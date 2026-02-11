După CFR Cluj – Rapid 1-1, Andrei Vochin scrie despre marea problemă a lui Costel Gâlcă: „Sprintul de început și tăcerea de final”
Fanatik, 11 februarie 2026 01:10
Andrei Vochin a analizat parcursul lui Costel Gâlcă la echipele pe care le-a antrenat în SuperLiga și a ajuns la o concluzie clară. Startul promite tot, dar, ulterior, fotbalul începe să dispară
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 2 ore
01:10
00:40
Radu Drăgușin nu a primit notă de trecere după Tottenham – Newcastle 1-2. Presa londoneză nu a avut milă de român: „Depășit prea ușor” # Fanatik
Conform presei londoneze, Radu Drăgușin a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren. Ce au scris englezii despre internaționalul român și ce notă a primit după Tottenham - Newcastle 1-2
00:30
Imagini rare! Un copil de mingi s-a dus direct la Cristi Manea după CFR Cluj – Rapid 1-1. Gestul fundașului. Foto # Fanatik
Rapidiștii au fost la pământ după ce au făcut doar 1-1 cu CFR Cluj și au fost eliminați din Cupa României Betano. Supărarea a fost atât de mare încât Cristi Manea a ignorat un copil de mingi care dorea să ia un autograf
Acum 4 ore
00:20
Iuliu Mureșan, noi dezvăluiri în scandalul Bergodi – Cordea, înainte de comisii: „Un antrenor de 61 de ani să sară la bătaie… Firea îi joacă feste”. Video # Fanatik
Iuliu Mureșan a făcut noi dezvăluiri a făcut despre scandalul momentului dintre Bergodi și Cordea. Ce a declarat președintele lui CFR Cluj, după 1-1 cu Rapid în Cupa României Betano.
00:10
Gigi Becali s-a înfuriat când l-a auzit pe Iuliu Mureșan și a cerut să intre în direct: „O să se vadă pe imagini” # Fanatik
Gigi Becali nu a rezistat și i-a dat instant o replică dură lui Iuliu Mureșan! Ce a spus președintele de la CFR Cluj și cum a răspuns patronul de la FCSB
00:00
Andrei Nicolescu, așa cum nu l-ai mai văzut! S-a revoltat în direct când a fost întrebat de transferuri: „Jucătorii lui Dinamo n-au valoare?” # Fanatik
Andrei Nicolescu a părut extrem de iritat la o zi distanță de la derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Oficialul „câinilor” a fost deranjat când a fost pus să compare banca lui Kopic cu cea a lui Coelho
10 februarie 2026
23:40
Olimpiu Moruțan, descumpănit după ce a ratat primul obiectiv cu Rapid: „Suntem foarte dezamăgiți” # Fanatik
Olimpiu Moruțan a tras concluziile după eliminarea Rapidului din Cupa României Betano. Marți, 10 februarie, s-au împlinit fix doi ani de la ultima victorie a giuleștenilor cu CFR Cluj.
23:20
Ce promisiune i-a făcut Leo Messi soției sale, Antonela. O va pune în aplicare după retragerea din fotbal # Fanatik
Care este angajamentul pe care Leo Messi și l-a luat față de partenera sa de viață, Antonela, și cei trei băieți. Va fi pus în practică după ce va renunța la sport.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 11 februarie. Care sunt acum cotele pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga: ce șanse au FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Pontul zilei la pariuri pentru miercuri, 11 februarie. Ce cote oferă Superbet pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga: CFR Cluj și FCSB sunt mari favorite
23:20
OUT de la Rapid! Anunț de ultimă oră, după ce giuleștenii au ratat calificarea în sferturile Cupei României Betano # Fanatik
Rapid a pierdut un obiectiv important după ce a fost eliminată din Cupa României Betano. Anunț de ultimă oră venit din tabăra giuleșteană după meciul cu CFR Cluj din „Gruia”
23:00
Atacat din toate părțile după conflictul cu Bergodi, Pancu a răbufnit iar: „L-a amenințat cu moartea pe Cordea” # Fanatik
Daniel Pancu, un nou discurs dur la adresa lui Cristiano Bergodi! I-a pus la zid și pe criticii săi: „Probabil sunt băștinaș aici”
22:50
Pe ce a dat vina Costel Gâlcă după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României Betano: „Ne-a îngreunat jocul” # Fanatik
Rapid București a fost eliminată din Cupa României Betano încă din faza grupelor. Costel Gâlcă a invocat terenul prost ca motiv pentru jocul slab al giuleștenilor
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 februarie 2026, poate aduce un câștig de aproximativ 400 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
22:40
Iuliu Mureșan a distrus-o pe Rapid și a dezvăluit ce adversar vrea pentru CFR Cluj în sferturile Cupei României Betano: „Asta aș prefera” # Fanatik
Iuliu Mureșan a intrat în direct imediat după CFR Cluj - Rapid, scor 1-1, în grupele Cupei României Betano. Ce echipă ar vrea să întâlnească în sferturile competiției.
22:40
Marea dezamăgire a lui Cristi Săpunaru după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano: „Totul se trage de acolo” # Fanatik
Cristi Săpunaru, extrem de dezamăgit după ce Rapid a părăsit Cupa României Betano încă din faza grupelor! Ce verdict a dat fostul căpitan al giuleștenilor
Acum 6 ore
22:20
Florinel Coman a fost schimbat la pauză și apoi a urmat dezastrul pentru echipa sa! Scor halucinant la finalul meciului Al-Ittihad – Al-Gharafa # Fanatik
Echipa lui Florinel Coman a fost demolată în Liga Campionilor Asiei! Românul a scăpat de cea mai mare parte din dezastru, fiind schimbat la pauză
22:20
Cu cine joacă CFR Cluj și FC Argeș în sferturile Cupei României Betano! Se anunță meciuri tari în faza următoare a competiției # Fanatik
CFR Cluj și FC Argeș s-au calificat mai departe în Cupa României Betano! Cu cine pot juca cele două în sferturile competiției, unde vor întâlni echipe din Grupa B
22:20
Jucătorii Rapidului, „mitraliați” de fani după o nouă eliminare prematură din Cupa României Betano: „Mergeți la muncă, bă!”. Video # Fanatik
Fanii Rapidului, care au făcut deplasarea în Gruia, și-au pierdut răbdarea. După 1-1 cu CFR Cluj, echipa lor favorită a fost eliminată din Cupa României Betano, iar fotbaliștii au fost bombardați cu critici
22:00
Ilie Bolojan vrea să oblige studenții de la medicină să rămână în România. Tinerii atrag atenția. „Nu rezolvă problemele de fond” # Fanatik
Premierul Ilie Bolojan vrea ca absolvenții facultăților de medicină de stat să rămână să lucreze în țară pentru câțiva ani. Tinerii se plâng de problemele din sistemul sanitar și cer condiții mai bune
21:50
Povestea emoționantă a unui sportiv de la Jocurile Olimpice de iarnă. Și-a revăzut familia după mulți ani # Fanatik
Concurentul de la Jocurile Olimpice de iarnă care are o istorie fascinantă, dar tulburătoare în același timp. După o vreme lungă i-a revăzut pe cei dragi.
21:50
A fost anunțat dezastrul pentru Cristiano Bergodi! La ce suspendare șoc trebuie să se aștepte # Fanatik
Ar fi o lovitură extrem de puternică pentru Cristiano Bergodi! Ce pedeapsă ar putea primi după scandalul de la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj
21:30
Ilie Dumitrescu a dat verdictul! El este jucătorul din SuperLiga care amenință postul lui Nicușor Bancu la națională: „Aduce un plus evident” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a vorbit la superlativ despre unul dintre fundașii stânga din România. Fotbalistul remarcat de „Mister” e văzut drept înlocuitorul perfect pentru Nicușor Bancu în naționala României
21:10
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi # Fanatik
Cine era femeia care a schimbat vieți prin dedicarea și curajul său. Soția însărcinată în opt luni a milionarului din Vaslui a murit într-un tragic accident.
20:50
Andrei Cordea, de vorbă cu rivalii la CFR Cluj – Rapid din Cupa României Betano! Cum a fost surprins în tribune după scandalul cu Bergodi. Foto # Fanatik
Andrei Cordea, la primul meci în tribune după eliminarea de după conflictul cu Bergodi! Cum a fost surprins fotbalistul de la CFR Cluj la meciul cu Rapid din Cupa României Betano
20:40
Doliu în fotbalul românesc! Fosta glorie a lui Dinamo și UTA a murit într-un azil de bătrâni # Fanatik
O legendă a cluburilor UTA Arad și Dinamo București s-a stins din viață! Fostul fotbalist a adus trofee importante pentru cele două formații și a marcat un hat-trick în finala Cupei României
Acum 8 ore
20:20
Mesajul lui Cristiano Bergodi pentru toți românii după scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj. Exclusiv # Fanatik
Cristiano Bergodi a avut un mesaj sincer pentru românii din toată lumea după scandalul de la Cluj. Antrenorul lui „U” spune că oamenii din țara noastră îi oferă mai multă recunoștință chiar și decât compatrioții săi
20:10
„Bucureștiul stă pe o bombă gata să explodeze”. Scenariul apocaliptic al lui Mitică Dragomir și mesajul sistemului pentru PSD. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir leagă atacurile recente din justiție și descinderile DNA de un semnal transmis PSD, avertizează asupra unui scenariu politic periculos și spune că Bucureștiul "stă pe o bombă" din cauza infrastructurii.
19:50
Super meciurile etapei a 26-a din Premier League se văd pe Voyo! Radu Drăgușin, șansă uriașă în Tottenham – Newcastle, blockbuster-ul rundei # Fanatik
Tottenham - Newcastle este cea mai tare partidă din etapa a 26-a din Premier League și va putea fi urmărită pe Voyo. Radu Drăgușin are șanse mari să fie titular.
19:40
David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu sunt bani” # Fanatik
Agenția Națională pentru Sport nu știe când sau dacă va avea bani pentru plata performanțelor lui David Popovici și ai celorlalți sportivi care au câștigat premii importante în ultimii doi ani
19:30
Rapid – Dinamo se poate juca pe Arena Națională! Modificări de ultim moment făcute de LPF: ce se întâmplă cu meciurile Craiovei și FCSB-ului # Fanatik
LPF a modificat programul etapei a 28-a din SuperLiga! Meciurile FCSB-ului și Craiovei au fost mutare, iar Rapid - Dinamo se poate disputa acum pe Arena Națională
19:20
Cine este primărița care l-a apostrofat pe Ilie Bolojan în Parlament. Câștigă peste 18.000 de lei pe lună # Fanatik
Cine este edilul care l-a tars de mânecă pe Ilie Bolojan? Are venituri lunare de peste 18.000 de lei și este unul dintre primarii de comună cu cele mai multe mandate
19:10
FCSB l-a trecut pe listă, la o zi după încheierea perioadei de mercato! Noul jucător al campioanei este gata de luptă # Fanatik
La o zi după ce perioada de mercato s-a încheiat în România, FCSB a luat decizia cu privire la noul transfer! Fotbalistul a fost introdus pe lista LPF și este așteptat să debuteze în curând
18:50
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei # Fanatik
Un analist în studii de securitate a descifrat pentru FANATIK substratul amenințărilor apărute în presa de la Moscova, în care un istoric vorbește de atacarea Bucureștiului cu ogive nucleare.
18:40
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova # Fanatik
Mihai Stoica a analizat „dubla” pe care FCSB o va disputa contra Universității Craiova. Oficialul campioanei s-a pronunțat și cu privire la lupta pentru calificarea în play-off.
Acum 12 ore
18:20
Anunțul LPF, după incidentele de la Cluj dintre Bergodi și Cordea! Când se judecă scandalul momentului # Fanatik
Etapa a 26-a din SuperLiga României a fost una cu partide interesante, însă scandalul dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi a furat toată atenția. Când merg cei doi în fața comisiei pentru a-și afla pedepsele
18:10
Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți” # Fanatik
Derby-ul U Craiova - FCSB a început deja! Ce a spus Sorin Cârțu înaintea celor două meciuri directe din această săptămână
17:50
Plecat din Sudan, Laurențiu Reghecampf a pus monopol pe campionatul din Rwanda! Realizare fantastică după ce Al-Hilal Omdurman a învins liderul # Fanatik
Laurențiu Reghecampf e pe val în Rwanda! Echipa sa a învins și liderul și a trecut astfel pe primul loc, iar în perioada următoare își poate mări considerabil avansul față de urmăritoare
17:40
Ştefan Baiaram, pus la punct după ce s-a scuipat cu un fan al lui Dinamo: “Trebuie să îşi vadă de treaba lui şi să fie mai matur” # Fanatik
Ştefan Baiaram a ajuns subiect principal după meciul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Jucătorul oltenilor a fost pus la punct în direct după ce s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”.
17:20
Renaște baza Pro Rapid! Contractul a fost semnat, iar o sumă uriașă a fost alocată pentru reabilitare. Cine asigură finanțarea # Fanatik
Statul se implică în refacerea bazei sportive Pro Rapid, iar un protocol a fost deja semnat în acest sens. Suma care va fi cheltuită pentru modernizare.
17:20
”Așa am slăbit 15 kilograme”. Imaginile cu Serena Williams care au produs un scandal uriaș. Galerie foto # Fanatik
Serena Williams, în centrul unei dispute de amploare, după ce a dezvăluit cum a reușit să elimine 15 kilograme. Fosta jucătoare de tenis a fost taxată dur de fani.
17:10
CFR Cluj – Rapid, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. „Derby” cu calificarea pe masă! # Fanatik
CFR Cluj - Rapid este meciul de marți seară din cadrul etapei a 3-a din grupele Cupei României Betano. Vezi toate detaliile legate de acest meci, de la scor, la marcatori, la reacții după fluierul final.
17:00
Averea colosală a primarului care a venit cu un Rolex de 50.000 de euro la întâlnirea cu Ilie Bolojan. Are și patru lingouri de aur # Fanatik
Ioan Stegeran, primarul care a venit la consultări cu premierul Ilie Bolojan cu un Rolex de 50.000 de euro, mai deține patru lingouri de aur și a investit sute de mii de euro în titluri de stat
16:50
Mircea Lucescu pleacă în Belgia! Detalii îngrijorătoare despre selecționer: ”Merge la un specialist în oncologie moleculară!” # Fanatik
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit și acesta a fost externat din spital. Însă, selecționerul urmează să meargă în Belgia pentru fi văzut de încă un specialist.
16:40
Ce nu s-a văzut din confruntarea primarilor cu Ilie Bolojan. Votul covârșitor dat de edili în Parlamentul României și prima veste bună primită de la premier # Fanatik
FANATIK a aflat ce s-a întâmplat la confruntarea primarilor cu Ilie Bolojan: votul dat de edili în Parlament și singura veste bună primită de la premier
16:20
Jucătorii celor de la CFR Cluj sunt la mare căutare. După plecările lui Emerllahu şi Louis Munteanu, ardelenii au ofertă din Rusia pentru Matei Ilie. Ce se întâmplă cu transferul.
16:00
Moment emoționant în Ștefan cel Mare: statuile legendelor dinamoviste au fost ridicate cu macaraua # Fanatik
Moment istoric la Dinamo: lucrările de demolare sunt în plină desfășurare. Statuile legendelor clubului din Ștefan cel Mare au fost ridicate cu ajutorul unei macarale.
15:50
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său # Fanatik
Ilie Dragne, unul dintre prietenii și colaboratorii cei mai apropiați ai lui Liviu Dragnea, îl obligă pe fostul fiul fostului lider PSD să-i achite o datorie de peste un milion de lei
15:40
Momente de coșmar pentru un pilot din Formula 1. A fost implicat într-un accident rutier. Comunicatul echipei. Mașina sa de 350 de mii de euro a fost avariată.
