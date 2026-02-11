O brasardă neagră în loc de cască: decizia CIO privind omagiul adus ucrainenilor uciși
Euractiv.ro, 11 februarie 2026 08:20
Purtătorul de drapel al Ucrainei la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, Vladislav Herașkevici a reamintit lumii „prețul luptei pentru libertate”, adevăr care nu poate fi considerat o „demonstrație politică la un eveniment sportiv”.
• • •
Acum 10 minute
08:50
Rămâne de văzut dacă cele trei mari puteri nucleare se îndreaptă spre o nouă cursă a înarmării sau dacă Trump încearcă astfel să impulsioneze negocierile pe tema unui nou acord acum, când ultimul tratat de pe vremea Războiului Rece a expirat.
Acum 30 minute
08:40
Italia este pe primul loc în Europa în ceea ce privește creșterea puterii de cumpărare # Euractiv.ro
Combinația dintre creșterea ocupării forței de muncă și redresarea, deși mai lentă și graduală, a salariilor reale în raport cu inflația produce, în termeni generali, o creștere semnificativă a puterii de cumpărare pe cap de locuitor a italienilor.
08:30
În data de 10 februarie, Parlamentul UE a aprobat două rezoluții privind moneda euro digitală, transmițând un semnal politic puternic privind soarta proiectului, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Acum o oră
08:20
Acum 2 ore
07:50
Creșterea antisemitismului: țările UE care raportează cele mai ridicate niveluri de ostilitate # Euractiv.ro
Conform celor mai recente date Eurobarometru, mai mult de jumătate dintre europeni consideră antisemitismul ca fiind o problemă pentru țara lor, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Comisia Europeană are rezerve serioase cu privire la anunțul guvernului spaniol de a acorda statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți ilegali, au declarat trei oficiali UE pentru „Euronews” (Italia).
07:40
Uniunea Europeană: Roma și Berlinul se grăbesc să acorde mai multă putere statelor membre # Euractiv.ro
Comisia Europeană urmărește o cale îngustă pentru a revitaliza competitivitatea Bătrânului Continent, un element cheie în asigurarea independenței Uniunii, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că au existat „contacte” pentru inițierea unui dialog între Moscova și Paris, informează agenția italiană de știri ANSA.
07:20
Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, președintele francez i-a invitat pe omologii săi europeni să investească în tranziția ecologică, inteligența artificială și informatica cuantică, notează „Le Figaro” (Franța).
Acum 12 ore
21:00
Bolojan vorbește despre o obligație pentru medici să rămână în țară câțiva ani după rezidențiat # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că vrea ca, dacă beneficiezi în România de o pregătire medicală - studii la buget, rezidențiat plătit de stat -, să ai obligația față de țară și cel puțin câțiva ani de zile trebuie să lucrezi în România.
Acum 24 ore
19:20
Romsilva câștigă definitiv procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău # Euractiv.ro
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a câștigat definitiv procesul privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 43.227 de hectare de fond forestier din județul Bacău, administrate de Direcția Silvică Bacău.
18:50
AHK România a lansat marți broșura Agri-Food Policy Brief, care reunește un set de propuneri de politici publice și soluții pentru stimularea industriei agroalimentare din România.
18:10
Înalta Curte de Casație și Justiție susține că legea modificată privind pensionarea magistraților idică probleme din perspectiva dreptului Uniunii Europene.
17:30
Economia de război a Rusiei intră în zona de risc: scăderile de venituri, inflația și costurile militare îi determină pe oficialii financiari să avertizeze Kremlinul asupra unei posibile crize în lunile următoare, notează „Washington Post” (SUA).
17:00
Ordinea mondială a lui Trump planează asupra Europei înaintea Conferinței de la München # Euractiv.ro
La un an de la discursul vicepreședintelui american J.D. Vance, în care a criticat Europa pentru politicile sale privind migrația și libertatea de exprimare, Conferința de Securitate de la München se anunță din nou a fi cu scântei.
14:50
Mercosur: Eurodeputații au votat mecanismul bilateral de salvgardare pentru produsele agricole # Euractiv.ro
Eurodeputații au dat marți un vot final privind mecanismul de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay).
12:20
Indicele de Percepție a Corupției 2025: România rămâne printre ultimele trei state din UE # Euractiv.ro
România a obținut un scor de 45 de puncte în IPC 2025, sub media democrațiilor fragile, care se situează la 47 de puncte.
12:00
World Vision: 99% dintre adolescenți folosesc AI, 80,96% au întâlnit conținut fals creat cu AI # Euractiv.ro
Datele arată că inteligența artificială este deja folosită foarte des de adolescenți: 99% folosesc aplicații bazate pe AI, iar 62.42% o folosesc des sau uneori pentru teme sau proiecte școlare.
09:20
Franța, Marea Britanie și Spania conduc ofensiva pentru ca UE să se apropie din nou de China # Euractiv.ro
Bruxelles-ul își dorește o relație mai normalizată cu Beijingul, dar evită să atace SUA, vorbind despre diversificare, constată 20 Minutos” (Spania), încercând să înțeleagă cum se va realiza noua poziționare geopolitică a bătrânului continent.
09:10
Procesul pentru crime de război al fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, care intră luni în faza sa finală la Haga, va decide soarta fostului lider rebel care a luptat pentru independența țării sale, scrie „Le Figaro” (Franța).
09:00
Israelul ia o serie de măsuri pentru a-și extinde controlul asupra Cisiordaniei ocupate # Euractiv.ro
Cabinetul de securitate israelian a aprobat duminică o serie de măsuri menite să sporească controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate, inclusiv eliminarea regulilor care interziceau evreilor să cumpere terenuri, notează „France 24” (Franța).
09:00
Iran-SUA: Teheranul vorbește despre o „neîncredere profundă” în ciuda reluării negocierilor # Euractiv.ro
Ministrul iranian de externe subliniază că neîncrederea persistentă complică discuțiile cu Statele Unite, în ciuda reluării acestora săptămâna trecută în Oman, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
Ieri
08:50
Corporația rusă Rostec, specializată în producția de arme și echipamente militare, a anunțat astăzi livrarea unui lot mare de avioane de vânătoare Su-57 de a cincea generație către armata rusă, relatează „La Razon” (Spania).
08:40
Thales anunță angajarea a 9.000 de persoane la nivel mondial, dintre care 3.300 în Franța în 2026 # Euractiv.ro
După un exercițiu financiar 2024 deja record, grupul francez de tehnologie și apărare a anunțat luni, 9 februarie, intenția de a desfășura o amplă campanie de recrutare, stimulată de tensiunile geopolitice, relatează „Liberation” (Franța).
08:30
Când protecția Europei este pusă la îndoială, când dominația nu mai este doar o chestiune între două țări, interesul țărilor pentru bombă se reactivează, iar regulile par mai fragile, scrie editorialistul „El Mundo” (Spania), Carlos Franganillo.
08:20
Banalizarea comunismului prin decor „cool” și glume poate ajunge să albească un trecut violent și să trivializeze suferința victimelor.
08:10
FSB a dezvăluit pretinse detalii despre tentativa de asasinat asupra generalului Alekseev, scrie Gazeta.ru, care ar arăta că România ar fi fost direcția de fugă pentru autorul tentativei de asasinat asupra primului adjunct al șefului GRU.
08:10
Prim-ministrul ungar a declarat, în timpul unui discurs susținut în acest weekend, că Ucraina este de acum un dușman, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
Interdicție rusească pentru navele ce au intrat în porturile României, Bulgariei sau Ucrainei # Euractiv.ro
Moscova pregătește o interdicție oficială ca navele de marfă care au vizitat anterior porturi din Ucraina, România sau Bulgaria, să intre în ape teritoriale și porturi rusești, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).
07:40
Tratativele privind Ucraina avansează cu greu, părțile sunt extrem de divergente în privința problemelor legate de teritoriul din Donbas, iar Rusia pretinde mai marilor de la Kiev să cedeze acest teritoriu în totalitate, scrie „Newsweek” (SUA).
07:30
În Portugalia, candidatul socialist a învins extrema dreaptă și a câștigat alegerile prezidențiale # Euractiv.ro
Socialistul António José Seguro a triumfat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, duminică, 8 februarie, învingându-l decisiv pe adversarul său de extremă dreaptă, André Ventura, scrie „Courrier International” (Franța).
9 februarie 2026
21:30
Ilie Bolojan sugerează voalat că persoanele cu dizabilități aveau prea multe beneficii # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că până acum persoanele cu dizabilități aveau prea multe scutiri oferite de stat, iar acest lucru nu mai putea continua.
20:00
Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General. Procurorul general vrea să fie adjunct la DIICOT.
19:30
18:30
EPPO, DNA și Departamentul pentru Luptă Antifraudă primesc acces la baza de date cu fonduri europene # Euractiv.ro
Ministrul Dragoș Pîslaru a semnat luni protocoalele de colaborare cu Parchetul European, DNA și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care aceste instituții primesc acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele din bani europeni.
18:00
Bolojan, la moțiunea anti-Mercosur: Semnatarii fac ce fac de ani de zile - sădesc spaime # Euractiv.ro
Senatul a dezbătut luni mai multe moțiuni simple depus de AUR, POT și PACE – Întâi România și care vizează acordul UE-Mercosur.
16:40
Liderul laburiștilor scoțieni, Anas Sarwar, urmează să-i ceară premierului Keir Starmer să demisioneze, în contextul scandalului provocat de numirea Lordului Mandelson în funcția de ambasador în SUA, deși se știa de legăturile lui cu Epstein.
16:10
Într-un local din centrul Clujului, cu decor sovietic și ironii „de vitrină”, frecventat în principal de tineri, profesorul de istorie Virgiliu Țârău răspunde unei întrebări incomode: unde se termină gluma și începe cosmetizarea unui trecut violent?
16:00
UE: TikTok de încălcarea DSA prin „design adictiv”: infinite scroll, autoplay și notificările push # Euractiv.ro
Comisia Europeană a transmis TikTok concluzii preliminare potrivit cărora platforma ar încălca Digital Services Act (DSA) printr-un „design adictiv” care încurajează utilizarea compulsivă, a informat vineri Comisia.
15:30
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, condamnată la șase ani de închisoare în Iran # Euractiv.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, a fost condamnată la șase ani de închisoare în Iran, a anunțat avocatul său. Sentința a fost pronunțată de un tribunal iranian, a declarat pentru AFP Mostafa Nili, avocatul laureatei Nobel.
13:50
13:50
Consilier prezidențial: România vrea să cartografieze cu SUA zăcămintele din țara noastră # Euractiv.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete anunță pe site-ul său că România vrea să cartografieze cu SUA zăcămintele din țara noastră.
12:40
Din 21 februarie, spațiul Coworkperativa din București găzduiește expoziția „Portrete” de Ana Diac. Proiectul explorează granița dintre pictura clasică și cea digitală, prezentând o serie de lucrări dedicate figurii umane și universului animal.
10:30
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a fost primit vineri, 6 februarie, la Prefectura din Milano de către prim-ministrul Giorgia Meloni, cu care a avut o întâlnire bilaterală. Înainte de Vance, prim-ministrul s-a întâlnit cu emirul Qatarului.
10:20
Directorul executiv al publicației „Washington Post” demisionează după concedierile masive # Euractiv.ro
Editorul și directorul executiv al publicației „Washington Post”, Will Lewis, a demisionat. Anunțul a venit de la ziarul american, deținut de Jeff Bezos, la doar câteva zile după ce a eliminat aproximativ 300 de locuri de muncă.
10:00
Într-o țară vastă și multifațetată precum SUA, făcută de imigranți, cu 350 de milioane de locuitori de cele mai diverse origini, faptul că un agent al ICE cere documentele unui cetățean pentru că are accent este pur și simplu ridicol.
09:50
Un videoclip postat pe contul Truth Social al lui Donald Trump a conținut o imagine rasistă, în care Barack și Michelle Obama apar drept maimuțe, relatează „Newsweek” (SUA).
09:40
Consecințele în SUA s-au „judecat” în „tribunalul” opiniei publice. În Marea Britanie, repercusiunile sunt serioase, constată „Washington Post” (SUA) în chestiunea publicării dosarelor Epstein.
09:30
Regiunea a intrat într-o nouă fază de tensiuni, caracterizată de competiția dintre Riad și Abu Dhabi. Rivalitatea dintre cele două petro-monarhii, cândva aliate, este evidentă din Yemen până în Sudan, trecând prin Somalia.
09:20
