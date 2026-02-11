Proiectul pilot privind evidența timpului de lucru în instituțiile de spectacole va fi revizuit (András Demeter)

15:30

Oficiali din nordul Columbiei au comunicat că cel puţin 140.000 de persoane au fost afectate de inundaţiile la scară largă din regiune. Ei au adăugat că în 80% din regiunea Cordoba au fost înregistrate pagube, după ce a plouat într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Guvernul naţional a confirmat că cel puţin cinci […]