Casa Albă şterge o postare pe contul de X al lui J. D. Vance cu privire la genocidul armean
News.ro, 11 februarie 2026 18:50
Casa Albă a şters o postare pe X a contului vicepreşedintelui american J. D. Vance, care comemora masacrul armenilor drept un ”genocid”, motivând că acest mesaj - care contrazice poziţia oficială a Turciei, un aliat al Statelor Unite - a fost postat din greşeală, relatează Reuters.
Acum 5 minute
19:10
Doi răniţi în Thailanda, într-un atac armat într-o şcoală. Un bărbat, rănit de poliţie, arestat # News.ro
Un bărbat a deschis miercuri focul într-o şcoală, în sudul Thailandei, după care forţele de ordine au deschis la rândul lor focul împotriva acestuia, anunţă autorităţile provinciale şi poliţia, relatează AFP.
Acum 30 minute
18:50
CIO îl imploră pe ucraineanul Heraskevich să concureze la Jocurile Olimpice fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional i-a cerut miercuri sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevich să concureze fără casca interzisă pe care sunt imprimate imagini ale sportivilor ucraineni ucişi în războiul împotriva Rusiei şi să evite o posibilă descalificare, relatează Reuters.
18:50
Acum o oră
18:40
Ministrul Apărării, întrevedere cu omologul ucrainean, Mykhailo Fedorov, la Bruxelles / Radu Miruţă: Sprijinul României pentru Ucraina reprezintă o investiţie directă în securitatea Europei şi a NATO, o investiţie în securitatea noastră # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut miercuri o întrevedere cu omologul ucrainean, Mykhailo Fedorov, la Bruxelles, discuţiile vizând evoluţiile de securitate din regiunea Mării Negre şi sprijinul acordat Ucrainei pentru consolidarea capacităţilor de apărare. Partea ucraineană a apreciat donarea de către România a sistemului PATRIOT şi contribuţia financiară la mecanismul NATO - Prioritised Ukraine's Requirements List (PURL). Ministrul Radu Miruţă a transmis că Sprijinul României pentru Ucraina reprezintă o investiţie directă în securitatea Europei şi a NATO, o investiţie în securitatea noastră.
18:40
Prahova: Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu un topor partenera însărcinată/ Decizia nu este definitivă # News.ro
Bărbatul care, în vara anului trecut, a ucis-o cu un topor pe partenera sa, însărcinată, în localitatea prahoveană Lipăneşti, a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Soluţia Tribunalului Prahova nu este definitivă.
18:20
Bacău: Nereguli la acordarea ajutoarelor pentru încălzire, în comuna Horgeşti, identificate după un control/ 40 de persoane primeau ajutoare pentru imobile nelocuibile, iar alte 42 ar fi plecate în străinătate/ S-au dispus măsuri pentru recuperarea sumelo # News.ro
Inspectorii de la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au găsit, în urma unui control, nereguli la acordarea ajutoarelor pentru încălzire în comuna Horgeşti. Din peste 100 de familii verificate, 40 primeau ajutoare pentru imobile în care, de fapt, nu se poate locui, iar alte 42 ar fi plecate în străinătate. Ca urmare, s-au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi vor fi reanalizate toate dosarele.
Acum 2 ore
18:10
UEFA şi Real Madrid au ajuns la un acord pentru a pune capăt bătăliei juridice privind Super Liga Europeană # News.ro
UEFA şi Real Madrid au ajuns la un acord care va pune capăt disputei juridice aprige privind Super Liga Europeană, au anunţat miercuri clubul şi forul european de fotbal.
17:50
Bihor: Două persoane, transportate la spital în urma unui accident în care au fost implicate cinci autovehicule, pe DN 19 # News.ro
Două persoane vor fi transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs pe DN 19, în judeţul Bihor, în care au fost implicate cinci autovehicule şi opt persoane.
17:50
JO de iarnă: Julia Simon, câştigătoarea competiţiei de biatlon 15 km individual / Reprezentanta României, Anastasia Tolmacheva, a ocupat locul 72 # News.ro
Sportiva franceză Julia Simon a câştigat, miercuri, proba proba feminină de 15 km Individual (biatlon) din cadrul Jocurilor Olimpice Milano-Cortina.
17:30
Serviciile secrete din Estonia evaluează că Rusia vizează o consolidare militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa. Moscova urmăreşte să „întârzie şi să împiedice” reînarmarea Europei. Cum sunt văzute relaţiile cu SUA şi China # News.ro
Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra vreunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, dar se grăbeşte să-şi reconstruiască forţele pe măsură ce Europa îşi intensifică reînarmarea, afirmă serviciul de informaţii externe al Estoniei în raportul său anual prezentat marţi.
17:30
Un mort şi doi răniţi în sudul Rusiei, într-un atac armat într-o şcoală tehnică la Anapa, în Krasnodar. Atacatorul, un elev al şcolii, reţinut # News.ro
O persoană a fost ucisă, iar alte două rănite , după ce un elev a deschis focul, miercuri, într-o şcoală tehnică de la Anapa, în regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.
17:20
Tenis: Moment istoric la Rotterdam. Wawrinka, în vârstă de 40 de ani, a învins cu adversar cu 23 de ani mai tânăr / Topul ATP al diferenţelor cele mai mari de vârstă între adversari # News.ro
Stan Wawrinka a marcat un moment memorabil în sezonul său de adio, miercuri, la turneul de la Rotterdam, unde l-a învins în primul tur pe olandezul Thijs Boogaard, în vârstă de 17 ani.
17:20
FAA ridică închiderea temporară a spaţiului aerian la El Paso, după ce Pentagonul ”neutralizează” drone ale unui cartel mexican al drogurilor. Nu există pericol la adresa traficului comercial, anunţă secretarul Transporturilor. Afacerile mexicane din zonă # News.ro
Administraţia americană a Aviaţiei (FAA) anunţă miercuri că a ridicat închiderea temporară a spaţiului aerian, precizând că nu există vreun pericol la adresa zborurilor comerciale, şi că toate zborurile se reiau, relatează The Associated Press.
17:20
Evenimentul „Ion Andreescu între naţional şi universal" va fi organizat joi, la Academia Română, cu ocazia împlinirii a 176 de ani de la naşterea „celui mai mare artist pe care l-a avut ţara", după cum îl numea Nicolae Grigorescu.
17:20
Volei feminin: CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, scor 2-3, în turul semifinalelor Cupei României # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu campioana Volei Alba Blaj, scor 2-3, în manşa tur din semifinalele Cupei României. Returul va avea loc la Blaj, în 4 martie.
Acum 4 ore
17:10
Preşedintele Bulgariei l-a numit pe viceguvernatorul băncii centrale în funcţia de prim-ministru interimar pentru a pregăti alegerile anticipate # News.ro
Preşedintele în exerciţiu al Bulgariei, Iliana Iotova, l-a numit miercuri pe viceguvernatorul băncii centrale, Andrei Giurov, în funcţia de prim-ministru interimar, deschizând calea pentru formarea unui guvern provizoriu care să se ocupe de organizarea alegerilor parlamentare anticipate, relatează Reuters.
17:10
ANALIZĂ: Lipsa de predictibilitate fiscală şi presiunea pe cash-flow mută firmele în spaţii de co-working. Firmele nu mai acceptă chirii pe termen lung, costuri fixe greu de ajustat, investiţii ireversibile # News.ro
Piaţa spaţiilor de coworking din România intră într-o etapă nouă de creştere, pe măsură ce tot mai multe companii îşi regândesc structura de costuri, iar Bucureştiul devine tot mai atractiv pentru investitori, arată o analiză Supertree Workspaces & More. Potrivit companiei, lipsa de predictibilitate fiscală şi presiunea pe cash-flow mută firmele în spaţii de co-working, iar în 2026, principala problemă nu este nivelul taxelor, ci volatilitatea. România a avut peste 15 modificări fiscale majore în ultimii 3 ani, conform analizelor internaţionale. Segmentul de coworking continuă să crească accelerat la nivel global, fiind estimat să depăşească 40 de miliarde dolari până în 2030.
17:00
Hanwha Aerospace Romania a început lucrările de construcţie pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România, în localitatea Petreşti, judeţul Dâmboviţa # News.ro
Lucrările de construcţie pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producţie a companiei coreene Hanwha din Europa, au început miercuri, ”marcând un parteneriat industrial pe termen lung cu România şi sprijinind obiectivele NATO şi de securitate europeană”. Facilitatea va susţine producţia locală a obuzierelor autopropulsate K9 şi a vehiculelor de realimentare cu muniţie K10, cu potenţial de extindere către sisteme terestre avansate, inclusiv MLI-uri, sisteme de lovire de precizie şi vehicule terestre fără echipaj. Producţia locală ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe şi indirecte, consolidând baza industrială de apărare a României şi poziţionând ţara ca producător şi exportator în ecosistemul european de apărare.
16:50
Ministrul Justiţiei, după a cincea amânare pe legea pensiilor magistraţilor, la CCR: Nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie. În egală măsură, însă, fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după a cincea amânare pe legea pensiilor magistraţilor, la CCR, că nu există un timp predefinit pentru realizarea actului de justiţie dar în egală măsură, însă, există o responsabilitate pentru timpul alocat, iar fiecare termen într-o procedură judiciară trebuie justificat, trebuie să reflecte o anumită activitate şi să asigure o anumită perspectivă
16:40
Mircea Abrudean: Într-o Românie dezbinată, greu încercată, unde o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, o altă mână de oameni îngenunchează orice efort / E o situaţie tristă, iar România are de suferit # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă, după o nouă amânare a deciziei privind reforma pensiilor magistraţilor, la Curtea Constituţională, că într-o Românie dezbinată, greu încercată, unde o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, o altă mână de oameni îngenunchează orice efort. Abrudean mai spune că este o situaţie tristă, iar România are de suferit.
16:40
Comisia de Disciplină FRF: Sancţiuni pentru Csikszereda şi Rapid / Baiaram, suspendat / Cazul scandalului de la CFR Cluj – Universitatea Cluj, amânat # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis sancţiuni pentru FC Rapid şi Csikszereda ca urmare a incidentelor de la meciurile din ultima perioadă.
16:30
Cushman & Wakefield Echinox: Cel puţin opt clădiri noi de birouri sunt aşteptate să fie finalizate până la sfârşitul lui 2028. În ultimii doi ani a fost livrat un singur proiect, de 15.000 metri pătraţi # News.ro
Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din Bucureşti s-a animat pe parcursul anului trecut, portofoliul de proiecte aflate în construcţie depăşind 200.000 metri pătraţi suprafaţă închiriabilă, cel mai mare nivel din 2021 încoace, cu cel puţin opt clădiri noi aşteptate să fie finalizate până la sfârşitul lui 2028, potrivit unui raport realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Acest rezultat vine după doi ani în care livrările de noi proiecte au fost la minime istorice, cu doar 15.000 de metri pătraţi finalizaţi, respectiv o singură clădire.
16:30
16:30
Expoziţia dedicată portului popular la Muzeul Naţional de Artă al României a fost prelungită cu încă o lună # News.ro
Muzeul Naţional de Artă al României anunţă prelungirea expoziţiei „România. Reprezentarea identitară a portului popular în artă”, cu încă o lună, respectiv în perioada 12 februarie - 15 martie, cu program normal de vizitare, miercuri - vineri 10.00 - 18.00 şi sâmbătă - duminică 11.00 - 19.00.
16:30
Handbal masculin: Minaur Baia Mare şi Steaua Bucureşti se alătură lui Dinamo Bucureşti în semifinalele Cupei României # News.ro
Echipele Minaur Baia Mare şi Steaua Bucureşti s-au calificat, miercuri, în semifinalele Cupei României, după ce au eliminat, în manşa unică din sferturi, formaţiile CSM Bucureşti, respectiv CSM Vaslui. Deţinătoarea trofeului, Dinamo Bucureşti, s-a calificat încă de marţi.
16:30
Linia de croazieră Costa Cruises anunţă că România este a doua cea mai mare piaţă din Europa Centrală şi de Est şi a şasea din UE, cu o creştere anuală estimată la 5-10% # News.ro
Compania italiană Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, anunţă că îşi accelerează dezvoltarea pe piaţa românească, iar în prezent România este a doua cea mai mare piaţă din Europa Centrală şi de Est şi a şasea din UE, cu o creştere anuală estimată la 5-10%. Potrivit companiei, România este o piaţă cu un potenţial remarcabil, dar încă nevalorificat. Marea Mediterană este principala opţiune de vacanţă pentru români atât în sezonul estival, dar şi în lunile de toamnă şi primăvară, pentru temperaturile bânde şi varietate. Cei mai mulţi turişti preferă itinerariile din Mediterana de Vest, cu opriri în Italia, Franţa şi Spania, inclusiv destinaţii precum Marsilia (Calanques), Napoli - Capri, Ibiza sau Mallorca.
16:30
Moscova va continua să-şi limiteze arsenalul nuclear dacă Washingtonul va face acelaşi lucru, declară Serghei Lavrov după expirarea tratatului New START # News.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a dat asigurări, miercuri, că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda expirării recente a tratatului New START, cu condiţia ca Statele Unite să facă acelaşi lucru, relatează AFP.
16:20
Puterea iraniană, sub presiunea americană, sărbătoreşte aniversarea Revoluţiei Islamice. După mari defilări, noaptea s-au auzit lozinci anti-Khamenei, umbrind sărbătoarea regimului mollahilor - VIDEO # News.ro
Pe fondul tensiunilor cu Statele Unite şi cu Uniunea Europeană, autorităţile iraniene au ţinut să sărbătorească aniversarea regimului cu fast. Turnul Azadi (Libertate), în faţa căruia a fost amplasată o rachetă îndreptată spre cer, a fost iluminat în culorile regimului. „Naţiunea iraniană rămâne fermă”, scria pe un panou mare situat lângă un steag israelian fixat pe sol şi acoperit cu urme de paşi. Totuşi, în întunericul nopţii, în timp ce autorităţile aprindeau artificii, în capitala iraniană s-au auzit sloganuri împotriva ayatollahului Ali Khameney, semn că furia populară de luna trecută nu s-a stins, relatează Le Figaro şi AFP.
16:20
Finalist recent la Australian Open, Novak Djokovici s-a retras de la turneul ATP 500 de la Doha (16-21 februarie) din cauza unei stări de „oboseală accentuată”, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit AFP.
16:20
Presupusul spion care ar fi divulgat secrete de stat unor ofiţeri KGB din Belarus punând în pericol securitatea României rămâne în arest / Instanţa supremă i-a respins contestaţia lui Alexandru Bălan, fost adjunct al şefului SIS Moldova # News.ro
Presupusul spion româno-moldovean suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus, ”în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, rămâne în arest preventiv, a decis, miercuri, instanţa supremă. Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-au respins lui Alexandru Bălan, fost adjunct al şefului Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, contestaţia la măsura de prelungire a arestării, decisă în 29 ianuarie 2026 de Curtea de Apel Bucureşti.
16:20
Nicuşor Dan, întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România: Mesajul companiilor americane este că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerţ Americane în România, mesajul acestora fiind că îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră.
16:10
Superliga: Sancţiuni de peste 70.000 de lei decise de Comisia de Disciplină după meciul Rapid – Petrolul / Jandarmeria anunţă că a identificat încă 18 fani care au comis fapte antisociale # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat cluburile Rapid şi Petrolul cu 56.952 de lei, respectiv 16.875 de lei ca urmare a incidentelor de la meciul din 6 februarie, din Superligă.
16:10
Candace Bushnell, autoarea bestsellerului "Sex and the City" şi una dintre cele mai influente voci ale culturii pop contemporane, vine la Bucureşti cu spectacolul său de succes "True Tales of Sex, Success, and Sex and the City", pe 29 aprilie, la Circul Metropolitan. Biletele sunt disponibile publicului începând cu 13 februarie la bilete.emagic.ro şi pe Entertix.ro.
16:00
Cum îţi construieşti o rutină de machiaj coerentă prin produse esenţiale şi tehnici simple (P) # News.ro
Machiajul modern se bazează pe echilibru, iar acest echilibru apare atunci când produsele se completează reciproc fără să concureze pentru atenţie.
16:00
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la o reuniune informală a Consiliului European, la Castelul Alden Biesen din Belgia / Şeful statului va pleda pentru consolidarea Pieţei Unice, atragerea de investiţii, consolidarea Uniunii Energiei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la o reuniune informală a Consiliului European, convocată de Preşedintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. În cadrul reuniunii, şeful statului va pleda pentru consolidarea Pieţei Unice, atragerea de investiţii, perioade de tranziţie mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, dar şi consolidarea Uniunii Energiei, o interconectare mai bună a reţelelor energetice europene.
15:50
Verificări ale Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral după o sesizareprivind evacuarea în Marea Neagră a unor ape de la fundaţia unei clădiri în construcţie din Mamaia - FOTO # News.ro
Specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) au făcut verificări după ce au fost sesizaţi că în Marea Neagră sunt evacuate ape de la fundaţia unei clădiri în construcţie din Mamaia. Ei au stabilit că este vorba de ape provenite din pânza freatică, care se acumulează în săpătura fundaţiei şi sunt evacuate în Marea Neagră după o filtrare prealabilă. Au fost prelevate probe de apă pentru efectuarea analizelor chimice şi biologice.
15:50
Nicuşor Dan: Suntem şocaţi de evenimentele tragice petrecute la o şcoală din Tumbler Ridge, Canada / Suntem solidari cu prietenii noştri canadieni, în aceste momente foarte triste # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, un mesaj de condoleanţe, în urma evenimentelor tragice petrecute la o şcoală din Tumbler Ridge, Canada, şeful statului arătând că astfel de acte de violenţă sunt de neînţeles. Suntem solidari cu prietenii noştri canadieni, în aceste momente foarte triste, a mai spus el.
15:40
Asociaţia pentru Valori în Educaţie (AVE) lansează EduMetrix, o platformă digitală de evaluare instituţională 360°, a şcolii şi a comunităţii din jurul acesteia.
15:40
NATO anunţă lansarea noii misiuni pentru consolidarea securităţii în Arctica, în timp ce Rusia ameninţă cu „contramăsuri” în cazul „militarizării” teritoriului # News.ro
NATO a anunţat miercuri lansarea noii sale misiuni de consolidare a securităţii în Arctica, o iniţiativă menită să-l liniştească pe Donald Trump, care a revenit asupra ameninţărilor sale de anexare a Groenlandei. În acelaşi timp, ministrul de externe Serghei Lavrov a avertizat că Rusia va lua „contramăsuri”, inclusiv de „natură militară”, dacă ţările occidentale îşi vor consolida propria prezenţă militară în Groenlanda, relatează AFP.
15:40
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de trei ore în 19 februarie, a decis CNA. Mircea Toma: „Ceea ce se întâmplă nu este jurnalism” - VIDEO # News.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, miercuri, să sancţioneze televiziunea Realitatea Plus cu suspendarea emisiei pentru trei ore în data de 19 februarie, scrie PaginadeMedia.
15:30
JO de iarnă: Franjo von Allmen a câştigat proba de Super-G. Este a treia sa medalie de aur la Milano-Cortina # News.ro
Elveţianul Franjo von Allmen s-a alăturat elitei schiorilor de competiţie câştigând miercuri proba masculină de super-G la Jocurile Olimpice de iarnă. Este a treia sa medalie de aur Milano-Cortina.
15:20
Mai multe organizaţii civice reclamă că Primăria Arad nu a autorizat organizarea unui protest faţă de amânarea deciziei Curţii Constituţionale cu privire la pensiile magistraţilor / Proteste similare ar urma să aibă loc şi la Timişoara, Iaşi, Craiova şi B # News.ro
Mai multe organizaţii civice au reclamat că Primăria Arad nu a autorizat organizarea unei adunări publice paşnice în faţa Tribunalului Arad. Organizatorii au vrut să protesteze faţă de amânarea pronunţării Curţii Constituţionale cu privire la pensiile magistraţilor
15:20
Bihor: Doi angajaţi ai unui ocol silvic şi doi de la o firmă de exploatare a lemnului, reţinuţi pentru furt de lemne / Ar fi introdus date nereale în aplicaţia SUMAL 2.0 # News.ro
Doi angajaţi ai unui ocol silvic şi doi de la o firmă de exploatare a lemnului din judeţul Bihor au fost reţinuţi, fiind acuzaţi de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, furt de arbori, respectiv introducerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri. Ei ar fi introdus date nereale în aplicaţia SUMAL 2.0.
Acum 6 ore
15:10
Raluca Turcan (PNL) anunţă o nouă modificare la proiectul care obligă explicit judecătorii CCR să participe la şedinţele plenului: Judecătorii Curţii să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan anunţă, miecuri, o nouă modificare la proiectul care obligă explicit judecătorii CCR să participe la şedinţele plenului, ea arătând că judecătorii Curţii trebuie să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român.
15:10
Medicii SANITAS, dezacord total ”faţă de orice tentativă de a transforma educaţia medicală finanţată de la buget într-o obligaţie de muncă impusă ulterior absolvirii”: Libertatea alegerii locului de muncă este garantată de Constituţie # News.ro
Medicii din cadrul Federaţiei SANITAS declară, miercuri, dezacordul total ”faţă de orice tentativă de a transforma educaţia medicală finanţată de la buget într-o obligaţie de muncă impusă ulterior absolvirii”. Medicii precizează că reconosc preciparea autorităţilor faţă de deficitul de personal şi investiţia statului în formarea profesională a medicilor, dar ”libertatea alegerii locului de muncă este garantată de Constituţie”.
15:10
Bărbatul cunoscut ca ”antrenorul de genii”, condamnat definitiv la 7 ani şi 10 luni de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală/ Kristof Lajos a fost prins violând un minor, vara trecută/ În prima instanţă, primise 13 ani şi 3 luni de închisoare # News.ro
Bărbatul cunoscut ca ”antrenorul de genii”, Kristof Lajos, trimis în judecată de către procurori, la începutul acestui an, pentru viol asupra unui minor, după ce a fost prins în flagrant vara trecută, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani şi 10 luni de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti aproape a înjumătăţit pedeapsa primită de Lajos la Judecătoria Sectorului 4, care îl condamnase la 13 ani şi 3 luni de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală.
14:50
Fotbal: Inter Miami, clubul lui Messi, valorează 1,45 miliarde de dolari / Ce arată raportul Sportico cu privire la valoarea cluburilor din MLS # News.ro
Investiţia clubului Inter Miami în Lionel Messi continuă să aducă beneficii. În decembrie, superstarul argentinian a ajutat clubul să câştige prima Cupă MLS. Cu sezonul 2026 la mai puţin de două săptămâni distanţă, Messi a ajutat clubul Herons să câştige un alt titlu. Este cea mai valoroasă franciză din MLS.
14:50
Romsilva, despre drumul forestier din Pădurea Băneasa: Nu a făcut obiectul retrocedării, ieşirii legale din fondul forestier sau predării unei alte entităţi / S-a produs o eroare materială, remediată în 2020 # News.ro
Romsilva arată, miercuri, că drumul forestier D66 F002 (fost D53) din Pădurea Băneasa ”nu a făcut obiectul retrocedării, ieşirii legale din fondul forestier sau predării unei alte entităţi. Regia precizează că, în anul 1991, s-a produs o eroare materială în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Bucureşti, acesta apărând în hărţile amenajistice doar între bornele 19 şi 22, însă suprafaţa, de 0,89 hectare, a rămas neschimbată. Eroarea materială a fst corectată în 2020, documentele aferente fiind puse la dispoziţia Corpului de Control al Ministerului Mediului.
14:50
Parlamentul European a aprobat miercuri, cu o largă majoritate, împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina în confruntarea cu Rusia, în special pentru achiziţionarea de arme. Eurodeputaţii au susţinut cu 458 de voturi pentru, 140 împotrivă şi 44 abţineri acest împrumut pentru perioada 2026-2027, relatează AFP.
14:40
UPDATE - Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace în circumstanţele actuale, anunţă premierul Donald Tusk # News.ro
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanţele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.
