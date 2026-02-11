Erdogan ar putea să-și pregătească fiul drept succesor la conducerea Turciei – Bloomberg
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan ar putea să-l pregătească pe fiul său cel mic, Bilal, drept succesor. Agenția Bloomberg a remarcat că figura lui Bilal Erdogan a devenit mult mai proeminentă în viața politică turcă. Agenția de presă de stat relatează în mod regulat despre activitățile lui Bilal Erdogan. Tranziția puterii Iar președintele Erdogan își […]
Un pact periculos pentru Rusia: Cum ambiția lui Putin de a construi o lume multipolară ar putea duce la dezastru pentru Moscova # Aktual24
Odată cu expirarea ultimului acord ruso-american important din domeniul securității internaționale, Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (New START), sistemul bazat pe dreptul internațional a început oficial să se prăbușească. Kremlinul pare mulțumit de direcția în care se îndreaptă lumea, în special după întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, însă Rusia s-ar putea […]
Noua navă amiral a Rusiei. Un gigant al epocii sovietice este readus în serviciu după 10 ani de modernizări care au costat 5 miliarde de dolari # Aktual24
La aproximativ 28.000 de tone, crucișătoarele din clasa Kirov ale Rusiei reprezintă cele mai mari și mai puternic înarmate nave de luptă de suprafață din lume. Una dintre aceste nave gigantice din epoca sovietică, Admiral Nakhimov, a revenit recent în serviciu după un program de modernizare de aproape un deceniu, extrem de costisitor, fiind pregătită […]
Drone necunoscute pătrund în mod repetat în spațiul aerian al aeroporturilor sau instalațiilor militare din Europa. Rusia este adesea suspectată. Acum, vor fi introduse reguli mai stricte și o monitorizare îmbunătățită. În urma numeroaselor survoluri ale infrastructurilor critice din Europa cu drone anul trecut, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru a aborda […]
Președintele Zelenski intenționează să anunțe pe 24 februarie un calendar pentru alegeri prezidențiale și un referendum. Acest lucru se datorează insistenței administrației Trump de a organiza alegeri până pe 15 mai, altfel Ucraina ar putea pierde garanțiile de securitate din partea SUA. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe un plan pentru alegeri prezidențiale și […]
”Admite cererea”. Nuțu Cămătaru scapă de antecedente, Curtea de Apel i-a aprobat cererea de reabilitare # Aktual24
Curtea de Apel Bucureşti a admis, miercuri, cererea de reabilitare judecătorească formulată de Ion Balint, cunoscut ca Nuţu Cămătaru. Cererea de reabilitare a fost depusă la instanţă la data de 6 martie 2025. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de zece zile de la comunicare. Potrivit minutei instanţei, „admite cererea de […]
Ungaria, cel mai prost scor din UE, iar SUA au ajuns la cel mai jos nivel privind Indicele de Percepție a Corupției, anuntă Transparency International # Aktual24
Organizația de supraveghere a corupției, Transparency International (TI), a avertizat că nivelul corupției se agravează în democrațiile din întreaga lume și a declarat că Statele Unite au ajuns la cel mai scăzut scor înregistrat vreodată în ceea ce privește Indicele de Percepție a Corupției din 2025. Președintele SUA, Donald Trump, de la revenirea la Casa […]
Cod roșu de recunoștință. Peste 140 de monumente iluminate simbolic pentru eroii de la 112 # Aktual24
România sărbătorește în această seară, 11 februarie 2026, un moment simbolic pentru siguranța fiecărui cetățean. Peste 140 de clădiri din întreaga țară vor fi iluminate în culoarea roșie, gest care marchează aniversarea a 22 de ani de la operaționalizarea sistemului de urgență național. Capitala strălucește sub semnul siguranței naționale Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat […]
Xi Jinping recunoaște că există corupție la nivel înalt în cadrul armatei: ”Armata Populară de Eliberare a făcut progrese în rectificarea politică de amploare” # Aktual24
Președintele Chinei, Xi Jinping, a lăudat eforturile de combatere a corupției în cadrul armatei, într-un discurs adresat trupelor și difuzat de presa de stat, o recunoaștere publică rară a problemelor de corupție din rândul militarilor, în contextul unor recente investigații care vizează ofițeri de rang înalt. Potrivit postului public CCTV, Xi Jinping a declarat marți […]
Ucraina face un pas revoluționar în apărarea aeriană cu tunul laser Sunray, oferind o nouă speranță împotriva atacurilor aeriene rusești care vizează infrastructura critică. Acest sistem inovator, dezvoltat rapid și eficient, ar putea schimba complet modul în care Ucraina își protejează cerul. Experții spun că tehnologia laser are potențialul de a reduce costurile și de […]
Tratatul nuclear New START: Moscova anunță că va continua să își limiteze arsenalul doar dacă Washingtonul face același lucru # Aktual24
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat miercuri că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda recentei expirări a tratatului New START, cu condiția ca Statele Unite să facă același lucru. Aceste restricții „vor rămâne în vigoare, dar numai atâta timp cât Statele Unite nu depășesc limitele stipulate” în […]
Primăria Arad blochează un protest legat de CCR. 13 organizații acuză: ”Într-un stat de drept, autorităţile trebuie să protejeze exercitarea libertăţilor civice” # Aktual24
Mai multe organizaţii civice reclamă, prin postări pe reţelele sociale, că nu au primit aviz favorabil de la Primăria Arad pentru a protesta, joi seară, în faţa Palatului Justiţiei, faţă de decizia Curţii Constituţionale de a amâna decizia privind pensiile magistraţilor. În poziţia publică semnată de 13 organizaţii civice, între care „Iniţiativa Timişoara” şi „Corupţia […]
Legislatorii UE au aprobat marți modificări ale sistemului de azil al Uniunii Europene, deschizând calea pentru respingeri rapide ale cererilor de azil și posibilul transfer al solicitanților de azil către țări cu care au puține sau deloc legături. Această măsură subliniază creșterea sentimentului anti-imigrație în întreaga Uniune Europeană în ultimul deceniu, care a lărgit sprijinul […]
Numărul 2 în stat, acuzații dure la adresa CCR: ”O mână de oameni îngenunchează orice efort pentru reforme sănătoase” # Aktual24
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a criticat miercuri noua amânare a deciziei Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților, afirmând că situația afectează eforturile de reformă asumate de România și poate avea consecințe financiare importante. Într-o postare pe Facebook, Mircea Abrudean a declarat că România riscă să piardă aproximativ 231 de milioane de euro în contextul întârzierii […]
Facturile sperie România. De ce lemnul rămâne o soluție în fața energiei scumpe pentru mulți cetățeni # Aktual24
Românii nu ard lemne din obișnuință, ci din cauza prețurilor uriașe la gaze și electricitate. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, trage un semnal de alarmă dur. Tranziția energetică a fost realizată într-o ordine total greșită în ultimii ani. „Fumul nu vine din ignoranță”, ci din portofel Lemnul oferă acum control și un cost previzibil […]
Boom în București al construcției de clădiri de birouri. Proiectele totalizează acum peste 200.000 metri pătrați # Aktual24
Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din Bucureşti s-a intensificat în 2025, portofoliul proiectelor aflate în construcţie depăşind 200.000 de metri pătraţi, cel mai ridicat nivel din 2021, potrivit unui raport publicat miercuri de o companie de consultanţă imobiliară. „Activitatea de dezvoltare a clădirilor de birouri din Bucureşti s-a animat pe parcursul anului trecut, […]
Sondaj: Aproape jumătate dintre europeni susțin interzicerea platformei X a lui Musk dacă aceasta continuă să încalce legislația UE # Aktual24
Aproape unul din doi europeni ar susține interzicerea platformei de socializare X din Uniunea Europeană dacă aceasta continuă să încalce regulile UE, potrivit unui nou sondaj YouGov realizat în cinci state membre majore. Sondajul, realizat în Germania, Franța, Spania, Italia și Polonia, sugerează o nemulțumire crescândă în rândul alegătorilor cu privire la ceea ce consideră […]
Calendarul pentru simulările naționale din martie, anunțat oficial de Ministerul Educației # Aktual24
Ministerul Educației a dat startul oficial al pregătirilor pentru cele mai importante examene ale acestui an școlar. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat deja programele necesare pentru simulările examenelor naționale. Elevii claselor a VIII-a și a XII-a intră astfel în linie dreaptă pentru testările programate în luna martie. Calendarul oficial al probelor scrise […]
Turcia se gândește să obțină arme nucleare. Cum își justifică intențiile, dă vina pe Iran # Aktual24
Turcia ar putea fi forțată să se alăture cursei nucleare regionale dacă Iranul își continuă eforturile de a dezvolta arme nucleare, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan. Ankara nu dorește să perturbe echilibrul fragil al puterii în regiune, care ar putea declanșa o competiție nucleară, a declarat Fidan. Dar „s-ar putea să fim […]
Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției, propune o modificare radicală a Codului Rutier. Șoferii care contestă suspendarea permisului ar putea rămâne pietoni pe toată durata procesului în instanță. Inițiativa vizează direct românii care depun plângeri doar pentru a câștiga timp la volan. Blocaj în tribunale din cauza contestațiilor depuse „la indigo” Magistrații doresc să […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că se opune anexării Cisiordaniei ocupate de către Israel. Întrebat într-un interviu acordat publicației americane Axios despre pașii recenti aprobați de cabinetul de securitate israelian pentru teritoriu, Trump a refuzat să abordeze detalii specifice, dar a spus: „Sunt împotriva anexării”, relatează agenția turcă de presă Anadolu. „Avem destule […]
CNA, decizie ”extrem de dură” pentru Realitatea Plus: trei ore emisia suspendată. Emisiunile Ancăi Alexandrescu, principalele vinovate # Aktual24
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis sancționarea postului Realitatea Plus cu suspendarea emisiei pentru trei ore, una dintre cele mai severe sancțiuni aplicate de autoritatea de reglementare, pentru încălcarea repetată a normelor privind imparțialitatea și echilibrul în programele de știri și dezbateri. Potrivit deciziei CNA, Realitatea Plus va fi obligată să întrerupă emisia în […]
Un bărbat de 72 de ani, localnic din comuna brăileană Ulmu dat dispărut în toamnă, a fost găsit mort. Descoperirea macabră a avut loc chiar în locuința acestuia din județul Brăila. Trupul neînsuflețit se afla ascuns sub un pat din propria casă. Brăilean dispărut de jumătate de an, găsit mort sub pat Descoperirea pune capăt […]
AUR ar putea primi finanțări și din SUA. Un oficial al administrației Trump anunță la Budapesta că SUA vor susține financiar organizații politice din Europa care împărtășesc agenda MAGA # Aktual24
Administrația Trump lansează o ofensivă globală pentru ”libertatea de exprimare”, oferind finanțări grupurilor și organizațiilor din țările aliate care promovează valori democratice, în opoziție cu regulile europene considerate de Washington drept cenzură, relatează Reuters. O misiune diplomatică pentru libertatea digitală Subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers, se află într-o vizită în Europa, vizând […]
O româncă a fost condamnată în Italia după ce și-a drogat iubitul bijutier și i-a furat 30.000 de euro # Aktual24
O româncă de 32 de ani stabilită în Italia a fost condamnată la închisoare pentru un jaf spectaculos. Femeia și-a adormit partenerul cu somnifere puternice pentru a-i fura cheile de la seif. Sentința vine după un proces maraton care a durat mai bine de un deceniu în instanțele din Treviso. Planul diabolic din spatele unei […]
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a comentat o știre din publicația Politico unde s-a afirmat că Ucraina ar putea adera la UE în 2027. Șeful guvernului ungar susține că Bruxelles-ul și Kievul au „declarat război” Budapestei. Veto maghiar Prim-ministrul ungar a comentat un articol care descrie posibile detalii ale viitoarei aderări a Ucrainei la UE, numind-o […]
Un tânăr de 30 de ani, angajat al unei spălătorii auto din Capitală, a fost reținut marți de polițiști, fiind acuzat că a sustras sume importante de bani din mașina unui client. Incidentul a avut loc în timp ce bărbatul curăța interiorul autoturismului. Bani dispăruți din cotiera mașinii în timpul igienizării Proprietarul mașinii a observat […]
Trump ar putea trimite un al doilea portavion pentru a ataca Iranul dacă discuțiile eșuează: ”Fie facem o înțelegere, fie trebuie să luăm măsuri foarte dure, ca ultima dată” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea ordona trimiterea unui al doilea portavion însoțit de grupul său de atac în Orientul Mijlociu pentru a pregăti acțiuni militare dacă discuțiile cu Iranul eșuează. Președintele american a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației americane Axios. Negocieri în Oman SUA și Iranul au purtat discuții […]
Ministrul Fondurilor Europene: ”E o zi neagră, România a pierdut oficial 231 milioane de euro din cauza unui nou tertip al ICCJ” # Aktual24
Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat, miercuri, după noua mișcare a CCR de amânare a deciziei privind pensiile magistraților, că ”România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili”. ”A cincea amânare consecutivă la CCR. România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ. România […]
INTERVIU Vlad Gheorghe, consilier al premierului Ilie Bolojan: „Tot scandalul produs de PSD nu aduce decât sărăcie țării și voturi partidelor extremiste” # Aktual24
Numit, în urmă cu câteva săptămâni, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe ne-a oferit, în cadrul unui scurt interviu, o perspectivă directă asupra guvernării României în dificilul context actual, marcat de tensiuni interne, jocuri politice și amenințări extremiste. El ne-a vorbit despre costul ascuns al întârzierii reformei și despre cât de […]
CTP, mesaj dur: ”Să fie judecați pentru înaltă trădare de țară judecătorii CCR care provoacă amânarea perpetuă a deciziei pe legea pensiilor speciale” # Aktual24
Influentul jurnalist Cristian Tudor Popescu solicită ca judecătorii CCR care tot provoacă amânarea unei decizii legate de pensiile magistraților să fie judecați pentru ”trădare de țară”. ”Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care Justiția, alta decât a lui Savonea-PSD, îi va judeca pe membrii CCR care provoacă amânarea perpetuă a deciziei pe legea pensiilor […]
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 11 februarie. Zi decisivă pentru biatlon și sanie # Aktual24
Delegația României la Jocurile Olimpice intră astăzi într-o nouă zi de concurs extrem de intensă. Sportivii noștri luptă miercuri, 11 februarie, în probele de biatlon și sanie. Toți ochii sunt ațintiți către Antholz și Cortina pentru performanțe de top în această după-amiază. Finala feminină de biatlon: Anastasia Tolmacheva și Andreea Mezdrea iau startul Anastasia Tolmacheva, […]
Proteste violente antiguvernamentale izbucnesc în Albania din cauza acuzațiilor de corupție # Aktual24
Marți seară, mii de oameni s-au adunat în capitala Albaniei, Tirana, pentru a protesta, cerând demisia viceprim-ministrului pentru presupuse acte de corupție. În timpul acțiunii, au avut loc ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și poliție, relatează Reuters. Licitații contestate Manifestanții au aruncat cocktailuri Molotov asupra clădirii guvernamentale, iar poliția a răspuns cu tunuri cu apă, acesta […]
Rusia va angaja 70.000 de muncitori indieni, pentru a înlocui o parte din angajații ruși uciși sau răniți în războiul cu Ucraina # Aktual24
Rusia se află într-o criză majoră de forță de muncă, iar războiul din Ucraina a amplificat această problemă, determinând autoritățile să caute soluții neobișnuite pentru a menține funcționarea economiei. Nevoia reală ar fi de 2,3 milioane de oameni Oficialii ruși estimează că țara are nevoie imediată de cel puțin 2,3 milioane de muncitori pentru a […]
Apar noi detalii șocante despre moartea lui Epstein: Gardienii miliardarului pedofil au folosit un „cadavru fals” pentru a păcăli presa # Aktual24
Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat pentru trafic sexual cu minori, a murit în august 2019 în celula sa de la Metropolitan Correctional Center din Manhattan, într-un caz oficial clasificat drept sinucidere. Moartea sa a stârnit controverse uriașe, iar recent, în februarie 2026, Departamentul de Justiție al SUA a desecretizat noi documente care aduc detalii surprinzătoare despre […]
Un fost șofer care ar avea legături cu gruparea Paul Stănescu obține contracte pe bandă rulantă în cadrul Programului Național de Irigații # Aktual24
Aproximativ 300 de milioane de lei din Programul Național de Irigații au ajuns, în ultimii trei ani, la o societate care nu a câștigat direct licitații și nu figurează oficial ca subcontractant, fondurile fiind rulate printr-un mecanism de executare a lucrărilor pentru firmele declarate câștigătoare, potrivit datelor financiare, documentelor publice și declarațiilor persoanelor implicate. Este […]
Curtea Constituțională amână din nou decizia privind pensiile magistraților: verdictul, așteptat pe 18 februarie # Aktual24
Curtea Constituțională a României a decis miercuri să amâne pentru încă o săptămână pronunțarea unei decizii privind pensiile speciale ale magistraților. Următorul termen a fost stabilit pentru 18 februarie, conform anunțului făcut de Biroul de presă al CCR. Decizia ar putea fi amânată luni întregi sau chiar doi-trei ani Ședința de miercuri s-a desfășurat în […]
CCR a decis miercuri, după mai multe amânari provocate de judecătorii numiți de PSD, că sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, să amâne din nou decizia. Noul termen este18 februarie. Este a cincea amânare pentru acest proiect de lege. Surse din cadrul CCR […]
Doi vloggeri români au simțit pe pielea lor „înțelepciunea rusească”: au fost reținuți, umiliți și declarați „dușmani ai statului” în timpul unei excursii în Rusia – VIDEO # Aktual24
Cristi și Denisa, doi cunoscuți vloggeri români care au călătorit în întreaga lume pentru a-și documenta aventurile, au trăit o experiență cutremurătoare în Rusia. Ce părea a fi o vizită obișnuită pentru a explora Siberia s-a transformat într-un coșmar de umilință și abuzuri procedurale, iar autoritățile ruse i-au declarat oficial „dușmani ai statului”, acordându-le interdicție […]
„Kompromat” de tip rusesc în Ungaria: Liderul opoziției avertizează că presa loială lui Viktor Orban va publica imagini cu el și fosta lui iubită în ipostaze intime # Aktual24
Înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru aprilie 2026, liderul principalului partid de opoziție, Péter Magyar, a stârnit vâlva politică după ce a declarat că un video de natură intimă în care apare el urmează să fie făcut public în următoarele ore. Metode murdare Liderul Tisza a sugerat că acest lucru ar putea face parte […]
Surpriză, judecătorul Gheorghe Stan și-a făcut apariția la ședința CCR. El își luase concediu paternal # Aktual24
Judecătorul Gheorghe Stan, numit de PSD, și-a făcut apariția la ședința CCR privind pensiile magistraților, deși este în concediu paternal, a declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Curtea Constituțională se reunește miercuri, 11 februarie, pentru a se pronunța asupra reformei pensiilor magistraților, după mai multe amânări. Însă judecătorul Gheorghe Stan intrase concediu paternal pentru zece zile […]
Noi expertize criminalistice sugerează că faimosul artist Kurt Cobain ar fi fost victima unei „sinucideri regizate” # Aktual24
Moartea lui Kurt Cobain, solistul Nirvana, la doar 27 de ani, a șocat fanii și a lăsat o rană adâncă în istoria muzicii moderne. Oficial, autopsia din 1994 a stabilit că artistul și-a luat singur viața cu o pușcă Remington Model 11 de calibrul 20. O supradoză de heroină „forțată”? Însă, la mai bine de […]
Directoarea serviciilor de informații din SUA desființează grupul pentru monitorizarea influenței străine – în trecut ea însăși a fost acuzată de legături cu Rusia și Siria # Aktual24
Directoarea serviciilor naționale de informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a anunțat decizia de a desființa un grup de lucru specializat în monitorizarea influențelor și operațiunilor străine. Potrivit Reuters, grupul, responsabil cu detectarea campaniilor de dezinformare și a acțiunilor ascunse ale altor state, își va înceta activitatea ca urmare a dorinței lui Gabbard de a reduce […]
Congresmenul Jamie Raskin, după ce a văzut documente necenzurate din dosarele Epstein: „Numele lui Trump apare de peste un milion de ori” # Aktual24
Congresemenul democrat Jamie Raskin (Maryland) a declarat într-un interviu acordat Axios că, în timp ce căuta numele lui Donald Trump în versiunile ne‑redactate ale dosarelor Jeffrey Epstein, acesta a apărut „de peste un milion de ori”. Raskin, membru de rang înalt al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților, a precizat că aceste documente includ informații care […]
Trei membri ai echipajului unei curse British Airways, spitalizați după ce au mâncat bomboane cu marijuana, oferite de un pasager # Aktual24
Trei membri ai echipajului unei curse British Airways au fost spitalizați după ce au consumat fără să știe bomboane care conțineau marijuana, într-un incident care a pus în pericol siguranța zborului și a stârnit o anchetă internă a companiei. Conform relatărilor publicate de The Sun, dulciurile, oferite de un pasager pe un zbor de la […]
O casă din Palazu Mare, Constanța, distrusă de flăcări – din fericire locatarii s-au autoevacuat înainte de extinderea incendiului # Aktual24
Un incendiu puternic a izbucnit în dimineața zilei de 11 februarie 2026, în jurul orei 03:30, în cartierul Palazu Mare din Constanța, pe strada Alexandru Sahia. O locuință de aproximativ 300 de metri pătrați a fost cuprinsă rapid de flăcări și a ars în totalitate. Din fericire, incendiul nu a dus la victime, opt persoane […]
JD Vance a șters o postare despre „genocidul armean”, făcută după vizita la Erevan, de teamă să nu-l supere pe Erdogan # Aktual24
Biroul vicepreședintelui american J.D. Vance a șters recent o postare pe rețelele sociale care făcea referire la masacrele armenilor din 1915 ca fiind „genocid armean”. Evenimentul a avut loc după vizita oficială a lui Vance la memorialul Tsitsernakaberd din Erevan, Armenia, unde a depus flori și a lăsat un mesaj în cartea de onoare în […]
Doi băieței de un an și o fetiță de doi ani, uciși într-un atac sălbatic comis de ruși asupra regiunii ucrainene Harkiv # Aktual24
În noaptea de 10 spre 11 februarie 2026, un atac rusesc asupra orașului Bohodukhiv, din regiunea Harkiv, a dus la moartea a patru persoane, dintre care trei copii mici, și la rănirea altor două persoane. Autoritățile regionale, citate de cotidianul Kyiv Independent, au transmis că victimele includ doi băieței de un an și o fetiță […]
Curtea de Apel București va decide miercuri asupra cererii de reabilitare a lui Nuțu Cămătaru # Aktual24
Curtea de Apel București este așteptată să pronunțe miercuri o decizie în dosarul în care Ion Balint, cunoscut în lumea interlopă drept Nuțu Cămătaru, a solicitat reabilitarea judecătorească. Cererea a fost depusă la 6 martie 2025, iar instanța a amânat până în prezent de trei ori pronunțarea unei soluții. Decizia magistraților ar putea închide, din […]
Ce ascund iranienii? Intrările de la instalația nucleară de la Isfahan au fost acoperite cu pământ, relevă imaginile din satelit # Aktual24
Imagini din satelit recente indică faptul că mai multe intrări ale instalației nucleare iraniene de la Isfahan au fost acoperite cu pământ sau consolidate defensiv, potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, un think-tank cu sediul la Washington care monitorizează activitățile nucleare sensibile la nivel global. Constatările au fost preluate de […]
