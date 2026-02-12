Apelul la dreptate ca stratagemă de obținere a iubirii

20:40

Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la Rusia înainte de a discuta cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat marţi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, care a subliniat că nu doar Ucraina trebuie presată să facă concesii, potrivit AFP şi EFE.