Președintele Turciei numește noi miniștri la Justiție și Internelor
Cotidianul de Hunedoara, 11 februarie 2026 07:50
Recep Tayyip Erdoğan a numit noi miniștri la Justiție și Interne, printr-o remaniere guvernamentală anunțată oficial în Turcia.
Acum 5 minute
08:30
Salvamont a intervenit în ultimele 24 de ore după 25 de apeluri. 15 persoane rănite pe munte au fost transportate la spital.
08:30
Accident mortal pe DN1 la Comarnic: un bărbat a decedat după ce mașina sa a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o autoutilitară.
Acum 30 minute
08:10
Atenție, săptămâna aceasta este Conferința de Securitate de la Munchen! România este pregătită să participe? # Cotidianul de Hunedoara
Deci, vrem sau nu vrem, în scurt timp, pare că niște alegeri trebuie făcute cu privire la rolul și locul României pe scena lumii!
08:10
Descoperă de aici în ce condiţii poţi beneficia de şomaj tehnic, cine poate primi indemnizaţia, ce obligaţii are angajatorul şi cum se calculează durata suspendării.
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:20
Atac armat în Canada, într-o școală și o locuință. Mai multe persoane au murit, zeci au fost rănite, iar atacatorul ar fi recurs la sinucidere.
07:10
Incendiu puternic în Palazu Mare, Constanța. O casă de 300 mp a fost mistuită de flăcări. Opt persoane, dintre care patru copii, au reușit să se salveze.
Acum 4 ore
06:00
Ce mai scornește azi CCR pentru a salva pensiile speciale? Ședință decisivă # Cotidianul de Hunedoara
Curtea Constituțională (CCR) bifează azi o nouă încercare de a tăia pensiile speciale pentru magistrați. În condițiile în care nu se întrevede o majoritate reformistă, rămâne o singura necunoscută: ce tertip va mai inventa CCR pentru a dispune o nouă amânare? În timp ce magistrații CCR - toți numiți politic - trag de timp, România riscă să piardă 230 de milioane de euro, fonduri europene.
06:00
Micul sat din Vaslui și marile funcții din Justiție: procurori, politicieni și alte legături neașteptate # Cotidianul de Hunedoara
Cu 3700 de locuitori, comuna Zăpodeni are toate șansele de a deveni o pepinieră de procurori șefi. Actualul adjunct al procurorului general, candidata pentru funcția de Procuror General al României și partenera președintelui Nicușor Dan au originile în micul sat de lângă Vaslui.
05:50
O firmă din România angajează curieri, iar salariul care poate fi câștigat este unul fabulos pentru piața muncii de la noi din țară.
05:40
EXCLUSIV Bocete pe lux și opulență. Primarii veniți în Capitală să-l atace pe Bolojan, cazați la hotel de cinci stele # Cotidianul de Hunedoara
Edilii de comune au fost cazați la un hotel de lux din București unde prețul pe noapte pornește de la 1.075 lei.
Acum 12 ore
21:50
Băsescu, despre politicienii care-l critică pe Bolojan: Toți îl înjură, nimeni nu vrea să-i ia locul # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte Traian Băsescu și-a exprimat public opinia despre vocile critice la adresa premierului Ilie Bolojan.
20:40
Primăria municipiului Bistrița a achiziționat un asistent virtual pentru ca cetățenii să poată interacționa mai ușor cu pagina de internet a instituției.
Acum 24 ore
19:20
Mesaj RO-Alert la Curtea de Argeș: Bacterie periculoasă descoperită în apa din rețeaua publică # Cotidianul de Hunedoara
Stare de alertă sanitară în orașul Curtea de Argeș, dar și în altre trei comune învecinate din cauza unei bacterii periculoase descoperită în apa potabilă.
18:50
Răfuială între eurodeputații români pe protejarea fermierilor de efectele Mercosur # Cotidianul de Hunedoara
Corespondență de la Strasbourg: Dan Barna și Siegfried Mureșan anunță garanții solide pentru fermieri după votul pe acordul Mercosur. Agricultorii vor fi protejați de importuri masive și vor beneficia de un buget record de 390 miliarde euro. Barna acuză AUR și PSD că au încercat să blocheze aceste măsuri de siguranță.
18:50
Diana Șoșoacă, audiată de o comisie specială a PE pentru ridicarea imunității. Când are loc prima înfățișare # Cotidianul de Hunedoara
Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European a convocat-o pe Diana Șoșoacă în zilele de 24 februarie și, respectiv, 24 martie în vedere audierii pentru ridicarea imunității sale.
18:20
Compania susține că până acum a făcut eforturi ca să poată proteja preţul pentru abonamentul Orange.
18:10
Guvernul se chinuie să deblocheze peste 200 de milioane de euro din PNRR. Ce rol joacă AMEPIP # Cotidianul de Hunedoara
Pe lângă banii din jalonul privind guvernanța corporativă, România are blocați și cei 231 de milioane de euro din jalonul privind reforma pensiilor magistraților.
18:00
Fiul lui Raul Castro este în contact cu CIA, în Mexic. Dezbaterea vizează deschiderea economiei cubaneze pentru investitorii americani, dacă regimul nu este răsturnat
17:40
Nu se poate ca trimisul SUA să negocieze aderarea Ucrainei în numele UE. E o "chestiune de respect de sine", spune Emmanuel Macron
17:10
„Noi, deocamdată, suntem în expectativă să vedem ce urmează", a spus Varujan Pambuccian pentru Cotidianul, întrebat de tensiunile din interiorul Coaliției.
16:50
Controversele și discuțiile din justiție, dar și revolta primarilor nemulțumiți de creșterea impozitelor sunt cele două subiecte dezbătute în această seară la proiect de țară România.
16:40
Ministrul CultUrii este dependent de telefon. Cum arată „uitatul“ de unde ai plecat – REPORTAJ # Cotidianul de Hunedoara
La protestul actorilor, ministrul Culturii a vorbit foarte mult la telefon și, printre apeluri, cu cei ce manifestau în fața TNB. Demeter le-a transmis că propunerea de normare a muncii creative va fi regândită, dar anunțul nu i-a potolit prea tare pe cei ieșiți în fața teatrului. Toți actorii au continuat să-i ceară demisia.
16:40
Savonea, încă o încercare de a bloca tăierea pensiilor speciale. Cere sesizarea CJUE # Cotidianul de Hunedoara
„Dispozițiile analizate sunt susceptibile de a nu respecta principiile proporționalității, egalității, se curității juridice și protecției încrederii legitime, principii fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii Europene".
16:30
Tudorel Toader, după decizia Curții de Apel: „Dacian Dragoș își continuă activitatea nestingherit” # Cotidianul de Hunedoara
„Decizia de suspendare nu poate decât să urmeze cursul deciziei de astăzi. Cea de anulare a decretului prezidențial, sigur, judecătorul se poate pronunța".
16:30
Controlul a arătat că animalele erau ţinute în condiţii necorespunzătoare şi erau lăsate pe marginea unui drum public, punând în pericol circulaţia rutieră.
16:20
Deși prețurile de tranzacționare la termen (piața Forward) au mai scăzut față de vârful crizei energetice - 2022, industria românească se confruntă cu costuri adesea superioare celor din statele vecine.
16:10
Dosarul în care Dan Vîlceanu este acuzat că l-ar fi mușcat de nas pe Florin Roman a fost dat peste cap chiar de instanță.
15:50
Cum vrea Parlamentul European să apere fermierii români de efectele Mercosur # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European a votat măsuri de protecție pentru fermieri în contextul acordului cu țările Mercosur. Regulile prevăd monitorizarea strictă a importurilor de carne și zahăr, praguri de alertă la creșteri de 5% și intervenții rapide în 21 de zile pentru a opri prăbușirea prețurilor interne.
15:20
Baza Rapid va fi modernizată cu bani din bugetul Sectorului 1, anunță ministrul Transporturilor care se laudă cu o Investiţie majoră.
15:10
Investiţia, în valoare de 77 de milioane de lei, este realizată din bugetul de stat, prin bugetul
14:50
Preţiosul obiect este expus în colecţia permanentă a muzeului, care pregăteşte un turneu naţional pentru ca „toţi locuitorii Marii Britanii să aibă şansa de a vedea şi admira Inima Tudor.
14:40
Cine e portavocea primarilor anti-Bolojan: colaborator al Securității, edil PSD vopsit în independent # Cotidianul de Hunedoara
Emil Draghici este la al nouălea mandat de primar al comunei dâmbovițene Vulcana-Băi.
14:20
Noi evoluții în cazul Mario. Procurorul a introdus în cauză părinții minorilor de 15 ani dar a respins cererea privind minorul de 13 ani. Decizia va fi atacată
14:10
„Cel puțin câțiva ani de zile, 2, 3, 4, 5 ani de zile, trebuie să lucrezi undeva în România. Dar hai să punem asta în practică!", a spus Bolojan.
13:50
LPF a anunțat că incidentele de la finalul derby-ului Clujului sunt analizate de Comisia de Disciplină a FRF.
13:40
Un judecător CCR și-a luat concediu subit, cu o zi înaintea deciziei pe pensiile speciale. Ar putea genera o nouă amânare # Cotidianul de Hunedoara
Absența sa ar putea bloca decizia pe proiectul de reformă a pensiilor speciale. Ședința CCR are loc mâine.
13:40
Termoenergetica are anumite obligaţii de livrare a agentului termic, iar în cazul în care nu respectă ceea ce este stipulat în contract, factura se reduce. Metodologia de stabilire a diminuărilor acordate este prevăzută în Ordinul 91/2007.
13:30
Musk se oferă să acopere costurile legale pentru victimele lui Epstein care își numesc public abuzatorii # Cotidianul de Hunedoara
Elon Musk anunță că va acoperi costurile legale ale victimelor lui Jeffrey Epstein dacă sunt date în judecată pentru că își identifică agresorii public
13:10
Aceşti roboţi au patru picioare și sunt concepuţi să transmită imagini către forţele de ordine înainte de o intervenţie.
13:10
Victoria Romsilva: Statul român păstrează zeci de mii de hectare de pădure # Cotidianul de Hunedoara
Suprafața de pădure din județul Bacău valorează undeva la 300 de milioane de euro și face parte din fondul forestier proprietate publică a statului.
12:50
”Salvaţi Copiii”. Vulnerabilitatea copiilor în mediul online atinge cote alarmante # Cotidianul de Hunedoara
Studiu Salvați Copiii: aproape 80% dintre copii navighează online fără restricții. Organizația cere interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale și măsuri urgente pentru siguranța digitală.
12:40
INTERVIU Nicu Ștefănuță: „Societatea a fost alarmată de numărul cazurilor de femicid din România” # Cotidianul de Hunedoara
Într-un interviu pentru Cotidianul, Nicu Ștefănuță, Vicepreședintele Parlamentului European, a vorbit despre pașii recenți pe care România i-a făcut în privința femicidului, dar și despre lupta de la Bruxelles privind inițiativa „My Voice, My Choice".
12:30
Grindeanu: Să ne folosim mai mult mintea decât toporul! Grindeanu, atacuri în cascadă la Bolojan, de față cu primarii # Cotidianul de Hunedoara
Președintele PSD: "Nu este nicio reformă și nu ar trebui să fie niciun titlu de glorie în a da oameni afară"
12:10
Ce trebuie să știi pentru a te bucura de o excursie în Coreea de Sud, la prima vizită? # Cotidianul de Hunedoara
Coreea de Sud se numără printre cele mai sigure destinații din Asia. Infracționalitatea rămâne scăzută, iar orașele se simt sigure și seara. Totuși, respectă regulile de bază
12:10
Călin Georgescu a ținut iarăși să amintească susținătorilor săi cât de importantă este munca pentru prosperitatea României.
12:00
Şase nume au fost cenzurate fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite # Cotidianul de Hunedoara
Șase nume au fost cenzurate fără explicații în dosarele Jeffrey Epstein de Departamentul de Justiție al SUA, inclusiv un oficial de rang înalt într-un guvern străin. Congresmenii cer transparență.
12:00
Bolojan, încolțit de primarii de comună. Edil PNL: „A intrat direct cu bisturiul” – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a discutat cu primarii de comună de la PSD, PNL și UDMR.
12:00
Sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevich i s-a interzis să poarte o cască omagială în timpul concursului.
11:50
JO: Japonia depune plângere oficială după ce lamele patinelor au fost distruse de podium # Cotidianul de Hunedoara
Delegația Japoniei a depus o plângere oficială către organizatorii Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.
