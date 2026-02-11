Ce mesaj inedit a primit Aryna Sabalenka de la iubitul ei. Georgios nu a ținut cont de nimic
Fanatik, 11 februarie 2026 21:50
Aryna Sabalenka a avut parte de o remarcă plăcută din partea partenerului de viață, Georgios Frangulis. Bărbatul și-a exprimat liber sentimentele pentru sportivă.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
21:50
Ce mesaj inedit a primit Aryna Sabalenka de la iubitul ei. Georgios nu a ținut cont de nimic # Fanatik
Aryna Sabalenka a avut parte de o remarcă plăcută din partea partenerului de viață, Georgios Frangulis. Bărbatul și-a exprimat liber sentimentele pentru sportivă.
Acum o oră
21:40
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico – Barcelona și Bilbao – Sociedad, duelurile pentru finală. Echipele de start în derby-ul Țării Bascilor # Fanatik
Cupa Spaniei a ajuns la faza semifinalelor, iar toate informațiile despre duelurile dintre Atletico Madrid - Barcelona și Athletic Bilbao - Real Sociedad le găsiți aici.
21:30
Calculele de play-off ale lui Adi Mutu cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular. Unde vede FCSB. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mutu este la curent cu situația din SuperLiga. „Briliantul” a văzut ultimele rezultate și a anunțat numele echipelor care se vor califica în cele din urmă în play-off.
Acum 2 ore
21:10
Actor din Miami Bici 2, arestat de ofițerii ICE în Statele Unite. Câți români au fost ridicați de serviciul de imigrare în timpul regimului Trump # Fanatik
Un actor român din distribuția filmului Miami Bici 2 apare pe lista imigranților reținuți de temuții agenți ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal) al Statelor Unite.
21:00
Ce suspendări vor primi Andrei Cordea şi Cristiano Bergodi după bătaia din meciul CFR Cluj – U Cluj. Verdictul lui Cristi Balaj # Fanatik
Andrei Cordea şi Cristiano Bergodi s-au răfuit la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristi Balaj a spus în direct numărul etapelor de suspendare pe care le vor primi fiecare dintre cei doi.
20:40
Florin Talpan, anunț de ultima oră: „FIFA și UEFA au primit notificarea mea. FCSB trebuie exclusă din fotbalul european” # Fanatik
Florin Talpan anunță că a notificat UEFA și FIFA și cere dezafilierea FRF și excluderea FCSB din competițiile europene. Acuzații grave ale juristului Stelei.
20:20
Ticăie ceasul în Orientul Mijlociu, mai mult ca oricând! Cât de aproape suntem de marele război dintre SUA și Iran și la ce să ne așteptăm: „Are mii de rachete” # Fanatik
Atacă SUA Iranul? Cum ar arăta un război cu țara din Orientul Mijlociu suspectată că dezvoltă în mare secret, de ani buni, arme nucleare? O analiză realizată de experții de la Foreign Policy
Acum 4 ore
20:10
Propunerea revoluționară a lui Mitică Dragomir va face valuri: „Interzis până la 18 ani!” Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir avertizează că tinerii sunt expuși unor influențe periculoase și propune măsuri drastice de protecție și educație pentru a evita probleme majore în viitor.
20:00
Un jucător de la FCSB a intrat în dizgrația lui Elias Charalambous și poate părăsi echipa. Presa din străinătate a oferit anunțul. Pe FANATIK găsiți toate detaliile această situație.
19:40
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii ale Comisiei de Disciplină # Fanatik
Comisia de Disciplină a aplicat sancțiuni diferite pentru gesturi identice: Baiaram suspendat două etape, Tănase nesancționat în 2015. Cum a tratat Comisia de Disciplină cele două cazuri.
19:20
Avertisment istoric pentru companiile aeriene. Riscul invizibil de pe cer devine real și poate provoca un dezastru # Fanatik
Traficul aerian global se confruntă cu riscuri tot mai complexe, iar companiile sunt sfătuite să își regândească procedurile și pregătirile pentru situații neașteptate.
19:10
Cristi Chivu, „elevul” ce se pregătește de duelul cu Luciano Spalletti! Analiza făcută de Gazzetta dello Sport înainte de Inter – Juventus # Fanatik
Cristi Chivu se pregătește pentru confruntarea cu Luciano Spalletti din Serie A. Gazzetta dello Sport a realizat o analiză specială a celor doi antrenori înainte de întâlnirea directă.
18:40
Nu FCSB îl sperie pe Filipe Coelho! Care este marea problemă a Universității Craiova înaintea derby-ului de pe „Oblemenco” # Fanatik
Filipe Coelho nu vede în FCSB principalul pericol înaintea derby-ului din Cupa României. Ce îl îngrijorează cel mai tare pe tehnicianul oltenilor înaintea derby-ului de joi.
18:30
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Operat de urgenţă, preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste # Fanatik
Mihai Rotaru a suferit un accident groaznic la ski, în Franţa şi a fost operat de urgenţă după ce şi-a fracturat clavicula şi are mai multe fisuri la coaste
18:20
Real Madrid, decizie șoc! A renunțat la proiectul de miliarde al Super Ligii și anunță un nou acord cu UEFA # Fanatik
Proiectul Super Ligii, conceput de marile cluburi ale Europei pentru a se rupe de UEFA, s-a destrămat definitiv. Real Madrid a anunțat că nu mai este interesată de crearea competiției.
Acum 6 ore
18:00
Alex Musi, veste uriașă în familia Dinamo! Ce mesaj a transmis după ce a devenit tată. Foto # Fanatik
Alex Musi a devenit pentru prima oară tată. Fostul jucător de la FCSB s-a împlinit pe toate planurile după transferul la Dinamo. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
17:40
Adevăratele probleme din acordul UE-Mercosur: de la riscul de contaminare al produselor până la blocajul de la Bruxelles. Ministerul Economiei, arătat cu degetul: „Nu a prezentat date” # Fanatik
Parlamentul European a obținut o mică victorie în acordul UE-Mercosur, însă temerile fermierilor români nu au dispărut. Un eurodeputat trage un semnal de alarmă: risc de contaminare
17:30
Valentin Mihăilă, transfer surpriză la Dinamo Zagreb! Ce s-a întâmplat în ultimele ore de mercato # Fanatik
Valentin Mihăilă s-a aflat în această iarnă pe lista de achiziții a lui Dinamo Zagreb. Motivul pentru care transferul internaționalului român nu s-a mai făcut.
17:20
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență # Fanatik
Theo Rose s-a declarat impresionată complet de locația deținută de Simona Halep, în Poiana Brașov. Cum a caracterizat îndrăgita artistă vizita în acest loc.
16:50
Gloria celor de la Dinamo care a rămas cu un gust amar la demolarea stadionului: “Nu îl cunoștea nimeni! Mă durea că treceau pe lângă el” # Fanatik
Ionel Augustin, fostul mare fotbalist al clubului Dinamo, a rămas cu un gust amar în ziua în care a început demolarea stadionului ”câinilor”. Care a fost motivul.
16:40
Noi informații despre cazul fetiței de 4 ani, care se află în comă la Spitalul Marie Curie. Ce se știe despre mama micuței # Fanatik
Noi detalii ies la iveală în cazul fetiței de 4 ani, care se luptă pentru viață la Spitalul Marie Curie. Domiciliul și situația mamei de 20 de ani, în centrul anchetei autorităților.
16:20
Ce au scris Istvan Kovacs și observatorul în raportul care a dus la suspendarea lui Baiaram: ”I-au strigat ‘țiganul, țiganul’ în timpul meciului!”. Exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram s-a ales cu o suspendare de 2 jocuri după incidentele de la meciul cu Dinamo. FANATIK a aflat ce au scris în raport Istvan Kovacs și observatorul despre scandalul de pe Arena Națională.
Acum 8 ore
16:00
Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova găzduiește, joi seara, de la 20:30, derby-ul etapei a 3-a din faza grupelor în Cupa României Betano. Un meci care pe Betano, la cel mai bun operator online, se trăiește […]
16:00
Sorin Cârțu a explodat după suspendarea lui Ștefan Baiaram în „dubla” cu FCSB: „E clar. Au început jocurile!“. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu critică dur decizia Comisiei de Disciplină de a-l suspenda pe Ștefan Baiaram două etape. Președintele Universității Craiova acuză un tratament nedrept și avertizează că „au început jocurile“ de culise.
15:50
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară” # Fanatik
Peste jumătate dintre dealerii auto români de mașini second-hand verifică istoricul vehiculului. Ce nu știu, de fapt, clienții în privința rapoartelor de acest gen. Un proprietar de parc auto explică
15:30
BYD, lovitură de imagine la cel mai înalt nivel! Este noul partener al lui Manchester City # Fanatik
BYD a dat o lovitură de imagine la cel mai înalt nivel. Liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă a semnat un contract de colaborare cu Manchester City.
15:10
Se reia procesul dintre FCSB și CSA Steaua privind prejudiciul de 37 de milioane de euro! Când se judecă speța și ce spune avocatul campioanei # Fanatik
Cei de la CSA Steaua au primit o veste bună, însă avocatul celor de la FCSB este extrem de încrezător. Când se va judeca procesul prejudiciului de 37 de milioane de euro pe care militarii îl cer de la echipa lui Becali
14:40
Vincenzo Montella, întâlnire de gradul 0 cu Cristi Chivu! Selecționerul Turciei, tur în Italia înainte de barajul cu România # Fanatik
Vincenzo Montella s-a întâlnit cu Cristi Chivu în baza de antrenament a lui Inter. Selecționerul Turciei face un tur în care „ia pulsul” jucătorilor ce pot fi convocați pentru barajul cu România.
14:20
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani # Fanatik
Franck Ribery a anunțat ce vrea să facă, după ce numele lui a fost introdus în ancheta Epstein. Fostul jucător a avut probleme cu legea și în trecut.
Acum 12 ore
14:10
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB? Exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram va fi judecat de Comisia de Disciplină după scandalul de la Dinamo. Ce suspendare ar putea primi, de fapt, atacantul Universității Craiova.
13:50
Radu Drăguşin, antrenat de fostul jucător de la CFR Cluj?! Englezii îl pun în pole position după ce a fost demis de la Marseille # Fanatik
O nouă schimbare de antrenor în fotbalul de top din Europa. Un fost jucător de la CFR Cluj a fost demis după înfrângerea usturătoare din campionat şi ar putea fi noul antrenor al lui Radu Drăguşin.
13:40
Cum a luat România medalie la JO de iarnă la 5 dimineața! Povestea incredibilă a lui Panțuru și Neagoe, la 58 de ani de la bronzul olimpic # Fanatik
La 58 de ani de la bronzul olimpic de la Grenoble 1968, povestea incredibilă a lui Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, românii care au câștigat medalia la ora 5 dimineața într-o cursă unică în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.
13:30
Zelenski acceptă alegeri prezidenţiale în timp de război. SUA insistă ca scrutinul din Ucraina să aibă loc în maximum trei luni # Fanatik
Confruntat cu presiunea SUA, opoziția internă și riscurile războiului, Zelenski ia în calcul alegeri prezidențiale și un referendum rapid pentru a-și maximiza șansele de realegere.
13:30
A luat medalie la Jocurile Olimpice şi a anunţat că marele regret al vieţii e că şi-a înşelat iubita! Răspunsul femeii a venit imediat # Fanatik
Sturla Holm Laegreid a surprins lumea sportului după ce a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Milano - Cortina. Sportivul a recunoscut că și-a înșelat iubita. Cum a răspuns fosta parteneră.
13:10
Gabriela Firea cere măsuri urgente împotriva abuzului online: „Un copil sau o femeie pot fi distruși cu un singur clip” # Fanatik
Europarlamentarul Gabriela Firea trage un semnal de alarmă asupra hărțuirii online în România. Într-un discurs la Strasbourg, aceasta a solicitat luarea de urgenţă a trei măsuri.
13:00
Gigi Becali nu s-a putut abține după ce a auzit discursul lui Iuliu Mureșan și a intrat de urgență în direct: „Ei aveau în trecut toți arbitrii!”
12:40
Lovitură în cazul crimei din Cenei! Sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile părinților ucigașilor lui Mario: „Parchetul a dispus” # Fanatik
Lovitură în cazul crimei din Cenei! Avocatul familiei lui Mario Berinde dezvăluie că bunurile părinților criminalilor adolescentului au fost puse sub sechestru
12:30
Adrian Mihalcea s-a jurat în conferinţă după ce UTA a fost acuzată de blat: „Mi-aș pune și viața la pariu!” # Fanatik
Adrian Mihalcea a avut o reacție fără precedent după ce UTA a fost acuzată de blat. Antrenorul arădenilor s-a jurat după ultimele reproșuri din jurul echipei.
12:20
Tottenham a decis să îl dea afară pe Thomas Frank după ce fanii i-au cerut demisia danezului la finalul înfrângerii cu Newcastle. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin.
12:00
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi # Fanatik
Reținerea iubitei lui Adrian Kreiner, suspectată de complicitate la crimă, a venit într-un moment în care ruptura de fiica milionarului sibian a devenit tot mai evidentă
11:50
FRF și-a făcut planul dacă Mircea Lucescu nu va mai putea continua: ”Avem un dosar complet pentru cel care va veni” # Fanatik
Mircea Lucescu a trecut prin momente grele din punctul de vedere al sănătății. În cazul în care acesta nu va mai putea rămâne pe banca naționalei României, FRF are deja un plan de rezervă.
11:00
Scandalurile electorale din 2024 ar putea schimba regulile la următoarele alegeri. USR cere modificări drastice cu privire la cei aleși să numere voturile # Fanatik
USR propune câteva modificări importante cu privire la selecția celor care se asigură de procesul de numărare a voturilor la următoarele alegeri, după scandalurile electorale din 2024
11:00
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare din fotbal” # Fanatik
Varianta numirii lui Gică Hagi în funcția de selecționer al naționalei României prinde tot mai mult contur. Ce i-a transmis Gigi Becali lui Răzvan Burleanu.
10:50
Premieră în Superliga României! Cu cine semnează fotbalistul care vine de la 5000 de kilometri distanță # Fanatik
Un fotbalist liber de contract vine în campionatul României dintr-o țară îndepărtată, dar care a avut echipă în actuala ediție a Ligii Campionilor, cea mai importantă competiție europeană intercluburi.
10:40
Adrian Șut a fost exclus din lot la ultima partidă al lui Al Ain. Ce se întâmplă cu fostul mijlocaș de la FCSB în Emiratele Arabe Unite. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:20
Gestul prin care Daniel Bîrligea și-a lăsat iubita fără cuvinte! Mesajul pe care i l-a lăsat direct în zăpadă. Foto # Fanatik
Daniel Bîrligea se află în revenire de formă după ce a marcat două goluri în meciul cu Oțelul. Atacantul o duce bine și în plan personal și a făcut un gest superb pentru iubita sa.
10:10
“Își doresc moartea fiicelor noastre!” Mărturia cutremurătoare a fotbalistului care a luat o decizie radicală în mijlocul sezonului # Fanatik
Un fotbalist cotat la 25 de milioane de euro a trecut prin momente delicate, cedând presiunii profesionale și a ajuns să-și întrerupă activitatea în mijlocul sezonului
09:50
După CFR Cluj - Rapid, scor 1-1, care îi elimină pe giuleşteni din Cupa României, Bogdan Baratky trage un semnal de alarmă că sezonul actual poate semăna cu precedentele.
09:50
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme, apă minerală și lapte # Fanatik
Una dintre cele mai mari companii de stat din energie și-a făcut public planul de achiziții pe 2026. Telefoane mobile de peste un milion de lei și alte sume uriașe alocate pentru achiziția de autoturisme
09:40
E război între conducerea FCSB-ului și Daniel Pancu. După Mihai Stoica, a venit rândul lui Gigi Becali să îl certe pe antrenorul lui CFR Cluj pentru declarațiile legate de scandalul dintre Cordea și Bergodi
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.