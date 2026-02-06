Mercedes-AMG pregătește un nou model electric: SUV coupe de 1000 CP
Automarket.ro, 6 februarie 2026 17:20
Divizia de performanță a constructorului german lucrează la un nou model electric de înaltă performanță. Acesta va fi al treilea astfel de model Mercedes-AMG și va fi un SUV coupe.Din primele informații, noul model ar urma să-și facă apariția în a doua jumătate a lui 2027 și va primi un propulsor de 1000 de cai putere. Acesta va fi bazat pe noua arhitectură AMG.EA, care va fi prezentă și la alte modele de performanță. În același timp, Mercedes-AMG se...
• • •
Acum o oră
17:20
Acum 4 ore
15:10
14:10
Hyundai își va mări gama europeană cu 5 modele noi până în prima jumătate a lui 2027, potrivit unui anunț venit din partea lui Jose Munoz, CEO-ul mărcii asiatice. Anunțul apare concomitent cu rezultatele finale ale vânzărilor pe parcursul lui 2025, de unde aflăm că Hyundai a vândut peste 600.000 de mașini pe Bătrânul Continent. Asta înseamnă o creștere de 1% față de nivelul atins în 2024.Dintre cele 5 modele care vor fi lansate...
Acum 6 ore
13:40
Kia EV4, autonomie de 390 km în condiții de iarnă extremă la un eveniment din Norvegia # Automarket.ro
Evenimentul El Prix Test Drive este organizat de două ori pe an, iarna și vara. Acest test compară toate modelele cu zero emisii, de pe piața norvegiană, în condiții reale de condus și încărcări identice, pentru a oferi clienților date fiabile privind autonomia și performanța de încărcare.La ediția din acest an, mașinile electrice au avut de suportat temperaturi de iarnă extremă, care s-au situat între -20 și -31 grade Celsius.Kia EV4 a luat parte...
13:00
Constructorul german de automobile a lansat modelul Touareg în 2022. De atunci este comercializat în 39 de țări, timp în care au fost vândute 1.2 milioane de exemplare la nivel global.În ultimii 24 de ani, Volkswagen Touareg a scris istorie nu numai în ceea ce privește cifrele de vânzări. A urcat pe vulcanul Ojos del Salado, stabilind un record mondial de altitudine pentru un vehicul de serie, a tractat un avion Boeing 747 de aproximativ 155 de...
Acum 8 ore
11:30
Deși mai puternic ca oricând, actualul Mercedes-AMG C 63 a stârnit foarte multe controverse încă de la debut. Și continuă să o facă. Motivul? Motorul cu patru cilindri pe care îl ascunde sub capotă și care stă la baza sistemului Plug-in Hybrid.Fanii diviziei de performanță au militat pentru o schimbare în această privință și, din câte se pare, germanii i-au auzit.Șeful Mercedes-AMG, Michael Schiebe, a confirmat că motorul cu patru...
10:40
Constructorul japonez a anunțat o schimbare majoră în conducerea sa. Koji Sato, actualul CEO al grupului, va părăsi funcția și va deveni noul vicepreședinte al gigantului japonez. În locul lui Sato va veni Kenta Kon. Acesta din urmă va prelua funcția de CEO Toyota începând cu data de 1 aprilie.În prezent, Kenta Kon este directorul financiar al grupului japonez, precum și directorul de operațiuni. Toyota spune că această schimbare are loc în...
Ieri
17:20
Nu se întâmplă des să vezi modele de înaltă performanță conduse pe zăpada din apropierea munților, mai ales dacă vorbim de un Bugatti. Însă constructorul francez a făcut exact asta cu ocazia ediției din acest an a evenimentului exclusivist The ICE St. Moritz, o sărbătoare atipică pentru mașini exotice.De altfel, acest eveniment este un concurs de eleganță, numele ICE fiind o prescurtare de la International Concours of Elegance. Bugatti s-a folosit de...
15:40
În urmă cu un an, Subaru a prezentat oficial noua generație electrică a lui Outback. Botezat E-Outback, noul model a fost prezentat mai întâi pe piața americană, acolo unde va fi vândut sub numele Trailseeker. Prezentarea europeană a avut loc mai devreme în acest an, cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles.Primul crossover electric al mărcii are un propulsor de 380 de cai putere și tracțiune integrală. Motorul său este alimentat de o baterie de 74.7...
14:40
Producția de mașini electrice în Germania a atins un nivel record în 2025. Potrivit datelor oficiale furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Germania (VDA), au fost produse 1.22 milioane de mașini electrice în această țară. Asta reprezintă o creștere a producției de 15% față de nivelul înregistrat în 2024. Cu această performanță, Germania rămâne al doilea cel mai mare producător de mașini electrice din lume, după China,...
13:30
Mercedes-Benz a fost unul dintre primii producători care au introdus masajul în scaune la sfârșitul anilor ’90. Ceea ce a fost odinioară o dotare care se regăsea doar la mașinile de lux, scaunele cu masaj au ajuns acum și la mașinile mai accesibile, fiind disponibile de regulă ca dotare opțională.Acum, constructorul german vrea să ducă lucrurile și mai departe cu privire la nivelul de confort. Recent, marca de la Stuttgart a depus un brevet la Oficiul de Brevete...
12:10
Noul Volkswagen Transporter Sportline: versiune sportivă, cu suspensie nouă și jante de 19 inch # Automarket.ro
Cuvintele monovolum și sportiv folosite împreună sunt o întâmplare neobișnuită, însă nu inexistentă. De mai mulți ani, Ford vinde o versiune specială a lui Transit care face ca modelul să pară mai dinamic și mai sportiv. Acest model a servit drept sursă de inspirație pentru rivalii de la Volkswagen, care au decis să aducă propria notă de sportivitate pentru monovolumul Transporter.Cea mai nouă versiune a modelului se numește Sportline și aduce o...
10:30
Constructorul german are programate mai multe lansări importante în 2026. Printre modelele noi cu care vom face cunoștință în acest an se numără noua generație RS5, o generație nouă pentru Q7, dar și două modele complet noi. Mai exact, Audi va lansa un SUV și mai mare decât Q7, care va fi botezat Q9, dar și un nou model electric accesibil, situat în gamă sub Q4 și A3.Potrivit unor informații apărute în presa britanică, viitorul model electric...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Constructorul bavarez a început să producă primele exemplare de pre-serie ale noului BMW i3. Omologul electric al Seriei 3 va fi produs la uzina de la Munchen, acolo unde au început să fie produse și aceste exemplare de pre-serie înainte de începutul producției de serie.Noul model va fi al doilea din familia de modele electrice Neue Klasse, după noul BMW iX3. Berlina electrică de clasă medie va adopta același limbaj de design ca SUV-ul electric și va fi...
15:00
Americanii de la Ford ar putea face în viitorul apropiat o alianță cu chinezii de la Geely. Cele două mărci poartă o serie de discuții în prezent pentru stabilirea unui nou parteneriat, prin care Geely va produce mai multe mașini destinate special pieței europene.Potrivit primelor informații, apărute în publicația Reuters, discuțiile pentru un posibil parteneriat între cele două mărci se află într-un stadiu avansat. Dacă acest parteneriat se va...
13:00
BL003 este rezultatul unui proces de dezvoltare comun care combină expertiza Babolat în tehnologia jocului cu precizia celor de la Lamborghini în design structural și inginerie avansată a fibrei de carbon.Inspirată de ADN-ul supercarurilor italiene, racheta de padel integrează geometrii avansate, fibre de carbon cu modul înalt și o arhitectură structurală optimizată pentru a oferi stabilitate maximă, reacție rapidă și precizie la fiecare lovitură.Datorită...
11:40
Constructorul german a lansat o versiune actualizată pentru Marco Polo. Modelul de activități în aer liber, bazat pe Clasa V, primește o serie de noutăți care sporește nivelul de confort al acestuia.În primul rând, plafonul rabatabil al noului Mercedes-Benz Marco Polo este acum confecționat dintr-o structură nouă, cu aluminiu dublu stratificat. Plafonul are acum o deschidere mai mare și oferă un plus de 10 centimetri de spațiu pentru cap atunci când...
10:40
De mai mulți ani se tot spune că motorul V12 este pe cale de dispariție din cauza legislației tot mai stricte cu privire la reducerea nivelului de emisii. Însă acest motor nu va dispărea de tot prea curând, deoarece mai multe mașini exotice din prezent, dar și unele modele de lux, au la bază în continuare un agregat cu 12 cilindri.Unul dintre modelele care va avea un astfel de motor va fi De Tomaso P900. Constructorul italian a prezentat acest model în...
3 februarie 2026
21:10
Germanii de la Porsche sunt, pentru a șasea oară consecutiv, partenerii oficiali de mobilitate ai turneului de tenis WTA250, Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca între 31 ianuarie-7 februarie.Ediția din 2026 a adus terenuri de joc mai performante, sistem de arbitraj 100% electronic, dar și premii totale în valoare de 283.347 de dolari. Totodată, Porsche a pus la dispoziția jucătoarelor o flotă auto exclusiv electrică, formată din 16 exemplare Macan....
18:30
Indicativul MCL39 din denumire aduce un omagiu monopostului McLaren MCL39, pilotat de Norris și coechipierul său Oscar Piastri. Ediția este limitată la doar 10 unități. Artura este primul model plug-in hybrid de serie al McLaren și.Modificările aduse versiunii Artura Spider pentru celebrarea titlului sunt de natură estetică. Vopseaua este aplicată manual și combină nuanța distinctivă Portocaliu McLaren Special Operations Myan cu Negru Onyx.Pe lateralele mașinii apar motive...
17:00
Potrivit celor mai recente cifre de producție publicate de Skoda, constructorul ceh de automobile a asamblat, în 2025, 1.065.000 milioane de mașini la nivel global. Cu 15% mai multe decât în 2024.Tot anul trecut, Skoda a produs 329.000 de pachete de baterii, 1.030.000 milioane de transmisii și peste 500.000 de motoare.La uzina principală din Mlada Boleslav, Skoda a produs 605.600 de unități, cu 4.9% mai multe decât în 2024. Aici sunt asamblate modele ca...
16:50
Williams a dezvăluit oficial noua sa grafică pentru sezonul 2026 de Formula 1. Monopostul din acest an al echipei britanice va purta numele FW48 și va avea în spate un motor Mercedes. Noua grafică a echipei păstrează tema predominant albastră, însă adaugă acum mai mult alb în părțile inferioare din spate și o nouă nuanță mai deschisă de albastru în zonele laterale. La fel ca în sezonul 2025, linia de piloți a echipei va fi aceeași. Piloții...
16:00
În urmă cu 3 ani, Audi a luat decizia controversată de a schimba numele modelelor sale pentru a încerca să diferențieze mai ușor modelele cu motoare termice și cele electrice. Conform acelei strategii de redenumire a modelelor, care a fost ulterior eliminată în 2025, modelele cu numere impare aveau motoare termice și hibride, în timp ce cifrele pare erau rezervate exclusiv pentru modelele electrice.Așa se face că modele precum Audi A4 a fost rebotezat A5....
15:10
Noul Porsche Cayenne Electric, dezvăluit în premieră în România, la Transylvania Open # Automarket.ro
15:00
Vremurile moderne necesită soluții moderne, spune o vorbă din popor. Un lucru pe care cei de la Opel pare că l-au înțeles. Acum câteva luni, am testat noul Frontera, un nume de care nu mai auzisem de mai bine de 20 de ani. Atunci am condus versiunea mild-hybrid și am povestit mai multe despre istoria numelui Frontera și importanța acestuia pentru marca din Russelsheim. De această dată, am făcut cunoștință cu versiunea electrică, model care se bate pentru titlul de cel mai accesibil SUV electric...
14:00
Dacia Spring este oficial cea mai sustenabilă mașină electrică de oraș din Europa. Această distincție a fost acordată de către Green NCAP, organizația soră a celor de la Euro NCAP. Modelul electric produs în China a primit 5 stele și un scor de sustenabilitate de 100%.Mașina testată de Green NCAP a fost în versiunea cu motorul de 65 de cai putere și cu bateria de 27.6 kWh. Experții de la Green NCAP au lăudat greutatea mică a lui Spring, care cântărește...
11:30
Audi sărbătorește ceva cu adevărat special în 2026. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când brand-ul cu 4 inele a introdus legendarul său motor cu 5 cilindri. De-a lungul anilor, acest propulsor a consolidat statutul mărcii de la Ingolstadt și a adus numeroase succese, atât pe stradă cât și în lumea sporturilor cu motor. Cu ocazia acestei aniversări speciale, își propun să facem o plimbare în trecut și să vedem cum a...
11:10
10:50
O situație neașteptată pare să aibă loc la Porsche. Potrivit unor noi informații apărute în publicația Bloomberg, marca germană ia în considerare să suspende dezvoltarea viitoarelor sale modele electrice. Publicația precizează că mai mulți oficiali au dezvăluit că dezvoltarea întârziată și costurile ridicate ale succesorului electric al lui Porsche 718 Boxster pun sub semnul întrebării viitorul proiectului.Succesorul electric al lui Porsche 718...
2 februarie 2026
17:20
Constructorul britanic urmează să lanseze cel mai anticipat model al său în a doua jumătate a acestui an. Noul model va fi inspirat de conceptul Type 00, prezentat la finalul lui 2024 și va marca un nou capitol în povestea Jaguar. Spre sfârșitul lui 2025, britanicii au retras din producție SUV-ul F-Pace, ultimul model cu motor termic din istoria mărcii.Viitorul Jaguar electric va fi un GT de înaltă performanță care va avea peste 1000 de cai putere...
17:10
Vehiculul aniversar a fost un Hyundai Tucson Hybrid în specificația GO Czech N Line, predat personal unui client ceh de la dealerul VISTA chiar în incinta fabricii. Clientul a avut ocazia unică de a urmări producția mașinii sale pe linia de asamblare până la final și de a participa simbolic la finalizare, de exemplu prin montarea volanului sau aplicarea emblemei Hyundai.Modelul Tucson domină de mult timp producția uzinei din Nošovice. A treia generație,...
16:00
În 2025, Grupul BMW, care include mărcile BMW și Mini, a produs 356.901 de mașini la uzina germană din Regensburg. Asta reprezintă un record de producție pentru producătorul bavarez care sărbătorește, în același timp, 40 de ani de când a început producția de mașini la această uzină. Cel mai produs model aici în 2025 a fost BMW X1, cu 266.000 de exemplare produse, în timp ce BMW X2 a fost al doilea cel mai produs model la Regensburg, cu 90.000...
12:50
Anul nou nu a început într-un mod strălucit pentru piața auto din România. În prima lună din 2026, românii au înmatriculat 7927 de mașini noi, mai puține cu 33.5% față de aceeași lună din 2025, potrivit noilor date oficiale furnizate de ACAROM. Dintre acestea, 974 de mașini au fost electrice, în scădere de cu 16.3% față de ianuarie 2025, iar alte 4642 de mașini au avut motoare hibride (-12.1%). La fel ca întotdeauna, Dacia ocupă...
11:40
Lexus LC, coupe-ul de performanță al mărcii japoneze, urmează să ajungă în curând în filele istoriei. Marca niponă tocmai a confirmat că va retrage din producție acest model la jumătatea lui 2026 și nu va primi o generație nouă și nici un succesor direct.Modelul de performanță a fost prezentat pentru prima dată în 2016 și a intrat în producție un an mai târziu. La momentul debutului, Lexus LC venea cu un motor V8 de 5.0 litri sub capotă...
10:40
În toamna lui 2025, BMW a lansat oficial noua generație iX3. Acesta este primul model din noua familie de modele electrice Neue Klasse și odată cu lansarea sa, marca bavareză a introdus o siglă nouă. Până acum, noua siglă este vizibilă doar pe acest model, însă BMW tocmai a confirmat că aceasta va apărea pe toate celelalte modele ale sale începând din februarie.Noutățile aduse siglei BMW sunt foarte discrete comparativ cu sigla de până acum....
09:20
Cum s-a descurcat noul Ford Capri la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul Ford Capri pentru a vedea cum se descurcă la testul elanului. Aceștia au menționat că are un caracter predictibil și este ușor de controlat. Aflați în video ce rezultat a primit Ford Capri. km77, testul elanului, ford, ford capri, ford km77, ford capri km77, ford testul elanului, ford capri testul elanului...
1 februarie 2026
11:20
Șeful Stellantis pe Europa, Emanuele Cappellano, a prezentat planurile de producție ale companiei pentru diferitele sale uzine din Italia în cadrul unei întâlniri cu ministrul Industriei, Adolfo Urso.Creșterea producției vine într-un moment sensibil pentru industria auto italiană, care trece printr-o perioadă de transformare profundă, marcată de tranziția către electrificare și de presiunea concurenței globale.Italia rămâne o piață strategică...
10:00
VIDEO: Duelul generațiilor! Noul Audi S5 se ia la trântă cu 3 generații Audi RS4 și două ... # Automarket.ro
Duelul generațiilor! Noul Audi S5 se ia la trântă cu 3 generații Audi RS4 și două Audi R8 Britanicii de la carwow au pus mâna pe noul Audi S5 pentru a vedea cât de mult au avansat modelele de performanță Audi. Prin urmare, l-au supus la mai multe liniuțe. S5 s-a luat la trântă cu 3 generații Audi RS4 (B5, B7 și B8), un R8 V8 și un R8 GT V10. A carwow, drag race, liniuta, audi, audi s5, s5, audi rs, audi r8, rs4, audi rs4, audi drag race, audi rs drag race...
31 ianuarie 2026
12:20
Bentayga X Concept întruchipează un off-roader extrem, echipat cu anvelope speciale forjate de 22 de inch, ascunse sub aripi lărgite cu 40 mm. Ecartamentul a fost mărit cu 120 mm și garda la sol a fost crescută cu 55 mm. Prin urmare, conceptul poate traversa vaduri cu adâncimi de până la 550 mm.Conceptul este dotat cu spații de depozitare pe plafon, 4 proiectoare și capacitatea de a transporta micul go-kart electric utilizat în liga de karting. La bază se...
09:00
Acest lucru este evident la exterior, unde supercarul este „îmbrăcat” într-o vopsea exclusivă Ai Aqua Rainbow, cu un finisaj strălucitor. Aspectul își schimbă nuanțele în funcție de lumină, iar Maserati spune că este conceput pentru a evoca „suprafața cristalină” a ghețarilor.Nota „fierbinte” este adusă de accentele portocalii lucioase, menite să „transmită căldură și energie”. Acestea sunt completate de...
30 ianuarie 2026
17:30
Constructorul japonez a anunțat că a atins borna de 5 milioane de exemplare Mazda CX-5 produse. Acest număr special a fost atins la sfârșitul anului trecut, iar SUV-ul este doar al treilea model din întreaga istorie a mărcii nipone care depășește pragul de 5 milioane de exemplare fabricate. Celelalte două modele care au atins acest prag sunt Mazda 323 și Mazda3.Până în prezent, Mazda CX-5 a fost vândută în peste 100 de țări. Producția...
14:50
VIDEO: Germania vs America! Liniuță între BMW M4 Competition și Ford Mustang Dark Horse ... # Automarket.ro
Germania vs America! Liniuță între BMW M4 Competition și Ford Mustang Dark Horse Supercharged Cei de la canalul de YouTube Edmunds Cars au realizat o liniuță pentru a vedea ce motor este mai rapid: un 6 în linie turbo sau un V8 supraalimentat. Aflați în video care model a câștigat. BMW M4 Competition sau Ford Mustang Dark Horse? drag race, liniuta, ford, bmw, bmw m, bmw drag race, ford mustang dark horse, dark horse supercharged, ford drag race...
14:40
Constructorul britanic a prezentat noul Continental GT S. Această versiune, disponibilă atât pentru varianta coupe, cât și pentru cea decapotabilă, aduce mai multe noutăți la nivel vizual, dar și un motor mai puternic față de versiunea obișnuită.La nivel estetic, noul Bentley Continental GT S primește pachetul Blackline Specification, care adaugă un spoiler frontal negru, o grilă neagră lucioasă și emblemele mărcii vopsite tot în aceeași culoare....
12:00
Următoarea versiune de performanță a lui Audi A5, botezată RS5, urmează să fie lansată în acest an. Deocamdată, detaliile despre noul model sunt încă limitate, însă marca de la Ingolstadt a confirmat că noul model va avea sub capotă un propulsor hibrid cu încărcare la priză.Astfel, noul Audi RS5 va fi primul model din istoria mărcii cu emblemă RS care va avea un asemenea propulsor. Este posibil ca propulsorul viitorului model de performanță să fie...
10:00
În anul în care marchează 140 de ani de la debutul primei sale mașini din istorie, Mercedes-Benz lansează cel mai avansat model de serie produs vreodată. Acesta este noul Mercedes-Benz Clasa S facelift, care aduce o listă bogată de noutăți, atât din punct de vedere vizual, cât și la nivel tehnic și chiar tehnologic.Peste 50% din componentele noului Mercedes-Benz Clasa S facelift, adică aproximativ 2700 de componente, sunt complet noi sau reproiectate pentru...
09:20
Vânzările globale ale grupului au crescut cu 4.6% față de anul precedent și includ automobilele comercializate sub mărcile Toyota și Lexus, precum și vehiculele vândute de divizia de mini-automobile Daihatsu și de producătorul de camioane Hino Motors.Rivalul german clasat pe locul al doilea, Volkswagen Group, a raportat că vânzările sale au scăzut cu 0.5% anul trecut, până la puțin sub 9 milioane de vehicule, în contextul eforturilor de reducere a...
29 ianuarie 2026
18:30
Constructorul chinez tocmai și-a mărit gama de modele disponibile în România cu un nou SUV electrificat. Cel mai nou model BYD care aterizează în țara noastră se numește Sealion 5 DM-i. Acesta este un SUV de clasă medie care primește sub capotă propulsorul Super Hybrid, alimentat de bateria Blade și ajutat de un motor termic pe benzină.DESIGN SOFISTICATPartea frontală a noului BYD Sealion 5 DM-i aduce faruri LED în standard și o grilă mare cu...
17:10
Constructorul chinez tocmai și-a mărit gama de modele disponibile în România cu un nou SUV electrificat. Cel mai nou model BYD care aterizează în țara noastră se numește Sealion 5 DM-i. Acesta este un SUV de clasă medie care primește sub capotă propulsorul Super Hybrid, alimentat de bateria Blade și ajutat de un motor termic pe benzină.DESIGN SOFISTICAT Partea frontală a noului BYD Sealion 5 DM-i aduce faruri LED în standard și o grilă mare cu...
16:40
Producția auto din Marea Britanie a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 73 de ani # Automarket.ro
Datele publicate de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) arată că, în 2025, în fabricile britanice au fost produse 717.371 de autoturisme și 47.344 de vehicule comerciale. Aceste cifre sunt în scădere față de anul precedent, când au fost fabricate 779.584 de autoturisme și 125.649 de vehicule comerciale, și reprezintă un declin de aproximativ 52% comparativ cu 2015.Autoturismele electrice și hibride reprezintă în prezent două din cinci...
16:20
Constructorul britanic a adus câteva noutăți importante pentru unicul său model din gamă, Grenadier. Actualizările aduse modelului de teren sunt doar de natură tehnică, fără noutăți în ceea ce privește partea de design.Cea mai mare noutate adusă de noul Ineos Grenadier este o direcție recalibrată. Modelul de teren a fost criticat pentru răspunsul lent al direcției, fiind comparat cu vehicule utilitare grele de către unii jurnaliști. Cu această schimbare,...
