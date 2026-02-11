JO de iarnă: Sărituri cu schiurile - România, locul 12 în competiţia pe echipe
Bursa, 11 februarie 2026 06:50
România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări.
• • •
Acum 30 minute
07:00
Echipele CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României, după meciurile cu Rapid, respectiv CS Dumbrăviţa.
Acum o oră
06:50
06:50
Parcursul olimpic în proba de sanie s-a încheiat, marţi, pentru Corina Buzătoiu, care nu a reuşit să treacă de manşa a treia şi a terminat competiţia pe locul 25.
Acum 8 ore
00:00
Adolescenţii români folosesc AI, dar educaţia pentru siguranţă digitală vine din social media # Bursa
Marea majoritate a adolescenţilor români folosesc deja inteligenţa artificială, însă şcoala rămâne mult în urma acestei realităţi, arată un sondaj publicat de World Vision România cu ocazia Zilei Siguranţei pe Internet.
00:00
Toyota Motor Corp. din Japonia a surprins pozitiv prin rezultate trimestriale solide şi o execuţie disciplinată, reuşind să îşi îmbunătăţească perspectivele într-un context marcat de presiuni comerciale.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,0024 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0910 lei/euro.
00:00
* Perioada de subscriere se încheie vineri, 13 februarie* Titlurile de stat au dobânzi anuale situate între 3,6% şi 7,25%
00:00
Consumul regulat de cafea sau ceai cu cofeină ar putea contribui, într-o anumită măsură, la menţinerea sănătăţii creierului şi la reducerea riscului de demenţă, potrivit unui amplu studiu realizat în Statele Unite şi publicat recent. Deşi rezultatele sunt considerate promiţătoare, cercetătorii subliniază că ele trebuie interpretate cu prudenţă şi nu înlocuiesc strategiile consacrate de prevenţie.
00:00
Un program scurt şi accesibil de antrenament cerebral ar putea reduce semnificativ riscul de apariţie a demenţei, potrivit unui studiu publicat recent, ale cărui concluzii sunt însă privite cu prudenţă de o parte a comunităţii ştiinţifice.
00:00
Europa are nevoie urgentă de o uniune a apărării pentru a-şi asuma responsabilitatea pentru propria securitate şi pentru a transforma capacităţile fragmentate ale statelor membre într-o putere coerentă şi eficientă, a declarat ieri la Strasbourg, în Parlamentul European, Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare şi spaţiu.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va încălzi, astfel încât valorile termice se vor situa, în marea lor majoritate, peste mediile climatologice.
00:00
Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii urmărind raportările companiilor din regiune.
00:00
* Oferta Electro-Alfa a fost înregistrată în sistemul bursier
00:00
România nu mai aderă la o uniune monetară care promitea capital ieftin şi unificat, ci la o structură unde costul de finanţare este imediat indexat la propria sa lipsă de disciplină fiscală şi slăbiciune instituţională.
00:00
Adoptarea monedei euro în Croaţia şi Bulgaria oferă, pentru prima dată după criza datoriilor suverane, un test relevant al funcţionării zonei euro într-o lume fragmentată.
00:00
Indicele Costului Vieţii, realizat de platforma online Numbeo, arată că Insulele Bermude, Insulele Cayman (ambele teritorii autonome ale Regatului Unit) şi Elveţia sunt cele mai scumpe ţări din lume, conform visualcapitalist.com.
00:00
Jocurile Olimpice - diferenţe între ediţiile de vară şi de iarnă, impact financiar şi audienţă globală # Bursa
Jocurile Olimpice, fie de vară, fie de iarnă, sunt printre cele mai mediatizate şi urmărite evenimente sportive din lume, dar şi unele dintre cele mai costisitoare manifestări organizate la nivel internaţional.
00:00
* Dosar în Serial BURSA - Analiza blocurilor economiceLumea economică unică a dispărut ca spaţiu de reguli comune şi a fost înlocuită de zone mari cu reguli incompatibile. Comerţul, tehnologia, finanţarea şi infrastructura de plăţi funcţionează astăzi prin filtre strategice, nu prin acces liber. Investitorul şi compania operează în sisteme diferite de constrângeri, în funcţie de blocul economic în care intră.
00:00
Bolnavul nostru cel de toate zilele este guvernarea. La rîndul ei, doar un aspect, o latură, o proiecţie, and #8221;o manifestare and #8221; a politicii, în general.
00:00
Munich Security Report 2026: Rusia - posibil să atace un stat vecin la şase luni după un armistiţiu în Ucraina # Bursa
Un eventual armistiţiu în Ucraina nu ar însemna stabilitate, ci ar putea deschide o fereastră de risc extrem pentru securitatea europeană, în care Rusia ar fi capabilă să atace un alt stat vecin, se arată în Munich Security Report 2026, care prefaţează Conferinţa de Securitate de la Munchen ce va avea loc în perioada 13-15 februarie, ca un semnal de alarmă strategic fără precedent.
Acum 12 ore
21:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat că intenţionează să trimită and #8222;un portavion suplimentar and #8221; şi and #8222;întăriri militare and #8221; în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, care, potrivit lui, and #8222;doreşte cu adevărat un acord and #8221; în negocierile cu Washingtonul
21:10
Parlamentul European a acordat marţi primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline
21:00
Mai mult de 2.000 de profesori şi cercetători români profesează în universităţile britanice, care educă peste 6.000 de studenţi români, a afirmat, marţi, ministrul de Externe, Oana Ţoiu
20:40
Executivul a analizat marţi stadiul implementării reformei pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice şi atingerea jaloanelor aferente cererilor de plată 3, 4 şi 5 din PNRR
20:20
Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc
20:10
Kenya consideră inacceptabil ca cetăţeni ai săi să fie ademeniţi în Rusia cu promisiuni de locuri de muncă civile bine plătite şi apoi trimişi să lupte în războiul din Ucraina
18:40
Digi Communications N.V. propune acordarea de acţiuni gratuite acţionarilor, prin conversia unei părţi din profiturile anilor anteriori şi a rezervelor în capital social, fără contribuţie în numerar
Acum 24 ore
18:20
Curtea de Apel Bucureşti a respins, marţi, ca nefondată cererea de suspendare a decretului semnat de Nicuşor Dan prin care Dacian Dragoş a fost numit judecător la Curtea Constituţională, depusă de avocata Silvia Uscov pe 12 ianuarie
18:10
PNL Argeş acuză autorităţile judeţene că au luat o decizie and #8222;ezitantă, tardivă şi formală and #8221; în privinţa apei potabile din Curtea de Argeş, infestată cu bacteria Clostridium perfringens
17:50
Banca Vaticanului şi-a unit forţele cu firma americană de servicii financiare Morningstar pentru a lansa doi noi indici bursieri care aleg acţiuni în conformitate cu principiile catolice, au declarat marţi cele două entităţi, o colaborare neobişnuită între Vatican şi sectorul financiar
17:20
Bolojan: and #8221;Pentru mine, în momentul în care nu voi mai fi premier, va fi o uşurare and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan admite, întrebat dacă s-a gândit să demisioneze, că sunt situaţii în care, în faţa nedreptăţii, oamenii iau în calcul să facă and #8221;un pas în lateral and #8221;, însă subliniază că în toate funcţiile pe care le-a ocupat a încercat să ducă lucrurile la bun sfârşit
17:20
Aflat în Armenia, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a fost întrebat despre situaţia negocierilor cu Groenlanda şi a spus că discuţiile vor avea loc and #8222;în următoarele câteva luni and #8221; insistând că SUA ar trebui să and #8222;obţină anumite beneficii and #8221; pentru investiţiile în securitatea Arcticii
17:20
Cseke Attila: and #8222;Principala provocare pentru programul Anghel Saligny va fi bugetul pe 2026 and #8221; # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marţi, în întâlnirea cu primarii de comune, că în ceea ce priveşte Anghel Saligny, marea provocare va fi bugetul pe 2026. Ministrul a adăugat că speră că această etapă va fi depăşită în câteva săptămâni, odată cu finalizarea legii bugetului de stat
17:20
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că îşi doreşte reluarea dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-un cadru and #8222;bine organizat and #8221; la nivel european, dar cu un număr limitat de interlocutori
17:20
Virgil Popescu: and #8221;Am votat astăzi regulamentul prin care UE poate suspenda preferinţele tarifare prevăzute în acordul cu Mercosur and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară că a votat, marţi, alături de colegii din PPE, noul regulament care stabileşte clar modul în care Uniunea Europeană poate suspenda temporar preferinţele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur
17:20
Deputatul AUR Mihail Neamţu critică propunerea Ministerului Culturii ca artiştii să raporteze zilnic activitatea, considerând-o and #8222;mai mult decât o gafă administrativă and #8221;
17:10
Formaţia Petrolul Ploieşti a învins, marţi, echipa Sănătatea Cluj, scor 3-1, în ultima etapă a grupei B a Cupei României
17:10
Schi alpin: Austriecele Ariane Raedler şi Katharina Huber au câştigat aurul la proba combinată pe echipe # Bursa
Austriecele Ariane Raedler şi Katharina Huber au câştigat, marţi, medalia de aur la proba combinată pe echipe
17:10
Dentaplus: Pacienţii apelează tot mai mult la controale preventive şi tratamente dentare moderne # Bursa
Clinica stomatologică Dentaplus din Bucureşti a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 2,4 milioane de euro, marcând o creştere de 60% faţă de anul precedent
17:00
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că va contesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia Curţii de Apel Timişoara privind raportul Agenţiei Naţionale de Integritate, care a constatat că s-ar fi aflat într-un conflict de interese în 2020
17:00
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere instituţiilor competente să ancheteze conducerile ASF şi FGA, despre and #8221;modul în care se fac afaceri de partid în cadrul Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, pe ce criterii au fost făcute numirile politice din conducerea ASF, cum au ajuns la conducerea FGA persoane care nu au nicio legătură cu fondurile de garantare şi care este legătura între numirea în funcţie a actualului preşedinte al FGA şi împrumutul pe care i l-a acordat lui Cătălin Predoiu înainte de alegerile din 2024 and #8221;
16:50
Curtea de Apel Bucureşti a respins, marţi, ca nefondată cererea de suspendare a decretului semnat de Nicuşor Dan prin care Dacian Dragoş a fost numit judecător la Curtea Constituţională, depusă de avocata Silvia Uscov pe 12 ianuarie
16:10
Dosarul care are ca obiect and #8222;acţiune în răspundere delictuală and #8221; şi and #8222;îmbogăţirea fără justă cauză and #8221; deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara
16:00
Statele Unite ale Americii vor finanţa iniţiative care promovează libertatea de exprimare în ţările occidentale aliate, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat, în cadrul unei vizite în Europa
16:00
Agenţia rusă de ştiri, RIA, a informat că aplicaţia de mesagerie Telegram riscă amenzi de până la 64 de milioane de ruble (820.000 de dolari) în urma a opt şedinţe de judecată care vor avea loc în Rusia. Decizia a venit în urma eşecurilor aplicaţiei de a elimina informaţiile cerute de legislaţia rusă
15:50
Anunţ de recrutare pentru 2 poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome RASIROM # Bursa
Serviciul Român de Informaţii anunţă declanşarea procedurii de selecţie de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome RASIROM
15:40
RisCo: Datoriile firmelor către stat şi bugetele sociale au ajuns la 77,8 miliarde lei în T4/2025 # Bursa
Datoriile firmelor către bugetul de stat şi bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025, arată datele RisCo.
15:30
Vicepremierul UDMR Tanczos Barna a declarat, marţi, că salariile din administraţia publică locală sunt incorect de mici, el arătând că în 2021, când liderul UDMR, Kelemen Hunor, a pus această problemă, i s-a răspuns: Ce, Hunor, unde am ajuns să trăiască primarul din salariu? Tanczos Barna a mai afirmat că impozitul pe venit trebuie să rămână în propoziţie de 100% la nivel local iar acest lucru trebuie continuat şi în 2026
15:30
BizzOS a fost lansat oficial ca primul Management Operating System (MOS) din lume - o nouă categorie de software care digitalizează, pentru prima dată, modul în care este operat managementul unei companii, nu doar activităţile sau datele acesteia.
