Ministerul Energiei a publicat proiectul de punere sub supraveghere extinsă a companiilor deținute de Lukoil în România

Lucrările de construcţie pentru Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima unitate de producţie a companiei coreene Hanwha din Europa, au început miercuri, ”marcând un parteneriat industrial pe termen lung cu România şi sprijinind obiectivele NATO şi de securitate europeană”. Facilitatea va susţine producţia locală a obuzierelor autopropulsate K9 şi a vehiculelor de realimentare cu muniţie K10, cu potenţial de extindere către sisteme terestre avansate, inclusiv MLI-uri, sisteme de lovire de precizie şi vehicule terestre fără echipaj. Producţia locală ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe şi indirecte, consolidând baza industrială de apărare a României şi poziţionând ţara ca producător şi exportator în ecosistemul european de apărare.