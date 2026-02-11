„Folosite ca armă împotriva noastră”. Cum se pregătește Europa împotriva dronelor

07:40

Imagini din satelit recente indică faptul că mai multe intrări ale instalației nucleare iraniene de la Isfahan au fost acoperite cu pământ sau consolidate defensiv, potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, un think-tank cu sediul la Washington care monitorizează activitățile nucleare sensibile la nivel global. Constatările au fost preluate de […]