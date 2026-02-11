Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea despre legăturile cu Epstein. „Sunt recunoscătoare”
Lumea Politică, 11 februarie 2026 06:10
Prințesa Sofia a Suediei a oferit primele explicații publice despre legăturile sale din trecut cu Jeffrey Epstein. Aceasta a subliniat că întâlnirile au fost scurte și au avut loc la începutul vieții sale adulte, fără a mai exista contact ulterior. Prințesa Sofia a Suediei a făcut primele declarații publice referitoare la legăturile ei cu Jeffrey […]
Acum 30 minute
06:40
Condițiile de suspendare a acordului Mercosur, votate de eurodeputați. Măsuri de protecție pentru fermieri, după 3 ani # Lumea Politică
Parlamentul European a adoptat un nou regulament care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare pentru importurile agricole din țările Mercosur. Decizia, susținută de 483 de eurodeputați, urmărește protejarea fermierilor europeni de efectele acordului comercial UE-Mercosur. Parlamentul European a votat marți cu o majoritate clară de 483 de voturi pentru, 102 împotrivă și 67 de abțineri, […]
Acum o oră
06:10
Acum 24 ore
17:10
Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral” # Lumea Politică
Donald Trump a lansat o amenințare privind blocarea deschiderii unui nou pod între SUA și Canada. Fostul președinte acuză guvernul canadian de „tratament incorect” și cere despăgubiri pentru ajutorul oferit de SUA. Donald Trump a declarat că va împiedica deschiderea podului internațional „Gordie Howe”, care va lega provincia Ontario de statul Michigan. El a cerut […]
17:00
George Simion: Nu am plătit bani să mă întâlnesc cu Donald Trump. Nu am scos România din programul Visa Waiver # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a respins acuzațiile conform cărora ar fi plătit pentru a se întâlni cu Donald Trump sau pentru a cumpăra influență în SUA. Într-un mesaj pe Facebook, Simion a negat vehement și alte acuzații legate de campanii electorale. George Simion a declarat că nu a plătit pentru a se întâlni cu fostul […]
17:00
Ilie Bolojan, prima reacție după atacurile lui Hubert Thuma: Păreri despre ce a fost nu au niciun fundament. PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze # Lumea Politică
Ilie Bolojan, președintele PNL, a respins acuzațiile lui Hubert Thuma privind „userizarea” partidului și presupusa trădare a lui Crin Antonescu. Într-un interviu la Digi24, Bolojan a subliniat că PNL trebuie să-și păstreze identitatea și să evite diviziunile interne care ar putea destabiliza coaliția de guvernare. Ilie Bolojan a declarat că acuzațiile lui Hubert Thuma legate […]
16:40
Bolojan propune reorganizare administrativă. Premierul avertizează asupra cheltuielilor locale. # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România se confruntă cu o problemă gravă legată de cheltuielile autorităților locale. El a sugerat posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale pentru a remedia situația. Într-un interviu la Digi24, Bolojan a explicat că transferurile masive de la bugetul central nu mai pot continua. Premierul Ilie Bolojan a abordat pentru prima dată […]
16:00
Creșterea prețurilor la gaze ar putea scumpi alimentele în 2026. România, lider la inflația alimentară în UE # Lumea Politică
România ar putea înfrunta noi scumpiri la alimente în 2026, din cauza introducerii unui preț administrativ la gaze. În 2025, țara a avut cea mai mare inflație alimentară din UE, iar anul viitor nu se anunță mai optimist, avertizează Asociația Energia Inteligentă. România s-a clasat pe primul loc în 2025 în Uniunea Europeană la inflația […]
15:10
Ilie Bolojan recunoaște presiunile costului vieții. Soluțiile propuse pentru finanțarea autorităților locale # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a discutat despre impactul majorării impozitelor pe proprietate asupra românilor. El a subliniat necesitatea aducerii taxelor la valoarea reală a proprietăților și a explicat problemele generate de aplicarea neuniformă a acestor măsuri. Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că „orice fel de creștere” a costului vieții, inclusiv majorarea taxelor locale, reprezintă „o presiune” […]
13:40
Mii de primării în grevă de avertisment. Sindicaliștii protestează față de măsurile Guvernului Bolojan # Lumea Politică
Marți, peste 1.300 de primării vor intra în grevă de avertisment timp de două ore. Sindicatul Național SCOR organizează acțiunea, nemulțumit de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan. Protestul coincide cu o întâlnire importantă la Palatul Parlamentului. Peste 1.300 de primării din România vor participa marți la o grevă de avertisment, între orele 10:00 și 12:00. […]
13:00
România propune prima comisie parlamentară pentru AI. Baciu: „Este deja aici, în viața fiecăruia dintre noi” # Lumea Politică
Deputatul PNL Andrei Baciu a propus înființarea unei comisii parlamentare comune dedicate inteligenței artificiale. El subliniază că AI influențează deja viața cotidiană și deciziile importante, iar România trebuie să acționeze rapid. Deputatul Andrei Baciu a anunțat luni, 9 februarie, crearea unei comisii parlamentare comune pentru AI, argumentând că „schimbările deja se întâmplă cu o viteză […]
12:10
Un moment surprinzător a avut loc în Senatul României, când deputatul Miruță a făcut o gafă în timpul dezbaterii moțiunii simple împotriva ministrului Apărării. Moțiunea, semnată de grupurile AUR și PACE, a fost respinsă cu un număr covârșitor de voturi. Deputatul Miruță a intervenit în plenul Senatului cu un mesaj scurt adresat opoziției: „Vă spun […]
11:30
SUA îl acuză de minciună pe Volodimir Zelenski. „Nu cred că acest lucru a fost anunțat de Statele Unite”. # Lumea Politică
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Witaker, a respins declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind un termen limită stabilit de Statele Unite pentru încheierea conflictului cu Rusia. În ciuda afirmațiilor lui Zelenski, oficialul american a subliniat că Washingtonul nu a impus un astfel de termen. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Statele Unite doresc soluționarea […]
10:40
Protest al actorilor de la TNB împotriva noilor măsuri guvernamentale. Normă pe munca de artist # Lumea Politică
Artiștii Teatrului Național București și personalul tehnic se pregătesc să protesteze împotriva unei directive guvernamentale care impune normarea muncii lor. Inițiativa, contestată de nume mari din teatru, este văzută ca o încercare de a uniformiza munca artistică după modelul unei fabrici. Actorii și personalul tehnic de la TNB ies marți în stradă la ora 14.30, […]
10:40
Rușii oferă bani ucrainenilor pentru acces la Starlink. SpaceX a suspendat serviciile # Lumea Politică
Forțele ruse încearcă să obțină acces la terminalele Starlink prin recrutarea cetățenilor ucraineni, după ce accesul la internetul prin satelit a fost blocat. SpaceX a implementat contramăsuri la cererea Kievului, afectând operațiunile militare rusești. Armata rusă încearcă să recruteze ucraineni într-o schemă ilicită pentru a obține acces la terminalele Starlink, blocate pentru trupele lor, conform […]
10:10
Propunerea de suspendare a banilor publici pentru partide, în fața Senatului. Economii de 656 milioane lei pe doi ani # Lumea Politică
Senatul României urmează să voteze o propunere legislativă controversată, care ar putea elimina subvențiile de stat pentru partide în 2026 și 2027. Avocatul Toni Neacșu atrage atenția că, fără presiune publică, inițiativa ar putea fi respinsă. Senatul va decide asupra unei propuneri legislative care vizează suspendarea subvențiilor de stat pentru partidele politice în anii 2026 […]
10:00
Amendă uriașă pentru un bărbat din Vâlcea după un live pe TikTok. Poliția a intervenit imediat # Lumea Politică
Un bărbat din Vâlcea a fost amendat cu 13.200 de lei după ce a postat pe TikTok imagini în care forța un cal să tragă o greutate excesivă. Poliția s-a autosesizat imediat, identificându-l pe proprietarul animalului. Un bărbat din Vâlcea a primit o amendă de 13.200 de lei pentru cruzime împotriva animalelor, după ce a […]
09:10
Băluță, despre „baronul” Ciucu. Folosește un „stil mafiot” pentru reglarea conturilor în partid # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează acuzații dure împotriva primarului general, Ciprian Ciucu. Băluță îl acuză pe Ciucu de minciună și comportament de baron, criticând planul de majorare a prețurilor biletelor și propunând o alternativă de economisire. Primarul Daniel Băluță a declarat că PSD nu susține proiectul de creștere a costului biletelor propus de Ciprian […]
09:10
Răzvan Cuc a fost trimis în judecată pentru corupție. Contract de 23 milioane de lei, cu șpaga-procent # Lumea Politică
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, împreună cu omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe, au fost trimiși în judecată într-un dosar de corupție. Cei doi sunt acuzați de implicare într-o schemă de mituire legată de un contract al Registrului Auto Român, în valoare de 23 de milioane de lei, și au fost arestați preventiv. Anchetatorii […]
08:40
Marius Voineag candidează pentru o funcție în Parchetul General. „DNA este o instituție mai importantă” # Lumea Politică
Termenul pentru depunerea candidaturilor la șefiile marilor parchete a expirat astăzi. Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, și-a anunțat candidatura pentru o poziție de conducere în Parchetul General. El a transmis un mesaj în care își justifică decizia și vorbește despre realizările din mandatul său. Marius Voineag, actualul șef al DNA, și-a depus candidatura pentru o […]
08:30
Doză zilnică sigură pentru extractul de canabis în Europa. Reglementări stricte pentru suplimentele alimentare # Lumea Politică
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a stabilit pentru prima dată o doză zilnică sigură pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv extras din canabis. Această decizie introduce o reglementare strictă în UE, comparativ cu alte țări. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a anunțat stabilirea unei doze zilnice considerate sigure pentru canabidiol (CBD). Această măsură marchează […]
08:10
Cum răspunde George Simion acuzațiilor de anti-românism în SUA. Se va întâmpla pe 12 februarie # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a reacționat la acuzațiile aduse de Dragoș Sprînceană, care susține că ar fi făcut lobby împotriva României. Simion a postat un videoclip pe Facebook, respingând acuzațiile și chemând românii la proteste. Dragoș Sprînceană, un om de afaceri româno-american, l-a acuzat pe George Simion că a făcut lobby pentru a scoate România […]
07:40
Digi România, sub investigație pentru abuz de poziție dominantă. Consiliul Concurenței, în anchetă # Lumea Politică
Consiliul Concurenței a deschis o anchetă împotriva Digi România, suspectată de abuz de poziție dominantă pe piețele de televiziune, internet și telefonie fixă. Investigația vizează activități începând cu 2015 și analizează posibile practici comerciale neconcurențiale. Digi colaborează cu autoritățile și respinge acuzațiile. Consiliul Concurenței investighează Digi România pentru posibile abuzuri de poziție dominantă pe piețele […]
07:40
Europa vrea să reducă dependența de Visa și Mastercard. BCE pregătește moneda digitală euro # Lumea Politică
Dominanța sistemelor de plată americane îngrijorează oficialii europeni, care văd în aceasta un posibil instrument de presiune. În contextul scăderii utilizării numerarului, Uniunea Europeană caută soluții pentru a-și consolida independența financiară. Directorul general al Alianței Bancare a UE, Martina Weimert, avertizează asupra riscurilor dependenței de Visa și Mastercard. Aceste companii reprezintă aproximativ două treimi din […]
07:10
Viktor Orban a dezvăluit că în 1999 Bill Clinton i-a cerut să atace Serbia. Premierul Ungariei a refuzat categoric solicitarea. Detaliile au fost discutate în cadrul unui eveniment Fidesz la Szombathely. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că, în timpul primului său mandat, a primit o cerere directă de la președintele american Bill Clinton. Orban […]
07:00
ArcelorMittal Hunedoara, vândută către UMB Steel. Cine este, de fapt, noul proprietar # Lumea Politică
ArcelorMittal Hunedoara trece în proprietatea UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, pentru 12,5 milioane de euro plus TVA. Tranzacția a fost aprobată de acționari și se va finaliza până la 1 iunie 2026. UMB Steel va prelua activele ArcelorMittal Hunedoara, conform deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Valoarea tranzacției este de 12,5 milioane de euro […]
Ieri
06:40
SpaceX își schimbă direcția: Luna devine prioritară. Elon Musk vrea un oraș lunar în 10 ani # Lumea Politică
Elon Musk a anunțat că SpaceX își concentrează eforturile pe construirea unui oraș pe Lună. Decizia vine după fuziunea cu xAI, Luna fiind văzută ca un hub logistic pentru centre de date A.I. în spațiu. Competiția cu China și alte superputeri intensifică „cursa către Lună”. Elon Musk a dezvăluit pe platforma X că SpaceX și-a […]
06:10
Petrișor Peiu dezvăluie 10 măsuri pentru a combate stagflația. Bolojan, acuzat că „vinde” poporului date false # Lumea Politică
Petrișor Peiu a lansat un document intitulat „Zece căi de ieșire din stagflație”, detaliind măsurile economice propuse de AUR. Acestea sunt concepute pentru a redresa economia României, fie că AUR va ajunge la guvernare prin alegeri anticipate sau la termen. Planul elaborat de Peiu subliniază importanța unor politici economice solide care să combată efectele stagnării […]
06:10
Un sondaj global Gallup International arată că Donald Trump are un rating favorabil în România, țara noastră fiind pe locul doi în clasamentul țărilor care îl apreciază. Totodată, Papa Leon este cel mai popular lider, în timp ce Benjamin Netanyahu se află la coada clasamentului. România se numără printre puținele țări din Uniunea Europeană unde […]
9 februarie 2026
19:40
Un primar PNL care în trecut l-a criticat pe Bolojan îl apără acum în disputa cu Hubert Thuma: „O tabără care vrea să țină PNL în comă” # Lumea Politică
Vasile Blaga, lider PNL, califică drept „acuzații gratuite” comentariile lui Hubert Thuma la adresa lui Ilie Bolojan. Mario de Mezzo, primarul din Slatina, susține transparența și reformele interne promovate de Bolojan în partid. Vasile Blaga, senator PNL, a declarat la Parlament că acuzațiile lui Hubert Thuma împotriva lui Ilie Bolojan sunt „gratuite” și afectează partidul. […]
19:40
Tribunalul București obligă ANRE să repună pe funcție un director concediat. Primul din cele circa 140 de procese intentate de angajații care aveau salariul mediu de 3.700 de euro și li s-a redus cu 30% # Lumea Politică
Tribunalul București a decis anularea concedierii lui Florin Rădoi, fost director la ANRE, obligând instituția să-l repună în funcție și să-i plătească drepturile salariale pierdute. ANRE intenționează să facă apel, dar hotărârea este executorie. Florin Rădoi, fost director la ANRE, trebuie reintegrat în funcție și să primească salariile pierdute, conform unei decizii a Tribunalului București. […]
19:00
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia # Lumea Politică
Vicepreședintele american JD Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano, iar șefa diplomației europene, Kaja Kallas, consideră că publicul a arătat „mândrie europeană”. Incidentul vine pe fondul unor tensiuni crescute între UE și SUA înaintea Conferinței de Securitate de la München. Vicepreședintele SUA, JD Vance, și soția sa, Usha Vance, au […]
18:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță ”o nouă veste bună pentru România” despre dobânzile la împrumuturile în lei # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o scădere importantă a dobânzilor la împrumuturile în lei și euro, ceea ce va reduce cheltuielile cu dobânzile și va susține investițiile. Această tendință pozitivă este rezultatul unei ajustări fiscale și al unei inflații în scădere. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comunicat luni o scădere semnificativă a dobânzilor la […]
18:50
Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026 # Lumea Politică
Un episod de la „Survivor România” a provocat o explozie de căutări online pentru cuvântul „libidinos”, cu aproape 2400 de interogări în doar 10 minute. Concurenta Naba a fost cea care a aprins curiozitatea telespectatorilor, folosind termenul pentru a-l descrie pe Cav. Duminică seară, 8 februarie 2026, între orele 22:40 și 22:50, cuvântul „libidinos” a […]
18:50
România, lider în creșterea prețurilor alimentare în 2025. Previziuni sumbre pentru 2026 # Lumea Politică
România a înregistrat în 2025 cea mai mare creștere a prețurilor la alimente din Uniunea Europeană, cu un avans de 6,7%. Asociația pentru Energie Inteligentă avertizează că situația se poate agrava în 2026, din cauza politicilor publice și a costurilor energetice. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației pentru Energie Inteligentă, a semnalat că România a avut cea […]
17:30
Nicușor Dan, subiect de dezbatere între Cristoiu și Cristache. Invitația lui Trump provoacă reacții diverse # Lumea Politică
Jurnaliștii Ionuț Cristache și Ion Cristoiu au discutat în emisiunea Ai Aflat! despre reacția lui Nicușor Dan la invitația președintelui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace. Cristoiu a criticat ezitarea lui Dan, considerând-o un semn al apropierii de Emmanuel Macron și al unei politici anti-Trump. Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, […]
16:30
„Emisarul” lui Ciolacu înglodat în datorii în Statele Unite! Dragoș Sprînceană, fugărit de creditori, a trecut Rolls-Royce-ul pe numele soției # Lumea Politică
Dragoș Sprînceană a apărut odată cu anularea alegerilor din România în 2024. Un constănțean plecat în Statele Unite, cu părul dat cu gel și zâmbet de milionar, Sprînceană și-a proiectat o imagine de antreprenor de succes conectat la Donald Trump. Inițial l-a susținut pe Călin Georgescu, ulterior a fost desemnat de Marcel Ciolacu drept emisar […]
10:10
Donald Trump a atacat dur un sportiv american de la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026: „Un adevărat ratat” # Lumea Politică
Președintele Donald Trump l-a atacat pe schiorul olimpic Hunter Hess pentru declarațiile critice la adresa politicilor SUA. Tensiunile politice au escaladat după ce Hess și alți sportivi americani și-au exprimat nemulțumirile față de acțiunile ICE și climatul politic actual. Donald Trump a reacționat vehement pe Truth Social, criticându-l pe schiorul Hunter Hess, prezent la Jocurile […]
10:10
Tribunalul va decide dacă începe procesul lui Călin Georgescu. A fost trimis în judecată pentru propagandă legionară # Lumea Politică
Tribunalul București urmează să se pronunțe luni asupra dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Judecătorii nu au ajuns la un consens vineri, astfel că un al treilea judecător va decide dacă procesul poate începe. Judecătorii Tribunalului București s-au confruntat cu opinii divergente în dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă legionară. […]
10:00
„PSD face un joc periculos”: Primarul Buzăului critică propriul partid pentru atacurile la adresa lui Bolojan # Lumea Politică
Primarul Buzăului, Constantin Toma, atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă strategia actuală a PSD. Într-o declarație pentru Digi24, Toma subliniază că ieșirea de la guvernare nu are justificare și poate destabiliza economia. Primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat în emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că PSD riscă să-și piardă credibilitatea prin […]
10:00
Cum răspunde Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a fost invitat de SUA la prima reuniune a Consiliului de Pace, pe 19 februarie, dar nu a confirmat participarea României. El așteaptă clarificări privind compatibilitatea Cartei Consiliului cu obligațiile internaționale ale României. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit o invitație din partea președintelui SUA pentru a participa la prima […]
10:00
Românii, obligați să muncească jumătate de lună pentru stat. Cu câți bani rămân oamenii la final de lună # Lumea Politică
Conform Eurostat, românii lucrează aproape jumătate de lună doar pentru taxe și contribuții. În contextul salariilor mici, povara fiscală e printre cele mai mari din UE. Dan Manolescu avertizează că TVA-ul ar putea ajunge la 24% în 2026. Românii trebuie să muncească aproape două săptămâni pentru a acoperi taxele și contribuțiile impuse de stat, arată […]
10:00
Adevărul despre întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA, reacția lui Petrișor Peiu # Lumea Politică
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a explicat circumstanțele întâlnirii dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA. Peiu a reacționat și la acuzațiile legate de influențarea programului Visa Waiver. Întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor a fost organizată în grabă, susține Petrișor Peiu. Acesta a detaliat […]
09:50
Kievul cere o întâlnire directă Zelenski–Putin și spune că doar Trump poate forța un acord de pace # Lumea Politică
Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a subliniat necesitatea unei întâlniri directe între liderii Ucrainei și Rusiei pentru a rezolva cele mai dificile probleme. Sîbiga susține că doar Donald Trump poate obține un acord de pace, dorind să accelereze eforturile înainte de alegerile pentru Congresul american. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a […]
09:40
Hubert Thuma susține că Bolojan a propus candidați surpriză în 2024. Trădare în campania lui Antonescu? # Lumea Politică
Hubert Thuma, adversar al premierului Ilie Bolojan în PNL, a declarat la Antena 3 că Bolojan a propus candidați neașteptați la prezidențialele din 2024. Thuma a detaliat și presupusa trădare a lui Crin Antonescu în campania din 2025. Thuma a dezvăluit că Bolojan le-a sugerat pe Mircea Geoană și Elena Lasconi drept candidați pentru alegerile […]
09:10
Canada își extinde prezența diplomatică în Groenlanda. Consulatul din Nuuk, deschis în ciuda tensiunilor cu SUA # Lumea Politică
Canada a inaugurat un consulat în Nuuk, capitala Groenlandei, ca parte a strategiei sale arctice. Gestul vine în contextul recentei tensiuni dintre SUA și aliații săi, dar autoritățile canadiene subliniază că planul era deja în desfășurare. Canada a deschis oficial un consulat la Nuuk, capitala Groenlandei. Acest pas reflectă angajamentul țării față de insula arctică […]
09:10
Crin Antonescu a fost trădat la alegeri din propriul partid. Liderul PNL care iese la rampă # Lumea Politică
Liderul CJ Ilfov, Hubert Thuma, susține că fostul șef al PNL, Crin Antonescu, a fost trădat în campania prezidențială. Thuma sugerează că Ilie Bolojan ar fi fost parte dintr-un plan ascuns, în timp ce Antonescu îl critică pe Bolojan într-un podcast recent. Hubert Thuma a declarat la Antena 3 CNN că Crin Antonescu, fostul lider […]
09:00
Rogobete, despre concediile medicale fictive: „sunt bani pe care-i luam de la gura bolnavului” # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat motivele pentru care prima zi de concediu medical nu mai este plătită și a detaliat excepțiile de la această regulă. Măsura vizează combaterea concediilor medicale fictive, iar anumite categorii vor continua să primească plata. Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că fenomenul concediilor medicale fictive este unul extins și a […]
08:50
Viitorul sumbru al Pământului. Când au calculat savanții că se va produce sfârșitul lumii # Lumea Politică
Planeta Pământ, deși acum un mediu ideal pentru viață, se confruntă cu un viitor sumbru. Oamenii de știință avertizează că, peste câteva sute de milioane de ani, condițiile de locuire ar putea dispărea, iar peste 5 miliarde de ani, distrugerea completă ar fi inevitabilă. Conform astronomilor, evoluția Soarelui va transforma Pământul într-un loc nelocuibil în […]
08:30
Insula care reprezintă cheia strategică în Marea Baltică, „ancora NATO”. Suedia întărește apărarea pe fondul tensiunilor cu Rusia # Lumea Politică
Insula Gotland, situată în inima Mării Baltice, este esențială pentru securitatea NATO, pe măsură ce tensiunile cu Rusia cresc. Suedia își consolidează prezența militară pe insulă, iar experții avertizează asupra importanței sale strategice. Pe măsură ce războiul din Ucraina intră în al cincilea an, semnalele de la Kremlin alimentează temerile că ambițiile Moscovei nu se […]
07:50
TAROM, profit doar când a vândut avioane. Oana Gheorghiu: „Nu poţi să bagi bani continuu fără să schimbi ceva” # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu atrage atenția asupra pierderilor continue ale TAROM, cerând măsuri urgente pentru eficientizarea companiei. Deși subliniază importanța sa emoțională pentru români, ea compară situația cu alte țări care au renunțat la companiile naționale de transport. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că TAROM înregistrează pierderi de cel puțin cinci-șase ani, singurul an profitabil fiind […]
