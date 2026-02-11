Noua Toyota Highlander, prima generație electrică a SUV-ului

15:00

Vremurile moderne necesită soluții moderne, spune o vorbă din popor. Un lucru pe care cei de la Opel pare că l-au înțeles. Acum câteva luni, am testat noul Frontera, un nume de care nu mai auzisem de mai bine de 20 de ani. Atunci am condus versiunea mild-hybrid și am povestit mai multe despre istoria numelui Frontera și importanța acestuia pentru marca din Russelsheim. De această dată, am făcut cunoștință cu versiunea electrică, model care se bate pentru titlul de cel mai accesibil SUV electric...