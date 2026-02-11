Minor, prins într-un vid birocratic între Italia și România: Un copil „invizibil” pentru sistem
StiriDiaspora.ro, 11 februarie 2026 23:20
Minor, prins într-un vid birocratic între Italia și România: Un copil „invizibil” pentru sistem
• • •
Acum o oră
23:20
Minor, prins într-un vid birocratic între Italia și România: Un copil „invizibil” pentru sistem
Acum 4 ore
20:10
România poate aduce protecția diasporei pe agenda UE: munca în străinătate și industrie, printre priorități
Acum 6 ore
18:30
Peste 70 de loturi distribuite de Danone au fost retrase din magazine
Acum 8 ore
16:00
Protest uriaș la Madrid. Peste 1500 de fermieri în stradă
Acum 12 ore
15:30
Realitatea Plus, obligată de CNA să-și suspende emisia timp de trei ore
15:10
Înșelăciunea cu "vecina" care vinde alimente capătă proporții în România
14:40
Un șofer român beat s-a răsturnat cu mașina în Austria
13:20
Rețeaua EURES: 242 de locuri de muncă pentru români în Europa. Cele mai multe în Suedia, Norvegia și Irlanda
13:10
Robert Negoiţă a mers la Poliţie pentru controlul judiciar: Sunt nevinovat şi voi demonstra în instanţă
12:20
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce și-a drogat iubitul bijutier și l-a jefuit
11:10
CCR a amânat reforma pensiilor speciale. Următorul termen: 18 februarie
Acum 24 ore
10:50
Judecătorul CCR "tătic" a venit la ședința în care se discută pensiile speciale
10:40
„Șofer fantomă”, pe A1, în Germania. Român prins fraudând timpii de odihnă cu două permise de conducere
10:00
Psihiatru american: Rețelele sociale au efecte similare drogurilor pentru tineri
09:10
După 11 ani în Anglia și 2 în Italia, un român e fericit că s-a întors acasă: "Mă simt foarte bogat"
08:10
Atac armat într-o şcoală din vestul Canadei: Zece morţi, inclusiv atacatorul
Ieri
22:50
Un infractor român conduce un club de lupte pentru copii în Marea Britanie
20:30
Greva trenurilor din Spania continuă: românii din diaspora, prinși între anulări, întârzieri și incertitudine
17:30
Bolojan ridică noi valuri de nemulțumire: „Rezidenții ar trebui să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire”
15:30
Băiat de 15 ani, cu dizabilități, lăsat în ploaie de șoferul unui autobuz, pentru că nu-și găsea abonamentul
15:20
Trei mașini diferite circulau în Anglia cu același număr de înmatriculare. Una dintre ele era condusă de un român
14:50
Ilie Bolojan: "Realitatea ne-a împachetat. Cifrele nu ne permit alte lucruri"
14:20
Pensiile magistraților mai așteaptă. Un judecător CCR a intrat în concediu paternal (surse)
13:20
Prețuri ridicole în aeroport: 70 de lei pentru un fir subțire de somon. "Restul e pâine și tupeu"
12:30
Germania cumpără drone de atac în valoare de peste o jumătate de miliard de euro
11:40
Un român din Italia și-a amenințat vecinii cu o bâtă de baseball și o macetă
10:40
Un șofer român s-a trezit cu prelata tăiată într-o parcare "securizată" din Italia: "Am pornit motorul și am plecat"
09:30
Sondaj: Două treimi dintre germani consideră SUA drept o ameninţare pentru pacea mondială
08:40
Românul dispărut fără urmă în Anglia a fost găsit mort. Marius avea 37 de ani
08:10
Primarii s-au supărat pe Bolojan. Grevă de avertisment în peste 1.300 de primării din țară
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Regele Charles spune că este "pregătit să ajute" poliţia în cazul Epstein-Andrew
20:50
Autoritățile din Italia anchetează Glovo: curieri exploatați și plătiți cu 2,50 euro pe livrare
20:10
NATO lansează misiunea Arctic Sentry, o serie de exerciţii militare complexe
19:40
Trei români au furat 1.000 de metri de cabluri dintr-o fermă de porci din Spania, provocând moartea a sute de animale
18:40
Moţiunea simplă privind Acordul Mercosur a fost respinsă
18:00
Alerta Salmonella pentru ouă proaspete, retragere de pe piață raportată de Ministerul Sănătății
17:40
Scandal în Anglia. Zeci de mii de studenți români ar fi fraudat sistemul de împrumuturi universitare cu 13 miliarde de lire
17:00
Român căutat în Franţa pentru proxenetism şi trafic de persoane, prins în aeroportul din Cluj
16:00
Un român din Germania a ademenit o fetiţă de șase ani dintr-un parc acvatic şi apoi a abuzat-o
15:30
Dubă blindată, plină cu bani atacată cu explozibili pe autostradă în Italia. Hoții au fugit cu toți banii
15:20
Românii care aruncau în aer bancomate în Austria, la un pas de crimă. O ușă de seif de 50 de kg a trecut la doi metri de paznic
15:10
O româncă din Italia cu o listă falsă de donații a cerut bani unui carabinier într-un spital
15:00
România, singurul stat UE cu rating pozitiv pentru Trump. Ce țară din Europa îl apreciază și pe Putin
14:40
ANAF a început controalele. O singură firmă din Giurgiu a făcut evaziune de 12 milioane de lei
14:30
Un român din Italia s-a făcut "patron" pe un depozit cu bunuri furate. Avea și angajați care "colectau" marfa
13:10
Țara în care prețul locuințelor a explodat. Un metru pătrat poate costa și 110.000 euro
11:50
Ai strâns banii și nu știi ce să faci cu ei? Aceasta este cea mai sigură investiție
09:30
Român din Austria, gest extrem: a intrat cu toporul într-un bar, nervos că muzica era prea tare
09:20
Criză fără precedent în Cuba. Țara a rămas fără kerosen pentru avioane. Nu se poate decola
8 februarie 2026
16:40
Miting violent la Milano împotriva Jocurilor Olimpice. Confruntări între forţele de ordine şi protestatari
