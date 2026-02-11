Peste 11.000 de persoane din Zaporojie au rămas fără curent, în ger, în urma unor atacuri rusești cu drone
Peste 11.000 de consumatori din orașul ucrainean Zaporojie au rămas fără energie electrică în urma unui atac cu drone rusești desfășurat în noaptea de marți spre miercuri, au anunțat autoritățile regionale ucrainene, transmite Mediafax. În urma atacului care a vizat infrastructură energetică, 11.000 de persoane au rămas fără energie electrică. De asemenea, au fost vizat […]
Un prototip de reactor nuclear răcit cu plumb va fi dezvoltat până în 2034 / Acord european pentru construirea Landrea: din consorțiu face parte și România
Startup-ul italian Newcleo și Consorțiul European Eagles – care include Ansaldo Nucleare și ENEA pentru Italia, Raten pentru România și SCK CEN pentru Belgia – au semnat un acord de colaborare pentru construirea Leandrea, un prototip de reactor nuclear care va fi dezvoltat până în 2034 la institutul de cercetare belgian SCK CEN, transmite ANSA, citată de […]
Dragoș Pîslaru: Încrederea Comisiei Europene în România că vom livra reforma pensiilor magistraților este foarte scăzută
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat miercuri, la Digi24, că încrederea Comisiei Europene în România este „foarte scăzută", pe fondul întârzierilor repetate în adoptarea reformei pensiilor magistraților. Acesta a reamintit și efectele bugetare ale unei noi amânări, transmite MEDIAFAX. Dragoș Pîslaru a afirmat, înainte de ședința CCR care are pe ordinea de […]
„A încercat să fure echipa" – Helmut Marko, acuzații la adresa lui Christian Horner după moartea patronului RedBull
Helmut Marko, fostă persoană importantă în conducerea RedBull Racing preț de 20 de ani, face afirmații explozive despre o luptă în culise pentru preluarea controlului echipei din Milton Keynes. Austriacul transmite că fostul șef Christian Horner a încercat „să fure„ echipa după moartea lui Dietrich Mateschitz din 2022. McLaren surprinde în Bahrain: Strategie atipică de […]
Controlorii de pe autobuzele din Sibiu nu mai pot amenda călătorii prinși fără bilet care au noile cărți de identitate electronice / Inspectorii așteaptă să fie fi dotați cu tehnologie nouă
Controlorii de pe autobuzele Tursib, compania de transport public din Sibiu, nu mai pot amenda persoanele care dețin noile cărți electronice de identitate, anunță Turnul Sfatului. Acestea nu mai au adresa de domiciliu tipărită fizic pe card, aceasta fiind stocată în CIP, prin urmare autoritățile trebuie să aibă un cititor de card pentru a vedea […]
România este a doua cea mai mare piață pentru companiile grecești de construcții / Companiile Aktor și Terna au contractat proiecte mari în această țară balcanică – presă
România a preluat deja rolul de a doua cea mai importantă piață, după Grecia, pentru grupurile de construcții grecești. Deși în mod evident accentul în perioada actuală este pus pe piața greacă, unde s-a acumulat un volum record de lucrări în curs de execuție ce depășește 17 miliarde de euro, acest lucru nu înseamnă că […]
Peste 11.000 de consumatori din orașul ucrainean Zaporojie au rămas fără energie electrică în urma unui atac cu drone rusești desfășurat în noaptea de marți spre miercuri, au anunțat autoritățile regionale ucrainene, transmite Mediafax. În urma atacului care a vizat infrastructură energetică, 11.000 de persoane au rămas fără energie electrică. De asemenea, au fost vizat […]
Faza zilei la JO: A câștigat medalie la Milano Cortina, iar la interviu a mărturisind plângând că și-a înșelat iubita
Sturla Holm Laegreid a câștigat medalia de bronz la JO Milano Cortina, iar la interviul de final a recunoscut, cu ochii în lacrimi, că și-a înșelat iubita. Topul celor mai bogați sportivi prezenți la Milano Cortina 2026 Biatlonistul norvegian a cucerit bronzul în proba individuală masculină (20 de kilometri), iar la interviul de după ceremonie […]
Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule a avut loc, miercuri dimineaţă, pe DN 1, la Comarnic, un bărbat decedând în urma impactului, transmite Agerpres. „Din primele cercetări, poliţiştii au constatat că un bărbat de 64 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1 (E60), către Bucureşti, iar în […]
AUDIO "A vorbi în limba maghiară în autobuzul din Cluj, în 2026, nu este permis!"/ Poliția a deschis o anchetă din cauza unui incident anti-maghiar comis de fani ai Universității Cluj
Poliția clujeană a deschis o anchetă din oficiu cu privire la un alt incident anti-maghiar, comis de fani ai Universității (U) Cluj, potrivit victimelor, sub suspiciunea de instigare la ură și discriminare, a declarat deputatul Botond Csoma, care a precizat că și ministrul de interne a fost informat despre incident, relatează MTI, citată de Rador […]
Ajutorul militar pentru Ucraina, la cel mai mic nivel în 2025 și aproape exclusiv din Europa, arată o analiză a Institutului Kiel din Germania
Ajutorul militar pentru Ucraina a atins nivelul cel mai scăzut în 2025, alimentat aproape exclusiv de către ţările europene, ale căror eforturi pentru a compensa dezangajarea americană au permis să se evite o desprindere completă, a anunţat miercuri Institutul Kiel (Germania), informează AFP, citată de Agerpres. În cursul anului trecut, aliaţii Kievului au alocat 36 […]
Miercuri debutează primul din cele două teste de Formula 1 din Bahrain, iar McLaren a ales o strategie total diferită față de rivalele din Marele Circ. Echipa „papaya" va folosi în această săptămână mult mai puține cauciucuri de tip C3, cele mai moi produse de Pirelli. Sume amețitoare în Marele Circ: Salariile piloților din F1 […]
De ce nu a fost victoria socialistului António Seguro în Portugalia atât de "zdrobitoare": Cum s-a strecurat extrema dreaptă într-o țară considerată imună la asta / Corupția și contextul economic
Mare parte a presei internaționale a scris, luni, despre victoria "zdrobitoare" a socialistului António José Seguro în fața candidatului de extremă dreapta André Ventura la alegerile prezidențiale din Portugalia. Cu peste 66% din voturi, Seguro a obținut un rezultat istoric, însă victoria mult mai importantă a fost cea a extremei drepte: partidul Chega, întemeiat de […]
Sportivii din delegația „Team România" vor participa miercuri, 11 februarie, în probele de biatlon și sanie de la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026. Anastasia Tolmacheva va lua startul la biatlon 15 km individual feminin, concursul fiind programat la ora 15:15, la Tesero Cross Country Skiing Stadium. Marius Gîtlan şi Darius Şerban vor participa la sanie […]
Ce se întâmplă când tinerii sunt lăsați să găsească singuri soluții / Consiliere profesională cu AI, acces în școală cu recunoaştere facială și o hală transformată în campus educațional
Colegiul „Nicolae Titulescu" Braşov a găzduit la finalul lunii trecute un hackathon educaţional dedicat elevilor de liceu, în cadrul proiectului Mind UP. Pe parcursul zilei, 60 de elevi din 12 licee din judeţul Braşov, au lucrat pentru a identifica şi propune soluţii la probleme reale ale tinerilor, şcolii şi comunităţii. Hackathon-ul educațional de la Brașov […]
Evreii din America, îngrijorați de creșterea antisemitismului: Să-mi port kippa astăzi sau mă va expune pericolului? Dacă-mi duc copiii la sinagogă, nu mi-i bag în colimatorul unui atentator?
Din ce în ce mai mulți americani consideră că unitatea noastră națională e tot mai fragilă.Teoriile conspirației și slaba informare erodează încrederea, incită ura și ne sfâșie însuși țesutul societal, adesea cu consecințe tragice. Noi, cei din American Jewish Committee [AJC; organizație civică înființată în 1906 – n.trad.], putem vedea consecințele îndeaproape – iar noul […]
Como a făcut pasul în semifinalele Cupei Italiei la fotbal, după ce a eliminat-o la loviturile de departajare pe campioana Napoli. După timpul regulament, scorul a fost egal la Napoli, 1-1. Baturina (39) a deschis scorul din penalti, iar Vergara a egalat în minutul 49. La loteria loviturilor de departajare, Como s-a impus dramatic cu […]
Oxygen semnează „Pentru un viitor mai bun. Împreună" – campania care unește puterea rețelelor Vodafone și Telekom
Oxygen semnează pentru Vodafone campania „Pentru un viitor mai bun. Împreună", un proiect de comunicare cu totul special pe piața din România, care celebrează un moment istoric: preluarea de către Vodafone a portofoliului de clienți de abonamente Telekom, atât din segmentul consumer, cât și business. Totodată, campania reflectă unirea forțelor celor două companii, pentru a […]
Cea mai bună clasare a României la Milano Cortina: Locul 12 pe echipe la sărituri cu schiurile
România a încheiat competiția de sărituri cu schiurile pe echipe de la Milano Cortina pe locul 12, aceasta fiind cea mai bună clasare a „Team România" de până acum la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. După evoluția din calificări, România a încheiat competiția pe locul al 11-lea. Cu 393,1 puncte, România a fost a […]
Propunere din Brașov: De Valentine's Day, adoptă un urs! / "Ce cadou mai frumos poți face persoanei iubite decât un ursuleț?"
Adoptă simbolic un urs, de Valentine's Day! Este propunerea Asociației Milioane de Prieteni pentru cei care vor să ofere un cadou aparte în luna iubirii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Concret, persoana
Imagini din satelit: Forțele americane din Qatar au încărcat rachete pe lansatoare montate pe camioane, în contextul tensiunilor cu Iranul # G4Media
Forțele americane de la baza al-Udeid din Qatar — cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu — au montat rachete pe lansatoare mobile instalate pe camioane, pe măsură ce tensiunile cu Iranul au crescut din luna ianuarie, arată analiza imaginilor satelitare, ceea ce înseamnă că acestea pot fi deplasate mai rapid, transmite Times […] © G4Media.ro.
VIDEO Fenomenul jafurilor armate în Italia / În medie să dă un atac pe lună și se fură 370 de mii de euro la fiecare lovitură / Jafurile sunt văzute ca o „marcă înregistrată” a mafiei din Cerignola # G4Media
Un incident armat a zguduit luni dimineață drumul expres 613, între Brindisi și Lecce, în regiunea Puglia, când un furgon de transport valori a fost ținta unui jaf. Evenimentul, filmat de un șofer aflat pe sensul opus, se înscrie într-o serie lungă de atacuri similare ce au avut loc în ultimii ani. Este doar unul […] © G4Media.ro.
Ce este euro digital și cum îl vom folosi? Parlamentul European a aprobat doua rezoluții privind moneda euro digitală # G4Media
În data de 10 februarie, Parlamentul UE a aprobat două rezoluții privind moneda euro digitală, transmițând un semnal politic puternic privind soarta proiectului. Majoritatea europarlamentarilor au votat în favoarea monedei euro digitale în forma duală preconizată de BCE și Comisia Europeană, solicitând implicit respingerea oricărei propuneri alternative, cum ar fi cea avansată de raportorul pentru […] © G4Media.ro.
Ungaria şi alegerile-Zelenski. Viktor Orban a transformat votul la parlamentare într-un referendum despre Ucraina # G4Media
Ungaria e probabil singura țară din Europa unde cea mai frecventă figură pe afișele electorale nu-i vreun politician local, ci președintele altui stat. Pe măsură ce se apropie alegerile din 12 aprilie Viktor Orban a transformat Ucraina – și pe Volodimir Zelenski – în principali adversari de campanie electorală. Nici la Kyiv nu vezi pe […] © G4Media.ro.
O româncă a creat gecile de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice / ”E un proiect la care am lucrat în urmă cu mai mult timp” / Ilinca Lungu a creat și costumele digitale din Minecraft # G4Media
Gecile create de designerul Ilinca Lungu din Iași pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 i-au adus ieșencei Ilincăi Lungu recunoaștere internațională, anunță Ziarul de Iași. Ilinca și-a urmat pasiunea pentru modă până la London College of Fashion, una dintre cele mai prestigioase școli de profil, parte a University of the […] © G4Media.ro.
Există o cabală globală sinistră care abuzează copii, spionează cetățenii și declanșează războaie? Marile scandaluri planetare – Epstein Files, Panama Papers, Snowden Disclosures – analizate pentru G4Media de experți în teoriile conspirației # G4Media
Scandalul care îl are în centrul său pe Jeffrey Epstein, un finanțist american ce a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale legate de minori, a reaprins discuția despre posibila existență a unui grup închis și secret, format din persoane cu putere sau influență, care acționează coordonat pentru a-și urmări interesele proprii, și a cărei prezență s-ar […] © G4Media.ro.
Avertismentul șefului de Stat Major de la Oslo: ”Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja armele nucleare” # G4Media
Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja armele nucleare. Avertismentul aparține unui general norvegian, transmite Mediafax. Acestea sunt „singurul lucru” care „amenință cu adevărat Statele Unite”, a explicat generalul care ocupă funcția de șef al Statului Major norvegian. Rusia ar putea invada Norvegia pentru a-și proteja arsenalul nuclear, a avertizat șeful Statului Major norvegian, […] © G4Media.ro.
Victor Rebengiuc, sărbătorit la Bulandra: ”N-am izbutit să ajung acolo unde visam, să fiu un mare actor, să fiu convins că tot ceea ce fac este perfect” # G4Media
Actorul Victor Rebengiuc a fost sărbătorit marţi seară, la aniversarea celor 93 de ani de viaţă, pe scena Teatrului Bulandra, transmite Agerpres. La evenimentul special, intitulat „Victor Rebengiuc – O viaţă dedicată scenei”, au fost prezenţi actori din toate generaţiile, atât din teatrele bucureştene cât şi din teatre din ţară, artişti care au avut bucuria […] © G4Media.ro.
Marea Britanie promite să dubleze numărul trupelor din Norvegia pentru a-l descuraja pe Putin / ”Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Arcticii” # G4Media
Numărul trupelor britanice din Norvegia se va dubla, ca parte a eforturilor de consolidare a apărării în nordul îndepărtat împotriva Rusiei, anunță Mediafax, care citează The Guardian. Secretarul britanic al apărării, John Healey, a promis, în timpul unei vizite la Marina Regală din Camp Viking, în Arctica norvegiană, că va crește numărul de trupe desfășurate […] © G4Media.ro.
Erdogan l-a pus ministru al Justiției pe procurorul care anchetează opoziția politică din Turcia și l-a arestat pe puternicul primar a Istanbulului, Ekrem Imamoglu # G4Media
Președintele Turciei l-a numit miercuri pe procurorul-șef al Istanbulului, Akin Gurlek, în funcția de ministru al Justiției, transmite Mediafax. Motivele remanierii nu au fost făcute publice. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a numit pe procurorul general al Istanbulului, Akin Gurlek, în funcția de ministru al Justiției, a anunțat Monitorul Oficial miercuri dimineață. Motivele remanierii nu […] © G4Media.ro.
Ministrul Culturii susține că nu i-a jignit pe actorii care au ieșit în stradă: Prostia omenească, în general, ne caracterizează pe noi toți # G4Media
Ministrul Culturii, Andras Demeter, nu recunoaște că i-ar fi jignit pe actorii protestatari de la Teatrul Național. El apare într-o secvență video în timpul protestului în timpul căruia i se cerea demisia, spunând: „prostia e mare”, notează Mediafax. Ministrul Culturii, Andras Demeter, a negat într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN că i-ar fi acuzat […] © G4Media.ro.
Iranienii scandează de la balcoane ”Moarte lui Khameni” în ajunul zilei Revoluţiei islamice din 1979, care marchează începutul dictaturii de la Teheran # G4Media
Locuitori din Teheran au scandat sloganuri împotriva Republicii Islamice şi a liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, marţi, în ajunul aniversării Revoluţiei islamice din 1979, conform imaginilor postate pe reţelele sociale, notează AFP, citată de Agerpres. Manifestaţii antiguvernamentale masive au început pe 28 decembrie împotriva creşterii costului vieţii în Iran şi au evoluat de atunci într-o […] © G4Media.ro.
BREAKING Atac armat la o școală din Canada: 10 morți și 25 de răniți / Suspectul s-a împușcat mortal / Liceul și școala primară Tumbler Ridge au fost izolate / Mesajul premierului Carney # G4Media
Un atac armat a avut loc la o școală din Canada. Zece persoane au murit și alte 25 sunt rănite. Suspectul s-a împușcat mortal, transmite autoritățile citate de Sky News. Atacul a avut loc marți seară (miercuri dimineață, ora României). UPDATE 06:30 Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a emis o declarație în urma atacului armat, pe […] © G4Media.ro.
Max Verstappen este liderul piloților din Formula 1 atunci când vine vorba despre salariul pe care-l încasează de la RedBull Racing. Astfel, olandezul primește pe sezon 70 de milioane de dolari de la echipa din Milton Keynes. Max Verstappen, cel mai mare salariu din F1: este urmat de Hamilton și Leclerc Al doilea în ierarhie […] © G4Media.ro.
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat miercuri dimineață șeful administrației militare locale, Oleg Synegubov, transmite Mediafax. „Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit” în atac, care a lovit o casă din orașul Bogoduhiv, lângă granița cu Rusia, a […] © G4Media.ro.
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical, care include hituri precum Toxic, Baby One More Time și Gimme More # G4Media
Cântăreața Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical, care include hituri precum Toxic, Baby One More Time și Gimme More, potrivit presei citată de Mediafax. Presa de specialitate susține că editura muzicală Primary Wave a achiziționat drepturile muzicale ale vedetei pop pe 30 decembrie, potrivit The Guardian. O sursă anonimă „familiarizată cu tranzacția” […] © G4Media.ro.
Banca Vaticanului a prezentat oficial doi indici bursieri, unul pentru piața americană și altul pentru zona euro, alcătuiți din acțiuni considerate conforme cu principiile catolice. Inițiativa a fost anunțată marți și realizată în parteneriat cu Morningstar, marcând o colaborare neobișnuită între Vatican și sectorul financiar, scrie Euronews citat de Mediafax. Indicii poartă denumirile Morningstar IOR […] © G4Media.ro.
Un miliard de euro din fonduri UE vor fi investiți doar anul acesta în proiecte de apă și canalizare # G4Media
Guvernul se pregăteşte să investească aproape un miliard de euro în apă-canal din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat marţi ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, potrivit Agerpres. „Anul acesta ne pregătim să investim aproape un miliard în apă-canal din PNRR. Vom mai lansa, sperăm, în urma negocierilor pe buget, inclusiv […] © G4Media.ro.
Directorul easyJet critică propunerea UE legată de gratuitatea bagajelor de mână: „O nebunie” / Compania a încasat 2,5 miliarde de lire sterline din taxele pentru bagaje, în 2025 / ”Pur și simplu nu pot explica cât de stupid ar fi” # G4Media
Șeful companiei aeriene companiei easyJet critică o propunere a UE privitoare la bagajele pasagerilor. Este „o nebunie”, a spus directorul referindu-se la propunerea de a oferi bagaje suplimentare gratuite în timpul zborurilor. Va duce la creșterea tarifelor și la întârzieri, a avertizat acesta, relatează Mediafax, care citează Express. Directorul executiv al companiei easyJet a criticat […] © G4Media.ro.
Michael Douglas a fost întrebat de regizorul filmului Wall Street dacă se droghează: „Arăți de parcă n-ai mai jucat niciodată în viața ta” / Apoi, Douglas a câștigat Oscarul și Globul de Aur # G4Media
Michael Douglas a dezvăluit la recentul Festival de Film Clasic TCM din New York că regizorul Oliver Stone nu i-a plăcut deloc interpretarea sa din filmul „Wall Street” din 1987, încât l-a întrebat pe Douglas dacă consuma droguri în timpul producției, scrie Variety. „Terminam a doua săptămână de filmări și cineva a bătut la ușa […] © G4Media.ro.
Criza apei din Argeș: PNL Argeș critică reacția autorităților: „Târziu, ezitant și fără măsuri concrete” / Se cere extinderea stării de alertă la toate localitățile afectate # G4Media
PNL Argeș critică decizia autorităților de a declara stare de alertă doar pentru municipiul Curtea de Argeș, în condițiile în care, în total, sunt patru localități în care apa este nepotabilă. „Starea de alertă e doar pentru Curtea de Argeș, deși sunt și alte localități afectate”, transmite PNL, relatează Agerpres. PNL Argeș critică marți seara, […] © G4Media.ro.
Grevele din aeroporturile italiene amenință cu perturbări grave în luna februarie / Acțiunea sindicală ar putea afecta zeci de mii de pasageri # G4Media
Călătorii care se îndreaptă spre Italia ar trebui să se pregătească pentru perturbări ale zborurilor și serviciilor feroviare în această lună, scrie Euronews. Grevele la nivel național vor afecta transportul aerian pe 16 februarie, iar trenurile din toată țara vor fi afectate pe 27 și 28 februarie. Conform legislației italiene, unele servicii sunt garantate. Se […] © G4Media.ro.
Limba română e cea mai utilizată limbă străină în Londra, aproximativ 2.000 de profesori și cercetători de origine română lucrează în Marea Britanie, anunță Ministerul de Externe # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a vizitat marți Universitatea Oxford, iar punctul central al deplasării a fost vizita la Lectoratul de limba română din cadrul Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică a universității. Înființat în 2011, acesta este primul lectorat de acest tip din Regatul Unit și reprezintă o investiție directă a Guvernului României în […] © G4Media.ro.
Șervețelele umede blochează canalizarea din Arad pentru că mulți localnici le aruncă în toaletă # G4Media
Compania de Apă Arad anunță că, în ultima săptămână, echipele sale au scos din nou cantități uriașe de șervețele umede din rețeaua de canalizare a municipiului, transmite Radio Timișoara. Intervențiile au avut loc în cartierele Micălaca și Vlaicu, pe străzile Nucet, Alba Iulia, Simfoniei și Avrig, unde mai multe conducte s-au blocat din cauza șervețelelor […] © G4Media.ro.
Proteste violente în Albania împotriva guvernului acuzat de corupţie / Manifestanţii au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale # G4Media
Protestatari antiguvernamentali s-au ciocnit cu poliţia în capitala Albaniei, Tirana, marţi seara, în timp ce mii de persoane s-au adunat pentru a cere demisia vicepremierului Belinda Balluku, acuzată de presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters, transmite Agerpres. Manifestanţii au aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliţia a răspuns folosind tunuri cu apă, […] © G4Media.ro.
Clerul creștin american spune că învățăturile lui Iisus nu le lasă creștinilor altă opțiune decât să se opună violenței agenților ICE # G4Media
Clerul creștin folosește infrastructura spirituală — de la organizarea de cercuri de rugăciune până la acțiuni de protecție umană — pentru a se opune agendei administrației Trump în materie de imigrație, scrie Axios. Membrii clerului care au vorbit cu Axios susțin că măsurile dure luate de Trump în materie de imigrație contrazic învățăturile biblice fundamentale […] © G4Media.ro.
VIDEO Ministrul Mediului despre criza apei din Curtea de Argeș: „E gestionată de o companie a consiliului local, nu s-au făcut investiții” / A fost identificată aici, în apa de la robinet, bacteria Clostridium perfringers # G4Media
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, acuză Primăria și Consiliul Local al orașului Curtea de Argeș pentru criza apei din această localitate. Buzoianu acuză lipsa investițiilor pentru situația în care luni a fost emis un mesaj Ro-Alert aici, prin care locuitorii erau informați să nu consume apă de la robinet, aceasta fiind infectată cu bacteria Clostridium perfringers […] © G4Media.ro.
Republica Moldova are o restanţă de 100.000 de euro către Comunitatea Statelor Independente (CSI), spune ministrul de Externe / Chișinăul vrea să se retragă din organizație până la finele anului # G4Media
Republica Moldova a acumulat o restanţă de 100.000 de euro la plata cotizaţiilor de stat membru al Comunităţii Statelor Independente (CSI), organizaţie din care autorităţile de la Chişinău intenţionează să se retragă definitiv până la sfârşitul anului 2026, a confirmat marţi ministrul moldovean de externe, Mihai Popşoi, citat de portalul NewsMaker, transmite Agerpres.Nu este o […] © G4Media.ro.
Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe / Doi vârstnici răniți grav / 21 de persoane evacuate # G4Media
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe, ducând la mobilizarea de urgență a forțelor de intervenție și la evacuarea a 21 de persoane, anunță ISU Covasna. Două victime, un bărbat și o femeie, soț și soție, ambii în vârstă de aproximativ 89 de ani, au suferit răni grave […] © G4Media.ro.
Joi sunt probabile perturbări majore ale zborurilor la compania aeriană germană principală a Grupului Lufthansa, divizia sa de transport de marfă Lufthansa Cargo și transportatorul său pe distanțe scurte CityLine, după ce două sindicate separate au chemat la grevă piloții și personalul de cabină, scrie Reuters. Marți, sindicatul german al piloților VC a convocat o […] © G4Media.ro.
