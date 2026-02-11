Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri Ucraina-SUA-Rusia săptămâna viitoare

15:40

Cancerul de col uterin este, în continuare, o mare ameninţare în rândul femeilor din România, fiind al treilea ca incidenţă după cancerul de sân şi cel colorectal. Ceea ce este şi mai îngrijorător este faptul că acest tip de neoplazie este a doua ca frecvenţă în rândul femeilor cu vârste între 15 şi 44 de […] © G4Media.ro.