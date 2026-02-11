Ceasul de lux care a atras atenția la discuțiile cu premierul. Nu e al lui Bolojan
Lumea Politică, 11 februarie 2026 10:10
Mii de angajați din primării au intrat în grevă de avertisment împotriva reformei administrației locale. Între timp, un primar a atras atenția la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, purtând un ceas de lux de 30.000 de euro. Aproximativ 20.000 de angajați din peste 1.500 de primării au declanșat o grevă de avertisment de două ore. […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
10:10
Mii de angajați din primării au intrat în grevă de avertisment împotriva reformei administrației locale. Între timp, un primar a atras atenția la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan, purtând un ceas de lux de 30.000 de euro. Aproximativ 20.000 de angajați din peste 1.500 de primării au declanșat o grevă de avertisment de două ore. […]
10:00
Situație delicată la CCR: Un verdict pe Legea pensiilor speciale este așteptat astăzi, dar sunt tensiuni majore # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României (CCR) se află într-un moment crucial, cu o decizie așteptată privind legea pensiilor magistraților, după patru amânări. Judecătorul Gheorghe Stan ar putea lipsi din cauza concediului paternal, iar Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) solicită sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru discriminare. Decizia CCR privind legea pensiilor […]
Acum o oră
09:40
Premierul Ilie Bolojan a subliniat că decizia privind nivelul minim al impozitelor locale aparține Guvernului, dar acuză unele primării că au exagerat cu majorările. Sorin Grindeanu, liderul PSD, a apărat primarii și a cerut ca fondurile să rămână la nivel local. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nivelul minim al impozitelor locale a fost stabilit […]
09:40
AUR pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Are dorința de a „poza într-un copil mare” # Lumea Politică
Petrișor Peiu, vicepreședinte al AUR, a anunțat într-o emisiune că formațiunea pregătește suspendarea lui Nicușor Dan. Acesta a criticat mandatul actualului șef al statului, considerând că deciziile sale sunt lipsite de un mandat național. Petrișor Peiu a declarat că AUR intenționează să inițieze o procedură de suspendare a lui Nicușor Dan, criticându-l pentru mai multe […]
Acum 2 ore
09:10
UDMR analizează ieșirea din coaliție pe fondul scandalului taxelor și impozitelor mărite. „Se iau decizii foarte importante” # Lumea Politică
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că UDMR ar putea ieși de la guvernare dacă tensiunile cresc, dar subliniază că forța politică a Uniunii este mai bine utilizată în coaliție. Discuțiile despre reducerea taxelor locale continuă să creeze divergențe. Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat marți, în Parlament, că UDMR ar putea analiza ieșirea din coaliție dacă […]
09:10
Afaceristul Dragoș Sprînceană, bântuit de datorii uriașe în SUA. Episodul transferului Rolls-ului pe numele soției # Lumea Politică
Dragoș Sprînceană, om de afaceri și consultant politic, se confruntă cu datorii impresionante în SUA. Deși se bucură de o imagine publică strălucitoare și de legături cu personalități politice, inclusiv Donald Trump, problemele financiare par să îi umbrească succesul. Dragoș Sprînceană, membru al Comitetului Executiv al Partidului Republican din Palm Beach, are o imagine de […]
08:40
Tribunalul Hunedoara va judeca procesul în care ANAF cere recuperarea a aproximativ un milion de euro de la fostul președinte Klaus Iohannis. Curtea de Apel Alba Iulia a decis strămutarea dosarului, invocând suspiciuni legate de imparțialitate la Sibiu. Curtea de Apel Alba Iulia a aprobat cererea ANAF de a muta procesul lui Klaus Iohannis la […]
08:40
România pierde teren în Indexul de percepţie a corupţiei. Țara noastră a ajuns lângă două țări cvasinecunoscute # Lumea Politică
România a coborât pe locul 70 în Indexul de percepţie a corupţiei, cu un scor de 45 de puncte, conform Transparency International. Scăderea faţă de anul precedent o plasează alături de Benin şi Sao Tome şi Principe. Raportul subliniază că democraţiile consacrate se confruntă cu un declin al leadershipului în combaterea corupţiei. România a înregistrat […]
Acum 4 ore
08:10
Efectul scandalului: Ministerul Culturii retrage proiectul controversat de normare a muncii actorului. # Lumea Politică
Ministerul Culturii a retras un proiect care obliga actorii să-și ponteze prezența și să raporteze zilnic activitatea. Decizia a venit după protestele actorilor de la Teatrul Național București (TNB) și intervenția Federației Sindicatelor din Instituții de Cultură (FSIC). Federația Sindicatelor din Instituții de Cultură (FSIC) a cerut retragerea unei propuneri a Ministerului Culturii care viza […]
08:10
Diana Șoșoacă, chemată la audiere în Parlamentul European. Imunitatea parlamentară îi este în pericol # Lumea Politică
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi audiată de Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European. În cazul în care nu se prezintă, comisia ar putea recomanda ridicarea imunității sale, votul fiind posibil în aprilie. Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi invitată la Comisia JURI a Parlamentului European pentru audiere în legătură cu ridicarea imunității sale. Surse europarlamentare au […]
07:50
Bolojan își plânge de milă. Mărturisește că și-a pulverizat cariera: „Vă rog să vă gândiți la mine, în ce situație sunt” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că rolul său de premier i-a influențat cariera politică. În cadrul unei intervenții la Digi 24, el a vorbit despre provocările și riscurile pe care le implică ocuparea unor funcții cheie, cum ar fi cea de ministru al Educației. Ilie Bolojan a discutat deschis despre efectele carierei sale politice în […]
07:40
Polițiștii din Mureș care încă îl caută pe Emil Gânj, lăsați fără plata orelor suplimentare. Europol acuză presiuni și amenințări # Lumea Politică
Polițiștii din Mureș care au lucrat la cazul criminalului Emil Gânj susțin că nu și-au primit plata pentru orele suplimentare. Sindicatul Europol acuză presiuni și amenințări din partea superiorilor. Zeci de polițiști din Mureș au lucrat luni de zile la căutarea lui Emil Gânj, bărbatul care și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa pentru […]
07:40
România, pe locul doi în lume la comenzile de pizza. Au fost date peste 18.000 de comenzi într-o singură zi # Lumea Politică
România se clasează pe locul al doilea la nivel mondial în privința comenzilor de pizza în 2025, potrivit unei analize a unei platforme de livrare. Ziua Îndrăgostiților a fost cea mai aglomerată zi, iar Pizza Diavola rămâne favorită. România a urcat pe locul al doilea la nivel mondial pentru comenzi de pizza, după Spania, conform […]
07:40
Victor Ciutacu a scăpat de CNCD. Instanța a stabilit că expresia „tulburată psihic” nu e discriminatorie # Lumea Politică
Victor Ciutacu a anunțat pe Facebook că a obținut în instanță anularea hotărârii CNCD, care impunea o amendă de 10.000 de lei pentru presupuse derapaje în emisiunile despre decesul Iuliei Marin. Realizatorul TV a precizat că nu are de plătit nicio amendă, iar CNCD îi datorează 50 de lei. Victor Ciutacu a comunicat printr-o postare […]
07:40
Dominic Fritz pierde procesul în care ANI îl acuză de conflict de interese. Primarul anunță că face apel # Lumea Politică
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea primarului Dominic Fritz de a anula raportul Agenției Naționale de Integritate privind un conflict de interese. Fritz intenționează să facă apel la Curtea Supremă, criticând interpretarea ANI. Curtea de Apel Timișoara a decis marți, 10 februarie, să respingă cererea primarului Timișoarei, Dominic Fritz, de anulare a raportului întocmit […]
07:40
Lia Savonea intervine din nou, în încercarea de a opri modificarea pensiilor magistraților. Ea cere opinia Curții Europene de Justiție # Lumea Politică
Înalta Curte de Casație și Justiție solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să examineze proiectul Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților, suspectând posibile încălcări ale dreptului UE. Între timp, Curtea Constituțională amână din nou decizia pe această temă. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), sub conducerea Liei Savonea, a cerut Curții de Justiție a […]
07:40
Primarul comunei Cumpăna către Bolojan: „Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor” # Lumea Politică
Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna și vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. În cadrul reuniunii Asociației Comunelor din România de la Palatul Parlamentului, Gâju a criticat planurile de reformă și gestionarea fondurilor europene. Mariana Gâju a criticat vehement intențiile premierului Ilie Bolojan de […]
07:40
Bolojan vrea ca absolvenţii de medicină să lucreze în România un număr minim de ani. „Ai o obligaţie faţă de ţara asta” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a propus ca absolvenții de medicină finanțați de stat să fie obligați să lucreze în România pentru câțiva ani. El a subliniat necesitatea de a echilibra distribuția medicilor între mediul urban și cel rural. Premierul Ilie Bolojan a declarat marți la Parlament că absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să […]
07:40
Investiții, nu tăieri! Blocul Național Sindical (BNS) are șase propuneri pentru viitorul economiei europene # Lumea Politică
Blocul Național Sindical a trimis o scrisoare premierului Ilie Bolojan, solicitându-i să promoveze la Bruxelles o schimbare a politicii economice europene. Sindicatul dorește ca Europa să prioritizeze investițiile și să renunțe la tăierile de cheltuieli. BNS susține că astfel România ar putea beneficia de resurse mai bune pentru servicii publice și infrastructură. Blocul Național Sindical […]
07:30
Decizie în procesul de ”îmbogățire fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva lui Klaus Iohannis # Lumea Politică
Procesul intentat de ANAF împotriva familiei fostului președinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Alba Iulia și este definitivă. ANAF solicită despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui imobil din Sibiu. Curtea de Apel Alba Iulia a decis strămutarea dosarului care […]
07:10
Dominic Fritz contestă decizia Curții de Apel Timișoara, legată de banii din campanie. Ajunge la Curtea de Casație # Lumea Politică
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea primarului Dominic Fritz de anulare a raportului ANI privind un presupus conflict de interese din 2020. Fritz a anunțat că va contesta decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție. El susține că acuzațiile sunt nefondate și că nu are motive să-și reproșeze nimic. Curtea de Apel Timișoara […]
07:10
Dispută aprinsă între ministrul Culturii și actorii Teatrului Național. Zâmbete arogante și acuzații de prostie # Lumea Politică
Ministrul Culturii, Andras Demeter, s-a confruntat cu protestele actorilor Teatrului Național, nemulțumiți de legea pontajului de opt ore. Disputa a atins apogeul când Demeter a avut un schimb de replici cu actorul Andrei Ionescu, pe care l-a acuzat de „prostie”. Ministrul Andras Demeter a fost întâmpinat cu ostilitate la protestul organizat de actorii Teatrului Național […]
06:40
Condițiile de suspendare a acordului Mercosur, votate de eurodeputați. Măsuri de protecție pentru fermieri, după 3 ani # Lumea Politică
Parlamentul European a adoptat un nou regulament care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare pentru importurile agricole din țările Mercosur. Decizia, susținută de 483 de eurodeputați, urmărește protejarea fermierilor europeni de efectele acordului comercial UE-Mercosur. Parlamentul European a votat marți cu o majoritate clară de 483 de voturi pentru, 102 împotrivă și 67 de abțineri, […]
Acum 6 ore
06:10
Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea despre legăturile cu Epstein. „Sunt recunoscătoare” # Lumea Politică
Prințesa Sofia a Suediei a oferit primele explicații publice despre legăturile sale din trecut cu Jeffrey Epstein. Aceasta a subliniat că întâlnirile au fost scurte și au avut loc la începutul vieții sale adulte, fără a mai exista contact ulterior. Prințesa Sofia a Suediei a făcut primele declarații publice referitoare la legăturile ei cu Jeffrey […]
Acum 24 ore
17:10
Trump amenință că va bloca deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Nu voi permite asta până când SUA nu vor fi despăgubite integral” # Lumea Politică
Donald Trump a lansat o amenințare privind blocarea deschiderii unui nou pod între SUA și Canada. Fostul președinte acuză guvernul canadian de „tratament incorect” și cere despăgubiri pentru ajutorul oferit de SUA. Donald Trump a declarat că va împiedica deschiderea podului internațional „Gordie Howe”, care va lega provincia Ontario de statul Michigan. El a cerut […]
17:00
George Simion: Nu am plătit bani să mă întâlnesc cu Donald Trump. Nu am scos România din programul Visa Waiver # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a respins acuzațiile conform cărora ar fi plătit pentru a se întâlni cu Donald Trump sau pentru a cumpăra influență în SUA. Într-un mesaj pe Facebook, Simion a negat vehement și alte acuzații legate de campanii electorale. George Simion a declarat că nu a plătit pentru a se întâlni cu fostul […]
17:00
Ilie Bolojan, prima reacție după atacurile lui Hubert Thuma: Păreri despre ce a fost nu au niciun fundament. PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze # Lumea Politică
Ilie Bolojan, președintele PNL, a respins acuzațiile lui Hubert Thuma privind „userizarea” partidului și presupusa trădare a lui Crin Antonescu. Într-un interviu la Digi24, Bolojan a subliniat că PNL trebuie să-și păstreze identitatea și să evite diviziunile interne care ar putea destabiliza coaliția de guvernare. Ilie Bolojan a declarat că acuzațiile lui Hubert Thuma legate […]
16:40
Bolojan propune reorganizare administrativă. Premierul avertizează asupra cheltuielilor locale. # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România se confruntă cu o problemă gravă legată de cheltuielile autorităților locale. El a sugerat posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale pentru a remedia situația. Într-un interviu la Digi24, Bolojan a explicat că transferurile masive de la bugetul central nu mai pot continua. Premierul Ilie Bolojan a abordat pentru prima dată […]
16:00
Creșterea prețurilor la gaze ar putea scumpi alimentele în 2026. România, lider la inflația alimentară în UE # Lumea Politică
România ar putea înfrunta noi scumpiri la alimente în 2026, din cauza introducerii unui preț administrativ la gaze. În 2025, țara a avut cea mai mare inflație alimentară din UE, iar anul viitor nu se anunță mai optimist, avertizează Asociația Energia Inteligentă. România s-a clasat pe primul loc în 2025 în Uniunea Europeană la inflația […]
15:10
Ilie Bolojan recunoaște presiunile costului vieții. Soluțiile propuse pentru finanțarea autorităților locale # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a discutat despre impactul majorării impozitelor pe proprietate asupra românilor. El a subliniat necesitatea aducerii taxelor la valoarea reală a proprietăților și a explicat problemele generate de aplicarea neuniformă a acestor măsuri. Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că „orice fel de creștere” a costului vieții, inclusiv majorarea taxelor locale, reprezintă „o presiune” […]
13:40
Mii de primării în grevă de avertisment. Sindicaliștii protestează față de măsurile Guvernului Bolojan # Lumea Politică
Marți, peste 1.300 de primării vor intra în grevă de avertisment timp de două ore. Sindicatul Național SCOR organizează acțiunea, nemulțumit de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan. Protestul coincide cu o întâlnire importantă la Palatul Parlamentului. Peste 1.300 de primării din România vor participa marți la o grevă de avertisment, între orele 10:00 și 12:00. […]
13:00
România propune prima comisie parlamentară pentru AI. Baciu: „Este deja aici, în viața fiecăruia dintre noi” # Lumea Politică
Deputatul PNL Andrei Baciu a propus înființarea unei comisii parlamentare comune dedicate inteligenței artificiale. El subliniază că AI influențează deja viața cotidiană și deciziile importante, iar România trebuie să acționeze rapid. Deputatul Andrei Baciu a anunțat luni, 9 februarie, crearea unei comisii parlamentare comune pentru AI, argumentând că „schimbările deja se întâmplă cu o viteză […]
12:10
Un moment surprinzător a avut loc în Senatul României, când deputatul Miruță a făcut o gafă în timpul dezbaterii moțiunii simple împotriva ministrului Apărării. Moțiunea, semnată de grupurile AUR și PACE, a fost respinsă cu un număr covârșitor de voturi. Deputatul Miruță a intervenit în plenul Senatului cu un mesaj scurt adresat opoziției: „Vă spun […]
11:30
SUA îl acuză de minciună pe Volodimir Zelenski. „Nu cred că acest lucru a fost anunțat de Statele Unite”. # Lumea Politică
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Witaker, a respins declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind un termen limită stabilit de Statele Unite pentru încheierea conflictului cu Rusia. În ciuda afirmațiilor lui Zelenski, oficialul american a subliniat că Washingtonul nu a impus un astfel de termen. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Statele Unite doresc soluționarea […]
10:40
Protest al actorilor de la TNB împotriva noilor măsuri guvernamentale. Normă pe munca de artist # Lumea Politică
Artiștii Teatrului Național București și personalul tehnic se pregătesc să protesteze împotriva unei directive guvernamentale care impune normarea muncii lor. Inițiativa, contestată de nume mari din teatru, este văzută ca o încercare de a uniformiza munca artistică după modelul unei fabrici. Actorii și personalul tehnic de la TNB ies marți în stradă la ora 14.30, […]
10:40
Rușii oferă bani ucrainenilor pentru acces la Starlink. SpaceX a suspendat serviciile # Lumea Politică
Forțele ruse încearcă să obțină acces la terminalele Starlink prin recrutarea cetățenilor ucraineni, după ce accesul la internetul prin satelit a fost blocat. SpaceX a implementat contramăsuri la cererea Kievului, afectând operațiunile militare rusești. Armata rusă încearcă să recruteze ucraineni într-o schemă ilicită pentru a obține acces la terminalele Starlink, blocate pentru trupele lor, conform […]
Ieri
10:10
Propunerea de suspendare a banilor publici pentru partide, în fața Senatului. Economii de 656 milioane lei pe doi ani # Lumea Politică
Senatul României urmează să voteze o propunere legislativă controversată, care ar putea elimina subvențiile de stat pentru partide în 2026 și 2027. Avocatul Toni Neacșu atrage atenția că, fără presiune publică, inițiativa ar putea fi respinsă. Senatul va decide asupra unei propuneri legislative care vizează suspendarea subvențiilor de stat pentru partidele politice în anii 2026 […]
10:00
Amendă uriașă pentru un bărbat din Vâlcea după un live pe TikTok. Poliția a intervenit imediat # Lumea Politică
Un bărbat din Vâlcea a fost amendat cu 13.200 de lei după ce a postat pe TikTok imagini în care forța un cal să tragă o greutate excesivă. Poliția s-a autosesizat imediat, identificându-l pe proprietarul animalului. Un bărbat din Vâlcea a primit o amendă de 13.200 de lei pentru cruzime împotriva animalelor, după ce a […]
09:10
Băluță, despre „baronul” Ciucu. Folosește un „stil mafiot” pentru reglarea conturilor în partid # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează acuzații dure împotriva primarului general, Ciprian Ciucu. Băluță îl acuză pe Ciucu de minciună și comportament de baron, criticând planul de majorare a prețurilor biletelor și propunând o alternativă de economisire. Primarul Daniel Băluță a declarat că PSD nu susține proiectul de creștere a costului biletelor propus de Ciprian […]
09:10
Răzvan Cuc a fost trimis în judecată pentru corupție. Contract de 23 milioane de lei, cu șpaga-procent # Lumea Politică
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, împreună cu omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe, au fost trimiși în judecată într-un dosar de corupție. Cei doi sunt acuzați de implicare într-o schemă de mituire legată de un contract al Registrului Auto Român, în valoare de 23 de milioane de lei, și au fost arestați preventiv. Anchetatorii […]
08:40
Marius Voineag candidează pentru o funcție în Parchetul General. „DNA este o instituție mai importantă” # Lumea Politică
Termenul pentru depunerea candidaturilor la șefiile marilor parchete a expirat astăzi. Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, și-a anunțat candidatura pentru o poziție de conducere în Parchetul General. El a transmis un mesaj în care își justifică decizia și vorbește despre realizările din mandatul său. Marius Voineag, actualul șef al DNA, și-a depus candidatura pentru o […]
08:30
Doză zilnică sigură pentru extractul de canabis în Europa. Reglementări stricte pentru suplimentele alimentare # Lumea Politică
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a stabilit pentru prima dată o doză zilnică sigură pentru canabidiol (CBD), un compus non-psihoactiv extras din canabis. Această decizie introduce o reglementare strictă în UE, comparativ cu alte țări. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a anunțat stabilirea unei doze zilnice considerate sigure pentru canabidiol (CBD). Această măsură marchează […]
08:10
Cum răspunde George Simion acuzațiilor de anti-românism în SUA. Se va întâmpla pe 12 februarie # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a reacționat la acuzațiile aduse de Dragoș Sprînceană, care susține că ar fi făcut lobby împotriva României. Simion a postat un videoclip pe Facebook, respingând acuzațiile și chemând românii la proteste. Dragoș Sprînceană, un om de afaceri româno-american, l-a acuzat pe George Simion că a făcut lobby pentru a scoate România […]
07:40
Digi România, sub investigație pentru abuz de poziție dominantă. Consiliul Concurenței, în anchetă # Lumea Politică
Consiliul Concurenței a deschis o anchetă împotriva Digi România, suspectată de abuz de poziție dominantă pe piețele de televiziune, internet și telefonie fixă. Investigația vizează activități începând cu 2015 și analizează posibile practici comerciale neconcurențiale. Digi colaborează cu autoritățile și respinge acuzațiile. Consiliul Concurenței investighează Digi România pentru posibile abuzuri de poziție dominantă pe piețele […]
07:40
Europa vrea să reducă dependența de Visa și Mastercard. BCE pregătește moneda digitală euro # Lumea Politică
Dominanța sistemelor de plată americane îngrijorează oficialii europeni, care văd în aceasta un posibil instrument de presiune. În contextul scăderii utilizării numerarului, Uniunea Europeană caută soluții pentru a-și consolida independența financiară. Directorul general al Alianței Bancare a UE, Martina Weimert, avertizează asupra riscurilor dependenței de Visa și Mastercard. Aceste companii reprezintă aproximativ două treimi din […]
07:10
Viktor Orban a dezvăluit că în 1999 Bill Clinton i-a cerut să atace Serbia. Premierul Ungariei a refuzat categoric solicitarea. Detaliile au fost discutate în cadrul unui eveniment Fidesz la Szombathely. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că, în timpul primului său mandat, a primit o cerere directă de la președintele american Bill Clinton. Orban […]
07:00
ArcelorMittal Hunedoara, vândută către UMB Steel. Cine este, de fapt, noul proprietar # Lumea Politică
ArcelorMittal Hunedoara trece în proprietatea UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, pentru 12,5 milioane de euro plus TVA. Tranzacția a fost aprobată de acționari și se va finaliza până la 1 iunie 2026. UMB Steel va prelua activele ArcelorMittal Hunedoara, conform deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Valoarea tranzacției este de 12,5 milioane de euro […]
06:40
SpaceX își schimbă direcția: Luna devine prioritară. Elon Musk vrea un oraș lunar în 10 ani # Lumea Politică
Elon Musk a anunțat că SpaceX își concentrează eforturile pe construirea unui oraș pe Lună. Decizia vine după fuziunea cu xAI, Luna fiind văzută ca un hub logistic pentru centre de date A.I. în spațiu. Competiția cu China și alte superputeri intensifică „cursa către Lună”. Elon Musk a dezvăluit pe platforma X că SpaceX și-a […]
06:10
Petrișor Peiu dezvăluie 10 măsuri pentru a combate stagflația. Bolojan, acuzat că „vinde” poporului date false # Lumea Politică
Petrișor Peiu a lansat un document intitulat „Zece căi de ieșire din stagflație”, detaliind măsurile economice propuse de AUR. Acestea sunt concepute pentru a redresa economia României, fie că AUR va ajunge la guvernare prin alegeri anticipate sau la termen. Planul elaborat de Peiu subliniază importanța unor politici economice solide care să combată efectele stagnării […]
06:10
Un sondaj global Gallup International arată că Donald Trump are un rating favorabil în România, țara noastră fiind pe locul doi în clasamentul țărilor care îl apreciază. Totodată, Papa Leon este cel mai popular lider, în timp ce Benjamin Netanyahu se află la coada clasamentului. România se numără printre puținele țări din Uniunea Europeană unde […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.