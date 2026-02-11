Trump a „insistat” pe lângă Netanyahu asupra continuării discuţiilor cu Iranul. „Aceasta ar fi preferinţa mea”
Digi24.ro, 11 februarie 2026 23:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că a „insistat” pe lângă premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a primit la Casa Albă, asupra voinţei sale de a continua discuţiile pentru a se ajunge la un acord cu Iranul.
Acum 5 minute
23:50
Ciolacu îl acuză pe Bolojan că a făcut „o şmecherie contabilicească” pentru reducerea deficitului. „Ca să fie salvatorul României” # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a atacat din nou pe prim-ministrul Ilie Bolojan, acuzându-l, fără a-i pronunţa numele, de „şmecherii contabiliceşti” legate de cifrele privind deficitul cash şi despre ipocrizie. El spune că măsurile actualului guvern vor duce „la o criză majoră socială în România cât de curând”.
Acum 15 minute
23:40
Șantaj orchestrat din penitenciar: Trei prieteni ai unui agresor sexual, reținuți după ce au intimidat victima de 15 ani # Digi24.ro
Trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani au fost reținuți de polițiștii prahoveni, după ce au șantajat repetat o adolescentă de 15 ani, victimă a unui viol, pentru a o determina să-și retragă acuzațiile. Suspecții au acționat la instigarea agresorului aflat în arest preventiv, iar unul dintre ei s-ar fi dat drept polițist pentru a-și facilita intimidările.
23:40
Europa trebuie să ia „decizii puternice” pentru a evita declinul economic. Avertismentul lansat de Friedrich Merz # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că dacă Europa vrea să evite "declinul" economic ea trebuie să adopte "decizii puternice" şi în special să reducă drastic reglementările, potrivit AFP.
Acum 30 minute
23:30
Procurorul general al SUA, acuzat că a „muşamalizat” cazul Epstein. Cum se apără Pam Bondi # Digi24.ro
Aleşii democraţi din Congresul american au acuzat-o, miercuri, pe Pam Bondi, procurorul general al SUA, că a „muşamalizat” cazul Epstein. Aceștia reclamă nerespectarea legii care obligă administraţia Trump să fie pe deplin transparentă în legatură cu acest dosar exploziv din punct de vedere politic, relatează AFP, potrivit Agerpres.
23:30
Mercenari Wagner, reperați într-o posibilă bază secretă, în vestul Bulgariei. Au fost sesizate autoritățile # Digi24.ro
Activiștii bulgari susțin că au identificat un complex foarte bine păzit care, potrivit lor, este folosit de Grupul Wagner, forță paramilitară rusă implicată în operațiuni susținute de Kremlin în străinătate, scrie TVPWorld.
Acum o oră
23:10
23:10
Forţele americane desfăşurate în Siria în cadrul coaliţiei internaţionale antijihadiste s-au retras de la baza aeriană Al-Tanf, lângă frontiera cu Iordania, au declarat miercuri pentru AFP două surse militare siriene.
Acum 2 ore
22:50
Autoritățile daneze au monitorizat „îndeaproape” petrolierele din flota fantomă a Rusiei. Concluziile la care au ajuns (raport) # Digi24.ro
Petrolierele din aşa-numita flotă fantomă a Rusiei, prin care Moscova exportă petrol ocolind sancţiunile care i-au fost impuse de ţările occidentale după invazia în Ucraina, au navigat în apele daneze într-un ritm de aproape unul pe zi în 2025, conform datelor publicate miercuri de Autoritatea Maritimă daneză, relatează AFP, potrivit Agerpres.
22:50
Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu. Decizia e definitivă # Digi24.ro
Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis, miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a respins contestaţiile celor trei la o hotărâre a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia ICCJ este definitivă. Horaţiu Potra, fiul său Dorian Potra şi nepotul Alexandru Potra au fost arestaţi preventiv, în noiembrie, pentru tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.
22:40
Suspectul în masacrul din Canada este o femeie transgender de 18 ani. Ea şi-a ucis și mama, şi fratele # Digi24.ro
Suspectul în masacrul de la Tumbler Ridge, soldat cu nouă morţi în vestul Canadei, este o femeie transgender de 18 ani care a deschis focul şi asupra forţelor de ordine, a anunţat poliţia miercuri într-o conferinţă de presă, notează AFP.
22:40
UE ia în calcul deschiderea unor baze de antrenament pentru soldaţii ucraineni în Ucraina # Digi24.ro
Uniunea Europeană are în vedere deschiderea a cel puţin două tabere de antrenament pentru militarii ucraineni în Ucraina în cazul încetării luptelor, a anunţat miercuri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.
22:10
Încăierare în parlamentul Turciei, după ce procurorul care l-a arestat pe liderul opoziției a fost numit ministu al Justiţiei # Digi24.ro
Președintele turc Tayyip Erdogan l-a numit în funcția de ministru al justiției pe Akin Gurlek, procurorul-șef al Istanbulului, responsabil pentru represiunea fără precedent împotriva principalului partid de opoziție, relatează Reuters. Numirea lui a provocat o încăierare în parlamentul de la Ankara, unde aleșii opoziției au încercat să-l împiedice pe Gurlek să depună jurământul.
22:10
Zegrean, după a cincea amânare la CCR privind pensiile magistraților: „Cred că ăsta va fi finalul, trimiterea la Curtea de Justiție” # Digi24.ro
Fostul judecător al CCR Augustin Zegrean a avertizat, miercuri la Digi24, că direcția în care merg lucrurile indică o posibilă sesizare a Curții Europene de Justiție, în contextul amânării pentru a cincea oară a deciziei Curții pe reforma pensiilor magistraților, până la 18 februarie. „Eu mă feresc să dau decizii, să dau verdicte, pentru că de atâtea ori s-au întors lucrurile ciudat în România, încât nu mai pot să fac așa ceva. (...) Dar logica într-acolo duce”, a declarat el.
22:00
A murit James Van Der Beek. Actorul, celebru pentru rolul din „Dawson's Creek”, avea 48 de ani # Digi24.ro
Actorul James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul principal din serialul pentru adolescenți „Dawson's Creek”, a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul de colon, informează BBC.
Acum 4 ore
21:30
Candidatul de dreapta la prezidenţiale din Columbia promite să bombardeze traficanţii de droguri cu sprijinul SUA # Digi24.ro
Principalul candidat al opoziţiei de dreapta la alegerile prezidenţiale din mai din Columbia a declarat miercuri, într-un interviu acordat AFP, că va lansa o ofensivă aeriană, cu sprijinul SUA şi al Israelului, în primele sale 90 de zile de mandat, pentru a elimina cartelurile drogurilor.
21:30
Un lider PNL cere demisia secretarului general al Guvernului, după ce a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz # Digi24.ro
Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, îi cere secretarului general al Guvernului, Radu Oprea, să-și dea demisia, după ce a comparat tăierile de posturi din organigrama de la Palatul Victoria cu Auschwitz. „Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece”, afirmă Alexandru Muraru.
21:30
Președintele ucraiean, Volodimir Zelenski, a negat informațiile de presă potrivit cărora ar intenționa să anunțe alegeri prezidențiale și un referendum privind un „acord de pace” cu Rusia la sfârșitul acestei luni, anunță TVPWorld.
21:20
Oana Ţoiu şi șefa diplomației columbiene au inaugurat Ambasada Republicii Columbia la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a inaugurat miercuri, împreună cu omoloaga sa din Columbia, Rosa Yolanda Villavicencio, redeschiderea Ambasadei Republicii Columbia la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă.
21:20
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Germania: Traficul aerian, perturbat pe mai multe aeroporturi # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloţilor şi a însoţitorilor de bord angajaţi ai companiei Lufthansa. Ca urmare, va fi afectat traficul aerian pe mai multe aeroporturi.
21:20
A face din Europa o „putere independentă” este „singura” soluţie, declară Emmanuel Macron # Digi24.ro
A face din Europa o „putere independentă” este „singura” soluţie în faţa ameninţărilor economice din partea Chinei şi a SUA, a afirmat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.
21:10
Parlamentul European a decis să elimine un premiu dedicat cetățenilor UE, ca parte a unui pachet de reduceri bugetare. Măsura, menită să genereze economii anuale de aproximativ 200.000 de euro, vine după evaluări interne care au concluzionat că distincția avea un impact redus și consuma resurse considerabile din bugetul de comunicare.
20:50
Ministerul Energiei a publicat proiectul de punere sub supraveghere extinsă a companiilor deținute de Lukoil în România # Digi24.ro
Ministerul Energiei a pus în transparență decizională un proiect de hotărâre de guvern privind instituirea supravegherii extinse asupra companiilor energetice rusești supuse sancțiunilor SUA, care operează pe teritoriul României. Este vorba despre patru companii - Lukoil România SRL, Petrotel-Lukoil S.A, Lukoil Lubricants East Europe SRL și Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam Olanda, Sucursala Bucureşti - care vor fi puse sub supraveghere specială.
20:40
Polonia îl refuză pe Donald Trump: anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace. Argumentul adus de către Donald Tusk # Digi24.ro
Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanțele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk.
20:40
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Comisia Europeană a reacționat miercuri seară la noul termen decis de Curtea Constituțională pentru reforma pensiilor speciale. Într-un un răspuns pentru Digi 24, oficialii de la Bruxelles spun că urmează să ia o decizie în privința suspendării sau nu a 231 de milioane de euro din PNRR.
20:40
Românii vor putea apela 112 și video. Noul sistem, implementat în premieră în Europa, permite localizarea precisă # Digi24.ro
Românii vor putea apela 112, inclusiv prin apel video. În plus, cei care solicită ajutor vor putea fi găsiți mult mai ușor, datorită unui nou sistem de localizare foarte performant implementat în premieră în Europa.
20:30
Când va decide Justiția franceză soarta Marinei Le Pen, în scandalul angajărilor fictive # Digi24.ro
Verdictul în procesul în apel al Marinei Le Pen şi al altor membri ai partidului său Rassemblement national (RN, extremă dreapta) va fi pronunţat în ziua de 7 iulie, la ora locală 13.30, a anunţat miercuri justiţia franceză.
20:10
Imagini memorabile cu Nadia Comăneci, în anul dedicat marii campioane: „De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice” # Digi24.ro
Marea campioană Nadia Comăneci a postat, miercuri, în social media, imagini inedite despre începuturile carierei sale, „De la bătăile cu perne la Jocurile Olimpice”.
20:10
Panică în Texas după închiderea spațiului aerian la granița cu Mexic. Pentagonul confirmă că a neutralizat drone ale cartelurilor # Digi24.ro
Drone folosite de cartelurile de droguri din Mexic au pătruns în spațiul aerian american, determinând autoritățile să închidă temporar zona de zbor deasupra orașului El Paso, în Texas. Pentagonul a confirmat că a neutralizat dispozitivele, în timp ce autoritățile locale caută să stabilească motivele pentru intervenția bruscă și lipsa avertismentelor.
20:00
O italiancă a primit două facturi la apă de 55.000 de euro. „Putea umple câteva bazine olimpice” # Digi24.ro
O femeie din Italia, care are un salariu de 1.200 de euro, a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de peste 55.000 de euro, relatează publicația „Il Resto del Carlino”. În mod normal, factura era de câteva sute de euro pentru șase luni.
Acum 6 ore
19:50
Kazahstanul organizează referendum pentru o nouă constituţie care i-ar permite președintelui să candideze pentru încă un mandat # Digi24.ro
Kazahstanul a anunţat miercuri organizarea unui referendum pe 15 martie cu privire la o nouă constituţie care i-ar permite preşedintelui Kasîm-Jomart Tokaiev, căruia actuala lege fundamentală îi interzice să candideze după anul 2029, să rămână la conducerea ţării, transmite Reuters.
19:50
Un tânăr de 18 ani, acuzat în Polonia de pregătirea unui atac asupra unei școli. Era inspirat de Statul Islamic # Digi24.ro
Un adolescent de 18 ani a fost acuzat în Polonia de pregătirea unui „atac în masă” asupra unei școli în sprijinul Statului Islamic, au declarat autoritățile poloneze, citate de TVPWorld.
19:50
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat că o blochează: „De ce să consideri că tăiatul e cel mai bun?” # Digi24.ro
Secretarul general al Guvernului, social-democratul Radu Oprea, a declarat pentru Digi24.ro că a trimis înapoi proiectul care ar fi venit cu tăieri de cheltuieli la Palatul Victoria din cauza unei „proceduri legale”. Acesta a mai precizat că nu consideră că „tăiatul este cel mai bun lucru”, iar oamenii au nevoie de respect la locul de muncă. „Nu suport mentalitatea de slav”, a declarat Radu Oprea. Reacția vine după ce Cancelaria premierului, condusă de Mihai Jurca, a transmis că reorganizarea promisă încă din luna iulie a anului trecut a fost blocată la secretariat.
19:50
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis, miercuri seară, explicații după ce, luni seară, fragmente de dronă au fost descoperite pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, județul Constanța. Autoritățile arată că există posibilitatea ca resturile să provină dintr-un exercițiu multinațional desfășurat săptămâna trecută în poligonul Capu Midia.
19:30
Adăpost de câini, închis după apariţia unor imagini cu maltratarea şi eutanasierea animalelor: „Să nu se mai repete. Niciodată” # Digi24.ro
Activitatea adăpostului privat de câini din localitatea Suraia a fost suspendată de autorităţi, după apariţia în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii, a informat, miercuri, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea.
19:30
Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: Sprijinul României pentru Ucraina, o investiţie în securitatea Europei # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu omologul ucrainean, Mihailo Fedorov, ocazie cu care a reafirmat angajamentul României de a sprijini Ucraina prin programe bilaterale de instruire şi prin participarea la iniţiative internaţionale.
19:30
Liderul PNL Brașov respinge orice alianță cu AUR. Veștea avertizează asupra apropierii PSD cu partidul lui George Simion # Digi24.ro
Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, a reacționat la declarațiile senatorului AUR Petrișor Peiu privind o posibilă guvernare a liberalilor cu AUR după alegerile din 2028 și a subliniat că „PNL nu ia în calcul nicio formă de colaborare cu formațiuni extremiste”, iar partidul mizează pe valori democratice, stabilitate și profesionalism.
19:20
Cum racolează Rusia „carne de tun” pe rețelele sociale: Primul raport care dezvăluie identitatea africanilor care luptă Ucraina # Digi24.ro
Un raport al colectivului All Eyes on Wagner dezvăluie pentru prima dată identitatea africanilor recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina, arătând amploarea rețelelor de racolare care operează pe platformele sociale și exploatează vulnerabilitățile economice din zeci de state africane. Listele publicate includ peste 1.400 de nume și confirmă sute de morți pe front.
19:10
„O violare a versiunii americane”. Lavrov aruncă în aer negocierile privind un acord de pace în Ucraina # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat noile variante ale documentului privind soluționarea războiului din Ucraina drept o încercare de „violare” a planului de pace american din partea Kievului și a țărilor occidentale.
19:10
Șeful NATO spune că i-a comunicat lui Trump ce face Rusia în Ucraina. „Da, există o claritate absolută în SUA” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că este convins că liderii americani cunosc în detaliu atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv atacurile asupra obiectivelor civile. El a făcut această afirmație la o conferință de presă la Bruxelles înaintea unei reuniuni a miniștrilor Apărării, conform relatărilor unui corespondent al European Pravda.
19:10
Nereguli la ajutoare pentru încălzire într-o comună, la doar 100 de familii verficate: Bani pentru case părăsite și persoane emigrate # Digi24.ro
Inspectorii de la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au găsit, în urma unui control, nereguli la acordarea ajutoarelor pentru încălzire în comuna Horgeşti. Din peste 100 de familii verificate, 40 primeau ajutoare pentru imobile în care, de fapt, nu se poate locui, iar alte 42 ar fi plecate în străinătate. Ca urmare, s-au dispus măsuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi vor fi reanalizate toate dosarele.
19:10
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care permite companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente și tehnologie pentru producția de petrol și gaze. În același timp, aceasta interzice orice tranzacții pentru Rusia și alte patru țări, potrivit site-ului oficial al instituției, citat de presa ucraineană.
19:00
20 de mașini de lux au fost găsite ascunse într-un garaj din Italia. Ar fi fost cumpărate de un afacerist român cu legături cu Mafia # Digi24.ro
20 de mașini de lux, în valoare de peste 1,5 milioane de euro, au fost găsite într-un garaj din Italia, iar surse din anchetă spun că mașinile erau luate din România, prin împrumuturi, cu acte false. Liderul grupării ar fi fost un om de afaceri din Iași.
19:00
Ionuț Stroe vrea introducerea în școli și licee a disciplinei obligatorii „Educația media și digitală” (proiect) # Digi24.ro
Deputatul PNL Ionuț Stroe a depus, la Camera Deputaților un proiect care introduce o discplină obligatorie la gimnaziu și liceu și anume „Educația media și digitală”. Dacă va trece de Parlament, această lege va fi aplicată începând cu anul școlar 2027- 2028.
18:30
Noi imagini de pe Autostrada Bucureștiului A0. În ce stadiu sunt lucrările și când ar putea fi deschise primele porțiuni de drum # Digi24.ro
Noi imagini de pe autostrada din jurul Bucureștiului, care va lega Capitala de principalele artere și drumuri de mare viteză care duc către restul țării. Constructorul chinez care lucrează la A0 a început deja să asfalteze pe unul dintre tronsoane.
18:20
Revolta bugetarilor după ce Sebastian Burduja i-a numit „incompetenți, hoți sau nebuni”. Explicațiile fostului ministru # Digi24.ro
Sebastian Burduja, actual consilier onorific al premierului, a declarat într-un interviu că „sunt trei tipuri de angajați la stat: incompetenți, hoți sau nebuni”. Declarația a stârnit un val de critici din partea angajaților din instituții, inclusiv în rândurile celor de la Palatul Victoria care au sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Fostul ministru a declarat pentru Digi24.ro că a vrut să sublinieze nevoia unor salarii mai mari la stat, pentru că cei care acceptă în prezent salarii mai mici decât în privat sunt „nebuni de România”.
18:20
Legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein îl lasă fără imunitate pe fostul șef al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland # Digi24.ro
Dosarele Epstein lovesc puternic în Norvegia, unde mai multe personalități se văd acum nevoite să dea socoteală pentru trecutul lor recent. De la prințesa Mette-Marit până la un fost prim-ministru care a devenit președinte al Comitetului Nobel și secretar general al Consiliului Europei, publicarea recentă în Statele Unite a documentelor din dosarul Epstein a dezvăluit legături mult mai strânse decât se bănuia anterior între finanțator și personalități norvegiene. Acum, Consiliul Europei a anunțat ridicarea imunității fostului său secretar general, norvegianul Thorbjorn Jagland, care face obiectul unei anchete în țara sa pentru legăturile sale anterioare cu infractorul sexual american.
18:10
O firmă din Gorj este acuzată că ar fi exploatat ilegal agregate minerale din albia Jiului. Prejudiciu de aproape un milion de lei # Digi24.ro
O firmă din județul Gorj este acuzată că ar fi exploatat ilegal agregate minerale din albia minoră a râului Jiu, provocând un prejudiciu de aproape un milion de lei domeniului public administrat de Apele Române. Potrivit Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu, neregulile au fost descoperite în urma unor controale desfășurate în 2025, iar cazul a fost înaintat Poliției pentru continuarea cercetărilor.
18:10
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul liderului de la Varșovia # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri asupra "riscului real" ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne provocate de confruntările sale cu preşedintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final ar putea duce la "destabilizarea" Europei.
18:00
Sentință în cazul tinerei însărcinate din Prahova, ucisă cu toporul: Fostul concubin a fost condamnat la închisoare pe viaţă # Digi24.ro
Bărbatul care şi-a ucis concubina însărcinată, lovind-o de mai multe ori cu toporul în zona capului, a fost condamnat, miercuri, la închisoare pe viaţă, decizia pronunţată de Tribunalul Prahova nefiind definitivă.
Acum 8 ore
17:50
Un consilier local de la PNL bea dintr-o cutie de bere în timpul unei ședințe online a primăriei. Reacția edilului # Digi24.ro
Călin Constantin Man, consilier local de la PNL în comuna Toplița, din județul Harghita, pare că a consumat alcool în timpul unei ședințe de consiliu, când se adoptau decizii pentru cetățenii care l-au trimis acolo. El a savurat relaxat din doza de bere de lângă el, în timp ce proiectele erau supuse la vot.
