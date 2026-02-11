10 milioane de euro pentru promovarea destinațiilor turistice - Ministerul Economiei lansează un nou program de finanțare
Adevarul.ro, 11 februarie 2026 14:30
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat miercuri că s-a reuşit finanţarea organizaţiilor de management al destinaţiei (OMD) cu fonduri europene, prin PNRR, bugetul fiind de 10 milioane de euro.
• • •
Premierul Poloniei refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace # Adevarul.ro
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanţele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.
Acum 30 minute
14:15
Raluca Turcan cere sancțiuni financiare individuale pentru judecătorii CCR care au prejudiciat statul # Adevarul.ro
Deputata liberală, Raluca Turcan, a anunțat că va modifica o inițiativă legislativă proprie astfel încât „judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”.
14:15
Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Adevarul.ro
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde EUR, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei.
14:15
Pacienții asigurați vor avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de stat. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege # Adevarul.ro
Pacienții asigurați din România vor putea cere, în mod gratuit, o a doua opinie medicală. Parlamentul a adoptat miercuri o lege care obligă sistemul de sănătate să suporte costurile unei noi consultații, menită să ofere mai multă siguranță în stabilirea diagnosticului și a tratamentului.
Acum o oră
14:00
20 de autoturisme de lux, găsite într-un garaj din Italia. Anchetatorii români vorbesc de o reţea care lua credite şi maşini în leasing cu acte false # Adevarul.ro
Autorităţile judiciare române anunţă, miercuri, că 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1, 7 milioane euro, au fst găsite într-un garaj din Italia, în cadrul cercetărilor care vizează un grup infracţional organizat care lua credite şi maşini în leasing cu acte false.
14:00
Cea mai abruptă cale ferată din lume, care sfidează gravitația și oferă peisaje spectaculoase: „O călătorie înfricoșătoare, dar fantastică” # Adevarul.ro
Cu o coborâre la un unghi de 52 de grade, Scenic Railway din Australia deține recordul pentru cea mai abruptă cale ferată pentru pasageri din lume.
14:00
DNSC avertizează asupra unor emailuri frauduloase care circulă în numele Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
13:45
11 februarie, Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112. Apel la responsabilitate din partea autorităților # Adevarul.ro
Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 este marcată anual la 11 februarie, și este privită ca un moment dedicat conștientizării importanței utilizării responsabile a acestui serviciu esențial pentru siguranța cetățenilor.
13:45
Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor: se decide dacă începe procesul pentru tentativa de lovitură de stat # Adevarul.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, se află la Curtea de Apel București pentru a treia zi consecutivă, în cadrul celui de-al doilea dosar penal.
Acum 2 ore
13:30
Drumul Marmurei, șoseaua montană din trei județe. Cât de utilă este investiția de 88 de milioane de euro? # Adevarul.ro
„Drumul Marmurei”, noua șosea plănuită în Munții Poiana Ruscă, este așteptat de locuitorii din trei județe. Va avea aproape 60 de kilometri și va costa 88 de milioane de euro. Investiția a fost lăudată de autorități, dar nu este lipsită de controverse.
13:30
Licența pentru proiectul Certej va fi prelungită. Zăcământul conține peste 60 de tone de aur și sute de tone de argint # Adevarul.ro
Licența de exploatare pentru perimetrul minier Certej va fi prelungită, potrivit hotărârii instanței Curții de Apel Alba Iulia. Deva Gold rămăsese fără ea în ianuarie 2025. Licența a expirat, iar ședința de Guvern în care urma să fie dezbătută prelungirea ei nu a mai avut loc.
13:30
Un bărbat dat dispărut în luna septembrie 2025, a fost găsit, marţi, decedat în propria locuinţă, sub un pat, de către un localnic care a anunţat autorităţile.
13:15
Heineken concediază 6.000 de angajați la nivel mondial. Compania deține trei fabrici în România # Adevarul.ro
Heineken anunță concedieri masive în următoarea perioadă, precizând că vor fi puși pe liber circa 6.000 de angajați, din cauza condițiilor dificile de piață, în contextul scăderii vânzărilor de bere. Compania deține trei fabrici în România, la Craiova, Miercurea Ciuc și Ungheni.
13:15
Răpirea misterioasă a mamei unei prezentatoare TV: FBI a publicat primele imagini cu suspectul. Apelul transmis de Donald Trump # Adevarul.ro
Dispariția misterioasă a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei NBC Savannah Guthrie, a pus în alertă autoritățile din Arizona.
13:15
Peste 19.000 de părinți și copii au participat la spectacolele „Promisiunea Zurli” în ultimele luni. Gașca Zurli pregătește un nou turneu dedicat mamelor # Adevarul.ro
Peste 19.000 de părinți și copii au participat, în ultimele luni, la spectacolele „Promisiunea Zurli”, primul turneu național organizat după revenirea pe scenă a Găștii Zurli și anunțarea parteneriatului cu HaHaHa Production.
13:00
„O femeie îmbrăcată în rochie” ar fi comis atacul armat într-un liceu din Canada, soldat cu nouă morți și cel puțin 25 de răniți # Adevarul.ro
Un atac armat comis marți într-un liceu din provincia canadiană Columbia Britanică s-a soldat cu nouă morți și cel puțin 25 de răniți.
13:00
O platformă de dating creată de studenți schimbă viața socială la o universitate de top din lume: „Te eliberează de povară” # Adevarul.ro
O nouă platformă de matrimoniale, creată de studenți pentru studenți, a transformat complet viața socială la Universitatea Stanford, SUA. Mii de tineri participă săptămânal la un experiment care îmbină compatibilitatea personală cu elemente de joc și interacțiune socială.
12:45
Ce urmează după ce CCR a amânat din nou verdictul în cazul pensiilor speciale. Fost judecător constituțional: „Îmi aduce aminte de o poveste cu Păcală” # Adevarul.ro
CCR a amânat din nou, miercuri, pronunțarea pe reformei pensiilor speciale ale magistraților, după ce ÎCCJ a solicitat sesizarea CJUE. Fostul șef al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat pentru „Adevărul” ce urmează.
Acum 4 ore
12:30
Caz de rabie la un câine în Iaşi. Animalul, care devenise agresiv, a murit după ce a fost ridicat de hingheri # Adevarul.ro
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a declanşat o anchetă epidemiologică după depistarea unui caz de rabie la câine într-un cartier din municipiul Iaşi, urmând a fi identificate persoanele care au avut contact cu animalul.
12:30
Buzăul, promovat ca destinație turistică. Ciolacu: „Nu trebuie tratat ca un judeţ de tranzit” # Adevarul.ro
Consiliul Județean Buzău va participa cu stand propriu la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară 2026, pentru a promova potențialul turistic al zonei.
12:30
Ucraina își mută rețeaua electrică în subteran pentru a se proteja de atacurile Rusiei # Adevarul.ro
Ucraina își coboară rețeaua electrică în subteran, într-o cursă contra cronometru pentru a-și proteja infrastructura critică de atacurile rusești care vizează sistematic sectorul energetic.
12:30
Populaţia României pierde 231 milioane de euro, cel puţin, din fondurile PNRR, pentru că aşa vor cei patru judecători de la CCR: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc.
12:30
Panică pe autostradă pentru un șofer. Bateria mașinii electrice a scăzut de la 48% la 1%: „M-am speriat îngrozitor, mi-a stat inima în loc” # Adevarul.ro
Bateria unei mașini electrice s-a descărcat brusc, pe autostradă, de la 48% la 1%.
12:00
Percheziții în Prahova: Un tânăr, condamnat pentru viol, ar fi instigat la intimidarea martorilor și victimelor # Adevarul.ro
Un tânăr de 17 ani, închis pentru infracțiuni grave contra libertății și integrității sexuale a unui minor, precum și pentru șantaj, este acuzat că a coordonat din penitenciar o rețea de intimidare a martorilor și victimelor, în încercarea de a scăpa de o acuzație similară.
12:00
Sute de construcții ilegale, descoperite la Oradea după verificarea a doar 5% din oraș. Șeful Poliției Locale: „Sperăm să putem face verificări din dronă” # Adevarul.ro
Poliția Locală Oradea a demarat o amplă acțiune de inventariere a clădirilor neautorizate, iar primele rezultate sunt impresionante.
12:00
Reacția fondatorului Telegram după ce Rusia a pus frână popularei aplicații de mesagerie. Pavel Durov spune că Putin repetă experiența eșuată a Iranului # Adevarul.ro
Rusia strânge șurubul în jurul Telegram, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din Federația Rusă, într-o mișcare care trădează ambiția Kremlinului de a-și împinge cetățenii spre alternativele digitale controlate de stat.
11:45
Există o convingere greșită dar larg răspândită – inclusiv în rândul părinților – că muzica este „doar muzică” și că adolescenții nu sunt cu adevărat influențați de versurile sau mesajele pe care le consumă zilnic.
11:30
O turistă americană, reținută la graniță pentru că nu mai arată ca în poza din pașaport: „Ochii mei sunt diferiți” # Adevarul.ro
O turistă americană a trăit clipe de panică la granița cu Mexic după ce autoritățile vamale au refuzat să o lase să treacă pentru că ochii ei nu corespundeau cu fotografia din pașaport.
11:30
Cum conduci o „balenă”? Viziunea complexă a regizoarei Adei Hausvater - Blogul lui Ionuț Vulpescu # Adevarul.ro
La deschiderea celui de-al șaptelea sezon al podcastului Avangarda, Ionuț Vulpescu propune o întâlnire care depășește granițele unei simple discuții despre teatru. Invitată este Ada Hausvater, regizoarea care a transformat Teatrul Național din Timișoara într-un reper european.
11:15
Probleme pe Autostrada A7: constructorul efectuează lucrări urgente pe tronsonul Ploiești-Focșani. Sunt restricții de trafic # Adevarul.ro
Mai multe probleme tehnice au fost semnalate pe Autostrada A7, între Ploiești, Buzău și Focșani, ceea ce a determinat demararea unor lucrări de reparații, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.
11:15
Pîslaru avertizează: Reforma pensiilor speciale ale magistraților, blocată de conflicte de interese. România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR # Adevarul.ro
Tergiversarea adoptării legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților și conflictele de interese care planează asupra acestui proces pun în pericol fondurile europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
11:15
Top 7 sandwich makere 2026: Transformă gustările acasă în adevărate delicii gourmet, rapid și fără efort # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune 7 sandwich makere din 2026 – ghid complet cu recomandări, comparații și sfaturi utile pentru gustări rapide, crocante și gourmet acasă. Alege modelul perfect și cumpără online cu ușurință!
11:15
Un medaliat olimpic norvegian a recunoscut la interviul de după cursă că și-a înșelat prietena: „Aș prefera să mă sinucid social decât să renunț la ea” # Adevarul.ro
Biatlonistul Sturla Holm Lägreid a adus bronz pentru Norvegia în cursa de 20 km.
11:00
Defecțiune feroviară între Petroșani și Târgu Jiu. Trenurile pot întârzia semnificativ # Adevarul.ro
Circulația mai multor trenuri CFR Călători este afectată miercuri, 11 februarie 2026, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă.
11:00
Bolojan anunță că centrele militare județene ar putea trece în administrația MApN. Decizia ar aduce economii de peste 7 milioane de euro # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, în cadrul Adunării Generale a Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), că centrele militare județene ar putea trece în administrarea integrală a Ministerul Apărării Naționale (MApN), începând cu 1 ianuarie 2027.
10:45
Judecătorul Gheorghe Stan, aflat în concediu de paternitate, a apărut astăzi la ședința CCR # Adevarul.ro
Judecătorul Gheorghe Stan, aflat în concediu de paternitate, a venit astăzi la ședința CCR privind pensiile speciale.
10:45
„Nu vă e jenă?” Mihai Bendeac, după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs” # Adevarul.ro
Centrul Filia l-a acuzat pe Mihai Bendeac de hărțuire sexuală în timpul premierii filmului său „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Actorul a reacționat imediat pe Instagram, afirmând că gestul a fost amuzant și că tânăra a fost implicată de bunăvoie.
Acum 6 ore
10:30
Diana, tânăra însărcinată care a murit în accidentul din Iași împreună cu soțul ei, era căpitan la Jandarmeria Vaslui. Urma să devină mamă a unei fetițe # Adevarul.ro
Un accident tragic pe DN24, în comuna Ciortești, județul Iași, a curmat viața Dianei Iacob, căpitan la Jandarmeria Vaslui, însărcinată, și a soțului ei, omul de afaceri Sorin Iacob.
10:30
Secretarul Comerțului din SUA, sub „interogatoriu” dur în Congres cu privire la legăturile cu Epstein. Trump îl susține # Adevarul.ro
Secretarul Comerțului din SUA, Howard Lutnick, a ajuns în centrul unui scandal cu potențial exploziv, după ce, în timpul audierilor din Senat, a fost nevoit să ofere explicații despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale.
10:30
Accident mortal în Olt. O mașină în care se aflau cinci persoane a intrat pe contrasens. O femeie a decedat # Adevarul.ro
Un accident soldat cu o persoană decedată și alte patru rănite s-a produs miercuri-dimineață pe un drum din județul Olt. O mașină în care se aflau cinci persoane a intrat pe contrasens. O femeie în vâstă de 57 ani a decedat.
10:15
De Valentine’s Day, gesturile mici ajung cel mai repede. Cu reduceri de până la 20%, pe Wolt # Adevarul.ro
Valentine’s Day nu mai înseamnă doar planuri făcute din timp sau rezervări complicate. Tot mai des, dragostea se traduce prin gesturi simple, livrate exact atunci când contează.
10:15
O româncă din Italia și-a drogat iubitul și l-a jefuit de bijuterii de peste 30.000 de euro # Adevarul.ro
O româncă în vârstă de 32 de ani a fost condamnată în primă instanță la cinci ani de închisoare în Italia, fiind acuzată că și-a adormit cu somnifere iubitul.
10:15
Cancelaria Prim-Ministrului a redus cheltuielile cu aproape 10 milioane de lei în 2025 față de anul precedent. Economii majore la transport și personal # Adevarul.ro
Cancelaria Prim-Ministrului anunță o reducere semnificativă a cheltuielilor operaționale în anul 2025. Economia totală se ridică la 9.968.676 de lei, ceea ce reprezintă o scădere de 23,7% comparativ cu 2024.
10:00
O țară europeană testează iluminatul stradal roșu. Ce avantaje are proiectul-pilot finanțat de UE # Adevarul.ro
Danemarca testează o soluție inovatoare pentru reducerea impactului iluminatului artificial asupra mediului, fără a compromite siguranța cetățenilor. Autoritățile au instalat lămpi stradale cu LED roșu pe artere importante.
10:00
Gică Hagi îi cedează unui bulgar acțiunile de la Farul Constanța. „Regele” visează să devină selecționer # Adevarul.ro
Gică Hagi este indicat drept viitorul selecționer al României după mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani).
09:45
Leguma care concurează cu carnea, în Rusia: prețurile au explodat, transformând un aliment obișnuit într-un produs aproape inaccesibil # Adevarul.ro
Un produs alimentar obișnuit a devenit în ultimele luni aproape un lux în Rusia, prețul unui kilogram apropiindu-se de cel al proteinelor esențiale.
09:45
Roberto De Zerbi s-a despărțit de Olympique Marseille. Contractul i-a fost întrerupt prematur # Adevarul.ro
Roberto De Zerbi, 46 de ani, a jucat în perioada 2010-2012 pentru CFR Cluj.
09:45
Zelenski intenționează să anunțe planul electoral pe 24 februarie. Washingtonul ar exercita presiuni pentru ca scrutinul să aibă loc până la 15 mai # Adevarul.ro
Un anunț care poate redesena scena politică a Ucrainei ar urma să fie făcut pe 24 februarie, chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei.
09:30
Turist italian, ținta escrocheriilor la București: șoferii de ride-sharing cer cash sume mai mari pentru aeroport. „Am coborât și am luat autobuzul” # Adevarul.ro
Șoferii de ride-sharing din București profită de turiști străini pentru a obține sume suplimentare cash, inventând taxe inexistente pentru cursele spre aeroport.
