• • •
Acum 30 minute
12:50
Vlad Soare, fost viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR) și fost președinte al Bancorex, a revenit în instituția unde și-a început cariera și este, în prezent, cel mai nou consilier al guvernatorului Mugur Isărescu. Soare a avut un rol important în sistemul bancar românesc în anii '90, o perioadă marcată de tranziția de la
12:50
Asociația Comunelor respinge acuzațiile privind privilegii pentru primari și cere cooperare cu autoritățile centrale # PSNews.ro
Vicepreședintele al Asociației Comunelor din România, ACoR, primarul din Sadu, Valentin Ivan, s-a întâlnit marți cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta problemele legate de modul în care funcționează administrația locală și cum ar trebui impuse măsurile de austeritate. „Valentin Ivan a semnalat existența unor inechități în ceea ce privește numărul de personal și nivelul
12:50
Guvernul demisionar al Bulgariei a decis, în unanimitate, să adere la ‘Consiliul pentru Pace’, al lui Donald Trump # PSNews.ro
Guvernul interimar al Bulgariei a anunțat public că țara va adera la „Consiliul pentru Pace", o inițiativă lansată de președintele SUA, Donald Trump, potrivit unui comunicat al Executivului citat de BNT News. Autoritățile bulgare subliniază că decizia are un caracter politic și a fost adoptată în unanimitate în cadrul unei ședințe a Consiliului de Miniștri,
12:50
Exercițiile Chinei în jurul Taiwanului ridică alimentează temerile privind o posibilă escaladare # PSNews.ro
Financial Times trece în revistă o serie de incidente între aviația de vânătoare a Chinei și cele ale Taiwanului și Japoniei, despre care nu s-a știut până acum. Astfel, în decembrie, când chinezii au făcut ample manevre militare în jurul insulei, „avioanele de vânătoare chinezești au efectuat manevre neobișnuit de periculoase în apropierea avioanelor taiwaneze
12:50
Călin Georgescu, avertisment pentru sistem: „Voi nu vă temeți de Dumnezeu? Veți culege ce ați semănat!” # PSNews.ro
Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Curtea de Apel București, unde a fost chemat în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a lansat acuzații dure la adresa sistemului politic, a serviciilor secrete și a partidelor, susținând că anularea alegerilor ar fi reprezentat un act grav împotriva
12:50
Ilie Bolojan a declarat că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, beneficiază de sprijin guvernamental pentru gestionarea dificultăților cu care se confruntă Bucureștiul, în special pe plan financiar. Premierul a afirmat, într-o intervenție la Digi 24, că susținerea nu este condiționată de persoana primarului, dar că, fiind vorba despre un coleg de partid, sprijinul este
Acum o oră
12:10
Ucraina și R. Moldova poartă discuții privind un acord pentru schimburi transfrontaliere de energie electrică # PSNews.ro
Ucraina și R. Moldova au avut discuții despre semnarea unui acord privind schimburile de energie electrică peste graniță și acordarea de sprijin în cazuri de urgență. Subiectul a fost abordat de prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, împreună cu prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu. Conform Ukrinform, Denîs Șmîhal a publicat un mesaj pe Telegram, la
12:10
De ce se taie copacii de pe Bulevardul Basarabia – Primăria Sectorului 2 anunță: Defrișările sunt realizate de PMB # PSNews.ro
Mai mulți dintre copacii de pe Bulevardul Basarabia au fost tăiați în ultimele zile, iar acest lucru care a stârnit reacții în rândul locuitorilor din zonă și un schimb de acuzații în spațiul public. Primăria Sectorului 2 susține, într-o postare pe pagina oficială, că lucrările sunt făcute de Primăria Municipiului București, conform Avizului Direcției de
12:10
Clauze mai ferme împotriva importurilor din Mercosur: Victor Negrescu anunță vot în sprijinul agriculturii europene # PSNews.ro
Victor Negrescu a votat pentru noi clauze care permit intervenția rapidă a UE dacă importurile din Mercosur afectează agricultura europeană, transmite Mediafax, potrivit Gândul. Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți pe pagina sa de Facebook că a votat în Parlamentul European pentru măsuri de protecție a fermierilor europeni. Decizia sa a venit în contextul posibilei aplicări provizorii a
12:10
Centrele militare județene vor trece de la consiliile județene la Ministerul Apărării din 2027 # PSNews.ro
Centrele militare județene ar urma să treacă din 1 ianuarie 2027 de la consiliile județene la Ministerul Apărării Naționale (MApN), a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan, citat de Mediafax. Șeful Guvernului a făcut anunțul la întâlnirea cu președinții consiliilor județene din țară. „Înțelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să
12:10
Comisia Europeană oferă asistență tehnică județului Galați pentru un proiect de prevenire a inundațiilor # PSNews.ro
Comisia Europeană sprijină un proiect de reducere a riscului de inundații în județul Galați. Este o premieră națională deoarece CE acordă pentru prima dată acest tip de sprijin unei autorități publice de nivel județean. Instituția care derulează proiectul este Consiliul Județean Galați. Comisia Europeană, Consiliul Județean Galați și Apele Române anunță un proiect major de
Acum 2 ore
11:40
Călin Georgescu, chemat la Curtea de Apel București în dosarul tentativei de lovitură de stat. Ce urmează # PSNews.ro
Călin Georgescu este chemat miercuri, 11 februarie, la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat, alături de mercenarul Horațiu Potra și ceilalți inculpați din dosar, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Decizia în dosarul de propagandă legionară a fost luată în complet de divergență, după ce, inițial, cei doi magistrați care
11:40
Un medic critică planul lui Bolojan de a ține în țară absolvenții de Medicină: O recunoaștere a eșecului # PSNews.ro
Un medic român stabilit în Germania critică dur ideea relansată de premierul Ilie Bolojan privind obligativitatea ca absolvenţii de Medicină formaţi pe bani publici să lucreze câţiva ani în România. Anestezistul Iuliu Torje susţine că o astfel de măsură ar reprezenta „simptomul unui stat care nu mai ştie să convingă şi încearcă să constrângă". Într-un
11:40
Ministrul Sănătății se opune tăierii paușale cu 10% a salariilor din sistemul medical, fiind o abordare „pur contabilă” # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că este „total împotriva" tăierii pauşale cu 10% a salariilor în sistemul de sănătate, însă susţine plata în funcţie de performanţă. „Chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la
11:40
Scandal de corupție în Albania: proteste violente împotriva guvernului condus de Edi Rama # PSNews.ro
Proteste violente au avut loc marți seara în capitala Albaniei, Tirana. Oamenii au ieșit în stradă pentru a cere demisia adjunctei premierului albanez, Belinda Balluku, care se află în centrul unui scandal de corupție. Protestatarii au aruncat cocktailuri Molotov asupra unei clădiri guvernamentale, iar poliţia a ripostat folosind tunuri cu apă, relatează Mediafax. Manifestația de
11:40
Daniel Băluță cere Termoenergetica să returneze banii bucureștenilor afectați de problemele cu apa caldă și căldura # PSNews.ro
Președintele PSD București, Daniel Băluță, a cerut public conducerii Companiei Municipale Termoenergetica București să returneze sumele încasate de la bucureștenii care, în ultimele luni, nu au beneficiat de servicii conforme de furnizare a apei calde și a căldurii. Solicitarea vine în contextul nemulțumirilor tot mai frecvente legate de funcționarea sistemului de termoficare din Capitală, conform
11:40
Greva din administrația locală scoate la suprafață blocajele reformei anunțate de guvern # PSNews.ro
Greva de avertisment declanșată în peste 1.500 de primării nu este un accident de parcurs, ci simptomul unei reforme administrative anunțate, dar neclar definite. Protestul a scos la suprafață tensiunile acumulate dintre Guvern și administrația locală, într-un moment de presiune bugetară maximă. Sincronizarea nu a fost întâmplătoare. Mesajul transmis a fost unul politic: reforma nu
11:40
Robert Negoiță a mers din nou, miercuri dimineață, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Edilul suspendat al Sectorului 3 încă nu a plătit cauțiunea de 800.000 lei, pe care a contestat-o în instanță. Negoiță a declarat că este nevinovat și că le va spune și judecătorilor în instanță acest lucru. Robert Negoiță a mers, miecuri dimineața, la Secția 13 de Poliție, unde a semnat pentru a
Acum 4 ore
10:40
Curtea Constituțională, a cincea ședință pe pensiile magistraților. Judecătorii ar putea amâna din nou # PSNews.ro
Curtea Constituțională, a cincea ședință pe pensiile magistraților. Judecătorii trebuie să ia o decizie însă ar putea amâna din nou Judecătorii constituționali se reunesc astăzi, de la ora 10.00, pentru a discuta proiectul Guvernului Bolojan care scade pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Este așteptată o nouă amânare întrucât judecătorul Gheorghe Stan a intrat
10:40
Primarii avertizează: Fără bani de cofinanțare de la guvern, investițiile locale se blochează # PSNews.ro
Dincolo de retorica reformei, primarii aduc în discuție o problemă concretă: lipsa banilor de cofinanțare. Fără soluții rapide, investițiile locale riscă să fie înghețate, a completat Mircea Fechet, în direct, la Puterea Știrilor. În dezbaterea tensionată de la Parlament, unul dintre primari a pus pe masă cifrele care explică blocajul din administrația locală. „Noi colectăm
10:40
Crin Antonescu: Bolojan nu este dur în politica externă și nici cu marile companii. E dur doar cu amărâții # PSNews.ro
Crin Antonescu lansează o nouă serie de atacuri dure la adresa lui Ilie Bolojan. Fostul președinte PNL susține că partidul își pierde identitatea și că se transformă într-o formațiune aflată la cheremul propagandei și influențelor externe. „Acum a început sarabanda elogiilor la adresa lui Bolojan. Aceiași oameni pe care îi știți vor spune ce rău
Acum 24 ore
22:10
Titus Corlățean vine miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Vicepreședintele PSD Titus Corlățean, fost ministru de Externe și al Justiției, este invitat, miercuri, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
20:50
Primele declarații ale ministrului Culturii, după ce a retras proiectul ce obliga artiștii să stea la muncă 8 ore pe zi # PSNews.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat retragerea proiectului-pilot care ar fi obligat artiștii din teatre, opere și filarmonici să-și pontajeze riguros cele opt ore de muncă zilnic și să raporteze timpul petrecut pentru pregătirea unui rol, spectacol sau concert, chiar și în afara instituțiilor unde sunt angajați. „Dacă este foarte vehement și foarte vocal domnul
20:50
VIDEO Reorganizarea administrativ-teritorială se va întâmpla, se anunță din PNL: „PSD-iștii s-ar opune cel mai mult” # PSNews.ro
Mircea Fechet, deputat PNL și fost ministru al Mediului, a declarat marți, în emisiunea „Puterea Știrilor", că reorganizarea administrativ-teritorială a României „e o chestiune care se va întâmpla la un moment dat", însă depinde de o largă susținere politică și de stabilizarea reformelor bugetare aflate în prezent în discuție. „Reorganizarea administrativ-teritorială e o chestiune care
20:50
Doi titani ai dreptului explică ce se poate întâmpla după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal # PSNews.ro
Pe fondul informațiilor că judecătorul Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal, existau temeri privind un posibil blocaj la ședința de miercuri, 11 februarie, când Curtea Constituțională a României (CCR) urma să discute pensiile speciale ale magistraților. Digi24.ro a solicitat opinia a doi specialiști în drept constituțional: Augustin Zegrean și Tudorel Toader. Concluzia ambilor
20:50
Diana Șoșoacă, liderul S.O.S. România, este așteptată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European pe 24 februarie și 24 martie, pentru a fi audiată în cazul cererii de ridicare a imunității sale. Potrivit surselor europarlamentare citate de Agerpres, dacă Șoșoacă nu se va prezenta, Comisia JURI ar putea lua decizia de a recomanda
20:50
Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluții de finanțare pentru proiectele Capitalei # PSNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre soluții de finanțare pentru o serie de proiecte privind administrația locală. 'Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune: reforma administrativă a Bucureștiului, a sistemului de guvernanță local, inclusiv echilibrarea bugetară,
20:50
PE SCURT: Un studiu publicat în The Lancet Digital Health arată că modelele de inteligență artificială folosite în sănătate pot răspândi dezinformare atunci când informațiile false sunt formulate credibil. Emmanuel Macron a declarat că UE trebuie să se angajeze într-o „revoluție" economică de „protecție care nu este protecționism", în contextul în care economia europeană a
20:50
VIDEO Ce s-a întâmplat la ultima ședință a PNL – culisele votului cerut de Bolojan și dezvăluirile lui Hubert Thuma # PSNews.ro
Mircea Fechet, deputat PNL și fost ministru al Mediului, a declarat marți, în emisiunea „Puterea Știrilor", că în
19:30
VIDEO Fechet, PNL: ANAF-ul stă cu oameni mai puțin pregătiți decât ar trebui. La ANRE sunt salarii exagerat de mari # PSNews.ro
Mircea Fechet, deputat PNL și fost ministru al Mediului, a declarat marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că una dintre marile vulnerabilități ale statului român este slăbiciunea instituțiilor de colectare și reglementare, în special ANAF. Fechet a susținut că statul face „economii false” atunci când subfinanțează instituțiile cheie. „ANAF-ul stă cu oameni mai puțin pregătiți decât ar […] Articolul VIDEO Fechet, PNL: ANAF-ul stă cu oameni mai puțin pregătiți decât ar trebui. La ANRE sunt salarii exagerat de mari apare prima dată în PS News.
19:30
Reforma guvernanței companiilor de stat, analizată la Palatul Victoria. Oana Gheorghiu, anunț despre jaloanele din PNRR # PSNews.ro
Implementarea reformei privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și stadiul îndeplinirii jaloanelor din cererile de plată 3, 4 și 5 din PNRR, au fost analizate în cadrul Comitetului interministerial coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu, la o reuniune desfășurată miercuri, la Palatul Victoria. Reprezentanții ministerelor implicate au prezentat informații actualizate despre demararea procedurilor de selecție […] Articolul Reforma guvernanței companiilor de stat, analizată la Palatul Victoria. Oana Gheorghiu, anunț despre jaloanele din PNRR apare prima dată în PS News.
19:30
ANAF, victorie de etapă în procesul cu familia Iohannis. Unde s-a strămutat judecata finală # PSNews.ro
Dosarul deschis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) împotriva familiei fostului președinte Klaus Iohannis a fost strămutat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată marți de Curtea de Apel Alba Iulia, la solicitarea Fiscului, și este definitivă. Instanța a admis cererea formulată de statul român, prin Direcția Generală Regională a […] Articolul ANAF, victorie de etapă în procesul cu familia Iohannis. Unde s-a strămutat judecata finală apare prima dată în PS News.
19:30
Curtea de Apel București a respins cererea angajaților ASF privind reducerea salariilor cu 30% # PSNews.ro
Curtea de Apel București a respins cererea angajaților Autorității de Supraveghere Financiară de a suspenda ordinul prin care salariile le-au fost reduse cu 30%. Instanța a decis că solicitarea este neîntemeiată, însă hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. Procesul a fost deschis de 153 de angajați ASF, iar un al […] Articolul Curtea de Apel București a respins cererea angajaților ASF privind reducerea salariilor cu 30% apare prima dată în PS News.
19:30
The New York Times: SUA predă o parte din comandamentele NATO către europeni. Ce state UE vor prelua comanda # PSNews.ro
Statele Unite vor transfera o parte din comenzile NATO către aliații europeni, a anunțat NATO marți, într-un efort de a demonstra că țările europene își asumă o responsabilitate mai mare pentru planificarea războiului convențional. „Această mișcare arată că țările europene își asumă o mai mare responsabilitate pentru planificarea războiului convențional, o schimbare pentru care președintele […] Articolul The New York Times: SUA predă o parte din comandamentele NATO către europeni. Ce state UE vor prelua comanda apare prima dată în PS News.
18:30
Dacian Dragoș rămâne judecător al CCR. Curtea de Apel București sesizează Curtea Constituțională # PSNews.ro
Curtea de Apel București a respins cererea avocatei AUR, Silvia Uscov, privind suspendarea actelor administrative de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR). În consecință, Dacian Dragoș rămâne, pentru moment, judecător constituțional. Totuși, instanța a decis să sesizeze Curtea Constituțională pentru a interpreta sintagma „activitatea juridică sau […] Articolul Dacian Dragoș rămâne judecător al CCR. Curtea de Apel București sesizează Curtea Constituțională apare prima dată în PS News.
18:30
VIDEO Revolta primarilor pune capăt coaliției de guvernare? „UDMR-ul suferă de o ușoară amnezie. PSD face joc dublu” # PSNews.ro
Mircea Fechet, deputat PNL și fost ministru al Mediului, a declarat marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că întâlnirea dintre coaliția de guvernare și primarii din țară a fost „utilă”, și a susținut că tensiunile dintre administrația locală și Guvern „sunt firești într-un context în care comunitățile cer investiții, iar statul discută reducerea cheltuielilor de funcționare”. […] Articolul VIDEO Revolta primarilor pune capăt coaliției de guvernare? „UDMR-ul suferă de o ușoară amnezie. PSD face joc dublu” apare prima dată în PS News.
18:30
Atac armat în biroul unui primar din Ungaria. Edilul a fost rănit și transportat la spital # PSNews.ro
Un atac armat a avut loc marți dimineață în localitatea Nagytevel, din Ungaria, unde un bărbat a pătruns în biroul primarului și a deschis focul asupra edilului Sándor Orbán. Potrivit presei maghiare, primarul a fost rănit și transportat de urgență la spital. Publicația InfoPápa relatează că agresorul a intrat în biroul primarului cu un pistol […] Articolul Atac armat în biroul unui primar din Ungaria. Edilul a fost rănit și transportat la spital apare prima dată în PS News.
18:30
FOTO Greve în primării pe fondul austerității. Un edil, surprins cu un ceas de 30.000 de euro la întâlnirea cu Bolojan # PSNews.ro
În timp ce mii de angajați din primării au declanșat o grevă de avertisment față de reforma administrației locale pregătită de Guvern, atenția publică a fost atrasă și de un detaliu neașteptat: un primar prezent la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan purta un ceas de lux, evaluat la aproximativ 30.000 de euro. Marți, circa […] Articolul FOTO Greve în primării pe fondul austerității. Un edil, surprins cu un ceas de 30.000 de euro la întâlnirea cu Bolojan apare prima dată în PS News.
18:30
ANALIZĂ. Summit informal la Alden Biezen: Europa federală, tot mai aproape. Sunt românii pregătiți? # PSNews.ro
Un summit european informal dedicat competitivității și consolidării pieței unice va avea loc în această săptămână la castelul Alden Biezen, în estul Belgiei. Reuniunea, convocată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru 12 februarie, vine într-un moment în care liderii europeni discută tot mai deschis despre viitorul politic al Uniunii și despre trecerea către o […] Articolul ANALIZĂ. Summit informal la Alden Biezen: Europa federală, tot mai aproape. Sunt românii pregătiți? apare prima dată în PS News.
18:30
Economistul Cristian Păun, despre greva primăriilor: „Reforma UAT-urilor poate salva deficitul bugetar al României” # PSNews.ro
Greva de avertisment declanșată de angajații din peste 1.500 de primării din România readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme ale politicii publice: reforma administrației locale și numărul foarte mare de unități administrativ-teritoriale (UAT). Economistul Cristian Păun afirmă că structura actuală a administrației locale reprezintă una dintre principalele surse ale deficitului bugetar […] Articolul Economistul Cristian Păun, despre greva primăriilor: „Reforma UAT-urilor poate salva deficitul bugetar al României” apare prima dată în PS News.
18:30
Criza apei. PNL Argeş solicită declararea stării de alertă în alte 3 localităţi din judeţ, nu doar în municipiu # PSNews.ro
PNL Argeş critică decizia autorităţilor din judeţ de a declara starea de alertă în Curtea de Argeş, din cauza faptului că apa furnizată locuitorilor municipiului este nepotabilă, fiind infestată cu bacteria Clostridium perfringens, liberalii catalogând decizia drept ”ezitantă, tardivă şi formală”. Liberalii amintesc că locuitorii din Curtea de Argeş se confruntă cu această situaţie de […] Articolul Criza apei. PNL Argeş solicită declararea stării de alertă în alte 3 localităţi din judeţ, nu doar în municipiu apare prima dată în PS News.
18:30
Preşedintele PSD Buzău îl atacă pe primarul Constantin Toma: Mai multă administraţie şi mai puţină politică # PSNews.ro
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, îl critică dur pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, acuzându-l că face politică în loc de administraţie şi că apără PNL şi pe premierul Ilie Bolojan, în timp ce atacă miniştrii PSD. Într-o postare publică, Romeo Lungu afirmă că edilul-şef al Buzăului s-a îndepărtat de rolul pentru care a […] Articolul Preşedintele PSD Buzău îl atacă pe primarul Constantin Toma: Mai multă administraţie şi mai puţină politică apare prima dată în PS News.
17:20
Președintele României, Nicuşor Dan, se confruntă în această săptămână cu o decizie importantă: dacă va participa sau nu la prima ședință a Consiliului pentru Pace, convocat de președintele american Donald Trump la Washington. Mai mulți lideri europeni au refuzat deja invitația, iar europarlamentari români i-au cerut șefului statului să nu participe, chiar cu riscul de […] Articolul Ce șanse sunt ca Nicușor Dan să accepte invitația la Consiliul pentru Pace al lui Trump apare prima dată în PS News.
17:20
Măsuri de sprijin pentru fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur, adoptate de Parlamentul European # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat marți un set de măsuri de sprijin și protecție pentru fermierii europeni, în perspectiva intrării în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur. „Vot final – Am adoptat măsurile de sprijin pentru fermieri în contextul Acordului UE – Mercosur”, a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan printr-un mesaj publicat pe […] Articolul Măsuri de sprijin pentru fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur, adoptate de Parlamentul European apare prima dată în PS News.
17:20
Spitalele regionale, între promisiune și realitate. Alexandru Rogobete explică de ce marile investiții avansează greu # PSNews.ro
Spitalele regionale au devenit simbolul decalajului dintre promisiunile politice și realitatea administrativă din sănătate. Invitat la Puterea Știrilor, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a explicat unde s-au blocat marile proiecte și de ce ritmul lor de implementare rămâne lent, în ciuda fondurilor disponibile. Potrivit ministrului, problemele nu țin doar de bani, ci de capacitatea administrativă a […] Articolul Spitalele regionale, între promisiune și realitate. Alexandru Rogobete explică de ce marile investiții avansează greu apare prima dată în PS News.
17:20
Dominic Fritz a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate și merge la Curtea Supremă # PSNews.ro
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a anunțat marți că a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI) la Curtea de Apel Timișoara, însă va contesta decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție. ANI l-a acuzat în 2024 de conflict de interese, susținând că Fritz ar fi beneficiat de un împrumut […] Articolul Dominic Fritz a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate și merge la Curtea Supremă apare prima dată în PS News.
17:20
Curtea Supremă cere CCR să sesizeze CJUE cu privire la statutul magistraților din România # PSNews.ro
Curtea Supremă de Justiție a României a transmis astăzi Curții Constituționale o solicitare oficială de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pe tema statutului magistraților din România. Decizia vine în contextul blocajului de la CCR privind reforma pensiilor magistraților promovată de premierul Ilie Bolojan și a disputelor dintre Executiv și Justiție privind […] Articolul Curtea Supremă cere CCR să sesizeze CJUE cu privire la statutul magistraților din România apare prima dată în PS News.
17:20
Transparency International: România coboară în Indexul de percepţie a corupţiei. Cu ce țări africane ne comparăm acum # PSNews.ro
România ocupă locul 70 din 182 de ţări în Indexul de percepţie a corupţiei întocmit de organizaţia Transparency International, cu un scor în scădere faţă de clasamentul din anul precedent, de 45 de puncte, ceea ce o plasează la egalitate cu Benin şi Sao Tome şi Principe, două ţări africane, transmite Mediafax. Raportul pentru anul […] Articolul Transparency International: România coboară în Indexul de percepţie a corupţiei. Cu ce țări africane ne comparăm acum apare prima dată în PS News.
17:20
Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a declarat marți că, în cazul în care „lucrurile se precipită”, Uniunea poate analiza ieșirea de la guvernare. Totuși, el a subliniat că UDMR își poate valorifica mult mai bine „forța politică” rămânând în coaliție. Declarația vine după ce președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să permită scăderea […] Articolul Ce spune Tanczos Barna despre ieșirea UDMR din Coaliție. Precizări de ultimă oră apare prima dată în PS News.
17:20
Protestul actorilor în fața TNB a avut succes: Ministrul Culturii suspendă programul-pilot de normare # PSNews.ro
Actorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București au protestat marți în fața TNB împotriva aplicării unui program-pilot al Ministerului Culturii, care impunea rapoarte zilnice detaliate privind evidența timpului de muncă. În urma manifestației, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, prezent la fața locului, a anunțat suspendarea proiectului. Protestul și reacția ministerului Programul, considerat de artiști ca […] Articolul Protestul actorilor în fața TNB a avut succes: Ministrul Culturii suspendă programul-pilot de normare apare prima dată în PS News.
