Ziua Îndrăgostiților la pensionarii aflați la pensie. Cum să-ți surprinzi partenerul cu un gest romantic?
Newsweek.ro, 11 februarie 2026 19:20
Ziua Îndrăgostiților nu ține cont de vârstă! Chiar și pensionarii pot aduce romantism în viața lor c...
Acum 5 minute
19:40
Analistul financiar Iancu Guda (CFA) anunţă că salariile bugetarilor au scăzut şi că sunt de asemene...
Acum 30 minute
19:20
19:10
Compania producătoare de bere Heineken reacționează la cererea slabă cu un program drastic de reduce...
Acum o oră
18:50
Alimentele pe care le poți găti imediat după ce le scoți din congelator. Au un gust mai bun # Newsweek.ro
Anumite alimente pot fi gătite direct din congelator, fără decongelare prealabilă, și își păstrează ...
Acum 2 ore
18:40
VIDEO Comuna din Dâmbovița unde un colos al industriei de apărare din Asia face o fabrică. Zburăm în spațiu # Newsweek.ro
Se anunță o investiție de sute de milioane în comuna Petrești din județul Dâmbovița. Aici, un colos ...
18:20
Horoscop februarie: Două zodii au parte de noroc și dragoste. Își ating ușor obiectivele # Newsweek.ro
Februarie aduce energie intensă și schimbări importante pentru toate zodiile. Leul și Scorpionul sun...
18:10
Lavrov anunță condiția Moscovei: ce se întâmplă cu arsenalul nuclear după expirarea New START # Newsweek.ro
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a dat asigurări, miercuri, că Moscova va continua să respect...
18:10
Turcia anunță că intră în cursa înarmării nucleare regionale. Putin cere descurajarea acestei proces # Newsweek.ro
Turcia nu exclude posibilitatea de a se alătura cursei regionale a înarmărilor nucleare din cauza în...
17:50
Pensiile speciale amânate din nou la CCR. Ministrul Justiției: Fiecare termen trebuie justificat # Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, după a cincea amânare pe legea pensiilor m...
Acum 4 ore
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire la Cotroceni cu liderii marilor companii americane, reun...
17:40
Ungaria și Bulgaria, cele mai corupte țări UE în 2025. România, pe locul 3. Dar suntem primii la dare de mită # Newsweek.ro
Corupția crește la nivel global, inclusiv în democrațiile consolidate. Potrivit Indicelui de Percepț...
17:30
Ucraina face 100.000 drone/an cu 8.500$ bucata. România vrea să „fure meserie” și să le producă la Brașov # Newsweek.ro
România vrea să priducă drone în cooperare sau „furând meserie” de la Ucraina. Ucraian și-a rafinat ...
17:30
Nu aveți permis de conducere și plecați în Germania? Faceți școala în România. Tarife de 8 ori mai mici # Newsweek.ro
Visul de a obține permisul de conducere se transformă într-un coșmar pentru cei care locuiesc în Ger...
17:20
Pensii blocate la CCR, România în pierdere. Mesajul tăios al președintelui Senatului despre pierderea banilor # Newsweek.ro
Preşedintele Senatului arată într-o postare pe Facebook că 231 de milioan de euro este suma pe care ...
17:10
Lukașenko a refuzat să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump # Newsweek.ro
Lukașenko a refuzat să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump. Autoprocl...
16:50
India a introdus noi reguli stricte pentru platformele de social media, obligându-le să elimine conț...
16:40
NATO lansează o misiune în Arctica. Confirmarea oficială a venit miercuri de un general american # Newsweek.ro
NATO a anunțat lansarea unei misiuni de consolidare a securității în Arctica, potrivit Le Figaro. Ac...
16:30
Motivul pentru care un accident de mașină la 35 km/h poate fi mai periculos decât unul la 50 km/h # Newsweek.ro
Condusul cu viteză mai mică nu garantează întotdeauna o protecție mai bună în caz de accident. Un st...
16:20
RBL: Susținem eliminarea obligațiilor disproporționate privind analiza de risc la securitate fizică # Newsweek.ro
Romanian Business Leaders salută inițiativa Ministerului Afacerilor Interne de modificare a cadrului...
16:20
Mai mulți reprezentanți de top ai mediului de afaceri au îndemnat miercuri Uniunea Europeană să acți...
16:10
Care angajați pierd 347 lei la salariu din februarie? Ei sunt primii angajați „loviți” de Ordonanța Trenuleț # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan urmează să pună în practică o reformă administrativă în care se urmărește o tăiere ...
16:00
Cine tânăra din Iași care a creat gecile de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice? # Newsweek.ro
Gecile create de designerul Ilinca Lungu din Iași pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpic...
15:50
Primarul Ciprian Ciucu, despre transportul din București: „Din cele 400 de autobuze Otokar, 115 stau în garaj” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei spune că multe dintre autobuzele care ar trebui să asigure transpo...
15:50
Piața rezidențială din Iași începe să dea semne clare de încetinire: oferta de locuințe noi scade, i...
Acum 6 ore
15:40
Cine este candidata la șefia DNA care are 1.000.000 euro în cont? Dosare de răsunet, rezultate modeste # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan va avea de ales pentru șefia Parchetului General între un procuror incomod ...
15:20
Noul sistem laser „Sunray” dezvoltat de Ucraina, soluția low-cost care „prăjește” dronele rusești instantaneu # Newsweek.ro
Ucraina a dezvoltat un prototip de sistem de apărare aeriană cu laser, portabil și relativ ieftin, d...
15:20
Pericol pe drumurile publice. Șoferi beți, conduc TIR-uri cu marfă. Unele aveau defecțiuni tehnice # Newsweek.ro
Polițiștii au descoperit abateri grave în timpul unor razii la nivel național. Șoferi de TIR cu taho...
15:10
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei? # Newsweek.ro
Newsweek a prezentat poziția unui avocat care a susținut cu argumente că anularea indexării pensiilo...
15:00
Resource recovery Smmit 2026: România, punct de întâlnire pentru decidenți europeni în economia circulară # Newsweek.ro
România găzduiește, pe 18 martie, la București, Resource Recovery Summit 2026, eveniment internațion...
15:00
Pleci cu mașina la schi în Bulgaria? Harta radarelor de viteză medie, cum funcționează și cât sunt amenzile # Newsweek.ro
Bansko, Borovets, Pamporovo... Dacă pleci cu mașina în vacanța de schi în Bulgaria, trebuie să ai în...
14:50
Donald Tusk a anunțat că Polonia nu va adera la Consiliul Păcii momentan. Anunțul premierului polonez # Newsweek.ro
Donald Tusk, premierul Poloniei, a anunțat miercuri că Polonia nu va participa, în actualele condiți...
14:40
O pensionară de 75 de ani a rămas fără televizor după ce a primit în casă 2 tineri. I-au cerut mâncare # Newsweek.ro
O pensionară în vârstă de 75 de ani a rămas fără televizor după ce în casa ei au intrat doi tineri c...
14:30
Ministerul Educației publică programele pentru simulările examenelor naționale. Calendarul probelor # Newsweek.ro
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat programele pentru simulările examenelor na...
14:10
Extremiștii proruși din Europa, aliniați ideologiei MAGA, vor să creeze o „miliție” ICE pe modelul lui Trump # Newsweek.ro
Mai multe partide extremiste din Europa, apropiate de ideologia MAGA a lui Donald Trump, dar și al r...
13:50
20 de mașini de lux, furate din România, găsite într-un sat din Italia. Valorează 1.700.000 €. Cine le-a dus? # Newsweek.ro
20 de masini din România au fost descoperite într-un garaj din Italia. Acestea au fost cumpărate în ...
13:50
Doi bărbați au fost găsiți morți într-o casă din județul Alba. S-ar fi intoxicat cu gaz # Newsweek.ro
Doi bărbați de 66 și 76 de ani au fost găsiți miercuri morți într-o casă din localitatea Cenade, jud...
Acum 8 ore
13:40
România a trimis o delegație oficială la o competiție de lupte din Rusia. Invitați de un apropiat al lui Putin # Newsweek.ro
Răzvan Lucian Pîrcălăbu, președintele Federației Române de Lupte, alături de cei doi vicepreședinți ...
13:30
Ministrul Pîslaru, după ședința CCR: Șansele de a recupera fondurile europene sunt extrem de reduse # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat la noua amânare a Curț...
13:10
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, miercuri, că au fost semnalate e...
13:00
Planuri de Valentine s Day? Și o călătorie cu mașina poate fi romantică. 8 sfaturi de la o expertă în relații # Newsweek.ro
Nu ai planuri de Valentine s Day? Un studiu comandat de Ford arată că deplasările cu mașina creează ...
12:40
Bucureştiul a înregistrat 1.878.099 de sosiri ale turiştilor în primele 11 luni din 2025, potrivit d...
12:30
Doi schiori din Mexic, Sarah Schleper şi Lasse Gaxiola, vor scrie o pagină de istorie la Jocurile Ol...
12:20
Pensiile speciale rămân 25.000 lei. CCR a amânat tăierea lor. Cât 9 pensii normale sau 25 de invaliditate # Newsweek.ro
Curtea Constituțională a României a amânat pentru a cincea oară pronunțarea asupra reformei pensiilo...
12:10
Trump nu renunță la Groenlanda. JD Vance: Dacă vom investi în securitatea Arcticii, e corect să avem beneficii # Newsweek.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că negocierile cu Groenlanda vor avea loc în următoarele luni...
12:00
Injecție de 10.000.000 € via PNRR, în promovarea turismului în România. Ce trebuie să facă OMD-urile? # Newsweek.ro
Organizaţiile de management al destinaţiei (OMD) din România vor avea la dispoziție 10.000.000 € via...
Acum 12 ore
11:40
Europenii, prima rachetă hipersonică. De șase ori viteza sunetului, o tonă greutate. Când va fi gata de luptă # Newsweek.ro
Un prototip al unei rachete hipersonice de la compania germano-britanică Hypersonica, care a atins o...
11:40
Lucrări „de calitate”, pe Autostrada Moldovei. După 1-2 ani se repară asfaltul, balizele antiorbire # Newsweek.ro
Pe patru loturi ale Autostrăzii Moldovei, A7, inaugurate de doar 1-2 ani, lucrările au fost „foarte ...
11:20
Industria care a adus 44.000.000.000 € în România în 2025 pornește prost în 2026: -6,6% în ianuarie # Newsweek.ro
Industria care a adus 44.000.000.000 € în România în 2025, fiind motorul principal al exporturilor, ...
11:10
VIDEO Incendiu uriaș la rafinăria Lukoil din Volgograd, Rusia după al nouălea atac cu drone ucrainene # Newsweek.ro
Rafinăria Lukoil din Volgograd a fost atacată cu drone în noaptea de 11 februarie, fiind pentru a no...
11:00
Probleme în traficul feroviar. O locomotivă s-a defectat. Circulația trenurilor, afectată # Newsweek.ro
Circulația trenurilor este afectată după ce o locomotivă s-a defectat, anunță CFR Călători.
