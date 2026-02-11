Moscova spune că va lua „contramăsuri, inclusiv militare” dacă Occidentul își va extinde prezența în Groenlanda. Ce acuzații aduce Lavrov Danemarcei
Gândul, 11 februarie 2026 14:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat, miercuri, că Moscova va lua „contramăsuri, inclusiv militare” dacă Occidentul își va spori prezența militară în Groenlanda, relatează The Guardian. „Desigur, în cazul militarizării Groenlandei și al creării de capabilități militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv cele militar-tehnice ”, a declarat Lavrov într-un discurs […]
• • •
Acum 10 minute
14:30
Temperatura minimă la care ar trebui setată încălzirea, ca să nu vă îmbolnăviți. Experții sunt de acord # Gândul
Menținerea caldă a locuinței a devenit o provocare pentru multe familii din România, mai ales pe fondul facturilor tot mai mari la întreținere. În același timp, specialiștii ne spun că temperatura optimă în casă nu înseamnă doar confort, ci și sănătate. În această situație, ce este de făcut? Cu toții cunoaștem cât de neplăcută este […]
14:30
După ce Petrișor Peiu a declarat la Gândul că Dragoș Sprînceană e nemulțumit că AUR nu a vrut să facă lobby în SUA prin el, omul de afaceri ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea partidului # Gândul
În urmă cu o zi, Petrișor Peiu a declarat la Gândul că omul de afaceri Dragoș Sprînceană este nemulțumit de AUR pentru că partidul nu vrea să facă lobby în SUA prin el. În plus, Sprînceană ar fi vrut să candideze pe listele AUR. Dragoș Sprînceană ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea AUR, […]
Acum 30 minute
14:20
14:20
Localitatea din România unde un apartament cu 3 camere costă doar 16 500 €. Suprafața utilă este de 88 m² # Gândul
Într-o localitate din România, un apartament cu trei camere se vinde la prețul de 16.500 de euro. Pentru prețurile pieței, acesta este unul extrem de mic, însă în anunț este specificat faptul că suprafața acestuia este de 88 metri pătrați. Potrivit site-ului de imobiliare, Storia, un apartament este scos la vânzare cu suma de 16.500 de euro, […]
14:10
Deși ciorba este unul dintre cele mai populare preparate, experții atrag atenția că aceasta nu poate fi mâncată la orice oră. Ciorba este un preparat ușor de digerat, astfel că multe persoane aleg să o consume inclusiv seara, considerând că este o mâncare ”mai ușoară” față de altele. Medicii și experții în nutriție atrag atenția […]
Acum o oră
14:00
Care este diferența între fasolea la conservă și cea uscată și care este mai sănătoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Tu știai care este diferența între fasolea la conservă și cea uscată și care este mai sănătoasă? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat cum poate fi fasolea la conservă, deja fiartă, o opțiune nutritivă. Fasolea la conservă este deja fiartă și poate fi consumată și utilizată ca ingredient pentru diverse preparate. Fasolea la conservă poate […]
14:00
Kremlinul nu are niciun motiv să creadă că India nu va mai cumpăra petrol rusesc, susține Lavrov. „Nimeni, în afară de Trump, nu a anunțat asta“ # Gândul
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, în cadrul unui interviu, că nu a primit nicio informație conform căreia India va înceta să cumpere petrol rusesc. El a menționat că, în afară de președintele american Donald Trump, nimeni altcineva nu a anunțat refuzul Indiei de a mai achiziționa petrol rusesc. „Nimeni, în […]
14:00
Circulația se închide temporar pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru. CNAIR anunță restricții pe mai multe intervale orare # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță închiderea temporară a circulației pe Transfăgărășan (DN 7C), în zona barajului Vidraru. Restricțiile se aplică pe sectorul cuprins între km 61+500 și km 61+750, pentru executarea lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru. Potrivit CNAIR, circulația va fi închisă după următorul program: Luni – joi, în […]
13:50
Adrian Câciu: „Bugetul Oradei se bazează în proporție de 75% pe bani de la stat. Bolojan a procedat abuziv” # Gândul
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, susține că bugetul municipiului Oradea este finanțat în proporție majoritară din fonduri de la bugetul de stat și contestă ideea că orașul ar reprezenta un „model de eficiență administrativă” și de autofinanțare. „Știați că? Bugetul Oradei se bazează doar pe 25% venituri proprii și 75% din venituri vin de […]
13:50
Legea Metrorex, amendată de Nicuşor Dan la CCR. Magistraţii i-au admis obiecţia: „Legea criticată trebuia adoptată ca lege organică” # Gândul
Curtea Constituţională i-a mai dat câştig de cauză preşedintelui Nicuşor Dan şi a admis obiecția de neconstituționalitate referitoare la Legea privind Aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti […]
13:40
Ce au pățit doi români în Rusia: „Arestați, dezbrăcați, percheziționați și expulzați”. Interdicție de a mai intra în țară până în 2076 # Gândul
Doi vloggeri români, Cristi și Denisa, susțin că au fost opriți la frontieră, interogați și apoi expulzați după ce au aterizat la Vladivostok, deși intrarea în țară ar fi fost pregătită cu vize turistice obținute legal. Relatarea apare într-un clip publicat pe YouTube, în care cei doi spun că au primit și o interdicție de […]
13:40
Trupe românești în Groenlanda? Satelit românesc? „Ni s-a părut, nu e adevărat ce am văzut, ci ce ne spune ministrul Apărării”. Metoda Miruță în 3 pași: gafează, remontează declarațiile, apoi acuză presa de fake news # Gândul
Radu Miruță, ministrul USR al Apărării Naționale și vicepremier al României, se lansează în declarații contradictorii cu o impetuozitate demnă de o cauză mai bună. Dacă ar fi doar un simplu observator al evenimentelor, superficialitatea unor afirmații ar putea fi trecută cu vederea, dar poziția privilegiată pe care o ocupă i-ar impune să reflecteze măcar […]
Acum 2 ore
13:30
Se pare că există o metodă ecologică, dar foarte eficientă, de a ține mucegaiul și condensul departe de casa ta, pentru a nu mai apela la produse de curățenie ca să scapi de ele. Februarie poate fi o lună marcată de ploi și zăpadă, iar acest lucru poate face și vremea din casă una umedă. […]
13:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că, miercuri, 11 februarie, vremea va rămâne mohorâtă în mare parte din țară. Vor mai fi ninsori slabe în unele regiuni și condiții de polei, potrivit prognozei emise. La primele ore ale zilei, temperaturile vor fi scăzute, dar după-amiaza se va simți o ușoară încălzire, mai ales în sud […]
13:20
România, sabotată de la Bruxelles. Economistul AUR, Petrișor Peiu: Ursula von der Leyen ne vede ca pe niște inamici # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, economistul AUR, Petrișor Peiu, a analizat alături de jurnalistul Ionuț Cristache, criza economică cu care se confruntă România și iminenta intrare în recesiune. Unul din cele mai nefaste aspecte ale actualei situații a țării are legătură cu puterea de la Bruxelles. În opinia vicepreședintelui Alianței pentru Unirea Românilor, Comisia Europeană […]
13:20
Nicuşor Dan, preocupat de viaţa de apoi. CCR i-a dat câştig de cauză pe legea care vizează cimitirele şi crematoriile # Gândul
Curtea Constituţională i-a dat câştig de cauză preşedintelui Nicuşor Dan prin admiterea, cu unanimitate de voturi, a obiecţiei de neconstituționalitate formulată de Președintele României. Astfel, Legea pentru completarea Legii minelor nr.85/2003, precum și pentru completarea art.14 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, în ansamblul său, este neconstituțională. În Camera decizională au […]
13:10
Prânzul nominalizaților la Oscar: Cele mai mari staruri de la Hollywood s-a reunit pentru tradiționala fotografie de grup # Gândul
Starurile nominalizate la cea de-a 98-a ediție a premiilor Oscar s-au reunit, marți seară, la prânzul anual al Academiei de Arte și Științe Cinematografice dedicat nominalizaților la Oscar, relatează Deadline. Evenimentul, care a avut loc la Beverly Hilton din Los Angeles, a fost ultima ocazie oficială în care nominalizații s-au putut întâlni întâlni înainte de […]
13:10
Ostropiorul de pui din Oltenia este o mâncare tradițională extrem de gustoasă și apreciată, dar nu foarte cunoscută de toată lumea. În zona Olteniei, gospodinele obișnuiesc să pregătească des ostropior de pui, o mâncare tradițională specifică zonei. Este un preparat delicios, care nu are nevoie de multe ingrediente și este gata foarte rapid. Ostropiorul (nu […]
13:00
Ce spune Cristi Balaj despre incidentele de la CFR Cluj – „U” Cluj! Azi se judecă scandalul Bergodi – Cordea # Gândul
Comisiile de la Casa Fotbalului vor analiza azi, de la ora 13:00, scandalul iscat după partida CFR Cluj – Universitatea Cluj (3-2), partida jucată sâmbătă seara în Superliga. Cristiano Bergodi de la oaspeți și fotbalistul Andrei Cordea de la CFR Cluj sunt cei implicați în scandal. Ce spune Cristi Balaj despre incidentele de la CFR […]
13:00
Cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi, în 30 de minute. Lista cu ingredientele necesare # Gândul
Iată cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi. Rețeta necesită 30 de minute, iar lista de ingrediente este scurtă. Este un preparat ideal pentru iubitorii de brânzeturi, dar și pentru momentele speciale, de răsfăț. Vezi mai jos rețeta. Pizza de acest tip este, deja, populară printre „pofticioși”, dar te-ai gândit cum ar arăta […]
12:50
Bolojan şi Pîslaru au mesaje de la avocatul Adrian Toni Neacşu: „Şantajul cu pierderea banilor e o minciună. Să publice scrisoarea trimisă CE” # Gândul
Avocatul Adrian Toni Neacşcu consideră că a cincea amânare în cazul legii pensiilor speciale este rezultatul exclusiv al „motivul amânării este real și că presiunile lui Ilie Bolojan îi deranjează și pe judecătorii pe care îi consideră apropiați puterii”, scrie miercuri, pe facebook. „Şantajul cu pierderea banilor este o minciună și că CCR nu e […]
12:40
Gigi Becali, replică tăioasă după ce Iuliu Mureșan l-a ironizat pe protejatul patronului FCSB. „Ei l-au luat pe Balaj, cu care am avut eu proces” # Gândul
Iuliu Mureşan, președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre lupta cu U Cluj, marea rivală, și titlurile câștigate, unde au contat și duelurile de pe terenul „studenților”. Dar, conducătorul echipei din Gruia l-a ironizat pe arbitrul Alexandru Tudor, care acum e la FCSB, iar Gigi Becali, patronul formației roș-albastre, a intervenit pentru a-l apăra […]
12:40
Când aflăm grupa României pentru Liga Națiunilor la fotbal! Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță vor fi prezenți la Bruxelles # Gândul
Moment important pentru naționala României. Joi seară vom afla grupele în Liga Națiunilor B a fotbal, ediția 2026-2027. Tragerea la sorți se va desfășura la Bruxelles, în Expo Hall 3, și va începe la ora 19:00. Când aflăm grupa României pentru Liga Națiunilor la fotbal! Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță vor fi prezenți la Bruxelles […]
12:40
Noi probleme la Jocurile Olimpice de iarnă. Două sportive au fost descalificate după ce au trișat. Ce s-a găsit pe schiurile lor # Gândul
Două schioare sud-coreene de fond au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă după ce pe schiurile lor a fost găsit un tip de ceară interzis, potrivit BBC. Han Dasom şi Lee Eui-jin au fost descalificate din runda de calificare pentru sprintul clasic feminin după ce echipamentul lor „a fost testat pozitiv pentru fluor”, […]
12:40
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că „amânând o decizie, CCR îi dă una peste bot lui Ilie Bolojan”. „CCR a amânat, din nou, o decizie în chestiunea pensiilor magistraților. Noul termen este 18 februarie. Deși s-a zvonit că amânarea va fi din cauza unui judecător […]
12:40
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea # Gândul
Medicul nutriționist, Mihaela Bilic, a oferit câteva sfaturi în materie de grătar. Ea explică ce pași trebuie să urmăm pentru ca grătarul să fie mult mai gustos și savuros prin marinare în vin sau bere. „Grătar cu bere sau grătar în bere? Vă e teamă că o carne rumenită la grătar nu e atât de sănătoasă […]
Acum 4 ore
12:30
Și vedetele resimt creșterea prețurilor la alimente, astfel că recurg la mâncăruri care sunt delicioase și se poat face cu bani puțini. Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan și cântăreața de muzică ușoară Natalia Guberna au spus ce rețete fac cu ingrediente de doar 10 lei, în condițiile în care prețurile alimentelor au crescut foarte […]
12:30
Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, creația unui designer din Iași. A făcut și costumele digitale din Minecraft # Gândul
Gecile purtate la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina sunt creația designerului Ilinca Lungu, scrie Ziarul de Iași. Tânăra este extrem de talentată și respectată la nivel internațional, iar de-a lungul timpului a reușit să pătrundă și în universul digital, colaborând cu Minecraft la primul proiect în care a realizat […]
12:30
Încă un accident grav la Jocurile Olimpice. Un snowboarder australian a fost transportat cu elicopterul la spital. În ce stare se află # Gândul
Snowboarderul australian Cameron Bolton a ajuns la spital, după ce și-a fracturat gâtul în timpul antrenamentelor pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, relatează The Guardian. Potrivit sursei citate, sportivul în vârstă de 35 de ani a suferit un accident luni, în timpul antrenamentelor pentru proba de snowboard cross, și s-a trezit a doua […]
12:10
Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri # Gândul
Într-o comunitate românească s-au înregistrat de două ori mai multe înmormântări decât botezuri, în anul 2025. Potrivit unui raport, au fost înregistrate peste 3.800 de înmormântări. Vezi datele mai jos, în articol. Episcopia Hușilor a întocmit un raport în care arată date relevante la nivelul județului Vaslui legate de înmormântări, cununii, botezuri, activități pentru tineri […]
12:10
Fionna Caffin, o australiancă în vârstă de 57 de ani, a dansat la bară la 5.834 de metri altitudine. Demonstrația de dans la bară la mare înălțime a avut loc pe vulcanul Sairecabur din Chile, acolo unde australianca și cei doi ghizi ai săi au transportat tot echipamentul de care aceasta avea nevoie. Provocarea a […]
12:10
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București # Gândul
Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București. Judecătorii Curții de Apel sunt așteptați să ia o decizie în privința anulării decretului prezidențial de desemnare a magistratului drept judecător CCR. Judecătorii Curții de Apel București judecă azi, într-un proces separat, cererea de anulare a decretului prezidențial […]
12:10
CTP cere judecarea membrilor CCR pentru „înaltă trădare de țară” după a cincea amânare pe legea pensiilor magistraților # Gândul
Cristian Tudor Popescu a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce Curtea Constituțională a României a amânat din nou pronunțarea pe tema reformei pensiilor magistraților. Oficialii Curții Constituționale a României au precizat că Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată din nou, pentru data de 18 februarie. Judecătorul Gheorghe […]
12:10
De ce reforma administrativă nu mai poate fi amânată. Economist: Mii de localități există doar pe hârtie. 90% dintre primării funcționează pe deficit # Gândul
Reforma administrației publice locale este un subiect mult discutat în spațiul public și a redevenit de actualitate odată cu guvernarea Ilie Bolojan. Premierul și-a asumat această reformă, însă cele mai recente discuții cu primarii comunelor din România nu au dat rezultate. Cunoscutul analist economic Adrian Negrescu explică de ce structura primăriilor locale, care datează din […]
12:00
Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General # Gândul
Două nume importante candidează pentru conducerea Parchetului General. Colonelul Bogdan-Ciprian Pîrlog, ex-șef al Parchetului Militar București, este considerat un magistrat reformist, iar Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, are în spate un CV stufos, cu anchete răsunătoare. Dar și un cont de 1.000.000 de euro despre care nu vrea să vorbească, după cum scrie Ziarul de […]
11:50
Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși” # Gândul
Clipe de panică pe o arteră intens circulată din statul american Georgia, unde un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat chiar în mijlocul traficului rutier, după ce a pilotul a acuzat faptul că ar fi rămas fără putere la motor. În momentul aterizării de urgență, aeronava a lovit trei mașini. Un avion de mici […]
11:50
Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri # Gândul
Donald Trump a majorat drastic tarifele la importurile din Elveția pentru că nu i-a plăcut tonul „agresiv” pe care l-a folosit Karin Keller-Sutter, fosta președintă a Confederației Elvețiene, în timpul unei discuții telefonice. Într-un interviu exclusiv acordat Fox Business, Trump a descris-o pe Keller-Sutter, pe care a numit-o în mod eronat prim-ministru al Elveției, ca […]
11:40
Soprana Liliana Dumitrache a încetat din viață. Fosta prim-solistă a Operei Naționale București avea 72 de ani # Gândul
Soprana Liliana Dumitrache, fostă prim-solistă a Operei Naționale București și cadru didactic apreciat, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Soprana Liliana Dumitrache a murit la 72 de ani Potrivit primelor informații date de BZI, soprana Liliana Dumitrache s-a stins din viață duminică, 8 februarie 2026, la 72 de ani. Dispariția ei marchează un […]
11:40
11:40
Rapid a părăsit Cupa României și a ratat primul obiectiv al sezonului, dar continuă lupta pentru titlu în liga 1, chiar dacă jocul echipei favorite lasă de dorit. Discutăm cu Ioniță I, îl ascultăm pe Gâlcă și vorbim cu voi despre următoarele meciuri și despre așteptările pe care le aveți voi de la Costel Gâlcă […]
11:30
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără. ”Domnișoara a inițiat gestul și a râs” # Gândul
Mihai Bendeac, în vârstă de 42 de ani, a reacționat după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său ”Băieți de oraș”. Mihai Bendeac a fost acuzat de Centrul Filia, o organizație care face auzite vocile femeilor, că a hărțuit o tânără la premiera filmului său – ”Băieți de oraș. […]
11:20
CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate # Gândul
CFR Cluj este pe val: are 7 victorii la rând în Liga 1 și tocmai a eliminat Rapidul din Cupa României. Cu asemenea rezultate, nu-i de mirare că pentru jucătorii antrenați de Daniel Pancu încep să curgă ofertele, scrie PROSPORT. Finanțatorul Ioan Varga are pe masă o propunere de transfer pentru unul dintre titulari venită […]
11:20
Extrema dreaptă din Europa cere o „poliție” de tip ICE pentru deportări, pe modelul promovat de Trump # Gândul
Mai multe partide și politicieni de extremă dreapta din Europa au provocat controverse după ce au cerut crearea unor forțe de poliție specializate în deportarea migranților ilegali, inspirate de modelul Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite, cunoscut sub acronimul ICE. Agenția americană ICE, responsabilă cu aplicarea legislației federale privind frontierele, vămile și imigrația, […]
11:20
Curierii Glovo au răbufnit în Italia. Aceștia sunt nemulțumiți de condițiile de muncă: „Mă simt ca un număr, nu există contact uman” # Gândul
Anchetatorii din Milano au aflat cu stupoare că zeci de curieri Glovo sunt monitorizați permanent prin GPS, penalizați pentru întârzieri și obligați să suporte din banii lor furtul bicicletelor sau al bateriilor. Aceste declarații au apărut în ancheta privind presupusa exploatare a 40.000 de livratori, în Italia. Anchetă Glovo la Milano Curierii sunt originari din Pakistan, Bangladesh, Nigeria. Au permise de […]
11:10
Călin Georgescu revine miercuri la Curtea de Apel Bucureşti. Este acuzat de tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale # Gândul
Miercuri, 11 februarie 2026, Călin Georgescu din în fata judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti. Acesta va răspunde în faţa magistraţilor în cel de-al doilea dosar în care este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații săi spun că doveziile nu sunt concrete. UPDATE Călin Georgescu a ajuns la instanţă. Dosarul acestuia se judecă în […]
11:10
Consumul cofeinei este recomandat de specialiști până la o anumită oră, altfel poate afecta somnul în mod negativ. Cofeina este un ingredient prezent în cafea și ceai, dar și în băuturile răcoritoare. Este recomandat să se consume cofeină până la o anumită oră pentru ca somnul să nu fie afectat. Colegiul Regal al Psihiatrilor recomandă […]
11:10
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista în vârstă de 44 de ani a încheiat tranzacția pe 30 decembrie 2025, cu editura muzicală independentă Primary Wave, pentru 200 milioane de dolari, scrie BBC. Fosta divă pop a anilor 2000, a cărei viață a fost controlată ani de zile de tatăl ei, […]
11:10
Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră # Gândul
Vremea se menține rece, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis avertizări și coduri care să vizeze o accentuare a fenomenelor meteo negative. În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 11 februarie 2026. „Vremea se va încălzi astăzi, iar valorile termice se […]
11:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 858. Sloganuri anti-Khamenei scandate la Teheran, în ajunul aniversării revoluției islamice din Iran # Gândul
Locuitori din Teheran au scandat sloganuri împotriva ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în ajunul aniversării Revoluției islamice din 1979, conform imaginilor postate pe rețelele sociale. Manifestații antiguvernamentale masive au început pe 28 decembrie împotriva creșterii costului vieții și au evoluat, de atunci, într-o mișcare mai amplă de contestare împotriva puterii. Moarte lui Khamenei […]
10:50
Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL # Gândul
Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL. Clientul a încărcat o imagine cu bonul fiscal pe un grup de Facebook aferent comunității din Iași. Postarea a stârnit reacții din partea altor utilizatori. Un utilizator a încărcat pe grupul de Facebook „Ești din […]
