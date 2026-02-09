O româncă din Italia cu o listă falsă de donații a cerut bani unui carabinier într-un spital

StiriDiaspora.ro, 9 februarie 2026 15:10

O româncă din Italia cu o listă falsă de donații a cerut bani unui carabinier într-un spital

Acum 10 minute
15:20
Românii care aruncau în aer bancomate în Austria, la un pas de crimă. O ușă de seif de 50 de kg a trecut la doi metri de paznic
Acum 30 minute
15:10
O româncă din Italia cu o listă falsă de donații a cerut bani unui carabinier într-un spital
15:00
România, singurul stat UE cu rating pozitiv pentru Trump. Ce țară din Europa îl apreciază și pe Putin
Acum o oră
14:40
ANAF a început controalele. O singură firmă din Giurgiu a făcut evaziune de 12 milioane de lei
14:30
Un român din Italia s-a făcut "patron" pe un depozit cu bunuri furate. Avea și angajați care "colectau" marfa
Acum 4 ore
13:10
Țara în care prețul locuințelor a explodat. Un metru pătrat poate costa și 110.000 euro
11:50
Ai strâns banii și nu știi ce să faci cu ei? Aceasta este cea mai sigură investiție
Acum 6 ore
09:30
Român din Austria, gest extrem: a intrat cu toporul într-un bar, nervos că muzica era prea tare
Acum 8 ore
09:20
Criză fără precedent în Cuba. Țara a rămas fără kerosen pentru avioane. Nu se poate decola
Acum 24 ore
16:40
Miting violent la Milano împotriva Jocurilor Olimpice. Confruntări între forţele de ordine şi protestatari
15:40
Viața tot mai scumpă din Spania schimbă planurile românilor. Mulți se gândesc să revină acasă
Ieri
14:30
Nicuşor Dan a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington
14:00
Doi români prinși la furat de fier vechi în Germania au rămas și fără captură, și fără dubă
13:50
Campanie de conștientizare dedicată părinților de adolescenți privind riscul suicidar și prevenția tentativelor de suicid
12:50
Furtuna Marta: 13 regiuni din Spania în alertă, situație critică în Andaluzia. Mii de persoane evacuate și drumuri închise
12:10
Ce se știe până acum despre sabotajul trenurilor din Italia, în prima zi a Jocurilor Olimpice. Salvini: "Un atac"
11:20
Ministrul de Externe va efectua o vizită de lucru la Londra de două zile
10:50
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la o cină privată la Palatul Buckingham cu prințul Andrew
09:50
Românul dispărut în urmă cu două săptămâni în Italia a fost găsit mort. Sergiu avea 46 de ani
09:10
Principalul partid de opoziție din Ungaria promite taxe suplimentare pentru bogați şi adoptarea monedei euro
7 februarie 2026
16:20
După furtuna Leonardo, Spania și Portugalia se confruntă cu noi ploi puternice. Furtuna Marta lovește cu forță
15:30
Hoți români de porumbei, condamnați la închisoare în Belgia. Trebuie să le plătească proprietarilor 470.000 euro
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Ploi abundente în Marea Britanie: Peste 80 de avertismente de inundaţii în vigoare
13:40
Un Audi de 20.000 de euro trimis din România în Germania n-a ajuns la destinație. Poliția l-a confiscat pe drum
12:50
Zboruri anulate pe Aeroportul din Berlin. MAE, atenționare pentru români
12:10
O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. Pe lângă cei 8 ani de închisoare, ar putea plăti și 100.000 euro
11:10
DNA a explicat traseul mitei de la Primăria Sectorului 5: 40.000 de euro costa "prietenia" unor funcționari
10:30
12 români păcăliți că merg să lucreze în construcții, în Grecia, au ajuns să cerșească la semafor, în Atena
09:20
Rețea de spălare a banilor pe relația Franța-România. Sumele tranzacționate se ridică la 300 de milioane de euro
09:10
Exploziei într-un bloc din Chitila. Doi răniți
6 februarie 2026
15:20
Un olandez a mers în Ferentari să vadă cât e de periculos și a avut o surpriză. "Mai sigur decât în Berlin" - VIDEO
14:20
Patronii spun că România riscă să piardă muncitorii străini în favoarea Spaniei
13:30
Operațiunea "Portofel": O bandă de români a comis 86 de spargeri în zece provincii din Spania
12:30
Bolojan a trimis la CCR documentul în care le explică judecătorilor efectele amânării deciziei pe pensiile speciale
12:00
Cum să prelungești durata de viață a anvelopelor tale: întreținere și verificări esențiale
11:40
Noi detalii în cazul familiei moarte din Italia: ambulanța a sosit târziu din cauza numărului greșit al casei
10:40
Un bărbat din Germania a vrut să-și otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
09:40
Aeroportul Berlin-Brandenburg rămâne închis și astăzi din cauza poleiului
08:50
Un român a încercat să mituiască polițiștii germani veniți să-l amendeze pentru că a parcat în fața unei gări
08:20
Alegerile din Portugalia vor avea loc duminică, în ciuda episodului de vreme severă care a lovit țara
00:00
Cristi Chivu a aprins torța olimpică în Italia. Onoare uriașă pentru un român
5 februarie 2026
23:40
Cinci români, prinși după ce au furat timp de un an roțile mașinilor de la reprezentanțe auto din toată Austria
22:20
Robert Negoiță, pus sub control judiciar pe cauțiune de aproape 200 000 euro
21:10
Germania a distrus trei miliarde de măști din perioada Covid
19:30
O întreagă familie a murit în Italia. Masa ar fi fost pregătită, dar nu au mai apucat să mănânce
18:20
Grecia taie finanțarea ONG-urilor și anunță închisoare de până la 10 ani pentru voluntarii care aduc migranți în țară
17:30
Grav accident de muncă în Italia. Un inginer român a murit, iar un alt conațional a fost rănit
16:40
S-a închis Atlassib de la 1 februarie?
16:30
Cine este sudorul român arestat în Germania, după ce sabotat o navă de război. Marian voia să distrugă corveta de 400 milioane de euro
15:40
Un dezvoltator a construit un bloc în Craiova lângă depozite de muniţie și pe traiectoria radarului de la Cârcea
