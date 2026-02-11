Ce este euro digital și cum îl vom folosi? Parlamentul European a aprobat doua rezoluții privind moneda euro digitală

19:30

Sunt 1.104 localități, din totalul de 3.182, câte sunt în țară, care au bugetul de salarii mai mare decât totalul veniturilor, conform datelor consultate în exercițiul bugetar 2024, postate pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Asta înseamnă 34,69%. Altfel spus, în România, una din trei localități consumă mai mult pe salariile propriilor angajați, într-un an, decât pot […] © G4Media.ro.