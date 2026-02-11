Economia SUA mai puternică după un an cu Trump președinte. Evoluție surprinzătoare la început de an: explozie de noi locuri de muncă și șomaj sub așteptări

14:40

Acum cîteva zile citeam cuvîntul de folos la masă, la trapeză, după sfînta liturghie. Pe lîngă mine au trecut doi tineri cu copilul lor care abia dacă avea 3-4 ani și care avea un telefon inteligent în mînă, cu un joc pornit. N-am apucat să spun ceva, că nu a fost cînd.