Ce amenzi au primit doi tineri din Constanța după o glumă la 112. Au anunțat că o mașină s-a răsturnat de pe un pod
StirileProtv.ro, 11 februarie 2026 21:50
Echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe au intervenit în noaptea de marți spre miercuri, după un apel la 112 care anunța că o mașină s-a răsturnat de pe un pod la Sinoie.
Acum 10 minute
22:10
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer # StirileProtv.ro
James Van Der Beek, actorul care a cucerit o generație cu rolurile din „Dawson’s Creek” și „Varsity Blues”, a murit la doar 48 de ani.
22:10
Decizie definitivă ÎCCJ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul și nepotul său, în arest la domiciliu # StirileProtv.ro
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis, miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins contestaţiile celor trei. Decizia este definitivă.
22:10
Avertizare MAE: Grevă a piloților și însoțitorilor Lufthansa în Germania. Ce aeroporturi vor fi afectate # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa.
Acum 30 minute
22:00
Președintele Comisiei SIE cere demisia lui Radu Oprea după ce a comparat reducerea de posturi cu Auschwitz # StirileProtv.ro
Președintele Comisiei SIE din Parlamentul României cere demisia lui Radu Oprea, după ce acesta a declarat pentru HotNews că „oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, în contextul discuțiilor despre reducerea posturilor din aparatul guvernamental.
22:00
Zelenski: „Ucraina va organiza alegeri doar după încetarea focului și obținerea garanțiilor de securitate” # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi obţinerea "garanţiilor de securitate”.
Acum o oră
21:40
Un virus transmis de țânțari se răspândește rapid pe o insulă tropicală celebră. Autoritățile au instituit stare de alertă # StirileProtv.ro
Un grup de insule exclusiviste și însorite se află în alertă după ce Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a emis un avertisment urgent privind un focar viral.
21:30
Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate # StirileProtv.ro
Un bărbat de 57 de ani a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur, în valoare de aproximativ 120.000–130.000 de euro, potrivit Fanpage.it.
21:20
Bătaie în Parlamentul turc la învestirea noului ministru al Justiției. Opoziția acuză dosare politice și abuzuri | FOTO&VIDEO # StirileProtv.ro
Deputați ai Partidului Republican al Poporului (CHP, opoziție) și ai Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP, aflat la putere) s-au încăierat în Parlament, în timpul ceremoniei de depunere a jurământului de către noul ministru al Justiției, Akin Gurlek.
21:20
„De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”. Nadia Comăneci, imagini emoționante din copilăria sa. VIDEO # StirileProtv.ro
Marea campioană Nadia Comăneci a postat, miercuri, pe rețelele de socializare, imagini inedite despre începuturile carierei sale, „de la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”.
21:20
Horoscop 12 februarie 2026, cu Neti Sandu. Cine își poate reface viața de cuplu și cine o duce mai bine cu banii # StirileProtv.ro
Horoscop 12 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să descoperim niște adevăruri în spatele cortinei, că am fi ascuns, chiar și de noi, niște lucruri, ca să nu suferim, poate.
Acum 2 ore
21:10
România a obținut cel mai bun rezultat la JO de iarnă 2026: Strămăturaru și Manolescu, locul 9 la sanie dublu # StirileProtv.ro
Sportivele Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu s-au clasat, miercuri, pe locul 9 în proba de sanie dublu feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
20:40
MApN: „Există posibilitatea ca fragmentele de dronă găsite în Mamaia să fi fost aduse la mal de la tragerile din poligon” # StirileProtv.ro
Fragmentele de dronă găsite pe plaja din Mamaia provin dintr-un exercițiu multinațional desfășurat la poligonul Capu Midia, unde toate țintele aeriene de unică folosință au fost doborâte deasupra mării, anunță Ministerul Apărării Naționale.
20:40
Emmanuel Macron: A face din Europa o putere independentă e singura soluţie în faţa ameninţărilor economice ale Chinei şi SUA # StirileProtv.ro
A face din Europa o "putere independentă" este "singura" soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi a SUA, a afirmat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.
20:30
Comisia Europeană vrea să înăsprească condiţiile de înregistrare a dronelor, după valul de survolări misterioase din 2025 # StirileProtv.ro
Comisia Europeană (CE) anunță miercuri că intenționează să înăsprească condițiile de înregistrare a dronelor, după valul de survolări misterioase din 2025, relatează AFP.
Acum 4 ore
19:50
19:40
Psihiatru: Rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru creierul tinerilor. Adolescenții devin vulnerabili # StirileProtv.ro
O psihiatră americană a declarat la procesul YouTube și Meta că rețelele sociale acționează ca un „drog de intrare” pentru tineri, remodelând creierul lor vulnerabil în dezvoltare.
19:40
Obuzierul K9 și vehiculele K10 vor fi fabricate în Dâmbovița. Proiectul va aduce mii de locuri de muncă în România # StirileProtv.ro
La Petrești, în Dâmbovița, a început construcția fabricii care va produce obuzierul K9 și vehiculele K10, folosite pentru aprovizionarea cu muniție, în România.
19:40
NATO lansează „Santinela Arctică” pentru apărarea Nordului. Europa se mobilizează pe fondul presiunii Rusiei și Chinei # StirileProtv.ro
Europa încearcă să se reseteze într-o lume dominată de „politica de demolare" a președintelui Trump, avertizează raportul Conferinței de Securitate de la München.
19:30
Peste 200 de școli din țară vor fi evaluate printr-o platformă online. Cum funcționează „Edumetrix” # StirileProtv.ro
200 de școli vor intra, în următoarele două luni, într-un proces de evaluare extern, printr-o platformă online realizată în parteneriat cu Ministerul Educației.
19:30
Divorț mai simplu la notar. Fiecare soț ar putea decide singur ce nume poartă, fără acordul fostului partener - Proiect # StirileProtv.ro
În viitor, fiecare soț ar putea decide singur ce nume poartă după divorț, fără să fie necesar acordul fostului partener ori al instanței.
19:30
Studiu: Tinerii beau alcool de fericire, iar părinții lor de tristețe. 5 din 10 români au redus consumul în ultimul an # StirileProtv.ro
Chiar dacă suntem fruntași la consumul de alcool în Uniunea Europeană, tinerii au tendința să bea mai puțin. Potrivit unui studiu recent, 5 din 10 români au redus consumul față de anul trecut.
19:30
Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat # StirileProtv.ro
Statul colectează tot mai greu datoriile de la companii. În total, restanțele se apropie de 78 de miliarde de lei, potrivit unei analize care arată că suma a crescut anul trecut. Dintre companiile de pe „lista neagră”, multe sunt de stat.
19:30
Elevii din Bucureşti vor intra vineri, după finalizarea cursurilor, în vacanţă şi se vor întoarce la şcoală pe 23 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
19:20
Surse: Românii din Italia, care au cumpărat 20 de mașini de lux cu acte false, au legături cu Mafia italiană # StirileProtv.ro
20 de mașini de lux, obținute ilegal prin înșelarea unor firme din România, au fost descoperite de carabinieri ascunse într-un garaj din Italia.
19:20
Filmul atacului criminal din Canada, în care șapte oameni au fost uciși. Atacatorul ar fi un transsexual # StirileProtv.ro
Scene sângeroase într-un liceu din Canada! Un atacator, despre care circulă informații că ar fi transsexual, a deschis focul.
19:20
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege privind a doua opinie medicală decontată de Casa de Asigurări # StirileProtv.ro
Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care le va permite pacienților să ceară a doua opinie medicală, iar investigațiile și consultația vor putea fi decontate de Casa de Asigurări.
19:20
Ideea premierului Bolojan de a obliga medicii să rămână în țară stârnește controverse în rândul studenților # StirileProtv.ro
Ideea premierului Bolojan că absolvenții de Medicină la buget și medicii care au făcut rezidențiat plătit de stat ar trebui să lucreze câțiva ani în țară a provocat un val de reacții.
19:20
România pregătește probe în disputa pentru tabloul „Sfântul Sebastian”, blocat la casa de licitații Christie's din New York # StirileProtv.ro
La un an de când tabloul „Sfântul Sebastian” de El Greco, evaluat la 9 milioane de dolari și revendicat de România, este blocat la casa de licitații Christie's, la New York, disputa juridică trece într-o nouă etapă.
19:10
Uniți în și de sărăcie. Primarii comunelor din rural discută deja de fuziuni pentru reducerea costurilor # StirileProtv.ro
Dacă primarii nu reușesc să taie din cheltuieli și să fie performanți până în 2028, unele comune s-ar putea comasa, astfel încât să fie reduse posturile și bugetul, propun autoritățile centrale.
19:10
CIO îl imploră pe ucraineanul Heraskevich să concureze la Jocurile Olimpice fără casca dedicată sportivilor uciși din Ucraina # StirileProtv.ro
Comitetul Olimpic Internațional i-a cerut sportivului ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevich să concureze fără casca pe care sunt imprimate imagini ale sportivilor uciși în războiul din Ucraina, pentru a evita o posibilă descalificare.
19:00
Rusia ar fi recrutat în armată 1.400 de africani din 35 de state și i-a trimis pe front în Ucraina. Peste 300 ar fi murit # StirileProtv.ro
Cel puţin 1.417 africani au fost recrutaţi în armata rusă pentru conflictul din Ucraina, iar peste 300 au murit în război, conform unui raport publicat miercuri de colectivul All Eyes on Wagner (AEOW), care publică pentru prima dată o listă de nume.
19:00
UEFA şi Real Madrid au ajuns la un acord pentru a pune capăt bătăliei juridice privind Super Liga Europeană # StirileProtv.ro
UEFA şi Real Madrid au ajuns la un acord care va pune capăt disputei juridice aprige privind Super Liga Europeană, au anunţat miercuri clubul şi forul european de fotbal.
18:40
Șefa unei agenții din Spania a furat 100.000 de euro din banii clienților pentru a-i trimite unui bărbat cunoscut online # StirileProtv.ro
O agenție de turism prosperă din Spania a devenit scena unui scandal uriaș după ce managera său a folosit banii clienților pentru a „ajuta” un iubit virtual care nici măcar nu exista.
18:30
România, la extreme: loc fruntaş în Europa la risipă alimentară, în timp ce 28% dintre români sunt la limita sărăciei # StirileProtv.ro
Reţeaua Băncilor pentru Alimente a transformat, de la înfiinţare şi până în prezent, peste 39.000 de tone de produse în mai mult de 76 de milioane de porţii de hrană, distribuite către 325.000 de persoane vulnerabile.
18:30
Oamenii de ştiinţă au descoperit mecanismul prin care gripa severă afectează inima # StirileProtv.ro
Oamenii de știință au anunțat că înțeleg mult mai bine modul în care cazurile severe de gripă afectează inima, oferind totodată o explicație pentru creșterea anuală a numărului de atacuri de cord în timpul sezonului gripal, informează Reuters.
18:20
Reacția unei femei care a primit o factură la apă de 56.000 de euro, în Italia. „Nu poate fi decât o greșeală” # StirileProtv.ro
O femeie din Italia a primit o factură la apă de 56.000 de euro, deși salariul ei lunar este 1.200. Totul din cauza unei ”scurgeri ascunse”. Peste 90% din sumă a fost ulterior recalculată.
18:20
Ce a descoperit primarul Ciprian Ciucu în vizita inopinată la autobaza STB Floreasca: ”Nu am anunţat pe nimeni că vin” # StirileProtv.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii.
18:20
Dosarele Epstein: a fost folosit un ”cadavru fals” pentru a distrage atenţia presei după moartea infractorului în închisoare # StirileProtv.ro
Un document FBI susține că oficiali americani din sistemul judiciar ar fi încercat să distragă atenția presei cu un cadavru fals după moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein în închisoarea din New York.
Acum 6 ore
18:10
Donald Tusk avertizează: Luptele interne din Polonia ar putea duce la ieşirea țării din UE. Există un risc real # StirileProtv.ro
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat asupra unui „risc real” ca Polonia să părăsească UE din cauza conflictelor interne cu președintele Karol Nawrocki, situație ce ar putea provoca destabilizarea Europei.
18:00
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu toporul concubina însărcinată, în Prahova. Andreea avea 22 de ani # StirileProtv.ro
Bărbatul care şi-a ucis concubina însărcinată, lovind-o de mai multe ori cu toporul în zona capului, a fost condamnat, miercuri, la închisoare pe viaţă, decizia pronunţată de Tribunalul Prahova nefiind definitivă.
18:00
Când e vorba de bani publici, statul poate avea un cuvânt de spus. Țări în care absolvenții de medicină la buget au obligații # StirileProtv.ro
Medicii din cadrul Federaţiei SANITAS consideră că orice tentativă de a transforma studiile medicale finanțate de la buget într-o obligație de muncă după absolvire este inacceptabilă.
18:00
Percheziţii în Ialomiţa. Trei firme de servicii medicale sunt suspecte de fraude de aproape 114.000 euro # StirileProtv.ro
Poliţiştii ialomiţeni au făcut 23 de percheziţii într-un dosar cu trei firme suspectate de raportarea de servicii medicale fictive.
18:00
Un parlamentar englez acuză românii de o ”înșelătorie industrială” prin împrumuturi pentru studii. Care este realitatea # StirileProtv.ro
Un politician britanic acuză fără să prezinte dovezi că unii români nu și-ar plăti creditele luate pentru a urma studii universitare în Regatul Unit.
17:50
Un sediu de poliție din Cluj a rămas fără sobă, din cauza unui cuib de barză amplasat pe horn. De ce nu poate fi mutat # StirileProtv.ro
Polițiștii de la Postul Călățele din Cluj au luat măsuri după ce un cuib de barză amplasat pe horn i-a obligat să oprească încălzirea cu soba. Agenții folosesc acum calorifere electrice până la relocarea păsării protejate.
17:50
Turiștii riscă o amendă de 500 de euro dacă mănâncă înghețată pe stradă într-un celebru oraș din Italia # StirileProtv.ro
O simplă înghețată pe stradă în Florența te poate costa până la 500 de euro. În centrul istoric, consumul în orele de vârf e interzis pentru a proteja patrimoniul și a reduce supraaglomerarea.
17:40
Jumătatea din secția ATI a Spitalului de Copii din Iași a fost închisă pentru reamenajare. Cazurile grave, redirecționate # StirileProtv.ro
Situație delicată la Spitalul de Copii din Iași, cea mai mare unitate de profil din Moldova. Jumătate din secția de ATI este închisă pentru reamenajare, măsură luată anul trecut de Ministerul Sănătății, după moartea a 7 bebeluși infectați cu o bacterie.
17:40
”Cliffing”, un fenomen nedorit, afectează plajele de pe litoralul românesc. Apele Române promit că vor interveni # StirileProtv.ro
Furtunile puternice din ultimele săptămâni au schimbat plajele de pe litoral. Suprafețele de nisip din Mamaia au forme ciudate, trepte abrupte și margini tăiate pe kilometri întregi.
17:30
Unul dintre cei mai mari producători de bere va concedia 6.000 de angajați, pe fondul consumului scăzut de băuturi alcoolice # StirileProtv.ro
Producătorul olandez Heineken își reduce estimările de creștere a profitului pentru 2026, în contextul în care costul vieții și preocupările legate de sănătate afectează vânzările.
17:30
Instanţa admite cererea de reabilitare judecătorească a lui Nuţu Cămătaru. Decizia nu este definitivă # StirileProtv.ro
Curtea de Apel Bucureşti a admis, miercuri, cererea de reabilitare judecătorească, depusă în 6 martie 2025 de Ion Balint, cunoscut sub numele de Nuţu Cămătaru.
