CIO îl imploră pe ucraineanul Heraskevich să concureze la Jocurile Olimpice fără casca prin care omagiază sportivi ucişi în Ucraina

Compania italiană Costa Cruises, una dintre cele mai mari linii de croazieră din lume, anunţă că îşi accelerează dezvoltarea pe piaţa românească, iar în prezent România este a doua cea mai mare piaţă din Europa Centrală şi de Est şi a şasea din UE, cu o creştere anuală estimată la 5-10%. Potrivit companiei, România este o piaţă cu un potenţial remarcabil, dar încă nevalorificat. Marea Mediterană este principala opţiune de vacanţă pentru români atât în sezonul estival, dar şi în lunile de toamnă şi primăvară, pentru temperaturile bânde şi varietate. Cei mai mulţi turişti preferă itinerariile din Mediterana de Vest, cu opriri în Italia, Franţa şi Spania, inclusiv destinaţii precum Marsilia (Calanques), Napoli - Capri, Ibiza sau Mallorca.