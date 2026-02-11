Panică la Democrați: Trump a lansat ancheta asupra Fraudei Electorale din 2020
ActiveNews.ro, 11 februarie 2026 10:10
Presa de stângași o parte a serviciilor secrete au intrat în fibrilații și, ca la un semnal, audeclanșat contraatacul mediatic.
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Vlasie, Episcop al Sevastiei,o localitate din Armenia. Sfântul Mucenic Vlasie a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea , ducând o viață curată
Există un moment rar în viața publică a unui om în care presiunea nu îl mai micșorează, ci îl dezleagă. În care hărțuirea nu mai strivește, ci decantează. În care sistemul, crezând că își apără zidurile, ajunge să creeze fără să vrea un Om liber. Absolut liber.
România, cel mai mare regres demografic din ultima sută de ani! Pledoarie pentru nașterile naturale vs cezariene. Prof. Dr. Nicolae Suciu, medicul care a asistat 15.000 de nașteri, într-un Video-Interviu Exclusiv ActiveNews: Eu sunt pro-naștere naturală! # ActiveNews.ro
România traversează cea mai severă criză demografică din ultimul secol, atingând noi recorduri negative în fiecare an recent. Cel mai mic număr de nașteri înregistrat vreodată în istoria modernă a României tocmai a fost raportat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul 2025, cu aproximativ 145.000 de copii.
Bulgaria nu se face preș în fața Ursulei. După Ungaria și Guvernul de la Sofia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Nicușor Dan încă se mai gândește dacă vrea pace # ActiveNews.ro
Până când Nicușor Dan se mai gândește dacă România va face parte din Consiliul pentru Pace, unde a fost invitat de președintele american alături de alți 60 de șefi de stat și de guvern, Bulgaria a decis deja să răspundă pozitiv invitației.
Cuviosul Justin Pârvu - drumul spre sfințenie. Părintele Justin despre mamă și neam - VIDEO # ActiveNews.ro
Era mare lucru pentru ei: veneam în sat, făceam slujbe, veneam acasă și mama mă aștepta cu masa, bucuroasă, și toți vecinii dimprejur mă întâmpinau bucuroși de parcă eram prințul Nicolae. Venea lumea la biserică numai să se uite cum e popa cel tânăr. Și veneam de la Călugăreni pe jos, nu mâncam nimic, veneam vreo 12 km.
Părintele Justin, interviu cu Victor Roncea: De nu ne vom păzi Ortodoxia, ne vom pierde și Neamul. Mă simt dator să apăr sufletele românilor. Ținta este libertatea - urmează dictatura și controlul absolut. Lepădăturile comuniste sunt în continuare sus # ActiveNews.ro
Un apel făcut de duhovnicul de la Petru Vodă a ridicat obștea monahală din Moldova la lupta contra unor măsuri introduse în România fără dezbatere publică - Părintele Justin Pârvu contra Dictaturii Biometrice
Minunile curg la Mormântul Părintelui Justin Pârvu de la Petru Vodă - FOTO/VIDEO de la aniversarea a 107 ani, cu participanți din toate colțurile lumii # ActiveNews.ro
Astăzi, chiar de ziua Arhimandritului Justin Pârvu, Duhovnicul Neamului, numeroși credincioși și fii duhovnicești l-au sărbătorit la Petru Vodă, în jurul mormântului său, unde au loc minuni la fel ca și în timpul vieții vrednicului de pomenire părinte-mărturisitor cinstit în toate colțurile lumii.
10 februarie – 107 ani de la nașterea Cuviosului Părinte Justin Pârvu, sfântul prigonit, unitate de măsură a dragostei # ActiveNews.ro
Părintele a întins acoperământul dragostei sale pentru creștinii din întreaga lume. Dovezi ale evlaviei pentru Părintele Justin vin din tot spațiul ortodox. Părintele Justin este exemplificarea dragostei nemărginite, trăită la cea mai înaltă măsură.
10 februarie - 96 de ani de la nașterea Părintelui Patericului Românesc: Arhimandritul Ioanichie Bălan - luptătorul. „România va trăi atâta timp cât românii s-or ține de biserici, de mănăstiri, de muncă cinstită și n-or umbla după averi” # ActiveNews.ro
„Bogăția noastră, averea noastră, tezaurul sufletului nostru este dreapta credință ortodoxă pe care o atacă – n-ați văzut? – în toate ziarele aproape, o atacă cei care nu sunt ortodocși. Nu ortodocșii, să nu credeți! Toți cei care vorbesc împotriva Bisericii ortodoxe sînt aceia care nu sunt ortodocși, cei care cred în bani.”
Procesiune și Sfântă Liturghie la Constanța de Sf. Haralambie cu IPS Teodosie și PS Macarie de Glavinitsa (Bulgaria): ”Sfântul Haralambie este un ocrotitor bogat în daruri, iar rugăciunea sa făcută pe pământ s-a continuat în cer” # ActiveNews.ro
Luni, 9 februarie, după slujba Vecerniei oficiată la biserica „Sfântul Haralambie” din localitatea Viile, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a rostit un amplu cuvânt de învățătură despre viața, mărturisirea și minunile Sfântului Mare Mucenic Haralambie, ocrotitor al sănătății și al gospodăriilor creștine.
Ce spunea Călin Georgescu despre APĂ și l-au ironizat? Acum ONU recunoaște deschis: Lumea a intrat în era PENURIEI DE APĂ. ”Cine va crea primul o conductă de apă va fi bogat” # ActiveNews.ro
Ultimul raport al ONU arată că lumea a depășit o criză a apei și a intrat într-o eră a falimentului global al apei. Raportul ONU confirmă ceea ce spunea Călin Georgescu anul trecut despre valoarea apei și cât de important este ca poporul român să fie stăpân pe resursele naturale ale României.
Omul de afaceri român Dorinel Umbrărescu salvează ArcelorMittal! Cel mai mare constructor de drumuri din România a salvat și Oțelu Roșu și a făcut o ofertă și pentru Sidex Galați # ActiveNews.ro
Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a cumpărat combinatul siderurgic din Hunedoara, închis de gigantul global al oțelului ArcelorMittal toamna trecută. Cel mai mare constructor de drumuri din România va plăti 12,5 milioane de euro, tranzacția fiind anunțată la finalul anului 2025.
Anul Americii în România: Dezbatere crucială la Camera Deputaților: ”America de la republică la imperiu”. Eveniment la care participă Andrei Marga și Dan Dungaciu. ActiveNews transmite LIVE # ActiveNews.ro
Marți, 10 februarie, de la ora 15.00, la Camera Deputaților, se desfășoară o dezbatere crucială cu fostul ministru de Externe, Andrei Marga și Dan Dungaciu. Un eveniment care va explora destinul Americii într-o lume în schimbare, de la republică la imperiu, de la Thomas Jefferson la Donal Trump.
CUM SE DISTRUG TINERII - Interviu realizat de Părintele Theologos de la Sfântul Munte Athos cu Virgiliu Gheorghe Vlăescu. Slăbiciunile tinerilor: dependența de ecrane, stimuli, anhedonie - VIDEO # ActiveNews.ro
În acest dialog, punem sub lupă presiunea uriașă asupra adolescenților, analizând slăbiciunile tinerilor de azi: atașamentele formate în copilărie, suprastimularea și dependența de ecrane care se lipesc de minte. Explicăm cum funcționează dopamina, de ce ecranul poate fi perceput ca agresiune și cum apare anhedonia, pierderea bucuriei
Adevărul Bisericii: Încă o victorie anti-ideologia LGBT a lui Donald Trump contra regimului woke al lui Joe Biden: Curtea Supremă a SUA permite revenirea la normalitate prin indicarea sexului biologic în pașapoarte # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că administrația președintelui Donald Trump poate cere ca mențiunea sexului în pașapoartele americane să corespundă sexului biologic consemnat la naștere. Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi la 3, judecătorii de orientare liberală exprimându-și dezacordul.
Dosarele Jeffrey Epstein dezvăluie că una dintre victimele abuzurilor pedofilului avea doar 9 ani # ActiveNews.ro
Una dintre cele mai mici victime ale infractorului sexual și pedofilului Jeffrey Epstein avea doar 9 ani, au dezvăluit mai mulți congresmani după ce au analizat dosarele needitate ale Departamentului de Justiție.
USR-istul Dominic Samuel Fritz pierde procesul cu ANI. Justiția a decis că șeful Reziștilor este incompatibil cu funcția de primar. Gheorghe Piperea: ”Fără incompatibili în funcții publice” # ActiveNews.ro
Primarul Timișoarei, USR-istul Dominic Fritz, a pierdut în primă instanță procesul intentat Agenției Naționale de Integritate. Curtea de Apel Timișoara a respins cererea prin care acesta încerca să anuleze raportul ANI
Costa Rica a ales o președintă pro-viață care consideră avortul drept o crimă: ”Dacă ești în favoarea avortului, a eutanasiei și crezi că familia nu este importantă, acesta nu este locul potrivit pentru tine” # ActiveNews.ro
Costa Rica a ales un președinte pro-viață, care descrie avortul drept „nimic altceva decât o crimă”. Laura Fernández Delgado a obținut o victorie în primul tur al alegerilor pe 1 februarie, cu 48,3% din voturi
Doxologia: De la pocăință la dragostea care uită răul: Sfaturile Părintelui Justin Pârvu pentru vindecarea sufletului. Omul smerit nu se teme de nimic, măi! VIDEO # ActiveNews.ro
Doxologia publică un interviu realizat de monahia Monahia Fotini M cu părintele Justin Pârvu, pe care îl redăm mai jos.
Ion Cristoiu: Conferința de la Munchen, un moment de escaladare a conflictului dintre SUA și Europa # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 9 februarie 2026: Conferința de la Munchen, un moment de escaladare a conflictului dintre SUA și Europa. Un oficial european recunoaște că o continuare a războiului din Ucraina îi va ține pe ruși ocupați cu...
Curtea Constituțională se află din nou în centrul unei dispute politice intense, după ce decizia privind reforma pensiilor magistraților va fi amânată, cel mai probabil, și în ședința din 11 februarie.
Șoc înainte de summit-ul UE: Macron cheamă Europa la război cu Trump și cere normalizarea relației cu Rusia # ActiveNews.ro
PreședinteleFranței susține că omologul său american încearcă să „dezmembreze” Uniunea Europeanăși a cerut țărilor membre să se pregătească de o confruntare cu Statele Uniteși cu Dolarul.
Au spus că sunt SIGURE. Acum, un studiu CDC a constatat că vaccinurile anti-COVID cresc cu 24% riscul uneia dintre principalele cauze de deces matern și fetal # ActiveNews.ro
Femeilor însărcinate li s-a spus că vaccinurile anti-Covid sunt sigure. Iar acum, CDC a identificat o creștere semnificativă statistic a uneia dintre cele mai grave complicații obstetricale.
Iranul a anunțat că discuțiile cu Statele Unite l-au ajutat să vadă cât de serioși sunt americanii și că există suficiente semne bune pentru a continua negocierile.
Președintele Alianței Părinților, Sorin Berilă, lansează un apel către toți părinții români pentru a se opune unei tabere LGBT pentru adolescenți organizată de Fundația Accept și finanțată de Kaufland.
România în vizorul Kremlinului: presa rusă vorbește despre bombardarea Bucureștiului # ActiveNews.ro
Un material publicat de presa din Rusia promovează un scenariu extrem în care România ar deveni obiectivul principal al Kremlinului, pe fondul unor speculații legate de o presupusă desfășurare a trupelor NATO în Transnistria.
Noile documente din dosarul Epstein îl pun în lumină favorabilă pe Trump: a alertat autoritățile încă din 2006: ”Ghislaine Maxwell este o operatoare malefică” # ActiveNews.ro
Noi documente din dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein arată că președintele Donald J. Trump a fost una dintre primele persoane care au contactat poliția după ce au apărut primele investigații privind Jeffrey Epstein și...
Peste 1.300 de primării din țară vor fi, marți, în grevă de avertisment, între orele 10:00 și 12:00, salariații din administrația locală fiind nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan.
Elon Musk se oferă să acopere cheltuielile de judecată ale victimelor lui Epstein care vor să spună adevărul # ActiveNews.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla și X, a declarat că va acoperi costurile legale ale oricărei victime ale pedofilului Jeffrey Epstein care decide să dezvăluie alte nume implicate în atrocitățile comise.
