Trump a „insistat” pe lângă Netanyahu asupra continuării discuţiilor cu Iranul. „Aceasta ar fi preferinţa mea”

Dosarele Epstein lovesc puternic în Norvegia, unde mai multe personalități se văd acum nevoite să dea socoteală pentru trecutul lor recent. De la prințesa Mette-Marit până la un fost prim-ministru care a devenit președinte al Comitetului Nobel și secretar general al Consiliului Europei, publicarea recentă în Statele Unite a documentelor din dosarul Epstein a dezvăluit legături mult mai strânse decât se bănuia anterior între finanțator și personalități norvegiene. Acum, Consiliul Europei a anunțat ridicarea imunității fostului său secretar general, norvegianul Thorbjorn Jagland, care face obiectul unei anchete în țara sa pentru legăturile sale anterioare cu infractorul sexual american.