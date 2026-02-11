Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea despre legăturile cu Epstein. „Sunt recunoscătoare”

08:50

Planeta Pământ, deși acum un mediu ideal pentru viață, se confruntă cu un viitor sumbru. Oamenii de știință avertizează că, peste câteva sute de milioane de ani, condițiile de locuire ar putea dispărea, iar peste 5 miliarde de ani, distrugerea completă ar fi inevitabilă. Conform astronomilor, evoluția Soarelui va transforma Pământul într-un loc nelocuibil în […]