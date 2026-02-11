Alibaba lansează un model de inteligenţă artificială pentru a alimenta roboţi, pe fondul dezvoltării globale a ”AI fizică”

22:50

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României Augustin Zegrean este de părere că, după ce unul dintre judecătorii CCR a solicitat concediu de paternitate, instanţa constituţională poate începe dezbaterile privind constituţionalitatea legii care vizează pensiile magistraţilor, pentru că acestea nu au demarat, ci au fost doar amânate, din diverse motive. Zegrean crede că judecătorii CCR vor trimite către Curtea Europeană de Justiţie acest dosar, el amintind că un astfel de demers este de durată şi că instanţa europeană nu va pronunţa o soluţie, ci va spune dacă legea este în acord sau nu cu jurisprudenţa europeană.