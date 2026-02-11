Alexandru Muraru (PNL) i-a cerut demisia secretarului general al guvernului Radu Oprea (PSD) pentru comparația între concedieri și masacrul de la Auschwitz: ”O insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului”
G4Media, 11 februarie 2026 20:20
Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, i-a cerut miercuri demisia secretarului general al guvernului Radu Oprea (PSD) pentru comparația între concedieri și masacrul de la Auschwitz. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz. Au plecat fără scandal, găsesc formule. Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”, […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:00
Un cartel mexican a folosit mai multe drone care au trecut granița dintre Mexic și SUA, afectând activitățile pe Aeroportul Internațional El Paso din Texas, potrivit CNBC, citat de Mediafax. Miercuri dimineață, Administrația Federală a Aviației (FAA) a oprit brusc toate zborurile de pe aeroport și a anunțat că interdicția va fi în vigoare timp […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:30
Mai multe focuri de armă au fost trase miercuri la Paris. Polițiștii au reacționat după ce un bărbat a atacat cu cuțitul un șofer de autobuz. Agresorul a fost rănit și reținut, transmite Mediafax. Polițiștii sosiți la fața locului au încercat să-l imobilizeze. Ei au deschis focul și l-au rănit pe agresor. Totuși, rănile nu-i […] © G4Media.ro.
19:10
”Ora cu și pentru animale”, aprobată la nivel național. Elevii vor învăța cum să îngrijească și să înțeleagă necuvântătoarele / Hilde Tudora: ”Această materie dezvoltă empatia. Într-o țară în care animalele sunt chinuite și abuzate, iar femeile bătute ori omorâte, e obligatoriu să cultivăm empatia la nivel de masă” # G4Media
Ministerul Educației a aprobat la nivel național introducerea opționalului „Ora cu și pentru animale”, o materie dedicată elevilor care vor să învețe cum să îngrijească animalele, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie față de acestea. Proiectul a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial, urmând să fie inclus oficial în oferta educațională a […] © G4Media.ro.
19:00
O companie germană-britanică din domeniul apărării a testat cu succes în Norvegia prima rachetă hipersonică dezvoltată în mod privat în Europa, atingând viteze de peste Mach 6 și marcând o etapă importantă în eforturile europene de a dezvolta arme avansate independent de Statele Unite, potrivit Euronews. Hypersonica a anunțat luni că prototipul său de rachetă […] © G4Media.ro.
19:00
Liceul de Artă din Deva va primi o clasă în plus, în anul şcolar 2026-2027, pe filiera învăţământului vocaţional, după ce, la sfârşitul lunii ianuarie, părinţii elevilor au contestat, într-o şedinţă a Consiliul Local Deva, un proiect al Inspectoratului Şcolar Hunedoara prin care se propunea reducerea numărului de locuri la acest liceu vocaţional, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
19:00
AUR promovează un nou think-tank condus de Dan Dungaciu și un ONG din SUA care l-a promovat pe liderul bosniac pro-rus Milorad Dodik # G4Media
Partidul extremist AUR a organizat miercuri o conferință împreună cu un nou think-tank numit Romanian Institute for Strategic Studies (RISS) și cu o organizație numită Gold Institute for International Strategy (GIIS), potrivit unui comunicat al partidului. Romanian Institute for Strategic Studies (RISS) este condus de Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR, potrivit comunicatului citat. Gold […] © G4Media.ro.
18:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina ar urma să aibă loc săptămâna viitoare, marți sau miercuri. Potrivit acestuia, negociatorii ar urma să se concentreze, în cadrul discuțiilor, pe problema privind teritoriul, un aspect încă nerezolvat, transmite MEDIAFAX. Potrivit Bloomberg, pe agenda noii runde de […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:40
SUA semnalează o retragere militară limitată din Europa: În cea mai mare parte, „lucrurile vor rămâne neschimbate” # G4Media
Factorii de decizie americani le transmit liderilor europeni să nu se aștepte la reduceri majore ale trupelor americane în viitorul apropiat, calmând astfel temerile larg răspândite în capitalele continentului, potrivit Politico. Oficialii europeni s-au temut că președintele Donald Trump va chema acasă zeci de mii de soldați americani pentru a încuraja țările să cheltuiască mai […] © G4Media.ro.
18:30
Hanwha Aerospace începe construcția fabricii din Dâmbovița unde vor fi produse obuzierele K9 pentru Armata României # G4Media
Hanwha Aerospace România a demarat lucrările de construcție pentru noua fabrică de vehicule blindate din localitatea Petrești, județul Dâmbovița, unitate în care vor fi produse obuzierele autopropulsate K9 și vehiculele de realimentare cu muniție K10 destinate Armatei României, se arată într-un comunicat emis de compania sud-coreeană. Proiectul marchează prima investiție industrială a grupului sud-coreean în […] © G4Media.ro.
18:20
Burduja a fost reclamat la CNCD pentru hărțuire și discriminare, de Sindicatul Angajaților din Aparatul Propriu al Guvernului # G4Media
Din postura de consilier onorific al premierului, Sebastian Burduja a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNSD), de Sindicatul Angajaților din Aparatul Proriu al Guvernului, în urma unei declarații pe care a dat-o la un post de televiziune. Burduja a spus că bugetarii pot fi împărțiți în trei categorii: oameni incompetenți, oameni care […] © G4Media.ro.
18:10
Interlopul Nuțu Cămătaru, reabilitat de Curtea de Apel București după o condamnare de 5 ani și 6 luni pentru infracțiuni de violență / Decizia instanței nu este definitivă # G4Media
Interlopul Ion Balint, zis și Nuțu Cămătaru, a fost reabilitat miercuri, 11 februarie, printr-o decizie a Curții de Apel București. Hotărârea instanței nu este definitivă. „În temeiul art. 168 Cod penal, admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. În temeiul art. 166 și urm. Cod penal, dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion […] © G4Media.ro.
18:10
Premierul polonez Donald Tusk avertizează că luptele interne din ţara sa ar putea duce la ieşirea Poloniei din Uniunea Europeană # G4Media
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra „riscului real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la „destabilizarea” Europei, potrivit agenției de știri EFE, citată de Agerpres. „În fond, există un risc real -şi vorbesc despre […] © G4Media.ro.
18:00
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu toporul concubina însărcinată / Decizia Tribunalului Prahova nu este definitivă # G4Media
Bărbatul care şi-a ucis concubina însărcinată, lovind-o de mai multe ori cu toporul în zona capului, a fost condamnat, miercuri, la închisoare pe viaţă, decizia pronunţată de Tribunalul Prahova nefiind definitivă, transmite Agerpres. Potrivit portalului instanţelor de judecată, inculpatul a fost condamnat pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Fapta s-a petrecut în iunie […] © G4Media.ro.
18:00
Atacul armat a avut loc miercuri la o școală tehnică din Anapa, în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, potrivit Le Figaro. Un elev a deschis focul ucigând o persoană și rănind alte două, au anunțat autoritățile locale, transmite MEDIAFAX. „Conform informațiilor preliminare, un elev de la o școală tehnică din Anapa a deschis focul cu […] © G4Media.ro.
17:50
Teatrul pierde constant public de 10 ani și rămâne o activitate de nișă, arată cel mai recent Barometru Cultural. Actorii avertizează că normarea muncii „va ucide creativitatea” # G4Media
Protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, declanșat față de proiectul Ministerului Culturii de normare a muncii artistice și de pontare zilnică a orelor, are loc într-un moment în care teatrul românesc funcționează deja pe un public fragil și restrâns. Barometrul de Consum Cultural 2024, publicat în noiembrie 2025, arată că participarea la […] © G4Media.ro.
17:40
Percheziţii în Ialomița, într-un dosar privind raportarea de servicii medicale fictive şi decontări din fonduri publice # G4Media
Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, miercuri, 23 de percheziţii într-un dosar în care trei societăţi sunt suspectate că ar fi raportat servicii medicale fictive, prejudiciul estimat din decontări ilegale din fonduri publice fiind de aproximativ 580.000 de lei, informează IPJ Ialomiţa, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, acţiunile s-au desfăşurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul […] © G4Media.ro.
17:40
Trump va obliga Pentagonul să cumpere energie produsă în termocentralele pe bază de cărbune din Statele Unite # G4Media
Preşedintele american Donald Trump urmează să anunţe, miercuri, o serie de planuri vizând utilizarea de finanţare guvernamentală şi a contractelor încheiate de Pentagon pentru a sprijini centralele electrice din SUA care funcţionează pe bază de cărbune, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, iniţiativa va lua forma […] © G4Media.ro.
17:40
Viktor Orban, în campanie electorală furibundă, afirmă că UE și Ucraina au „declarat război” Ungariei # G4Media
Premierul maghiar, Viktor Orbán, susține că Bruxellesul și Kievul au declarat război Ungariei, după ce Politico a publicat un articol care evidențiază planurile pentru ascensiunea „în avans” a Ucrainei la UE, înainte de completarea pașilor formali a procesului standard de ascensiune. Premierul Orbán a descris Politico drept „Publicația oficială a elitei bruxelleze”, iar ideile evidențiate în […] © G4Media.ro.
17:30
Ministrul Culturii, după protestele actorilor: Am dispus încetarea aplicabilităţii măsurilor ce privesc evidenţa timpului de muncă din instituţiile de spectacole # G4Media
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat, miercuri, emiterea unei circulare care vizează retragerea instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte, transmite Agerpres. „Prin emiterea circularei cu numărul 965/11.02.2026 care vizează retragerea Instrucţiunilor privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru […] © G4Media.ro.
17:30
Germania și Italia își unesc din ce în ce mai mult forțele pentru a da tonul agendei europene, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și cancelarul german Friedrich Merz afișând în mod regulat convergența punctelor lor de vedere la Bruxelles, de la industria automobilelor la acordurile comerciale, potrivit boursorama.com. La summitul liderilor Uniunii Europene de joi, lidera […] © G4Media.ro.
17:20
Printre suspecții reținuți în scandalul furtului de lemne din pădurea Băile Felix, un pădurar și un inginer de la Ocolul Silvic Oradea # G4Media
Patru persoane au fost reținute de polițiștii din Bihor după șase percheziții desfășurate în Oradea și în mai multe localități din județ, în dosarul penal ce vizează acuzaţii de furt de lemne din pădurea stațiunii Băile Felix, relatează ebihoreanul.ro. Printre suspecți se află doi angajați ai Ocolului Silvic Oradea, acuzați că ar fi falsificat date […] © G4Media.ro.
17:20
Un bărbat din Rusia care și-a schimbat numele în Isus Hristos a fost obligat de judecători să revină la numele lui real # G4Media
Tribunalul Districtual Novo-Savinovsky din Kazan a decis că bărbatul care se prezintă cu numele Iisus Hristos este obligat să revină la numele său real, scrie Mediafax. Tribunalul din Novo-Savinovsky a decis: bărbatul care și-a schimbat numele în Iisus Hristos trebuie să revină la numele de Evgheni Cekulaev. Acțiunea în instanță a fost inițiată de procuratură. […] © G4Media.ro.
17:10
Experți criminaliști cred că legendarul solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain a fost ucis, la 32 de ani de la dispariția acestuia # G4Media
Noi ipoteze apar după 32 de ani de la tragica dispariție a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, scrie Mediafax. Experții criminaliști independenți Brian Burnett și Michelle Wilkins au analizat rezultatele autopsiei lui Kurt Cobain și dovezile fizice de la locul morții sale. Aceștia susțin că solistul legendar al trupei Nirvana nu s-a sinucis, ci a […] © G4Media.ro.
17:10
Finalist la Australian Open în urmă cu scurt timp, Novak Djokovic a anunțat că se retrage de la Doha. Fostul lider mondial acuză o „stare de oboseală accentuată”, au anunțat organizatorii competiției de categorie ATP 500. Învins de Carlos Alcaraz în finala de la Melbourne, Djokovic (38 de ani și jumătate) nu va participa la […] © G4Media.ro.
17:00
Proiectul USR pentru eliminarea sinecurilor pentru liderii de sindicat din educație a fost respins de Camera Deputaților. Urmează votul decisiv în Senat # G4Media
Propunerea legislativă USR care elimina privilegiile pentru liderii de sindicat din învățământul preuniversitar a fost respinsă miercuri în plenul Camerei Deputaților, potrivit unui comunicat al partidului. Propunerea urmează să intre în dezbaterea Senatului, Cameră decizională. Corina Atanasiu, deputată USR și inițitoarea proiectului de lege, a declarat că proiectul urmărea să elimine ”o nedreptate din Educație: […] © G4Media.ro.
16:50
Dispută deschisă între Romsilva și Ministerul Mediului privind drumul forestier din Pădurea Băneasa. Instituțiile se contrazic asupra legalității unui tronson de 720 de metri, după anunțul finalizării raportului Corpului de Control # G4Media
Drumul forestier din Pădurea Băneasa, utilizat de șoferii din cartierul Greenfield începând din august 2025 pentru acces către zona Străzii Padina, în baza unei taxe de peaj, adâncește disputa dintre Romsilva și Ministerul Mediului, după ce Corpul de Control a constatat nereguli privind includerea unui tronson de aproximativ 720 de metri în amenajamentul silvic, fără […] © G4Media.ro.
16:50
Mai multe organizaţii civice din județul Arad reclamă că nu au primit aviz pentru un protest faţă de judecătorii CCR # G4Media
Mai multe organizaţii civice reclamă, prin postări pe reţelele sociale, că nu au primit aviz favorabil de la Primăria Arad pentru a protesta, joi seară, în faţa Palatului Justiţiei, faţă de decizia Curţii Constituţionale de a amâna decizia privind pensiile magistraţilor, transmite Agerpres. În poziţia publică semnată de 13 organizaţii civice, între care „Iniţiativa Timişoara” […] © G4Media.ro.
16:50
„Vă rugăm să ne aduceți o hârtie care să spună că nu aveți nevoie de o hârtie” / Cum pierd vremea sute de mii de români și mii de funcționari publici pentru o adeverință inutilă / Coșmarul înmatriculării unei mașini second hand aduse de afară # G4Media
Am trait recent un moment de satisfacție atunci când am cumpărat o mașină second-hand din Germania. Este bine întreținută, istoricul e clar, iar prețul a fost corect. Dar, odată trecută granița, entuziasmul meu s-a lovit în țară de „zidul adeverinței”, de coșmarul ”dosarului cu șină” și de timp pierdut pentru a obține o hârtie perfect […] © G4Media.ro.
16:50
După o ceartă aprinsă despre Donald Trump, un bărbat din Texas și-a împușcat fiica. El spune acum că totul a fost un accident „nefericit”, scrie Mediafax. Potrivit BBC, Lucy Harrison, alături de prietenul ei, Sam Little, din Warrington, și-a vizitat în vacanță tatăl, pe Kris Harrison, în ianuarie 2025, în Texas. Relațiile lor erau, se […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:40
Cluj – județul considerat a avea cea mai scumpă piață imobiliară din țară – înregistrează o scădere cu 10% a numărului autorizațiilor de construire # G4Media
Cu 10% a scăzut, în ultimul an, numărul autorizațiilor de construire emise în Cluj – județul din țară considerat a avea cea mai scumpă piață imobiliară (reședința Cluj-Napoca) – arată datele statistice publicate în urmă cu puține momente, potrivit ActualdeCluj.ro Astfel, în anul 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe total județ […] © G4Media.ro.
16:40
Consiliul Național al Audiovizualului a impus o sancțiune dură pentru postul de televiziune Realitatea Plus. Concret, emisia postului va fi suspendată pentru trei ore, joi, 19 februarie, în intervalul 18:00-21:00, scrie Mediafax. Postul Realitatea Plus a primit o sancțiune dură din partea Consiliului Național al Audiovizualului. Joi, pe 19 februarie, Realitatea Plus va avea emisia […] © G4Media.ro.
16:20
Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din Statele Unite a refuzat să examineze o cerere de autorizare a primului vaccin antigripal pe bază de ARN mesager # G4Media
Compania farmaceutică Moderna a anunţat luni că Agenţia pentru alimente şi medicamente (FDA) din Statele Unite a refuzat să examineze o cerere de autorizare ce viza primul său vaccin antigripal bazat pe tehnologia ARN mesager (ARNm), informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această decizie intervine în contextul în care FDA a cerut o […] © G4Media.ro.
16:20
Polonia şi Italia nu se vor alătura „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump, au anunţat miercuri Varşovia şi Roma, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Acest „Consiliu pentru Pace” a fost iniţial conceput pentru a supraveghea armistiţiul în Fâşia Gaza şi reconstrucţia enclavei palestiniene, dar s-a transformat într-un organism menit să […] © G4Media.ro.
16:10
Un pilot somalez și-a salvat toți pasagerii de la moarte printr-o manevră rapidă la aterizare / Aeronava avea o defecțiune tehnică # G4Media
O companie aeriană din Somalia l-a lăudat pe unul dintre piloții săi după ce acesta a aterizat de urgență pe țărmul de lângă aeroportul internațional al capitalei, transmite Mediafax. Avionul de pasageri suferise o defecțiune tehnică. Toate cele 55 de persoane aflate la bord au supraviețuit. Compania Starsky Aviation, proprietara avionului a declarat că gândirea […] © G4Media.ro.
16:00
Gigel Știrbu (PNL), despre Grindeanu: A vorbit Premierul OUG 13 din JET-ul Nordis! / Este greu să pozezi în apărătorul stabilității după ce ai votat și susținut politici care au împins nota de plată în viitor # G4Media
Deputatul PNL Gigel Știrbu afirmă că liderul PSD, Sorin Grindeanu, a descoperit brusc virtuțile responsabilității fiscale, ale prudenței și ale „grijii pentru comunități”, principii care lipsesc exact din perioada în care partidul său a fost la guvernare, iar el a fost parte a mecanismului care a produs dezechilibrele pe care astăzi le invocă. „A vorbit […] © G4Media.ro.
16:00
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, tema principală fiind competitivitatea. Potrivit Consiliului European, preşedintele Antonio Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală pentru a discuta despre modalităţile de consolidare a pieţei unice, de reducere […] © G4Media.ro.
15:50
O machetă imensă a oraşului New York, construită timp de 21 de ani în subsolul unei case, va fi expusă în muzeul metropolei americane # G4Media
O machetă imensă a oraşului New York, construită cu minuţiozitate timp de 21 de ani de un camionagiu american în subsolul casei sale, va fi expusă la muzeul oraşului începând de joi, transmite miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Este aproape ca şi cum te-ai afla în avion şi ai privi prin hublou”, […] © G4Media.ro.
15:40
Lajos Kristof, ”antrenorul de genii” prins în flagrant în timp ce viola un minor, condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni / Curtea de Apel București a redus pedeapsa de la 13 ani și 3 luni și a micșorat drastic despăgubirile # G4Media
Lajos Kristof, ”antrenorul de genii” prins în flagrant, în 20 iulie 2024, în timp ce viola un băiat de 14 ani, a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare, conform portalului instanțelor. Pedeapsa a fost, de fapt, redusă de Curtea de Apel București de la 13 ani și 3 luni, cât […] © G4Media.ro.
15:40
Vicepremierul Tánczos Barna: Avem un pachet de relansare economică cu buget de un miliard euro pentru investiţiile mari și câteva sute de milioane de euro pentru investițiile mici # G4Media
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat, miercuri, la Petreşti, că Guvernul are în lucru un pachet de relansare economică cu buget de un miliard de euro pentru investiţiile mari, pachet care ajută nu doar investiţiile strategice, dar şi companiile româneşti pentru a investi mai mult şi pentru a transforma economia românească dintr-una bazată pe consum, într-una […] © G4Media.ro.
15:40
Cancerul de col uterin poate fi prevenit, în majoritatea cazurilor, prin vaccinare şi testări regulate. Dr. Claudia Ştefănescu, ginecolog MedLife: “Doar 10-20% din infecţii permit evoluţia spre cancer” # G4Media
Cancerul de col uterin este, în continuare, o mare ameninţare în rândul femeilor din România, fiind al treilea ca incidenţă după cancerul de sân şi cel colorectal. Ceea ce este şi mai îngrijorător este faptul că acest tip de neoplazie este a doua ca frecvenţă în rândul femeilor cu vârste între 15 şi 44 de […] © G4Media.ro.
15:40
Primarul PNL din Oradea, atac dur la PSD: ”Minciună, manipulare și dezinformare – armele PSD când vine vorba despre Ilie Bolojan și Oradea” # G4Media
Primarul PNL din Oradea, Florin Birta, a lansat miercuri un atac dur la PSD și a sărit în apărarea premierului Ilie Bolojan, cel care l-a promovat în funcție. El a respins acuzațiile aduse de fostul ministru PSD al Finanțelor, Florin Câciu, care a acuzat o presupusă manipulare a datelor locale. ”Minciună, manipulare și dezinformare. Armele […] © G4Media.ro.
15:30
Ursula von der Leyen despre tratatul comercial cu India: E mama tuturor acordurilor, creează o piață de 2 miliarde de consumatori # G4Media
Ursula von der Leyen despre tratatul comercial cu India: E mama tuturor acordurilor, creează o piață de 2 miliarde de consumatori Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat miercuri într-un discurs în Parlamentul European că se concentrează pe încheierea de noi tratate comerciale prin care să crească piețele de export pentru produsele și […] © G4Media.ro.
15:30
NATO a anunţat miercuri lansarea misiunii Arctic Sentry (Santinela Arctică) menită să consolideze prezenţa sa în Arctica, ca parte a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianţei Nord-Atlantice determinate de dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona Groenlanda, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Noua misiune „Arctic Sentry” va coordona […] © G4Media.ro.
15:30
Lajos Kristof, ”antrenorul de genii” prins în flagrant în timp ce viola un băiat de 14 ani, condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare / Pedeapsa a fost redusă de la 13 ani și 3 luni în primă instanță, despăgubirile reduse cu peste 60% # G4Media
Lajos Kristof, ”antrenorul de genii” prins în flagrant, în 20 iulie 2024, în timp ce viola un băiat de 14 ani, a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare, conform portalului instanțelor. Pedeapsa a fost, de fapt, redusă de la 13 ani și 3 luni, cât a fost în primă instanță. […] © G4Media.ro.
15:10
Senat: Proiectul de lege care ar fi permis firmelor private să captureze câini din orice colț al țării a fost scos de pe ordinea de zi și retrimis la comisii # G4Media
Asociația Ramses a făcut un anunț important, în plin scandal cu UDMR, partid care a propus proiectul de lege ce ar fi permis firmelor private să captureze câini de pe stradă și să îi bage în adăposturi pentru ca, mai apoi, să fie eutanasiați, totul pentru sume importante de bani. Proiectul de lege care ar […] © G4Media.ro.
14:50
Primele 200 de școli se pot înscrie gratuit în platforma EduMetrix.ro Platforma oferă o radiografie 360° a școlii, bazată pe mii de indicatori (6 sisteme și 11 instrumente) Interpretarea datelor introduse în platformă va fi realizată cu ajutorul AI Asociația pentru Valori în Educație (AVE) lansează EduMetrix, o platformă digitală de evaluare instituțională 360°, a […] © G4Media.ro.
14:50
De ce poartă judecătorii robe: istorie, simboluri și diferențe între România și alte sisteme judiciare # G4Media
În sălile de judecată, roba funcționează ca uniformă instituțională. Rolul ei este dublu: în primul rând, standardizează apariția magistraților și reduce elementele personale din spațiul audierii; în al doilea rând, semnalizează autoritatea funcției și caracterul oficial al procedurii. Tradiția este veche: în mai multe jurisdicții europene, utilizarea robei în instanță este legată de evoluția curților […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:40
„Tendința este ireversibilă”: a reușit România să rupă legătura dintre creșterea economică și emisiile ridicate? (The Guardian) # G4Media
Odată ce câmpurile înghețate din afara Bucureștiului se vor dezgheța, muncitorii vor asambla cea mai mare fermă solară din Europa: un milion de panouri fotovoltaice susținute de baterii pentru a alimenta locuințele după apusul soarelui. Dar proiectul de 760 MW din sudul României nu va deține titlul pentru mult timp. În nord-vest, autoritățile au aprobat […] © G4Media.ro.
14:30
VIDEO 20 de mașini de lux, în valoare de aproximativ 1, 7 milioane euro, luate în leasing din România și transportate în Italia / Liderii grupării infracționale ar fi Petrea Alfred, urmărit internațional, care s-ar afla în relații apropiate cu membri ai organizației mafiote Ndragheta # G4Media
Gruparea infracțională care a transportat 20 de mașini de lux luate în leasing din România în Italia ar fi coordonată de Petrea Alfred, urmărit internațional, care s-ar afla în relații apropiate cu membri ai organizației mafiote Ndragheta, potrivit surselor G4Media. Pe 5 februarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea […] © G4Media.ro.
