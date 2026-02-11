Bolojan şi Pîslaru au mesaje de la avocatul Adrian Toni Neacşu: „Şantajul cu pierderea banilor e o minciună. Să publice scrisoarea trimisă CE”
Gândul, 11 februarie 2026 12:50
Avocatul Adrian Toni Neacşcu consideră că a cincea amânare în cazul legii pensiilor speciale este rezultatul exclusiv al „motivul amânării este real și că presiunile lui Ilie Bolojan îi deranjează și pe judecătorii pe care îi consideră apropiați puterii”, scrie miercuri, pe facebook. „Şantajul cu pierderea banilor este o minciună și că CCR nu e […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
13:00
Ce spune Cristi Balaj despre incidentele de la CFR Cluj – „U” Cluj! Azi se judecă scandalul Bergodi – Cordea # Gândul
Comisiile de la Casa Fotbalului vor analiza azi, de la ora 13:00, scandalul iscat după partida CFR Cluj – Universitatea Cluj (3-2), partida jucată sâmbătă seara în Superliga. Cristiano Bergodi de la oaspeți și fotbalistul Andrei Cordea de la CFR Cluj sunt cei implicați în scandal. Ce spune Cristi Balaj despre incidentele de la CFR […]
13:00
Cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi, în 30 de minute. Lista cu ingredientele necesare # Gândul
Iată cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi. Rețeta necesită 30 de minute, iar lista de ingrediente este scurtă. Este un preparat ideal pentru iubitorii de brânzeturi, dar și pentru momentele speciale, de răsfăț. Vezi mai jos rețeta. Pizza de acest tip este, deja, populară printre „pofticioși”, dar te-ai gândit cum ar arăta […]
Acum 15 minute
12:50
Bolojan şi Pîslaru au mesaje de la avocatul Adrian Toni Neacşu: „Şantajul cu pierderea banilor e o minciună. Să publice scrisoarea trimisă CE” # Gândul
Avocatul Adrian Toni Neacşcu consideră că a cincea amânare în cazul legii pensiilor speciale este rezultatul exclusiv al „motivul amânării este real și că presiunile lui Ilie Bolojan îi deranjează și pe judecătorii pe care îi consideră apropiați puterii”, scrie miercuri, pe facebook. „Şantajul cu pierderea banilor este o minciună și că CCR nu e […]
Acum 30 minute
12:40
Gigi Becali, replică tăioasă după ce Iuliu Mureșan l-a ironizat pe protejatul patronului FCSB. „Ei l-au luat pe Balaj, cu care am avut eu proces” # Gândul
Iuliu Mureşan, președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre lupta cu U Cluj, marea rivală, și titlurile câștigate, unde au contat și duelurile de pe terenul „studenților”. Dar, conducătorul echipei din Gruia l-a ironizat pe arbitrul Alexandru Tudor, care acum e la FCSB, iar Gigi Becali, patronul formației roș-albastre, a intervenit pentru a-l apăra […]
12:40
Când aflăm grupa României pentru Liga Națiunilor la fotbal! Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță vor fi prezenți la Bruxelles # Gândul
Moment important pentru naționala României. Joi seară vom afla grupele în Liga Națiunilor B a fotbal, ediția 2026-2027. Tragerea la sorți se va desfășura la Bruxelles, în Expo Hall 3, și va începe la ora 19:00. Când aflăm grupa României pentru Liga Națiunilor la fotbal! Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță vor fi prezenți la Bruxelles […]
12:40
Noi probleme la Jocurile Olimpice de iarnă. Două sportive au fost descalificate după ce au trișat. Ce s-a găsit pe schiurile lor # Gândul
Două schioare sud-coreene de fond au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă după ce pe schiurile lor a fost găsit un tip de ceară interzis, potrivit BBC. Han Dasom şi Lee Eui-jin au fost descalificate din runda de calificare pentru sprintul clasic feminin după ce echipamentul lor „a fost testat pozitiv pentru fluor”, […]
12:40
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „amânând o decizie, CCR îi dă una peste bot lui Ilie Bolojan”. „CCR a amânat, din nou, o decizie în chestiunea pensiilor magistraților. Noul termen este 18 februarie. Deși s-a zvonit că amânarea va fi din cauza unui judecător […]
12:40
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea # Gândul
Medicul nutriționist, Mihaela Bilic, a oferit câteva sfaturi în materie de grătar. Ea explică ce pași trebuie să urmăm pentru ca grătarul să fie mult mai gustos și savuros prin marinare în vin sau bere. „Grătar cu bere sau grătar în bere? Vă e teamă că o carne rumenită la grătar nu e atât de sănătoasă […]
Acum o oră
12:30
Și vedetele resimt creșterea prețurilor la alimente, astfel că recurg la mâncăruri care sunt delicioase și se poat face cu bani puțini. Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan și cântăreața de muzică ușoară Natalia Guberna au spus ce rețete fac cu ingrediente de doar 10 lei, în condițiile în care prețurile alimentelor au crescut foarte […]
12:30
Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, creația unui designer din Iași. A făcut și costumele digitale din Minecraft # Gândul
Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina sunt creația designerului Ilinca Lungu, scrie Ziarul de Iași. Tânăra este extrem de talentată și respectată la nivel internațional, iar de-a lungul timpului a reușit să pătrundă și în universul digital, colaborând cu Minecraft la primul proiect în care a realizat […]
12:30
Încă un accident grav la Jocurile Olimpice. Un snowboarder australian a fost transportat cu elicopterul la spital. În ce stare se află # Gândul
Snowboarderul australian Cameron Bolton a ajuns la spital, după ce și-a fracturat gâtul în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, relatează The Guardian. Potrivit sursei citate, sportivul în vârstă de 35 de ani a suferit un accident luni, în timpul antrenamentelor pentru proba de snowboard cross, și s-a trezit a doua […]
12:10
Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri # Gândul
Într-o comunitate românească s-au înregistrat de două ori mai multe înmormântări decât botezuri, în anul 2025. Potrivit unui raport, au fost înregistrate peste 3.800 de înmormântări. Vezi datele mai jos, în articol. Episcopia Hușilor a întocmit un raport în care arată date relevante la nivelul județului Vaslui legate de înmormântări, cununii, botezuri, activități pentru tineri […]
12:10
Fionna Caffin, o australiancă în vârstă de 57 de ani, a dansat la bară la 5.834 de metri altitudine. Demonstrația de dans la bară la mare înălțime a avut loc pe vulcanul Sairecabur din Chile, acolo unde australianca și cei doi ghizi ai săi au transportat tot echipamentul de care aceasta avea nevoie. Provocarea a […]
12:10
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București # Gândul
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București. Judecătorii Curții de Apel sunt așteptați să ia o decizie în privința anulării decretului prezidențial de desemnare a magistratului drept judecător CCR. Judecătorii Curții de Apel București judecă azi, într-un proces separat, cererea de anulare a decretului prezidențial […]
12:10
CTP cere judecarea membrilor CCR pentru „înaltă trădare de țară” după a cincea amânare pe legea pensiilor magistraților # Gândul
Cristian Tudor Popescu a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce Curtea Constituțională a României a amânat din nou pronunțarea pe tema reformei pensiilor magistraților. Oficialii Curții Constituționale a României au precizat că Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată din nou, pentru data de 18 februarie. Judecătorul Gheorghe […]
12:10
De ce reforma administrativă nu mai poate fi amânată. Economist: Mii de localități există doar pe hârtie. 90% dintre primării funcționează pe deficit # Gândul
Reforma administrației publice locale este un subiect mult discutat în spațiul public și a redevenit de actualitate odată cu guvernarea Ilie Bolojan. Premierul și-a asumat această reformă, însă cele mai recente discuții cu primarii comunelor din România nu au dat rezultate. Cunoscutul analist economic Adrian Negrescu explică de ce structura primăriilor locale, care datează din […]
Acum 2 ore
12:00
Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General # Gândul
Două nume importante candidează pentru conducerea Parchetului General. Colonelul Bogdan-Ciprian Pîrlog, ex-șef al Parchetului Militar București, este considerat un magistrat reformist, iar Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, are în spate un CV stufos, cu anchete răsunătoare. Dar și un cont de 1.000.000 de euro despre care nu vrea să vorbească, după cum scrie Ziarul de […]
11:50
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși” # Gândul
Clipe de panică pe o arteră intens circulată din statul american Georgia, unde un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat chiar în mijlocul traficului rutier, după ce a pilotul a acuzat faptul că ar fi rămas fără putere la motor. În momentul aterizării de urgență, aeronava a lovit trei mașini. Un avion de mici […]
11:50
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri # Gândul
Donald Trump a majorat drastic tarifele la importurile din Elveția pentru că nu i-a plăcut tonul „agresiv” pe care l-a folosit Karin Keller-Sutter, fosta președintă a Confederației Elvețiene, în timpul unei discuții telefonice. Într-un interviu exclusiv acordat Fox Business, Trump a descris-o pe Keller-Sutter, pe care a numit-o în mod eronat prim-ministru al Elveției, ca […]
11:40
Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani # Gândul
Soprana Liliana Dumitrache, fostă prim-solistă a Operei Naționale București și cadru didactic apreciat, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Soprana Liliana Dumitrache a murit la 72 de ani Potrivit primelor informații date de BZI, soprana Liliana Dumitrache s-a stins din viață duminică, 8 februarie 2026, la 72 de ani. Dispariția ei marchează un […]
11:40
Cel mai muribund județ din România. Într-o comunitate românească s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri, în anul 2025. Potrivit unui raport, au fost înregistrate peste 3.800 de înmormântări. Vezi datele mai jos, în articol. Episcopia Hușilor a întocmit un raport în care arată date relevante la nivelul județului Vaslui legate de […]
11:40
Rapid a părăsit Cupa României și a ratat primul obiectiv al sezonului, dar continuă lupta pentru titlu în liga 1, chiar dacă jocul echipei favorite lasă de dorit. Discutăm cu Ioniță I, îl ascultăm pe Gâlcă și vorbim cu voi despre următoarele meciuri și despre așteptările pe care le aveți voi de la Costel Gâlcă […]
11:30
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără. ”Domnișoara a inițiat gestul și a râs” # Gândul
Mihai Bendeac, în vârstă de 42 de ani, a reacționat după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său ”Băieți de oraș”. Mihai Bendeac a fost acuzat de Centrul Filia, o organizație care face auzite vocile femeilor, că a hărțuit o tânără la premiera filmului său – ”Băieți de oraș. […]
11:20
CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate # Gândul
CFR Cluj este pe val: are 7 victorii la rând în Liga 1 și tocmai a eliminat Rapidul din Cupa României. Cu asemenea rezultate, nu-i de mirare că pentru jucătorii antrenați de Daniel Pancu încep să curgă ofertele, scrie PROSPORT. Finanțatorul Ioan Varga are pe masă o propunere de transfer pentru unul dintre titulari venită […]
11:20
Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump # Gândul
Mai multe partide și politicieni de extremă dreapta din Europa au provocat controverse după ce au cerut crearea unor forțe de poliție specializate în deportarea migranților ilegali, inspirate de modelul Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite, cunoscut sub acronimul ICE. Agenția americană ICE, responsabilă cu aplicarea legislației federale privind frontierele, vămile și imigrația, […]
11:20
Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” # Gândul
Anchetatorii din Milano au aflat cu stupoare că zeci de curieri Glovo sunt monitorizați permanent prin GPS, penalizați pentru întârzieri și obligați să suporte din banii lor furtul bicicletelor sau al bateriilor. Aceste declarații au apărut în ancheta privind presupusa exploatare a 40.000 de livratori, în Italia. Anchetă Glovo la Milano Curierii sunt originari din Pakistan, Bangladesh, Nigeria. Au permise de […]
11:10
Călin Georgescu revine miercuri la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale # Gândul
Miercuri, 11 februarie 2026, Călin Georgescu din în fata judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti. Acesta va răspunde în faţa magistraţilor în cel de-al doilea dosar în care este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații săi spun că doveziile nu sunt concrete. UPDATE Călin Georgescu a ajuns la instanţă. Dosarul acestuia se judecă în […]
11:10
Consumul cofeinei este recomandat de specialiști până la o anumită oră, altfel poate afecta somnul în mod negativ. Cofeina este un ingredient prezent în cafea și ceai, dar și în băuturile răcoritoare. Este recomandat să se consume cofeină până la o anumită oră pentru ca somnul să nu fie afectat. Colegiul Regal al Psihiatrilor recomandă […]
11:10
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista în vârstă de 44 de ani a încheiat tranzacția pe 30 decembrie 2025, cu editura muzicală independentă Primary Wave, pentru 200 milioane de dolari, scrie BBC. Fosta divă pop a anilor 2000, a cărei viață a fost controlată ani de zile de tatăl ei, […]
11:10
Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră # Gândul
Vremea se menține rece, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis avertizări și coduri care să vizeze o accentuare a fenomenelor meteo negative. În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 11 februarie 2026. „Vremea se va încălzi astăzi, iar valorile termice se […]
Acum 4 ore
11:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 858. Sloganuri anti-Khamenei scandate la Teheran, în ajunul aniversării revoluției islamice din Iran # Gândul
Locuitori din Teheran au scandat sloganuri împotriva ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în ajunul aniversării Revoluției islamice din 1979, conform imaginilor postate pe rețelele sociale. Manifestații antiguvernamentale masive au început pe 28 decembrie împotriva creșterii costului vieții și au evoluat, de atunci, într-o mișcare mai amplă de contestare împotriva puterii. Moarte lui Khamenei […]
10:50
Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL # Gândul
Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL. Clientul a încărcat o imagine cu bonul fiscal pe un grup de Facebook aferent comunității din Iași. Postarea a stârnit reacții din partea altor utilizatori. Un utilizator a încărcat pe grupul de Facebook „Ești din […]
10:50
Călin Georgescu revine miercuri la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de dărâmare a ordinii constotuţionale # Gândul
Miercuri, 11 februarie 2026, Călin Georgescu din în fata judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti. Acesta va răspunde în faţa magistraţilor în cel de-al doilea dosar în care este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații săi spun că doveziile nu sunt concrete. Este a treia zi la rând în care Călin Georgescu trebuie să […]
10:50
Financial Times: Zelenski plănuiește să organizeze alegeri și un referendum în Ucraina. Ce termen-limită i-ar fi impus Trump. Kievul riscă să piardă garanțiile de securitate dacă nu se supune cerințelor # Gândul
Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy, la cererea Casei Albe, plănuiește să organizeze alegeri în Ucraina, împreună cu un referendum privind acordul de pace, până pe 15 mai, relatează Financial Times. Conform publicației, Zelenski ar urma să anunțe planurile de a organiza alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, cu ocazia celei de-a patra aniversări a războiului Rusiei. […]
10:40
Răzvan Bănică a intrat aseară în arena gladiatorilor la ”Power Couple”. ”Mă duceam să-l ciomăgesc direct”, a spus acesta înainte de confruntare. Actorul Răzvan Bănică și soția sa, fosta gimnastă de performanță Sandra Izbașa, fac parte din echipele care concurează în acest sezon la ”Power Couple”, emisiune difuzată de postul de televiziune Antena 1. În […]
10:40
Ce contravenție și ce consecințe pot avea dacă te urci la volan cu o alcoolemie de sub 0,40 mg/l în 2026 # Gândul
În România, pragul de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat poate fi un reper pe care mulți șoferi îl cunosc, însă nu îl înțeleg. Sub pragul acesta, fapta este tratată contravențional, nu penal, dar asta înseamnă că „scapi ușor”. Practic, te poți trezi cu o amendă consistentă și cu suspendarea permisului de conducere, dar […]
10:30
Sora afaceristului mort în accidentul de la Ciortești, mesaj cutremurător: „Când aveai 8 ani am apărut în viața ta. Vin după voi cât mai curând” # Gândul
Durere imensă pentru familia afaceristului Sorin Iacob. Acesta și-a pierdut viața în accidentul de la Ciortești. Imediat după tragedie, sora lui, Andreea, a postat un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a strigat neputința și dorul față de fratele său, dar și față de cumnata și nepoțica pe care familia o aștepta cu atâta speranță. […]
10:20
Noi detalii și imagini în cazul crimelor în serie de la Petrohan, Bulgaria. Ce spun procurorii despre cele șase decese suspecte # Gândul
Procuratura din Bulgaria a prezentat noi detalii în cazul morții a șase persoane de la cabana Petrohan și din zona vârfului Okolchitsa. Ancheta indică, în cazul a trei victime găsite într-o rulotă, două crime urmate de o sinucidere. Procuratura din Bulgaria a făcut publice noi detalii în ancheta privind moartea a șase persoane, în cazul […]
10:10
Război în Ucraina, ziua 1.448. Rusia își concentrează atacurile asupra regiunii Harkov: a doua zi la rând de bombardamente puternice # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 11 februarie 2026, în a 1.448-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov, din Ucraina, a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov. Trei copii și un adult, uciși în atacuri […]
10:10
În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul de politică externă și intelligence H.D. Hartmann a vorbit despre personalitatea lui Jeffrey Epstein, susținând că acesta nu a fost niciodată spion, dar a avut obsesia de a deveni unul. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Hartmann a explicat că procesul de […]
10:10
Putin, greu de convins. Ucraina poate face concesii teritoriale, dar marea miză a liderului de la Kremlin este cu totul alta. „O chestiune de prestigiu politic extern și intern” # Gândul
În culisele scenariului pentru încheierea războiului din Ucraina se află și un punct nevralgic – o eventuală demisie a lui Volodimir Zelenski, care ar duce la schimbarea regimului de la Kiev. Aceasta nu este doar o vendetă personală a lui Putin, ci un semnal clar pe care Kremlinul ar dori să-l transmită tuturor vecinilor săi: […]
10:10
Vrei o conexiune Wi-Fi mai rapidă? Este bine de știut că poziția routerului are un rol important în ceea ce privește semnalul Wi-Fi. Dacă routerul este poziționat într-un colț, în spatele mobilierului sau plasat într-un loc închis, semnalul poate fi slab sau chiar blocat din cauza acestor obstacole. Însă nu doar acest lucru poate încetini […]
10:00
Cum ajung turiștii străini care vizitează România să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. Ce a pățit o familie de italieni în București # Gândul
Unii dintre turiștii străini care vizitează România ajung să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. De pildă, un cetățean italian, care se afla în vizită cu familia sa în mai multe orașe românești, a povestit ce a pățit într-o zi cu un șofer, în Capitală. O familie de italieni a trăit momente mai puțin […]
09:50
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați # Gândul
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați. Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026 O casă din localitatea Boțești, județul Vaslui, se vinde la licitație publică cu un preț […]
09:30
O nouă ședință la CCR pe tema pensiilor magistraților. De ce sunt șanse minime să se ia o decizie # Gândul
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au programată, miercuri, 11 februarie, o nouă ședință pe reforma pensiilor speciale. Întâlnirea de lucru este programată pentru ora 10.00. Potrivit Mediafax, este puțin probabil ca la CCR să se ia astăzi o decizie, deoarece unul dintre cei 9 judecători constituționali se află în concediu legal de 8 zile. […]
09:20
Florin Talpan mută decisiv în procesul prin care CSA Steaua îi cere lui Gigi Becali daune de 37.000.000 de euro: „Am făcut toate demersurile” # Gândul
Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Florin Talpan a vorbit despre toate „piedicile” pe care șefii clubului Steaua i le-ar pune în încercarea de a recupera prejudiciul de 37.000.000 din procesul intentat lui FCSB. CSA Steaua a avut câștig de cauză atât în procesul privind palmaresul legendarei echipe a Armatei, cât și în cel […]
09:20
Cancelarul Austriei cere UE reducerea urgentă a prețurilor la energie: „Industria europeană este sufocată” # Gândul
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, a cerut liderilor Uniunii Europene să ia măsuri urgente pentru reducerea prețurile la energie, avertizând că această problemă afectează grav industria europeană. Stocker spune că energia este principalul factor care frânează economia în majoritatea statelor membre. Cancelarul austriac, Christian Stocker, a declarat marți că Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid pentru […]
09:20
Claudiu Năsui: Greva primarilor este despre bani. Dar există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul # Gândul
Claudiu Năsui a susținut că greva primarilor „este despre bani”, însă „există o soluție bună pentru România care ar mulțumi pe toată lumea, mai puțin guvernul”. Fostul ministru al Economiei a susținut că mecanismul pentru a primi bani ca primar ar fi să se pună presiune și „trăgând sfori la partid și în guvern”. „Greva […]
09:10
În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, H.D. Hartmann a analizat momentul-cheie care, în opinia sa, a declanșat prăbușirea lui Jeffrey Epstein: tentativa acestuia de a ajunge la Vladimir Putin, în anul 2007. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Hartmann a afirmat că Epstein a încercat să forțeze accesul la […]
Acum 6 ore
09:00
Atac ucrainean de amploare asupra infrastructurii militare și a bazelor de drone rusești din Donetsk, Zaporojie și Kursk # Gândul
Forțele armate ale Ucraina au atacat o serie de unități rusești de drone, centre de reparații și depozite de combustibil din teritorii ocupate din Ucraina, dar și din Federația Rusă, într-o ofensivă militară menită să slăbească capacitatea de luptă a Moscovei. Armata ucraineană a lansat un atac de amploare împotriva țintelor militare rusești din teritoriile […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.