Un consorţiu din care face parte şi RATEN a semnat un acord pentru un prototip de reactor nuclear avansat

Financial Intelligence, 11 februarie 2026 06:40

Start-up-ul italian Newcleo şi Consorţiul European Eagles au semnat un acord de cooperare pentru construcţia Leandrea, un prototip […]

Acum 5 minute
07:20
UE trebuie să reducă prețurile la energie electrică pentru a fi competitivă, afirmă liderii din Europa Centrală (Austria, Cehia şi Slovacia) Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru a reduce prețurile la energie electrică, pentru a proteja competitivitatea industriei […]
07:20
Trump va ordona Pentagonului să cumpere cărbune pentru a revigora industria, potrivit Bloomberg News Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, va ordona Pentagonului să utilizeze fonduri guvernamentale și contracte ale Pentagonului pentru a susține […]
Acum 15 minute
07:10
S&P prevede că declinul pieței imobiliare din China va fi mai grav decât se aștepta în acest an Financial Intelligence
S&P Global Ratings a declarat că vânzările imobiliare primare din China vor scădea probabil cu 10% până la […]
Acum o oră
06:50
Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, neagă că ar fi avut legături strânse cu Jeffrey Epstein Financial Intelligence
Ministrul american al comerţului, Howard Lutnick, s-a apărat marţi împotriva acuzaţiilor potrivit cărora s-ar fi aflat în contact […]
06:50
Rafinăria PCK Schwedt avertizează că sancţiunile SUA impuse Rusiei îi afectează operaţiunile şi pot pune în pericol alimentarea cu combustibil a capitalei germane Financial Intelligence
Conducerea rafinăriei PCK Schwedt, companie controlată de grupul rus Rosneft, a avertizat într-o scrisoare trimisă în ianuarie guvernului […]
06:50
Imaginile din satelit arată că SUA au folosit lansatoare mobile pentru rachete la baza din Qatar, pe fondul tensiunilor crescânde cu Iranul Financial Intelligence
Forțele americane din al-Udeid, Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, au plasat rachete în lansatoare […]
06:40
Banca Vaticanului lansează doi indici bursieri bazaţi pe valori catolice Financial Intelligence
Banca Vaticanului şi-a unit forţele cu firma americană de servicii financiare Morningstar pentru a lansa doi noi indici […]
06:40
Acum 12 ore
23:10
City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro Financial Intelligence
Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […]
20:30
Judeţul Ilfov trece la operator unic pentru deşeuri; ADIGIDI îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de până la 80%, prin campanii de educaţie (director) Financial Intelligence
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov îşi propune creşterea gradului de valorificare a deşeurilor […]
19:30
Mercosur – Parlamentul European aprobă clauzele de salvgardare pentru a proteja agricultura UE  Financial Intelligence
Garanții suplimentare pentru produsele agricole sensibile, cum ar fi carnea de vită și de pasăre Praguri stricte pentru […]
Acum 24 ore
18:00
Macron: Administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE Financial Intelligence
Liderii UE vor organiza joi un summit la un castel din Belgia Macron avertizează asupra tensiunilor care vor […]
18:00
Stadiul implementării reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, analizat la Palatul Victoria Financial Intelligence
Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, precum și a țintelor și jaloanelor din […]
18:00
Dominic Fritz anunţă că va contesta la ÎCCJ decizia privind raportul ANI: Nu am nimic să-mi reproşez Financial Intelligence
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia […]
18:00
Lion Capital a raportat o deținere de 5,33% din Fondul Proprietatea Financial Intelligence
Lion Capital a raportat o deținere de 5,33% din Fondul Proprietatea, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori […]
17:30
Raportările de sustenabilitate trebuie să devină o conformare naturală (preşedinte ASF) Financial Intelligence
Raportările privind sustenabilitatea nu trebuie privite exclusiv ca obligaţii administrative, ci ca o necesitate pentru asigurarea stabilităţii şi […]
17:00
City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro Financial Intelligence
 Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro […]
17:00
Datoriile firmelor la stat urcă la 77,8 miliarde lei în T4/2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe (Risco) Financial Intelligence
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025. […]
17:00
UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, declară Kaja Kallas Financial Intelligence
Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la […]
17:00
Eurodeputaţii sprijină lansarea unui euro digital Financial Intelligence
Membrii Parlamentului European şi-au exprimat, marţi, sprijinul de principiu pentru un euro digital, o versiune electronică a monedei […]
16:50
Rolul guvernanței corporative în atingerea jaloanelor PNRR (Opinie Asociația Administratorilor Independenți) Financial Intelligence
Asociația Administratorilor Independenți (AAI) susține reformarea companiilor de stat și salută faptul că, în discursul public, accentul se […]
16:50
Instanța supremă cere sesizarea Curții de Justiție a UE cu privire la modificările la pensiile speciale ale magistraților Financial Intelligence
Instanța supremă, condusă de Lia Savonea, a solicitat marți Curții Constituționale să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii […]
16:50
Digi Communications propune acționarilor distribuirea de acțiuni gratuite Financial Intelligence
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, a propus distribuirea de acțiuni gratuite (dividend în […]
14:10
Eazy Asigurări devine primul asigurător din România care permite emiterea instantă, din propriul portal de vânzări, a poliței de asigurare RCA pentru autovehiculele din categoria Risc Ridicat, pentru clienții alocați prin intermediul BAAR Financial Intelligence
Eazy Asigurări digitalizează procesul de emitere a polițelor RCA pentru autovehiculele încadrate în categoria de risc ridicat, devenind […]
14:10
România poate integra eficient sursele regenerabile doar prin dezvoltarea portofoliului de capacități de stocare. Tehnologia de acumulare prin pompaj – una dintre cele mai eficiente metode de a produce și stoca energie electrică Financial Intelligence
*Investițiile în soluții de stocare cresc valoarea companiilor din domeniul energetic Creșterea capacității de stocare a devenit un […]
13:40
România susţine acordul UE-Mercosur, dar cere garanţii ferme pentru fermieri (secret de stat) Financial Intelligence
România sprijină deschiderea pieţelor externe în cadrul acordului dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, dar solicită mecanisme eficiente de […]
13:40
Polonia riscă o retrogradare a ratingului dacă nu stabilizează datoria, avertizează Fitch Financial Intelligence
Finanţele publice ale Poloniei vor fi atent monitorizate până la următoarele alegeri, care vor avea loc la sfârşitul […]
13:40
Bolojan spune că este necesară o lege a salarizării, dar estimează că intrarea ei în vigoare se va face etapizat Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este necesară o lege a salarizării care să prevadă atât creşteri, cât […]
13:40
Volker Raffel (E.ON Romania): Prelungirea schemei de plafonare înseamnă că România intră în infringement Financial Intelligence
Mesajul privind prelungirea schemei de plafonare a preţurilor la gaze nu este unul potrivit, deoarece acest lucru înseamnă […]
13:30
AI-ul nu e Netflix/De ce „abonamentul la inteligență” devine un risc și cum arată, în 2026, AI-ul care chiar îți aparține ((analiză Echipa Invergent) Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai  Până nu demult, discuția despre open-source în AI era simplă și, într-un fel, comodă: ești pro […]
12:20
Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare a transmis Ministerului Economiei propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de OUG privind transpunerea noii Directive privind creditele de consum Financial Intelligence
Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a transmis Ministerului Economiei propuneri concrete pentru îmbunătățirea proiectului de OUG […]
12:20
Navigarea sigură pe internet înseamnă precauție (Centrul European al Consumatorilor din România) Financial Intelligence
Doriți să faceți cumpărături online în siguranță? Atenție ce site-uri alegeți pentru a face asta, transmite ANPC. Pentru […]
12:10
Drăghici (ACoR), către Bolojan: N-ați făcut altceva decât să ne împachetați rând pe rând Financial Intelligence
Măsurile adoptate de Guvern conduc 'din nou la izgonirea tinerilor din România', a declarat marți președintele Asociației Comunelor […]
12:10
Romsilva câștigă definitiv procesul pentru 43.227 hectare de pădure din Bacău; suprafețele rămân în proprietatea statului Financial Intelligence
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut decizia definitivă favorabilă în dosarul având ca obiect reconstituirea dreptului […]
12:00
Bolojan: Pachetul privind reforma administraţiei ar trebui adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că pachetul de măsuri privind reforma administraţiei ar trebui adoptat cel mai târziu […]
12:00
Sorin Grindeanu: Să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste; S-a încercat diabolizarea primarului din România Financial Intelligence
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, la o dezbatere organizată de Asociaţia Comunelor din […]
11:50
Bolojan afirmă ca, în lipsa eficientizării administraţiei locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în lipsa unor măsuri de eficientizare a administraţiei publice locale, se va […]
11:30
STING, legenda care a inspirat generații întregi, ajunge la UNTOLD 2026 Financial Intelligence
UNTOLD, festival clasat pe locul 3 la nivel global în clasamentul Top 100 Festivals, anunță unul dintre cele […]
11:10
Investitorii injectează miliarde în start-up-urile europene din domeniul AI şi al apărării (Financial Times) Financial Intelligence
Investitorii injectează miliarde de euro în start-up-uri europene din domeniul inteligenţei artificiale şi al apărării, susţinând companii considerate […]
11:10
Companiile Meta şi Google, acuzate într-un proces în SUA că produc intenţionat dependenţă în rândul tinerilor utilizatori Financial Intelligence
Procesul companiilor Meta şi Google a început luni în faţa unei instanţe civile din Los Angeles, în California […]
11:10
Transparency International constată declinul democraţiilor din întreaga lume şi un record negativ în SUA Financial Intelligence
Organizaţia neguvernamentală pentru combaterea corupţiei Transparency International consemnează în raportul anual publicat marţi un declin democratic în întreaga […]
10:20
ROMANIAN SUSTAINABILITY FORUM, ediția 2026 (live) Financial Intelligence
The post ROMANIAN SUSTAINABILITY FORUM, ediția 2026 (live) appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Financial Intelligence organizează a cincea ediție a evenimentului ”ROMANIAN SUSTAINABILITY FORUM” Financial Intelligence
Financial Intelligence organizează astăzi, 10 februarie 2026, a cincea ediție a evenimentului "ROMANIAN SUSTAINABILITY FORUM". Evenimentul va putea […]
09:20
Deputatul PSD Mădălin Borș: Un nou proiect de lege care asigură un nivel ridicat de securitate cibernetică și securitate a datelor în instalațiile de producere a energiei Financial Intelligence
Deputatul PSD Mădălin Borș anunță un nou proiect de lege, care asigură un nivel ridicat de securitate cibernetică […]
08:50
Actorii TNB protestează față de proiectul Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă Financial Intelligence
Actorii Teatrului Național 'I.L. Caragiale' din București organizează marți un protest în fața TNB față de aplicarea programului-pilot […]
08:50
Tudor Chirilă îl acuză pe ministrul Culturii că nu înţelege profesia pe care o practică: “Ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul” Financial Intelligence
Artistul Tudor Chirilă a reacţionat dur pe Facebook, după ce Ministerul Culturii a propus ca actori să prezinte […]
08:40
Licitație competitivă deschisă cu strigare pentru vânzarea unor bunuri Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector  5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
08:40
Pensia reală, în scădere cu 8% la finalul anului 2025 Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna decembrie 2025 de 3.165 lei […]
Ieri
06:30
Bolojan: Discuţiile din PNL au fost generate de aspecte privind reînnoirea partidului şi înlocuirea unor colegi Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan afirmă că discuţiile din interiorul PNL nu au fost generate de politici guvernamentale, ci de […]
06:30
Bolojan: În perioada următoare vom face o nominalizare la Educaţie; va fi o persoană susţinută de PNL Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nominalizarea pentru portofoliul Educaţiei va fi făcută în perioada următoare, respectiv în […]
