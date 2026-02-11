Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Fanatik, 11 februarie 2026 14:20
Franck Ribery a anunțat ce vrea să facă, după ce numele lui a fost introdus în ancheta Epstein. Fostul jucător a avut probleme cu legea și în trecut.
• • •
Acum 30 minute
14:20
14:10
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram va fi judecat de Comisia de Disciplină după scandalul de la Dinamo. Ce suspendare ar putea primi, de fapt, atacantul Universității Craiova.
Acum o oră
13:50
Radu Drăguşin, antrenat de fostul jucător de la CFR Cluj?! Englezii îl pun în pole position după ce a fost demis de la Marseille # Fanatik
O nouă schimbare de antrenor în fotbalul de top din Europa. Un fost jucător de la CFR Cluj a fost demis după înfrângerea usturătoare din campionat şi ar putea fi noul antrenor al lui Radu Drăguşin.
13:40
Cum a luat România medalie la JO de iarnă la 5 dimineața! Povestea incredibilă a lui Panțuru și Neagoe, la 58 de ani de la bronzul olimpic # Fanatik
La 58 de ani de la bronzul olimpic de la Grenoble 1968, povestea incredibilă a lui Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, românii care au câștigat medalia la ora 5 dimineața într-o cursă unică în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.
Acum 2 ore
13:30
Zelenski acceptă alegeri prezidenţiale în timp de război. SUA insistă ca scrutinul din Ucraina să aibă loc în maximum trei luni # Fanatik
Confruntat cu presiunea SUA, opoziția internă și riscurile războiului, Zelenski ia în calcul alegeri prezidențiale și un referendum rapid pentru a-și maximiza șansele de realegere.
13:30
A luat medalie la Jocurile Olimpice şi a anunţat că marele regret al vieţii e că şi-a înşelat iubita! Răspunsul femeii a venit imediat # Fanatik
Sturla Holm Laegreid a surprins lumea sportului după ce a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Milano - Cortina. Sportivul a recunoscut că și-a înșelat iubita. Cum a răspuns fosta parteneră.
13:10
Gabriela Firea cere măsuri urgente împotriva abuzului online: „Un copil sau o femeie pot fi distruși cu un singur clip” # Fanatik
Europarlamentarul Gabriela Firea trage un semnal de alarmă asupra hărțuirii online în România. Într-un discurs la Strasbourg, aceasta a solicitat luarea de urgenţă a trei măsuri.
13:00
Gigi Becali nu s-a putut abține după ce a auzit discursul lui Iuliu Mureșan și a intrat de urgență în direct: „Ei aveau în trecut toți arbitrii!”
12:40
Lovitură în cazul crimei din Cenei! Sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile părinților ucigașilor lui Mario: „Parchetul a dispus” # Fanatik
Lovitură în cazul crimei din Cenei! Avocatul familiei lui Mario Berinde dezvăluie că bunurile părinților criminalilor adolescentului au fost puse sub sechestru
Acum 4 ore
12:30
Adrian Mihalcea s-a jurat în conferinţă după ce UTA a fost acuzată de blat: „Mi-aș pune și viața la pariu!” # Fanatik
Adrian Mihalcea a avut o reacție fără precedent după ce UTA a fost acuzată de blat. Antrenorul arădenilor s-a jurat după ultimele reproșuri din jurul echipei.
12:20
Tottenham a decis să îl dea afară pe Thomas Frank după ce fanii i-au cerut demisia danezului la finalul înfrângerii cu Newcastle. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin.
12:00
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi # Fanatik
Reținerea iubitei lui Adrian Kreiner, suspectată de complicitate la crimă, a venit într-un moment în care ruptura de fiica milionarului sibian a devenit tot mai evidentă
11:50
FRF și-a făcut planul dacă Mircea Lucescu nu va mai putea continua: ”Avem un dosar complet pentru cel care va veni” # Fanatik
Mircea Lucescu a trecut prin momente grele din punctul de vedere al sănătății. În cazul în care acesta nu va mai putea rămâne pe banca naționalei României, FRF are deja un plan de rezervă.
11:00
Scandalurile electorale din 2024 ar putea schimba regulile la următoarele alegeri. USR cere modificări drastice cu privire la cei aleși să numere voturile # Fanatik
USR propune câteva modificări importante cu privire la selecția celor care se asigură de procesul de numărare a voturilor la următoarele alegeri, după scandalurile electorale din 2024
11:00
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare din fotbal” # Fanatik
Varianta numirii lui Gică Hagi în funcția de selecționer al naționalei României prinde tot mai mult contur. Ce i-a transmis Gigi Becali lui Răzvan Burleanu.
10:50
Premieră în Superliga României! Cu cine semnează fotbalistul care vine de la 5000 de kilometri distanță # Fanatik
Un fotbalist liber de contract vine în campionatul României dintr-o țară îndepărtată, dar care a avut echipă în actuala ediție a Ligii Campionilor, cea mai importantă competiție europeană intercluburi.
10:40
Adrian Șut a fost exclus din lot la ultima partidă al lui Al Ain. Ce se întâmplă cu fostul mijlocaș de la FCSB în Emiratele Arabe Unite. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 6 ore
10:20
Gestul prin care Daniel Bîrligea și-a lăsat iubita fără cuvinte! Mesajul pe care i l-a lăsat direct în zăpadă. Foto # Fanatik
Daniel Bîrligea se află în revenire de formă după ce a marcat două goluri în meciul cu Oțelul. Atacantul o duce bine și în plan personal și a făcut un gest superb pentru iubita sa.
10:10
“Își doresc moartea fiicelor noastre!” Mărturia cutremurătoare a fotbalistului care a luat o decizie radicală în mijlocul sezonului # Fanatik
Un fotbalist cotat la 25 de milioane de euro a trecut prin momente delicate, cedând presiunii profesionale și a ajuns să-și întrerupă activitatea în mijlocul sezonului
09:50
După CFR Cluj - Rapid, scor 1-1, care îi elimină pe giuleşteni din Cupa României, Bogdan Baratky trage un semnal de alarmă că sezonul actual poate semăna cu precedentele.
09:50
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte # Fanatik
Una dintre cele mai mari companii de stat din energie și-a făcut public planul de achiziții pe 2026. Telefoane mobile de peste un milion de lei și alte sume uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme
09:40
E război între conducerea FCSB-ului și Daniel Pancu. După Mihai Stoica, a venit rândul lui Gigi Becali să îl certe pe antrenorul lui CFR Cluj pentru declarațiile legate de scandalul dintre Cordea și Bergodi
09:20
Mai sunt 4 etape de jucat din sezonul regulat al SuperLigii, iar lupta pentru play-off este extrem de încinsă. Cum arată calculele pentru ultimele trei locuri disponibile.
09:10
De ce l-a transferat Universitatea Craiova pe Iamandache din liga secundă: “Vrem jucători cu foame! Are o oportunitate pe viaţă” # Fanatik
Universitatea Craiova a mutat prudent în mercato de iarnă, aducându-l pe Alexandru Iamandache. Mario Felgueiras explică strategia oltenilor pe piața de transferuri.
08:50
Cristi Chivu vrea să spargă banca pentru fostul adversar al lui FCSB! Sumă uriașă pe care Inter este gata să o plătească # Fanatik
Inter vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Italienii vor să-i aducă lui Cristi Chivu un fost adversar al lui FCSB din cupele europene. Ce sumă trebuie să plătească nerazzurri
08:40
Sorin Cârțu a dat verdictul după conflictul dintre Ștefan Baiaram și suporterii lui Dinamo: „Deficiență de organizare” # Fanatik
Sorin Cârțu știe exact de ce s-a ajuns la conflictul dintre Ștefan Baiaram și fanul lui Dinamo! Care ar fi vina organizatorilor meciului de pe Arena Națională
Acum 8 ore
08:20
Dezvăluiri după 35 de ani despre moartea uluitoare a lui Dan Alban. Giovanni Becali: „Puteam fi și eu acolo. Chestie de destin!” Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali vine cu dezvăluiri mai puțin cunoscute despre cele petrecute în 1991, atunci când a fost consemnată moartea lui Dan Alban. „Puteam fi și eu acolo. Chestie de destin!”, spune impresarul.
08:20
După aproape 17 ani, Gigi Becali a rupt tăcerea despre întâlnirea cu Bergodi din vestiarul FCSB-ului: „Eu eram patron. A început să țipe!” # Fanatik
Gigi Becali și-a adus aminte de cearta pe care a avut-o cu Bergodi, chiar în vestiarul FCSB-ului! Imediat după, italianul a fost demis
08:10
Fanul "diavolilor" care a jurat că nu se va tunde până când echipa lui nu va lega patru victorii a trăit tragedia sportivă în direct cu 265.000 de oameni
07:50
Facturile românilor ar putea scădea semnificativ. UE propune o reducere majoră a taxelor pe electricitate # Fanatik
UE recomandă reducerea taxelor pe electricitate pentru a stimula tranziția energetică, iar, dacă guvernul Bolojan o va pune în aplicare, facturile românilor vor scădea semnificativ.
07:30
Nimeni nu se aștepta la asta! S-a aflat vinovatul pentru scandalul de la CFR – U Cluj. Analiza care schimbă totul: „Acolo se încheia” # Fanatik
Cine ar fi, de fapt, de vină pentru scandalul monstru de la CFR Cluj - U Cluj. Omul care putea evita totul, dar nu a făcut-o și așa s-a ajuns la incidente regretabile
07:10
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță „Regele”. Exclusiv # Fanatik
Gheorghe Hagi a hotărât ce va face cu acțiunile de la Farul Constanța pentru a deveni selecționerul României! Câți ani de contract i-a propus, de fapt, Răzvan Burleanu
06:40
Dinamo ajunge la comisii după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova! Ce a trecut Istvan Kovacs în raport și cum se apără Andrei Nicolescu # Fanatik
Probleme pentru Dinamo după meciul cu Universitatea Craiova! Clubul din „Ștefan cel Mare” va fi judecat la comisii după cele trei incidente
Acum 12 ore
05:50
Vânzarea blocului din calea avioanelor, în vizorul Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor. Proprietarul care a plătit cash 1,2 milioane de euro, afaceri neștiute cu o rețea rusească # Fanatik
Blocul fără autorizații, aflat în calea avioanelor, a fost cumpărat cu 1,2 milioane euro cash. Tranzacția e verificată de Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, în timp ce proprietarul are legături cu o rețea rusească
Acum 24 ore
01:10
După CFR Cluj – Rapid 1-1, Andrei Vochin scrie despre marea problemă a lui Costel Gâlcă: „Sprintul de început și tăcerea de final” # Fanatik
Andrei Vochin a analizat parcursul lui Costel Gâlcă la echipele pe care le-a antrenat în SuperLiga și a ajuns la o concluzie clară. Startul promite tot, dar, ulterior, fotbalul începe să dispară
00:40
Radu Drăgușin nu a primit notă de trecere după Tottenham – Newcastle 1-2. Presa londoneză nu a avut milă de român: „Depășit prea ușor” # Fanatik
Conform presei londoneze, Radu Drăgușin a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren. Ce au scris englezii despre internaționalul român și ce notă a primit după Tottenham - Newcastle 1-2
00:30
Imagini rare! Un copil de mingi s-a dus direct la Cristi Manea după CFR Cluj – Rapid 1-1. Gestul fundașului. Foto # Fanatik
Rapidiștii au fost la pământ după ce au făcut doar 1-1 cu CFR Cluj și au fost eliminați din Cupa României Betano. Supărarea a fost atât de mare încât Cristi Manea a ignorat un copil de mingi care dorea să ia un autograf
00:20
Iuliu Mureșan, noi dezvăluiri în scandalul Bergodi – Cordea, înainte de comisii: „Un antrenor de 61 de ani să sară la bătaie… Firea îi joacă feste”. Video # Fanatik
Iuliu Mureșan a făcut noi dezvăluiri a făcut despre scandalul momentului dintre Bergodi și Cordea. Ce a declarat președintele lui CFR Cluj, după 1-1 cu Rapid în Cupa României Betano.
00:10
Gigi Becali s-a înfuriat când l-a auzit pe Iuliu Mureșan și a cerut să intre în direct: „O să se vadă pe imagini” # Fanatik
Gigi Becali nu a rezistat și i-a dat instant o replică dură lui Iuliu Mureșan! Ce a spus președintele de la CFR Cluj și cum a răspuns patronul de la FCSB
00:00
Andrei Nicolescu, așa cum nu l-ai mai văzut! S-a revoltat în direct când a fost întrebat de transferuri: „Jucătorii lui Dinamo n-au valoare?” # Fanatik
Andrei Nicolescu a părut extrem de iritat la o zi distanță de la derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Oficialul „câinilor” a fost deranjat când a fost pus să compare banca lui Kopic cu cea a lui Coelho
10 februarie 2026
23:40
Olimpiu Moruțan, descumpănit după ce a ratat primul obiectiv cu Rapid: „Suntem foarte dezamăgiți” # Fanatik
Olimpiu Moruțan a tras concluziile după eliminarea Rapidului din Cupa României Betano. Marți, 10 februarie, s-au împlinit fix doi ani de la ultima victorie a giuleștenilor cu CFR Cluj.
23:20
Ce promisiune i-a făcut Leo Messi soției sale, Antonela. O va pune în aplicare după retragerea din fotbal # Fanatik
Care este angajamentul pe care Leo Messi și l-a luat față de partenera sa de viață, Antonela, și cei trei băieți. Va fi pus în practică după ce va renunța la sport.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 11 februarie. Care sunt acum cotele pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga: ce șanse au FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Pontul zilei la pariuri pentru miercuri, 11 februarie. Ce cote oferă Superbet pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga: CFR Cluj și FCSB sunt mari favorite
23:20
OUT de la Rapid! Anunț de ultimă oră, după ce giuleștenii au ratat calificarea în sferturile Cupei României Betano # Fanatik
Rapid a pierdut un obiectiv important după ce a fost eliminată din Cupa României Betano. Anunț de ultimă oră venit din tabăra giuleșteană după meciul cu CFR Cluj din „Gruia”
23:00
Atacat din toate părțile după conflictul cu Bergodi, Pancu a răbufnit iar: „L-a amenințat cu moartea pe Cordea” # Fanatik
Daniel Pancu, un nou discurs dur la adresa lui Cristiano Bergodi! I-a pus la zid și pe criticii săi: „Probabil sunt băștinaș aici”
22:50
Pe ce a dat vina Costel Gâlcă după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României Betano: „Ne-a îngreunat jocul” # Fanatik
Rapid București a fost eliminată din Cupa României Betano încă din faza grupelor. Costel Gâlcă a invocat terenul prost ca motiv pentru jocul slab al giuleștenilor
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 februarie 2026, poate aduce un câștig de aproximativ 400 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
22:40
Iuliu Mureșan a distrus-o pe Rapid și a dezvăluit ce adversar vrea pentru CFR Cluj în sferturile Cupei României Betano: „Asta aș prefera” # Fanatik
Iuliu Mureșan a intrat în direct imediat după CFR Cluj - Rapid, scor 1-1, în grupele Cupei României Betano. Ce echipă ar vrea să întâlnească în sferturile competiției.
22:40
Marea dezamăgire a lui Cristi Săpunaru după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano: „Totul se trage de acolo” # Fanatik
Cristi Săpunaru, extrem de dezamăgit după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano încă din faza grupelor! Ce verdict a dat fostul căpitan al giuleștenilor
22:20
Florinel Coman a fost schimbat la pauză și apoi a urmat dezastrul pentru echipa sa! Scor halucinant la finalul meciului Al-Ittihad – Al-Gharafa # Fanatik
Echipa lui Florinel Coman a fost demolată în Liga Campionilor Asiei! Românul a scăpat de cea mai mare parte din dezastru, fiind schimbat la pauză
