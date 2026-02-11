JO de iarnă: Sărituri cu schiurile - România, locul 12 în competiţia pe echipe

15:30

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat, marţi, că salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici, el arătând că în 2021, când liderul UDMR, Kelemen Hunor, a pus această problemă, i s-a răspuns: Ce, Hunor, unde am ajuns să trăiască primarul din salariu? Tanczos Barna a mai afirmat că impozitul pe venit trebuie să rămână în propoziţie de 100% la nivel local iar acest lucru trebuie continuat şi în 2026