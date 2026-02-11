Noua Toyota Highlander, prima generație electrică a SUV-ului
Automarket.ro, 11 februarie 2026 11:20
Constructorul japonez a dezvăluit oficial noua generație Highlander. SUV-ul de dimensiuni mari devine acum un model electric și urmează să fie disponibil mai întâi pe piața nord-americană. Astfel, noul Highlander devine acum al 4-lea model electric din gama Toyota din Statele Unite, precum și primul SUV electric cu 3 rânduri de scaune al mărcii.Față de generația precedentă, noua Toyota Highlander adoptă un design extrem de ascuțit, cu suprafețe puternic...
• • •
Acum o oră
11:20
Acum 2 ore
11:00
Prezența unui motor cu patru cilindri pe modelele Mercedes-AMG entry-level de clasă medie a fost dezbătută pe larg. Unii au apreciat performanțele unității de 2.0 litri, dar majoritatea au contestat-o. Pentru aceștia din urmă, constructorul german vine acum cu vești bune.Faceți cunoștință cu noul Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+, disponibil atât în variantă normală cât și Coupe. Marea noutate? Prezența unui motor cu 6 cilindri sub capotă.ADIO 4 CILINDRI....
Acum 24 ore
16:40
Modelele electrice ale Grupului Volkswagen au început să crească în vânzări în ultima perioadă. Drept urmare, producția motoarelor electrice a crescut și aceasta, astfel încât grupul de la Wolfsburg tocmai a atins borna de 5 milioane de unități electrice produse.Motoarele destinate modelelor electrice Volkswagen, Skoda, Cupra și Porsche sunt produse în 3 țări: Germania, la uzinele din Kassel și Zuffenhausen; Ungaria, la uzina de la Gyor;...
16:40
Porsche Cayenne a intrat în era electrică și nu oricum. SUV-ul cu zero emisii a debutat oficial la finalul anului trecut și este cel mai puternic model de serie din istoria mărcii germane.În România, noul Cayenne Electric a fost prezentat în premieră cu ocazia turneului de tenis Transylvania Open de la Cluj. Imediat după, exemplarul cu pricina a fost adus la București pentru a fi admirat de presă și de clienții Porsche. Un eveniment la care a luat parte și...
15:30
Foarte rar se întâmplă ca un producător să schimbe configurația de propulsie a aceluiași model, însă chiar asta s-a întâmplat în cazul lui BYD Atto 3. Marca chineză tocmai a introdus o actualizare importantă pentru modelul său electric, menită să-i mărească autonomia.Astfel, noul BYD Atto 3 Evo, așa cum se numește noua versiune actualizată, primește o nouă configurație de propulsie. Până acum, modelul avea o configurație cu...
13:50
Constructorul japonez tocmai a dezvăluit cea de-a doua generație a SUV-ului Across. Noul model este asemănător vizual cu Toyota RAV4 și este, de altfel, rezultatul unui parteneriat între cele două mărci nipone. Noua generație Suzuki Across va fi disponibilă în Europa din acest an cu un singur propulsor electrificat pentru moment.La nivel estetic, noul Suzuki Across primește un design mai ascuțit față de vechea generație. Partea frontală aduce o grilă nouă, mai...
12:10
Ultima echipă care a dezvăluit noul său monopost de Formula 1 pentru sezonul 2026 este Aston Martin. Echipa britanică marchează începutul unei epoci noi începând din acest an, din două motive. În primul rând, noul monopost Aston Martin AMR26 este primul al echipei creat de legendarul designer Adrian Newey, cel care a produs monoposturi câștigătoare de titluri mondiale pentru Williams, McLaren și Red Bull. De cealaltă parte, Aston Martin are un...
Ieri
12:00
Acest joint-venture dintre Stellantis, Mercedes-Benz și TotalEnergies a declarat că nu se mai așteaptă ca condițiile necesare reluării acestor proiecte să fie îndeplinite și că se va concentra în schimb pe îmbunătățirea eficienței și competitivității operațiunilor sale din Franța.Sindicatul metalurgiștilor italieni UILM a fost primul care a făcut publică informația. Un alt sindicat al metalurgiștilor italieni, Fiom-Cgil, solicită acum o...
10:30
După un sezon în care a bifat titlul mondial la piloți prin Lando Norris și un nou titlu mondial la constructori, McLaren va începe sezonul 2026 ca echipa de referință. Britanicii de la Woking vor concura în noul sezon de Formula 1 cu monopostul MCL40, a cărei grafică tocmai a fost dezvăluită. La fel ca în sezoanele precedente, McLaren va rula cu o grafică pe jumătate portocalie, numită papaya și pe jumătate neagră. Față de sezonul 2025, noul...
9 februarie 2026
17:30
Constructorul italian tocmai a publicat primele imagini oficiale cu interiorul primului său model electric din istorie. Noul model, al cărui nume va fi Luce, va primi un interior complet diferit față de orice Ferrari de până acum.În primul rând, habitaclul noului Ferrari Luce va îmbina elemente digitale cu unele analogice. Afișajul digital va fi prezent alături de numeroase comenzi fizice sub forma unor butoane tradiționale și rotative, precum și sub forma...
16:40
Încă o marcă chineză va ateriza pe piața europeană începând din acest an. Cea mai nouă marcă venită din această țară se numește Lepas și este una dintre cele 4 mărci ale Grupului Chery disponibile în Europa. Potrivit grupului, noul brand Lepas va fi o marcă adresată oamenilor tineri și familiștilor, cu modele încadrate în segmentul premium, dar cu prețuri mai mici.Prima țară europeană unde va fi lansată noua marcă va fi Spania....
13:10
Chinezii de la BYD au prezentat versiunea electrică a lui Atto 2 la începutul anului trecut. Acum, reprezentanții companiei au oferit informații despre locul unde va fi produs acest model.Potrivit lui Lars Bialkowski, directorul general al diviziei BYD din Germania, noul Atto 2 electric va fi asamblat la uzina din Szeged, Ungaria, alături de Dolphin Surf. La fabrica din țara vecină vor fi produse, în total, patru modele.Reprezentanții mărcii sunt convinși că producția...
12:50
Uzina BMW Hams Hall din Marea Britanie împlinește 25 de ani de activitate. La această fabrică sunt produse motoare cu 3 cilindri și 4 cilindri pentru mai multe modele BMW și Mini, dar și motoare V8 de înaltă performanță. Într-o hală specială sunt produse și motoare V12, destinate exclusiv modelelor Rolls-Royce.De la începutul activității în anul 2001 până în zilele noastre, la această uzină au fost produse peste 7.6 milioane de...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Cehii de la Skoda pregătesc debutul oficial al noului Epiq, cel mai accesibil model cu zero emisii din portofoliu. Evenimentul este programat pentru jumătatea acestui an, dar, pentru a mai îndulci așteptarea, au fost publicate acum o serie de imagini noi cu mașina acoperită de camuflaj.PRIMUL MODEL DEZVOLTAT PE ARHITECTURA MEB+Noul Epiq este prima Skoda dezvoltată pe arhitectura MEB+, cu roți motrice față. Are o lungime de 4.171 milimetri, o lățime de 1.798 milmetri, o...
11:20
10:00
Cea mai nouă echipă de pe grila Formulei 1 a dezvăluit oficial grafica primului său monopost din istorie. Cadillac urmează este echipa care își va face debutul în Marele Circ în sezonul 2026 și este a doua echipă americană de pe grilă, cealaltă fiind Haas. Prezentarea a avut loc în cadrul evenimentului Superbowl, meciul final al sezonului de fotbal american. Pentru primul său sezon, monopostul Cadillac din acest an va avea o grafică puțin ieșită din...
8 februarie 2026
12:40
BMW mizează pe reciclare: alianță cu PreZero pentru reducerea dependenței de materii prime # Automarket.ro
La scurt timp după ce Grupul Volkswagen a lansat Centrul său de Excelență pentru Economie Circulară la Zwickau, în Germania, BMW face la rândul său un pas important către un viitor circular.În colaborare cu PreZero, una dintre cele mai mari zece companii de management al deșeurilor la nivel mondial, BMW urmărește să dezvolte un model de afaceri pentru reciclarea vehiculelor scoase din uz, pentru a crea un circuit închis al materialelor și resurselor...
10:20
VIDEO: Liniuță cu peste 2.500 CP! Ferrari Purosangue vs Range Rover SV vs Yangwang U8 # Automarket.ro
Liniuță cu peste 2.500 CP! Ferrari Purosangue vs Range Rover SV vs Yangwang U8 Cât de rapid este un SUV chinez cu aproape 1.200 CP? Asta au vrut să afle și cei de la carwow, care au pus modelul Yangwang U8 într-o liniută cu un Ferrari Purosangue și un Range Rover Sport SV. Aflați în video care model a câștigat cursa. Carwow, drag race, liniuta, ferrari, yangwang, range rover, range rover sv, ferrari purosangue, purosangue, ferrari drag race...
7 februarie 2026
11:50
Stellantis plătește scump pariul pe electrificare: pierderi de 22.2 miliarde de euro # Automarket.ro
Această decizie este cea mai mare dintr-o serie de deprecieri de active pe măsură ce unii constructori auto își temperează planurile de electrificare în urma reducerii subvențiilor de către administrația Trump și a unei cereri mai slabe decât era prevăzută.Acțiunile Stellantis au scăzut cu până la 30%, la cel mai redus nivel de la crearea grupului în 2021 prin fuziunea dintre Fiat Chrysler și PSA Peugeot-Citroën. Scăderea înseamnă că...
10:30
Confirmarea că producția va fi împinsă mai târziu, în 2026, vine după o amânare anterioară până în trimestrul al patrulea din 2025, invocându-se motive comerciale, inclusiv tarifele Uniunii Europene pentru vehiculele electrice fabricate în China.Inițial, Chery plănuia să înceapă producția la Barcelona în 2024. Constructorii auto chinezi au câștigat cotă de piață în Spania pe fondul unui război agresiv al...
6 februarie 2026
17:20
Divizia de performanță a constructorului german lucrează la un nou model electric de înaltă performanță. Acesta va fi al treilea astfel de model Mercedes-AMG și va fi un SUV coupe.Din primele informații, noul model ar urma să-și facă apariția în a doua jumătate a lui 2027 și va primi un propulsor de 1000 de cai putere. Acesta va fi bazat pe noua arhitectură AMG.EA, care va fi prezentă și la alte modele de performanță. În același timp, Mercedes-AMG se...
15:10
Atunci când analizezi o mașină, trebuie să iei în considerare mai multe criterii. În cazul de față, noua Mazda 6e sau, cu alte cuvinte, prima Mazda6 cu zero emisii din istoria acestui model. Dacă ar fi să luăm în considerare doar felul în care arată, Mazda 6e ar câștiga detașat orice luptă. Pentru că, trebuie să recunoaștem, este una dintre cele mai arătoase mașini din prezent. Nu doar electrice. Dar Automarket nu este o revistă de modă, iar aici nu vorbim despre un concurs de frumusețe. Și, în...
14:10
Hyundai își va mări gama europeană cu 5 modele noi până în prima jumătate a lui 2027, potrivit unui anunț venit din partea lui Jose Munoz, CEO-ul mărcii asiatice. Anunțul apare concomitent cu rezultatele finale ale vânzărilor pe parcursul lui 2025, de unde aflăm că Hyundai a vândut peste 600.000 de mașini pe Bătrânul Continent. Asta înseamnă o creștere de 1% față de nivelul atins în 2024.Dintre cele 5 modele care vor fi lansate...
13:40
Kia EV4, autonomie de 390 km în condiții de iarnă extremă la un eveniment din Norvegia # Automarket.ro
Evenimentul El Prix Test Drive este organizat de două ori pe an, iarna și vara. Acest test compară toate modelele cu zero emisii, de pe piața norvegiană, în condiții reale de condus și încărcări identice, pentru a oferi clienților date fiabile privind autonomia și performanța de încărcare.La ediția din acest an, mașinile electrice au avut de suportat temperaturi de iarnă extremă, care s-au situat între -20 și -31 grade Celsius.Kia EV4 a luat parte...
13:00
Constructorul german de automobile a lansat modelul Touareg în 2022. De atunci este comercializat în 39 de țări, timp în care au fost vândute 1.2 milioane de exemplare la nivel global.În ultimii 24 de ani, Volkswagen Touareg a scris istorie nu numai în ceea ce privește cifrele de vânzări. A urcat pe vulcanul Ojos del Salado, stabilind un record mondial de altitudine pentru un vehicul de serie, a tractat un avion Boeing 747 de aproximativ 155 de...
11:30
Deși mai puternic ca oricând, actualul Mercedes-AMG C 63 a stârnit foarte multe controverse încă de la debut. Și continuă să o facă. Motivul? Motorul cu patru cilindri pe care îl ascunde sub capotă și care stă la baza sistemului Plug-in Hybrid.Fanii diviziei de performanță au militat pentru o schimbare în această privință și, din câte se pare, germanii i-au auzit.Șeful Mercedes-AMG, Michael Schiebe, a confirmat că motorul cu patru...
10:40
Constructorul japonez a anunțat o schimbare majoră în conducerea sa. Koji Sato, actualul CEO al grupului, va părăsi funcția și va deveni noul vicepreședinte al gigantului japonez. În locul lui Sato va veni Kenta Kon. Acesta din urmă va prelua funcția de CEO Toyota începând cu data de 1 aprilie.În prezent, Kenta Kon este directorul financiar al grupului japonez, precum și directorul de operațiuni. Toyota spune că această schimbare are loc în...
5 februarie 2026
17:20
Nu se întâmplă des să vezi modele de înaltă performanță conduse pe zăpada din apropierea munților, mai ales dacă vorbim de un Bugatti. Însă constructorul francez a făcut exact asta cu ocazia ediției din acest an a evenimentului exclusivist The ICE St. Moritz, o sărbătoare atipică pentru mașini exotice.De altfel, acest eveniment este un concurs de eleganță, numele ICE fiind o prescurtare de la International Concours of Elegance. Bugatti s-a folosit de...
15:40
În urmă cu un an, Subaru a prezentat oficial noua generație electrică a lui Outback. Botezat E-Outback, noul model a fost prezentat mai întâi pe piața americană, acolo unde va fi vândut sub numele Trailseeker. Prezentarea europeană a avut loc mai devreme în acest an, cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles.Primul crossover electric al mărcii are un propulsor de 380 de cai putere și tracțiune integrală. Motorul său este alimentat de o baterie de 74.7...
14:40
Producția de mașini electrice în Germania a atins un nivel record în 2025. Potrivit datelor oficiale furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Germania (VDA), au fost produse 1.22 milioane de mașini electrice în această țară. Asta reprezintă o creștere a producției de 15% față de nivelul înregistrat în 2024. Cu această performanță, Germania rămâne al doilea cel mai mare producător de mașini electrice din lume, după China,...
13:30
Mercedes-Benz a fost unul dintre primii producători care au introdus masajul în scaune la sfârșitul anilor ’90. Ceea ce a fost odinioară o dotare care se regăsea doar la mașinile de lux, scaunele cu masaj au ajuns acum și la mașinile mai accesibile, fiind disponibile de regulă ca dotare opțională.Acum, constructorul german vrea să ducă lucrurile și mai departe cu privire la nivelul de confort. Recent, marca de la Stuttgart a depus un brevet la Oficiul de Brevete...
12:10
Noul Volkswagen Transporter Sportline: versiune sportivă, cu suspensie nouă și jante de 19 inch # Automarket.ro
Cuvintele monovolum și sportiv folosite împreună sunt o întâmplare neobișnuită, însă nu inexistentă. De mai mulți ani, Ford vinde o versiune specială a lui Transit care face ca modelul să pară mai dinamic și mai sportiv. Acest model a servit drept sursă de inspirație pentru rivalii de la Volkswagen, care au decis să aducă propria notă de sportivitate pentru monovolumul Transporter.Cea mai nouă versiune a modelului se numește Sportline și aduce o...
10:30
Constructorul german are programate mai multe lansări importante în 2026. Printre modelele noi cu care vom face cunoștință în acest an se numără noua generație RS5, o generație nouă pentru Q7, dar și două modele complet noi. Mai exact, Audi va lansa un SUV și mai mare decât Q7, care va fi botezat Q9, dar și un nou model electric accesibil, situat în gamă sub Q4 și A3.Potrivit unor informații apărute în presa britanică, viitorul model electric...
4 februarie 2026
15:50
Constructorul bavarez a început să producă primele exemplare de pre-serie ale noului BMW i3. Omologul electric al Seriei 3 va fi produs la uzina de la Munchen, acolo unde au început să fie produse și aceste exemplare de pre-serie înainte de începutul producției de serie.Noul model va fi al doilea din familia de modele electrice Neue Klasse, după noul BMW iX3. Berlina electrică de clasă medie va adopta același limbaj de design ca SUV-ul electric și va fi...
15:00
Americanii de la Ford ar putea face în viitorul apropiat o alianță cu chinezii de la Geely. Cele două mărci poartă o serie de discuții în prezent pentru stabilirea unui nou parteneriat, prin care Geely va produce mai multe mașini destinate special pieței europene.Potrivit primelor informații, apărute în publicația Reuters, discuțiile pentru un posibil parteneriat între cele două mărci se află într-un stadiu avansat. Dacă acest parteneriat se va...
13:00
BL003 este rezultatul unui proces de dezvoltare comun care combină expertiza Babolat în tehnologia jocului cu precizia celor de la Lamborghini în design structural și inginerie avansată a fibrei de carbon.Inspirată de ADN-ul supercarurilor italiene, racheta de padel integrează geometrii avansate, fibre de carbon cu modul înalt și o arhitectură structurală optimizată pentru a oferi stabilitate maximă, reacție rapidă și precizie la fiecare lovitură.Datorită...
11:40
Constructorul german a lansat o versiune actualizată pentru Marco Polo. Modelul de activități în aer liber, bazat pe Clasa V, primește o serie de noutăți care sporește nivelul de confort al acestuia.În primul rând, plafonul rabatabil al noului Mercedes-Benz Marco Polo este acum confecționat dintr-o structură nouă, cu aluminiu dublu stratificat. Plafonul are acum o deschidere mai mare și oferă un plus de 10 centimetri de spațiu pentru cap atunci când...
10:40
De mai mulți ani se tot spune că motorul V12 este pe cale de dispariție din cauza legislației tot mai stricte cu privire la reducerea nivelului de emisii. Însă acest motor nu va dispărea de tot prea curând, deoarece mai multe mașini exotice din prezent, dar și unele modele de lux, au la bază în continuare un agregat cu 12 cilindri.Unul dintre modelele care va avea un astfel de motor va fi De Tomaso P900. Constructorul italian a prezentat acest model în...
3 februarie 2026
21:10
Germanii de la Porsche sunt, pentru a șasea oară consecutiv, partenerii oficiali de mobilitate ai turneului de tenis WTA250, Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca între 31 ianuarie-7 februarie.Ediția din 2026 a adus terenuri de joc mai performante, sistem de arbitraj 100% electronic, dar și premii totale în valoare de 283.347 de dolari. Totodată, Porsche a pus la dispoziția jucătoarelor o flotă auto exclusiv electrică, formată din 16 exemplare Macan....
18:30
Indicativul MCL39 din denumire aduce un omagiu monopostului McLaren MCL39, pilotat de Norris și coechipierul său Oscar Piastri. Ediția este limitată la doar 10 unități. Artura este primul model plug-in hybrid de serie al McLaren și.Modificările aduse versiunii Artura Spider pentru celebrarea titlului sunt de natură estetică. Vopseaua este aplicată manual și combină nuanța distinctivă Portocaliu McLaren Special Operations Myan cu Negru Onyx.Pe lateralele mașinii apar motive...
17:00
Potrivit celor mai recente cifre de producție publicate de Skoda, constructorul ceh de automobile a asamblat, în 2025, 1.065.000 milioane de mașini la nivel global. Cu 15% mai multe decât în 2024.Tot anul trecut, Skoda a produs 329.000 de pachete de baterii, 1.030.000 milioane de transmisii și peste 500.000 de motoare.La uzina principală din Mlada Boleslav, Skoda a produs 605.600 de unități, cu 4.9% mai multe decât în 2024. Aici sunt asamblate modele ca...
16:50
Williams a dezvăluit oficial noua sa grafică pentru sezonul 2026 de Formula 1. Monopostul din acest an al echipei britanice va purta numele FW48 și va avea în spate un motor Mercedes. Noua grafică a echipei păstrează tema predominant albastră, însă adaugă acum mai mult alb în părțile inferioare din spate și o nouă nuanță mai deschisă de albastru în zonele laterale. La fel ca în sezonul 2025, linia de piloți a echipei va fi aceeași. Piloții...
16:00
În urmă cu 3 ani, Audi a luat decizia controversată de a schimba numele modelelor sale pentru a încerca să diferențieze mai ușor modelele cu motoare termice și cele electrice. Conform acelei strategii de redenumire a modelelor, care a fost ulterior eliminată în 2025, modelele cu numere impare aveau motoare termice și hibride, în timp ce cifrele pare erau rezervate exclusiv pentru modelele electrice.Așa se face că modele precum Audi A4 a fost rebotezat A5....
15:10
Noul Porsche Cayenne Electric, dezvăluit în premieră în România, la Transylvania Open # Automarket.ro
Germanii de la Porsche sunt, pentru a șasea oară consecutiv, partenerii oficiali de mobilitate ai turneului de tenis WTA250, Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca între 31 ianuarie-7 februarie.Ediția din 2026 a adus terenuri de joc mai performante, sistem de arbitraj 100% electronic, dar și premii totale în valoare de 283.347 de dolari. Totodată, Porsche a pus la dispoziția jucătoarelor o flotă auto exclusiv electrică, formată din 16 exemplare Macan.În...
15:00
Vremurile moderne necesită soluții moderne, spune o vorbă din popor. Un lucru pe care cei de la Opel pare că l-au înțeles. Acum câteva luni, am testat noul Frontera, un nume de care nu mai auzisem de mai bine de 20 de ani. Atunci am condus versiunea mild-hybrid și am povestit mai multe despre istoria numelui Frontera și importanța acestuia pentru marca din Russelsheim. De această dată, am făcut cunoștință cu versiunea electrică, model care se bate pentru titlul de cel mai accesibil SUV electric...
14:00
Dacia Spring este oficial cea mai sustenabilă mașină electrică de oraș din Europa. Această distincție a fost acordată de către Green NCAP, organizația soră a celor de la Euro NCAP. Modelul electric produs în China a primit 5 stele și un scor de sustenabilitate de 100%.Mașina testată de Green NCAP a fost în versiunea cu motorul de 65 de cai putere și cu bateria de 27.6 kWh. Experții de la Green NCAP au lăudat greutatea mică a lui Spring, care cântărește...
11:30
Audi sărbătorește ceva cu adevărat special în 2026. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când brand-ul cu 4 inele a introdus legendarul său motor cu 5 cilindri. De-a lungul anilor, acest propulsor a consolidat statutul mărcii de la Ingolstadt și a adus numeroase succese, atât pe stradă cât și în lumea sporturilor cu motor. Cu ocazia acestei aniversări speciale, își propun să facem o plimbare în trecut și să vedem cum a...
11:10
10:50
O situație neașteptată pare să aibă loc la Porsche. Potrivit unor noi informații apărute în publicația Bloomberg, marca germană ia în considerare să suspende dezvoltarea viitoarelor sale modele electrice. Publicația precizează că mai mulți oficiali au dezvăluit că dezvoltarea întârziată și costurile ridicate ale succesorului electric al lui Porsche 718 Boxster pun sub semnul întrebării viitorul proiectului.Succesorul electric al lui Porsche 718...
