20:50
# News.ro
Parlamentul European a acordat marţi primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline, transmite Reuters.
20:50
# News.ro
Premierul canadian Mark Carney a anunţat marţi că a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre problema unui nou pod care să asigure o legătură între Canada şi Statele Unite şi a dat asigurări că situaţia va ”fi rezolvată”, relatează AFP.
20:50
# News.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi, într-un bloc de locuinţe din Sfântu Gheorghe, 21 de persoane fiind evacuate din imobil. Doi soţi, vârstnici, au fost transportaţi la spital, femeia având o intoxicaţie cu fum, iar bărbatul arsuri pe aproape jumătate din suprafaţa corpului.
Acum 8 ore
20:40
# News.ro
Netflix a lansat, în parteneriat cu Mattel, primul său produs de colecţie Polly Pocket, în timp ce fanii aşteaptă cu nerăbdare lansarea celei de-a doua părţi a sezonului 4 din „Bridgerton”.
20:30
# News.ro
O petrecere ”Epstein”, prevăzută într-un club de noapte la Cairo, cu o tematică legată de infractorul sexual american Jeffrey Epstein, a fost interzisă, iar organizatorul petrecerii a fost arestat, anunţă marţi Ministerul egiptean de Interne, relatează AFP.
20:30
# News.ro
Raportul tehnic realizat de Veolia România Soluţii Integrate cu privire la Staţia de Producţie şi Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeş - localitate care se confruntă de mai mult timp cu probleme în furnizarea apei potabile şi unde analizele au indicat prezenţa Clostridium perfringens, o bacterie periculoasă - consemnează stadiul avansat de degradare a echipamentelor şi obiectelor tehnologice existente în filiera actuală de tratare, dar şi faptul că, deşi staţia este funcţională, prezintă riscuri operaţionale semnificative. Specialiştii au constatat că bazinele sunt în stare de degradare şi cu pierderi de etanşeitate, că debitul soluţiilor folosite pentru tratarea apei se poate măsura doar manual, că panourile de automatizare aferente filtrelor sunt nefuncţionale, degradate, iar bazinele de apă filtrată nu au fost curăţate şi dezinfectate de aproximativ 20 de ani. Raportul propune un set de măsuri urgente, cu un termen de execuţie de 78 de zile lucrătoare, care însă nu implică oprirea alimentării cu apă a oraşului, confruntat de peste două luni cu mari dificultăţi. De asemenea, sunt propuse şi măsuri pe termen mediu, constând în retehnologizarea staţiei.
20:20
România va avea şi o a doua brigadă delegată în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin, anunţă frf.ro.
20:10
# News.ro
O suedeză în vârstă de 56 de ani, Ebba Karlson, a depus marţi plângere, la Paris, susţinând că l-a recunoscut, într-o fotografie publicată în dosarul Epstein, pe un francez, Daniel Siad, pe care-l acuză de viol în anii '90, potrivit unei surse apropiate dosarului, care confirmă o dezvăluire a săptămânalului francez Le Point, relatează AFP.
20:10
Circulaţia rutieră este îngreunată, marţi seară, pe DN 7 Piteşti - Râmnicu Vâlcea şi pe DN 73C Curtea de Argeş - Râmnicu Vâlcea, în judeţul Argeş, din cauza ninsorii, anunţă Centrul Infotrafic.
20:00
# News.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a amendat, marţi, România TV cu două sancţiuni în valoare de 150.000 de lei, pentru că a încălcat prevederi privind "informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor".
20:00
Campioana Dinamo Bucureşti este prima semifinalistă a Cupei României, după ce a învins marţi, în deplasare, divizionara secundă CSM Oradea, scor 34-29 (20-15). Dinamo este deţinătoarea trofeului.
19:50
# News.ro
Atacuri ucrainene au antrenat întreruperea uneia dintre cele două linii electrice de alimentare a Centralei Nucleare de la Zaporojie, ocupată de către Rusia, în sudul Ucrainei, acuză marţi ocupanţi ruşi ai acestei instalaţii, care precizează că s-a îndepărtat orice risc, relatează AFP.
19:50
Cineaştii români participă în programele competitive şi în secţiuni de referinţă ale Festivalului, Internaţional de Film de la Berlin consolidând vizibilitatea filmului românesc în lume, cu sprijinul Institutului Cultural Român. Filmele româneşti vor putea fi vizionate în cinci secţiuni ale festivalului care are loc între 12 şi 22 februarie: Berlinale Shorts, Forum, Generation Kplus, Berlinale Special (Berlinale Co-Pro Series 2026) şi Retrospective.
19:50
# News.ro
Corpul de Control al Ministerului Mediului a constatat, în urma verificărilor făcute privind drumul forestier din Pădurea Băneasa, că lungimea drumului a fost mărită prin includerea unui tronson de circa 0,7 kilometri, fără a exista documente legale în acest sens, iar lucrările de reparaţie şi întreţinere au fost realizate pe întreaga lungime, fiind ulterior montate bariere. Ca urmare, Corpul de Control a propus sesizarea instanţei pentru anularea contractului de peaj, readucerea terenului forestier la starea iniţială pe segmentul realizat fără bază legală şi recuperarea integrală a prejudiciului.
19:40
# News.ro
Atacuri ucrainene au antrenat întreruperea uneia dintre cele două linii electrice de alimentare a Centralei Nucleare de la Zaporojie, ocupată de către Rusia, în sudul Ucrainei, acuză marţi ocupanţi ruşi ai acestei instalaţii, care precizează că s-a îndepărtat orice risc, relatează AFP.
19:30
# News.ro
Un ucrainean în vârstă de 72 de ani, înarmat cu cu un topor şi un ciocan, a ucis trei bărbaţi şi două femei, marţi, într-un centru pentru persoane strămutate, în regiunea Rivne (vest), anunţă poliţia, relatează AFP.
19:20
# News.ro
Japonia a depus o plângere oficială la organizatorii Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina după ce lamele patinelor patinatorilor artistici au fost deteriorate pe podiumul de premiere, după proba pe echipe de duminică, a anunţat delegaţia japoneză.
19:10
# News.ro
Departamentul american al Justiţiei vrea să obţină anularea unei condamnări a fostului consilier al lui Donald Trump Steve Bannon cu privire la faptul că a refuzat să răspundă unei citaţii a Congresului la audieri cu privire la revoltele de la 6 ianuarie 2021, scrie presa americană, relatează AFP.
19:00
# News.ro
România a fost reprezentată de patru sportivi în proba masculină de biatlon de la Jocurile Olimpice, cel mai bun rezultat fiind obţinut de George Buta, care a încheiat cursa pe locul 39.
19:00
# News.ro
Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate lui Victor Rebengiuc - film, spectacole de teatru şi interviuri memorabile, la TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, TVR 3, TVR Internaţional şi pe tvrplus.ro
18:50
# News.ro
Invitat în emisiunea Viitor pentru România de la Prima News, profesorul Daniel Petrule, director al Şcolii Gimnaziale Sânpetru din judeţul Braşov, a vorbit despre transformarea profundă prin care a trecut şcoala pe care o conduce, despre rolul leadershipului educaţional şi despre parteneriatul cu Asociaţia pentru Valori în Educaţie (AVE), organizaţie care sprijină şcolile din România prin programe de transformare instituţională.
