N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan.ro, 11 februarie 2026 07:50
Iarna pare că nu a spus încă ultimul cuvânt în București, iar mijlocul lunii februarie aduce din nou condiții meteo specifice sezonului rece. După câteva zile cu temperaturi mai blânde, locuitorii Capitalei trebuie să se […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
08:20
Venezuela, Trump și alte chestii pe care nu ți le spune nimeni despre țara din spatele știrilor # Cancan.ro
În ultimele luni, Venezuela a revenit constant în centrul atenției internaționale, pe fondul tensiunilor politice și al disputelor globale. Deși este adesea asociată cu sărăcia și petrolul, realitatea este mult mai complexă. Venezuela nu este […]
Acum 30 minute
08:00
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple # Cancan.ro
Viața analogică și dorința de a te deconecta, măcar din când în când, de la tehnologie devin tot mai populare. Pe TikTok apar din ce în ce mai multe clipuri despre „revenirea la offline”, iar […]
Acum o oră
07:50
Participarea lui Bettyshor la Desafio a fost una dintre cele mai comentate din sezon, pentru că a reușit să îmbine energia caracteristică, vulnerabilitatea și determinarea într-un mod care a atras atenția publicului. Încă de la […]
07:50
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
Iarna pare că nu a spus încă ultimul cuvânt în București, iar mijlocul lunii februarie aduce din nou condiții meteo specifice sezonului rece. După câteva zile cu temperaturi mai blânde, locuitorii Capitalei trebuie să se […]
07:40
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne # Cancan.ro
Chef John ne invită într-o aventură culinară spectaculoasă, unde tradiția asiatică întâlnește tehnicile moderne de gătit. Tocănița chinezească de vită reprezintă un preparat consistent și aromat, cu rădăcini istorice adânci, născut din influențe culturale, migrații […]
Acum 2 ore
07:20
Pentru a începe ziua cu voie bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excelent care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Protagoniştii noştri sunt Bulă şi Ştrulă, care se întâlnesc la […]
07:10
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă plătesc prețul oportunităților ratate # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026.Raidho, runa extrasă pentru această zi, aduce o energie puternică legată de comunicare, deplasare și conexiuni între oameni. Mesajul ei este clar: ziua de astăzi favorizează socializarea, dialogul și întâlnirile […]
07:00
Patronul Fryday își răsfață familia în „jucăria” de 450.000 €. Fast-food-ul merge, luxul se vede # Cancan.ro
Viața e frumoasă pentru patronul lanțului Fryday, suceveanul Lucian Florea. CANCAN.RO l-a surprins pe CEO-ul lanțului de fast-food cu cea mai rapidă expansiune din Europa de Est la mall, împreună cu soția și băiatul lor. […]
06:50
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Vila de la munte este oaza ei de liniște: „Terapie curată” # Cancan.ro
Atunci când se simte copleșită de agitația din Capitală, Andreea Marin se refugiază în oaza ei de liniște. În urmă cu ani de zile, vedeta și-a construit o casă de vacanță la munte, iar acolo […]
06:50
Lovitură la pompă pentru șoferi! Cât a ajuns să coste benzina azi 11 februarie 2026 în România și unde găsești cele mai ieftine prețuri # Cancan.ro
Prețurile carburanților continuă să fie un subiect fierbinte pentru șoferii din România, iar începutul lunii februarie 2026 aduce noi valori la pompă. Benzina, motorina și GPL-ul înregistrează variații ușoare, în funcție de oraș și de […]
06:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 11 februarie 2026. Mesaj rar din Tarot: Pustnicul anunță revelații care îți pot schimba complet direcția vieții # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 11 februarie 2026. Cartea de Tarot a zilei aduce un mesaj puternic și profund, într-o perioadă în care agitația cotidiană, presiunea socială și bombardamentul informațional ne împing constant […]
06:30
Ce dietă urmează Regele Charles, după ce s-a îmbolnăvit de cancer. A făcut două schimbări majore în alimentație # Cancan.ro
Dacă îți imaginezi că monarhii merg la baluri fastuoase și se bucură de preparate alese, ar trebui să te gândești de două ori înainte. Regele Charles este văzut de multe ori savurând un bol cu […]
Acum 4 ore
06:20
Vrea să ne conecteze creierul la AI? Planul șefului OpenAI care ar putea schimba viitorul omenirii # Cancan.ro
Potrivit revistei Dazed, Sam Altman, șeful OpenAI, pregătește un proiect care ar putea conecta creierul uman la inteligența artificială. Noul său start-up a strâns deja sute de milioane de dolari pentru acest plan controversat. Tehnologia […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 11 februarie 2026. Bivolul atrage stabilitatea, iar nativii din zodia Șobolanului profită de o șansă rară # Cancan.ro
Ziua de azi se construiește în jurul energiei Bivolului: răbdare, strategie și pași făcuți fără grabă, dar cu rezultat sigur. Chiar dacă tentația de a forța lucrurile apare la multe zodii, Bivolul arată că perseverența […]
06:00
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: „Nu mai scap de Ciucu” # Cancan.ro
Ioana Ginghină a fost o apariție aseară pe covorul roșu la premiera filmului „În pielea mea”. Vedeta s-a afișat într-o rochie neagră, extrem de sexy și transparentă, pe red carpet, în concordanță cu rolul de […]
05:50
Dr. Beatrice Mahler trage un semnal de alarmă pentru bicicliști: sportul care te întărește poate deveni periculos în traficul poluat # Cancan.ro
Mersul pe bicicletă este promovat ca una dintre cele mai sănătoase forme de mișcare, însă în marile orașe apare o dilemă serioasă: cât de mult afectează poluarea aerului sănătatea celor care aleg pedalatul? Medicul pneumolog […]
05:40
Prognoza meteo azi, 11 februarie 2026. Oltenia, sub semnul ploilor reci și al vântului tăios # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 11 februarie 2026. Vremea în România va fi în continuare rece pentru început de februarie, cu temperaturi care în mare parte se vor situa în jurul a 0-5 °C în regiunile joase […]
Acum 8 ore
01:00
Jeffrey Epstein „a dat alarma” acum câțiva ani despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce spunea miliardarul despre președintele american # Cancan.ro
Jeffrey Epstein a susținut că oamenii erau „îngrijorați de o posibilă demență” atunci când discutau cu Donald Trump, deoarece acesta „nu-și putea recunoaște vechii prieteni”, sugerează un e-mail publicat recent de autoritățile americane. Datat 29 […]
00:40
Credința creștină vorbește despre iubire, iertare și sprijin în cele mai grele momente ale vieții. „Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în […]
Acum 12 ore
00:20
Horoscop 11 februarie 2026. Află zodia care face cheltuieli inutile, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie și vrei rezultate rapide, dar corpul cere ritm echilibrat. […]
00:10
Cum arată Jador după ce a slăbit 16 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine: ”Au fost zile grele!” # Cancan.ro
Jador s-a pus pe treabă și are de gând să ajungă top-model până la vară. Nu o spunem noi, ci chiar el. Manelistul și-a schimbat stilul de viață și a reușit să dea jos 16 […]
10 februarie 2026
23:50
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!” # Cancan.ro
Tensiunile dintre concurenți sunt nelipsite în tabăra „Luptătorilor” de la Desafio-Aventura. Vladimir Draghi l-a demascat pe cel care i-a lăsat fără de-ale gurii, fără strop de băutură și cu ochii în soare. Se poate spune […]
23:50
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112 # Cancan.ro
Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 33 de ani. Se pare că apropiații nu mai reușesc să îl contacteze, așa că au dat alarma. […]
23:20
Iubire cu repetiții și final cu cortina trasă! Ioana Ginghină și Cove, povestea fără poze, dar cu multe episoade # Cancan.ro
Un cuplu despre care toată lumea a știut că a existat, chiar și protagoniștii au recunoscut, dar dovada supremă, poza clară, romantică, de ținut pe noptieră, a lipsit ani buni. Până acum! Din arhiva începutului […]
23:20
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile în lacrimi la Jocurile olimpice de iarnă 2026 # Cancan.ro
Dezvăluiri neașteptate făcute de un medaliat olimpic! După ce a câștigat medalia la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, cu ochii îl lacrimi și cu multe păreri de rău, acesta a mărturisit că și-a înșelat iubita. […]
23:00
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre OZN-uri și extratereștri # Cancan.ro
Administrația Trump ar fi autorizat accesul la informații clasificate dsepre OZN-uri și extratereștri unui cunoscut membru al Congresului. Congresmanul de Missouri Eric Burlison, care face parte din Comitetul de Supraveghere al Congresului care investighează Fenomenele […]
22:50
Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec # Cancan.ro
Toamna trecută, fix la prima ploaie serioasă, când Bucureștiul își aduce aminte că trotuarele pot deveni sport extrem, am deschis o umbrelă veche din arhiva CANCAN.RO. Și minune! Din ea a plutit ușor o fotografie […]
22:40
Mama lui Sebi Olariu, tânărul ucis de Vlad Pascu, nu-și poate reveni nici acum din șoc: ”Ea trece tot prin camera lui, vorbește cu el” # Cancan.ro
Au trecut doi ani și jumătate de la tragedia din 2 Mai, dar pentru familia lui Sebastian timpul pare că s-a oprit în loc. Invitat prin intervenție video în emisiunea lui Dan Capatos, Valentin Olariu […]
22:40
Cum și-a construit Dragoș Sprînceană imperiul de carton din America. Ies la iveală dosare de agresiune și învârteli de milioane de dolari # Cancan.ro
Dragoș Sprînceană, constănțeanul cu părul geluit și zâmbet de milionar, a intrat în atenția publicului din România odată cu anularea alegerilor din 2024. Stabilit în Statele Unite, acesta și-a cultivat imaginea unui antreprenor de succes, […]
22:30
Probleme grave de sănătate în familia lui Florin Salam. Diagnosticul pus de medici este îngrijorător! # Cancan.ro
În timp ce Florin Salam își vede de evenimente și concerte, apariția sa în filmul lui Mihai Bendeac- Băieți de oraș a surprins pe toată lumea, iar Betty și Roberto, noul lui ginere, i-au fost […]
22:20
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără. Miliardarul este, însă, căsătorit # Cancan.ro
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, în vârstă de 70 de ani, pare că are o relație amoroasă cu Gloria-Sophie Burkandt, fiica în vârstă de 27 de ani a premierului Bavariei, Markus Söder, cei doi […]
22:10
Vali Ene îl pune la zid pe Dorian Popa, din cauza strategiei sale de promovare: ”Un copil de 15 ani n-ar trebui să viseze la Lamborghini” # Cancan.ro
Vali Ene l-a pus la zid pe Dorian Popa, în direct, la Dan Capatos Show! Acesta a vorbit despre modul în care influencerul își face promovarea, despre responsabilitatea față de publicul tânăr și despre limitele […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland Garros și Wimbledon joacă tare # Cancan.ro
Simona Halep a fost surprinsă de CANCAN.RO fix înaintea unui moment de răsfăț maxim. Spunem „maxim” pentru că, privită de la distanță, viața fostului număr 1 mondial pare să fie, de ceva vreme, un răsfăț […]
22:10
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași # Cancan.ro
Tragedie de proporții în familia lui Sorin Iacob, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Acesta a murit împreună cu soția sa Diana, care era însărcinată, într-un accident rutier teribil petrecut în Ciortești, județul Iași. […]
22:00
Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între el și Dorian Popa la Asia Express, de fapt # Cancan.ro
Scandal reaprins în platoul lui Dan Capatos! Cătălin Moroșanu a rupt tăcerea despre conflictul cu Dorian Popa și a explicat, pas cu pas, ce s-a întâmplat de fapt la Asia Express, competiția care i-a pus […]
21:50
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: ”Lumea spunea, dar eu nu credeam” # Cancan.ro
La aproape trei ani de la moartea lui Adrian Kreiner, noi informații dinamitează cazul. Cei trei criminali, care se află în custodia autorităților, au venit cu o nouă variantă a poveștii, care pare că se […]
21:50
Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt # Cancan.ro
S-a aflat cauza oficială a morții actriței Catherine O’Hara. Cunoscută pentru rolurile sale din Schitt’s Creek și Home Alone, actrița a murit la vârsta de 71 de ani, la finalul lunii ianuarie. De atunci și […]
20:40
Ultimul mesaj postat de Sorin Iacob, afaceristul mort în accidentul cumplit din Iași. Ți se rupe sufletul! # Cancan.ro
Tragedie de proporții în familia lui Sorin Iacob, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Acesta a murit împreună cu soția sa Diana, care era însărcinată, într-un accident rutier teribil petrecut în Ciortești, județul Iași. […]
20:40
De ce primește Rică Răducanu bani cu porția de la soție: „Cum prind niște bănuți, cum mă duc la..” # Cancan.ro
Rică Răducanu (79 de ani) a vorbit liber și deschis despre cum decurge căsnicia sa, cum stă treaba cu economiile în familie, dar și care este motivul pentru care primește bani cu porția de la […]
20:20
Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români. A ajuns rapid în topuri, iar povestea te ține cu sufletul la gură # Cancan.ro
Deși lansată în urmă cu mai bine de doi ani, coincidență sau nu (odată cu apropierea zilei Îndrăgostiților), o comedie romantică și plină de suspans a revenit în atenția cinefililor. Escapada amoroasă a unei jurnaliste […]
20:10
Veste cruntă pentru Niky Salman, imediat după eliminarea de la Survivor 2026: ”Urma să înceapă tratamentul de chimioterapie” # Cancan.ro
Eliminarea de la Survivor nu a fost, de fapt, cel mai greu duel pentru Niky Salman! Adevărata bătălie o aștepta acasă. Războinica pleacă din competiție după confruntarea cu Lucian Popa, dar se întoarce într-o realitate […]
20:00
O mai ții minte pe Karla din Clona?! Cum arată și cu ce se ocupă Juliana Paes la 46 de ani # Cancan.ro
Juliana Paes (46 de ani) este cea care a interpretat rolul Karlei din telenovela Clona. Cum arată și cu ce se ocupă focoasa braziliancă acum, la 25 de ani de la lansarea serialului? Juliana Paes […]
19:50
După un proces de renovare de cinci ani, Cazinoul din Constanța a fost redeschis publicului pe 21 mai 2025, cu ocazia Zilelor orașului. Mulți vizitatori i-au trecut pragul, iar cum un nou proiect ia naștere […]
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Andrei Marga. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Acum 24 ore
19:00
Yasmin Awad s-a numărat printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Survivor. Dornică de aventură, influencerița s-a descurcat foarte bine la probe, însă parcursul ei în competiție s-a terminat brusc și nu așa […]
18:30
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta # Cancan.ro
Francezul Pierre Wolnik (37 de ani), campionul mondial la parașutism, a murit în timpul unui salt îndrăzneț cu parașuta deasupra munților Mont Blanc din Franța. Campionul mondial și-a pierdut viața pe data de 7 februarie […]
18:30
Dacă nu ai consumat substanțe interzise, dar urmezi un anumit tip de tratament, riscurile sunt aceleași dacă te urci la volan. Uneori, pastile pe care le iei pot influența testele antidrog. Ba mai mult și […]
18:10
Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele # Cancan.ro
Tranzitele astrologice din această perioadă aduc lecții importante pentru unii nativi, dar și numeroase vești bune pentru alții. După data de 15 februarie, trei semne zodiacale renasc. Acești nativi scapă de ghinion. Cine sunt norocoșii […]
18:00
Este doliu la Hollywood! Un cunoscut actor s-a stins din viață. Acesta a murit subit, la vârsta de numai 33 de ani. Familia și fanii sunt șocați de decesul prematur, iar mesajele de condoleanțe au […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.