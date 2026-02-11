Escalada, un mod de relaxare la Brașov: Cât costă să mergi la cățărat, după ore multe petrecute la birou

05:50

De mai mulți ani, Primăria a luat în calcul amenajarea unor noi sensuri giratorii în intersecții aglomerate din cartierul Astra, în vederea fluidizării traficului. Proiectele de la Uranus cu B-dul Saturn sau cu strada Zorilor au rămas în stand-by, însă acum este luată în calcul amenajarea altei intersecții, destul de aglomerată, unde nu sunt nici [...]