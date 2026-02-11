Asociația Comunelor respinge acuzațiile privind privilegii pentru primari și cere cooperare cu autoritățile centrale

17:20

România ocupă locul 70 din 182 de ţări în Indexul de percepţie a corupţiei întocmit de organizaţia Transparency International, cu un scor în scădere faţă de clasamentul din anul precedent, de 45 de puncte, ceea ce o plasează la egalitate cu Benin şi Sao Tome şi Principe, două ţări africane, transmite Mediafax. Raportul pentru anul […] Articolul Transparency International: România coboară în Indexul de percepţie a corupţiei. Cu ce țări africane ne comparăm acum apare prima dată în PS News.