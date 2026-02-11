Salvamont: 15 persoane, rănite pe munte în ultimele 24 de ore
News.ro, 11 februarie 2026 08:20
Salvamontiştii anunţă, miercuri, că, în ultimele 24 de ore, au fost salvate 25 de persoane din zonele montane, 15 dintre acestea fiind rănite şi fiind transportate la spital.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Federaţia Română de Şah şi Fundaţia Dragic lansează bursele de 100.000 de euro. “Cuibul de Şah” este un program dedicat susţinerii juniorilor care ating performanţe internaţionale la vârste fragede # News.ro
Federaţia Română de Şah a anunţat miercuri proiectul „Cuibul de Şah”, cu sprijinul Fundaţiei Dragic. Este un program dedicat susţinerii juniorilor care ating performanţe internaţionale la vârste fragede. Iniţiativa introduce un sistem structurat de sprijin financiar şi logistic pentru sportivii care obţin titluri internaţionale în şah până la vârsta de 18 ani.
Boeing a anunţat marţi că a livrat 46 de avioane în ianuarie, al treilea cel mai ridicat nivel pentru această lună din istoria companiei. Livrările au inclus 38 de aeronave 737 MAX, modelul său cel mai bine vândut, şi cinci Dreamliner 787, restul fiind modele cargo şi avioane specializate, relatează Reuters.
Comisia Europeană şi-a anunţat marţi intenţia de a crea o aplicaţie pentru a ajuta tinerii victime ale hărţuirii online să raporteze abuzurile în siguranţă şi să obţină ajutor, informează AFP.
Sportivii români vor evolua, miercuri, în competiţiile de biatlon şi sanie, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Grupul BP suspendă un program de răscumpărare de acţiuni de 750 de milioane de dolari, semn al presiunii exercitate de scăderea preţului petrolului # News.ro
BP a anunţat marţi suspendarea programului său de răscumpărare de acţiuni de 750 de milioane de dolari, într-un nou semn al presiunii exercitate de scăderea preţului petrolului asupra marilor companii energetice. Decizia vine odată cu raportarea unui profit trimestrial în linie cu aşteptările, dar în contextul unei profitabilităţi anuale aflate sub nivelul anticipat de analişti, relatează CNBC.
Un bărbat a murit, miercuri dimineaţă, după ce maşina în care se afla a intrat pe contrasens şi a lovit o autoutilitară, pe DN 1, la Comarnic.
SUA - Marele Juriu refuză să pună sub acuzare parlamentarii democraţi care au cerut, într-un clip video, ca militarii să refuze ordinele ilegale # News.ro
Marele Juriu din Washington a refuzat, marţi, să pună sub acuzare parlamentarii democraţi în legătură cu un videoclip în care aceştia îndemnau membrii armatei americane să se opună ”ordinelor ilegale”, transmite The Associated Press.
Alibaba lansează un model de inteligenţă artificială pentru a alimenta roboţi, pe fondul dezvoltării globale a ”AI fizică” # News.ro
Alibaba a lansat marţi un nou model de inteligenţă artificială, RynnBrain, conceput pentru a alimenta roboţi capabili să înţeleagă mediul fizic şi să recunoască obiecte, marcând intrarea companiei în zona tot mai competitivă a ”AI fizice”, relatează CNBC.
Preşedintele turc Tayyip Erdogan a înlocuit, miercuri, miniştrii Justiţiei şi ai Internelor în cadrul unei mini-remanieri, procurorul şef din Istanbul, Akin Gurlek, preluând funcţia de ministru al Justiţiei, potrivit Reuters.
Superstarul pop Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical, transmite BBC.
Samsung a anunţat un nou eveniment Unpacked pentru 25 februarie în San Francisco, unde, cel mai probabil, vor fi prezentate noile smartphone-uri din seria Galaxy S26.
Cererea globală de argint va rămâne stabilă în 2026, susţinută de investiţiile fizice, potrivit Silver Institute # News.ro
Cererea mondială de argint este estimată să se menţină stabilă anul viitor, deoarece creşterea investiţiilor retail compensează scăderile din industrii precum electronicele, fotovoltaicele, bijuteriile şi argintăria, arată o analiză preliminară realizată de Metals Focus pentru Silver Institute, transmite Reuters.
Război din Ucraina: Patru victime, dintre care trei copii mici, într-un atac asupra regiunii Harkov # News.ro
Un atac rus asupra regiunii Harkov a ucis trei copii mici şi un adult, a anunţat miercuri dimineaţă şeful administraţiei militare locale, Oleg Synegubov, citat de Le Figaro.
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să dea o soluţie în dosarul în care Nuţu Cămătaru a cerut reabilitarea judecătorească/ Cunoscutul interlop bucureştean a ieşit din închisoare în 2019 # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti ar urma să dea, miercuri, o soluţie în dosarul în care cunoscutul interlop Nuţu Cămătaru, pe numele său Ion Balint, a depus, în 6 martie 2025, o cerere de reabilitare judecătorească. Până acum, instanţa a amânat de trei ori pronunţarea în acest dosar. Nuţu Cămătaru, condamnat la cinci ani şi cinci luni de închisoare pentru infracţiuni cu violenţă comise alături de mai multe persoane, între care fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019.
Doi cetăţeni chinezi vor compărea, miercuri, în faţa instanţei, după ce poliţia australiană i-a acuzat de interferenţă străină pe motiv că au colectat în secret informaţii despre un grup budist, în numele unei agenţii de securitate a guvernului chinez, transmite Reuters.
Germania comandă drone de atac în valoare de 536 milioane de euro, de la startupurile Helsing şi Stark Defence, în cadrul programului de reînarmare # News.ro
Guvernul german intenţionează să achiziţioneze drone de atac în valoare de 536 milioane de euro de la startupurile locale Helsing şi Stark Defence, parte dintr-un efort amplu de modernizare militară declanşat după invazia Rusiei în Ucraina, transmite Reuters.
Un suspect în cazul răpirii lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei de televiziune Savannah Guthrie, reţinut în Arizona / FBI a publicat imagini video şi fotografii cu un bărbat înarmat la locuinţa femeii – FOTO / VIDEO # News.ro
Un suspect în răpirea mamei în vârstă a prezentatoarei de televiziune americane Savannah Guthrie a fost reţinut, marţi, în Arizona, la nouă zile după ce femeia în vârstă de 84 de ani a fost dată dispărută, a declarat pentru Reuters un oficial al forţelor de ordine americane informat cu privire la acest caz.
Motivele pentru care pronunţarea unei soluţii în cazul legii pensiilor magistraţilor, după patru amânări, la şedinţa de miercuri a Curţii Constituţionale, este incertă # News.ro
Pronunţarea unei soluţii în cazul legii pensiilor magistraţilor, după patru amânări, la şedinţa de miercuri a Curţii Constituţionale, este incertă în condiţiile în care, pe de o parte, judecătorul Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal, iar pe de altă parte, pentru că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat marţi CCR să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, considerând că legea mult discutată ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de pensii de serviciu şi ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”. În plus, tot miercuri, Curtea de Apel Bucureşti ar urma să dea o soluţie în cazul cererilor de suspendare a judecătorilor Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc, depuse de Silvia Uscov.
Constanţa: Puternic incendiu în Palazu Mare / A ars o casă pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi / Patru adulţi şi patru copii erau în locuinţă, dar au reuşit să iasă # News.ro
Pompierii au intervenit, în noaptea de marţi spre miercuri, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casă din Palazu Mare, iar focul risca să se extindă la locuinţele învecinate. A ars o casă pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, dar patru adulţi şi patru copii au reuşit să iasă la timp.
Prinţul William s-a întâlnit marţi, la Riad, cu tinere fotbaliste saudite şi a lovit mingea pe terenul lor de antrenament, în cea de a doua zi a unei vizite în Arabia Saudită, menită să consolideze relaţiile britanice cu monarhia de la Golful Persic, relatează AFP.
Cel puţin nouă persoane au murit într-un atac armat la o şcoală şi într-o locuinţă din Canada / Zeci de persoane au fost rănite, unele fiind în stare gravă / Atacatorul pare că s-ar fi sinucis / Comunitatea locală, în şoc # News.ro
Cel puţin nouă persoane au fost ucise într-un liceu şi într-o locuinţă din provincia canadiană British Columbia, a anunţat marţi Poliţia, într-unul dintre cele mai sângeroase atacuri armate din ultimele decenii din această ţară, transmite CNN.
Rafinăria PCK Schwedt avertizează că sancţiunile SUA impuse Rusiei îi afectează operaţiunile şi pot pune în pericol alimentarea cu combustibil a capitalei germane # News.ro
Conducerea rafinăriei PCK Schwedt, companie controlată de grupul rus Rosneft, a avertizat într-o scrisoare trimisă în ianuarie guvernului de la Berlin că sancţiunile americane aplicate companiei-mamă afectează grav activitatea şi pot compromite securitatea energetică a Berlinului şi a estului Germaniei, potrivit documentelor analizate de Reuters.
Liderii Austriei, Cehiei şi Slovaciei cer UE să reducă preţurile energiei, pentru a proteja competitivitatea industriei europene # News.ro
Uniunea Europeană trebuie să acţioneze pentru a reduce preţurile la electricitate, au transmis marţi premierii din Austria, Cehia şi Slovacia, înaintea unui summit informal dedicat consolidării economiei blocului, transmite Reuters.
Iranul a astupat cu pământ două intrări ale instalaţiei nucleare de la Isfahan şi a consolidat defensiv o a treia, îngrijorat de un atac sau raid al SUA sau Israelului, arată imagini satelitare # News.ro
Imagini satelitare recente arată că intrări ale instalaţiei nucleare iraniene de la Isfahan au fost îngropate cu pământ, potrivit Institutului de Ştiinţă şi Securitate Internaţională (ISIS) de la Washington, care supraveghează activităţile nucleare iraniene şi care precizează că două dintre intrările instalaţiei au fost acoperite complet, iar o a treia, situată în nordul complexului, a fost consolidată defensiv, scrie Le Fiagro.
Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot sesizează justiţia împotriva diplomatului Fabrice Aidan, al cărui nume apare în dosarul Epstein # News.ro
Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot a anunţat marţi că-l ”sesizează pe procurorul Republicii”, în urma implicării diplomatului Fabrice Aidan în scandalul Epstein, relatează AFP.
Preşedintele columbian Gustavo Petro anunţă că a scăpat unei tentative de asasinat. O senatoare indigenă, Aida Quilcué, răpită şi eliberată # News.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro, care se află la putere din 2022 şi care afirmă de luni de zile că reţele înarmate cu legături cu traficul de droguri vor să atenteze la viaţa sa, a anunţat marţi că a scăpat unei tentative de asasinat, luni, în timpul unei deplasări cu elicopterul, relatează AFP.
Formaţia Manchester United a remizat, marţi, în deplasare, cu West Ham United, scor 1-1, în etapa a XXVI-a din campionatul Angliei.
Como a învins Napoli la loviturile de departajare şi s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei # News.ro
Echipa Como a învins formaţia Napoli, marţi, la loviturile de departajare, şi s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei.
Rogobete: Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate/ Eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este ”total împotriva” tăierii pauşale cu 10% a salariilor în sistemul de sănătate, însă susţine plata în funcţie de performanţă. ”Chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înţelege ce înseamnă demnitatea umană”, susţine el.
Arbitrul Pascal Kaiser, care şi-a cerut iubitul în căsătorie pe stadionul din Köln, a fost victima unei alte agresiuni în faţa casei sale # News.ro
Arbitrul german Pascal Kaiser, care îşi ceruse în căsătorie iubitul pe RheinEnergieStadion cu ocazia meciului din Bundesliga dintre Köln şi Wolfsburg cu zece zile mai devreme, a fost din nou victima unei agresiuni la domiciliul său.
Formaţia Tottenham, cu fundaşul Radu Drăguşin integralist, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Newcastle, în etapa a 26-a din Premier League.
Care sunt semnele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea. Prof. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu: Prezenţa virusului HPV nu înseamnă cancer # News.ro
Şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, a explicat care sunt semnele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea pentru HPV. Ea a subliniat că prezenţa virusului nu presupune că un pacient are cancer. Medicul a arătat, de asemenea, că atunci când cancerul de col uterin doare, boala este în stadiu avansat.
Jurnaliştii RAI anunţă o grevă după gafele directorului de la sport la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2026 # News.ro
Jurnaliştii sportivi de la postul public de radio italian Rai au anunţat, luni seară, că vor intra în grevă după Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în urma unei serii de gafe comise de şeful departamentului lor în timpul ceremoniei de deschidere de vineri.
Doi elevi de 12 şi 13 ani răniţi, unul în stare gravă, înjunghiaţi cu cuţitul la Colegiul Kingsbury High School, la Londra. Un adolescent de 13 ani arestat. Arma găsită, anunţă poliţia. Anchetă a poliţiei antiteroriste, deşi atacul nu este considerat un ” # News.ro
Doi elevi în vârstă de 12 şi 13 ani au fost spitalizaţi, unul în stare gravă, după ce au fost înjunghiaţi marţi la Kingsbury High School, în cartierul Brent, în nord-vestul Londrei, un suspect, în vârstă de 13 ani potrivit unor informaţii preliminare, a fost arestat la câteva ore după fapte, iar arma a fost găsită,, anunţă poliţia, relatează AFP.
Un medic român care profesează în Germania critică ideea obligativităţii de a lucra în ţară: Statul nu mai ştie să convingă şi încearcă să constrângă # News.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profesează în Germania, critică ideea obligativităţii medicilor de a lucra în România după finalizarea studiilor, adresându-se premierului Ilie Bolojan. ”Statul oferă → profesionistul rămâne. Statul eşuează → profesionistul pleacă”, arată el.
JO de iarnă: Vladyslav Heraskevich anunţă că va purta casca în semn de omagiu pentru sportivii ucraineni ucişi, în ciuda interdicţiei impuse de CIO. # News.ro
Ucraineanul Vladislav Heraskevich, care concurează la skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a anunţat, marţi seară, că va purta casca sa, care conţine portrete ale sportivilor şi antrenorilor din ţara sa ucişi de la invazia rusă, în ciuda interdicţiei impuse de CIO.
Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean, după ce un judecător a solicitat concediu paternal: În acest dosar nu s-a intrat în dezbatere, au tot amânat deocamdată soluţia şi ar putea să meargă cu cei opt să judece în continuare # News.ro
Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României Augustin Zegrean este de părere că, după ce unul dintre judecătorii CCR a solicitat concediu de paternitate, instanţa constituţională poate începe dezbaterile privind constituţionalitatea legii care vizează pensiile magistraţilor, pentru că acestea nu au demarat, ci au fost doar amânate, din diverse motive. Zegrean crede că judecătorii CCR vor trimite către Curtea Europeană de Justiţie acest dosar, el amintind că un astfel de demers este de durată şi că instanţa europeană nu va pronunţa o soluţie, ci va spune dacă legea este în acord sau nu cu jurisprudenţa europeană.
JO de iarnă: Sărituri cu schiurile - România, locul 12 în competiţia pe echipe / Este cea mai bună clasare obţinută până acum de Team Romania # News.ro
România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări.
Ce rol are vaccinarea anti-HPV la bărbaţi? La Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, 10% dintre vaccinurile împotriva acestui virus au fost administrate, anul trecut, bărbaţilor # News.ro
Prof. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmă că 10% dintre vaccinurile anti-HPV administrate anul trecut în unitatea medicală au fost la bărbaţi. La nivel mondial, zeci de mii de bărbaţi suferă de diverse forme de cancer cauzate de acest virus.
Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu: Ca număr de vaccinări, dacă în 2024 am pornit cu un număr de aproape 300 de cazuri vaccinate pentru HPV, în 2025 acest număr s-a dublat # News.ro
Prof. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti, afirmă că numărul persoanelor care s-au vaccinat împotriva virusului HPV la această unitate medicală s-a dublat, în 2025, comparativ cu anul anterior. Unitatea sanitară asigură, pe baza trimiterii de la medicul de familie, vaccinuri gratuite sau compensate, administrate în siguranţă, în spital.
JO de iarnă: Sărituri cu schiurile - România, locul 12 în competiţia pe echipe / Este cea mai bună clasare obţinută până acum pentru Team Romania # News.ro
România a încheiat competiţia olimpică de sărituri cu schiurile pe echipe pe locul 12, după evoluţia din calificări.
Trump îl ”susţine total” pe Howard Lutnick, anunţă Casa Albă, după ce secretarul Comerţului recunoaşte în Senat întâlniri cu Feffrey Epstein # News.ro
Preşedintele american Donald Trump îl ”susţine total” pe secretarul său al Comerţului Howard Lutnick, al cărui nume apare în dosarul anchetei Epstein, publicat de către Departamentul Justiţiei, anunţă marţi o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP.
Secretarul Comerţului Howard Lutnick se apără, în Senat, după ce s-a aflat în contact îndelungat cu Jeffrey Epstein. El recunoaşte o vizită cu familia, în 2012, pe insula pedofilului, cu care a fost vecin în Manhattan din 2005, şi un prânz de oră la New Y # News.ro
Secretarul american al Comerţului Howard Lutnick s-a apărat marţi, într-o audiere în Senat, pentru că s-a aflat într-un contact îndelungat cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, după ce numele său a apărut în dosarul anchetei şi în urma unor îndemnuri la a demisiona, relatează AFP.
Echipele CFR Cluj şi FC Argeş s-au calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României, după meciurile cu Rapid, respectiv CS Dumbrăviţa.
Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu: Uneori apare acea formă de negare în faţa bolii. Ştie foarte clar ce subtip de cancer are şi alege să nu facă nimic sau să încerce terapii alternative care în astfel de situaţii nu pot influenţa favorabil # News.ro
Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, afirmă că folosirea de ceaiuri, bioenergie sau diverse terapii neomologate pentru tratarea cancerului reprezintă o greşeală. Ea adaugă că, pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice, şi renunţarea la carnea de calitate poate fi o greşeală, pentru că organismul este lipsit astfel de proteine.
Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu: În România se diagnostichează 9 cazuri noi de cancer de col uterin pe zi şi, din păcate, 6 decese pe zi # News.ro
Medicul Monica Mihaela Cîrstoiu de la Spitalul Universitar Bucureşti afirmă că, în România, nouă femei sunt diagnosticate în fiecare zi cu cancer de col uterin şi şase femei pierd lupta cu această boală. Şi statisticile la nivel european plasează România pe primele locuri în ceea ce priveşte incidenţa şi mortalitatea legate de cancerul de col uterin, din şapte femei care mor în Europa din cauza acestei afecţiuni una fiind din România.
