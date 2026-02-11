Ce locuri de muncă și-au găsit românii fără BAC: „Diploma nu e o certitudine că ajungi mare CEO, dar e mai bine să o ai”
Adevarul.ro, 12 februarie 2026 01:15
După ani în care au renunțat la gândul obținerii diplomei de Bacalaureat, mulți români spun că au fost nevoiți să accepte meserii prost plătite, regretând lipsa de interes pentru acest examen. Alții susțin însă că diploma nu a contat foarte mult în cazul lor, deoarece s-au mobilizat pentru a reuși.
