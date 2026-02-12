Apelul la dreptate ca stratagemă de obținere a iubirii
Jurnalul.ro, 12 februarie 2026 06:10
Al treilea important mijloc de obținere a afecțiunii - după mituire și milă - este apelul la justiție. Depune mărturie psihologa Karen Horney, autoarea studiului „Personalitatea nevrotică a timpului nostru” (Editura Trei, 2025).
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
06:10
Al treilea important mijloc de obținere a afecțiunii - după mituire și milă - este apelul la justiție. Depune mărturie psihologa Karen Horney, autoarea studiului „Personalitatea nevrotică a timpului nostru” (Editura Trei, 2025).
Acum 6 ore
00:50
Hello Chef se întoarce cu sezonul 11, sâmbătă, 14 februarie, de la ora 14:15, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Emisiunea culinară care transformă fiecare preparat într-o adevărată poveste, Hello Chef, se întoarce cu sezonul 11: Întrecerea gusturilor – Gustul Bunicii!
00:30
După 12 februarie 2026, trei zodii intră într-o perioadă mai liniștită și mai echilibrată. Energia astrologică de joi aduce o eliberare emoțională importantă: tensiunile se diminuează, presiunea scade, iar lucrurile încep să curgă mai simplu.
Acum 8 ore
00:20
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor # Jurnalul.ro
Bolojan a pus taxă pe bâzâit! Foamea de bani a Guvernului îi lovește în plin pe apicultori
11 februarie 2026
23:40
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat miercuri asupra „unui risc real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, în contextul conflictului politic intern dintre guvern și președintele Karol Nawrocki.
23:40
Romsilva: Drumul forestier din pădurea Băneasa există din 1974 și nu a ieșit niciodată din fond # Jurnalul.ro
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva precizează că drumul forestier din pădurea Băneasa nu a ieșit niciodată din fondul forestier și nu a fost obiectul niciunei retrocedări.
23:30
Ursula von der Leyen susține că UE are nevoie urgentă de simplificarea reglementărilor # Jurnalul.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Uniunea Europeană trebuie să își simplifice urgent reglementările aplicabile companiilor, pentru a-și consolida competitivitatea în competiția cu SUA și China.
23:20
Ministerul Afacerilor Externe a emis, miercuri, o atenționare de călătorie pentru Germania, unde joi este programată o grevă a piloţilor. De asemenea, MAE a emis și o atenționare de călătorie pentru Spania, acolo unde, în anumite regiuni, se înregistrează fenomene meteo intense.
23:10
Planul care surprinde Europa: Elveția va vota să-și limiteze populația la 10 milioane.
23:10
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, iar fiul și nepotul său, Alexandru Potra și Dorian Potra, în arest la domiciliu.
23:10
Gabriela Firea, în plenul Parlamentului European: Un copil poate fi distrus cu un singur clic # Jurnalul.ro
Fenomenul hărțuirii online devine o problemă majoră la nivel european, iar România nu face excepție. În plenul Parlamentului European de la Strasbourg, eurodeputatul PSD Gabriela Firea a cerut măsuri urgente pentru protejarea copiilor în mediul digital, invocând date alarmante.
23:00
Bătălia pentru suveranitate digitală: investiție-record în infrastructura AI europeană # Jurnalul.ro
Un startup francez va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI din Suedia.
23:00
Donald Tusk, premierul Poloniei, a anunțat miercuri că Polonia nu va participa, în actualele condiții, la Consiliul Păcii, însă va continua să analizeze posibilitatea unei eventuale aderări.
23:00
Parlamentul European a decis să suspende Premiul Cetățeanului European pentru a reduce cheltuielile și a folosi bugetul mai eficient.
22:40
Comisia de Disciplină FRF: Bairam suspendat, Rapid amendă uriașă, conflictul Cordea - Bergodi amânat # Jurnalul.ro
Comisia de Disciplină a FRF a anunțat miercuri sancțiunile după incidentele petrecute în Superliga. Ștefan Baiaram (Craiova) a fost suspendat după gestul de la finalul meciului cu Dinamo. Rapid a primit cea mai mare amendă. Cazul conflictului dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi a fost amânat.
22:30
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, va efectua plata în avans a drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi care primesc banii prin card bancar.
Acum 12 ore
22:20
Ministerul Educației a anunțat calendarul simulării Evaluării Naționale și Bacalaureatului 2026. Vezi datele probelor scrise și disciplinele incluse.
22:10
Persoane înșelate în Prahova prin SMS-uri în care se cereau bani în numele copiilor victimelor # Jurnalul.ro
Mai multe persoane au fost înșelate prin intermediul unor mesaje false primite din partea altora care pretindeau a fi fiul sau fiica acestora, prejudiciul stabilit de anchetatorii prahoveni fiind de peste 80.000 de lei.
22:00
Pîslaru: „Încrederea Comisiei Europene în România, că vom livra această reformă, este foarte scăzută” # Jurnalul.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat miercuri că încrederea Comisiei Europene în România este „foarte scăzută”, pe fondul întârzierilor repetate în adoptarea reformei pensiilor magistraților. Acesta a reamintit și efectele bugetare ale unei noi amânări.
22:00
UE dă undă verde primelor investiții de 38 de miliarde de euro prin programul SAFE. România, pe listă # Jurnalul.ro
UE a aprobat primele investiții de 38 de miliarde de euro pentru apărare prin programul SAFE, iar printre statele care vor primi fonduri se află și România.
21:40
Promisiunea ministrului Transporturilor. Câți kilometri de drumuri de mare viteză vor fi gata în 2026 # Jurnalul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că în acest în România ar trebuie să fie inaugurați peste 250 de kilometri de drum de mare viteză. Totuși există și o condiție.
21:30
A doua opinie medicală, decontată de stat: legea care ar putea schimba sistemul de sănătate în țară # Jurnalul.ro
Deputatul Ovidiu Cîmpean a susținut și votat, miercuri, modificarea Legii drepturilor pacientului, prin care se introduce clar dreptul la a doua opinie medicală decontată de sistemul public de sănătate. Inițiativa a fost depusă împreună cu deputatul UDMR Dr. Vass Levente.
21:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, pentru a discuta despre sprijinul României pentru Ucraina.
21:30
Pe 12 februarie 2026, patru zodii sunt favorizate de astre și atrag abundență și noroc în mod surprinzător. Joi, Mercur în conjuncție cu Nodul Nord în Pești deschide un portal astral al oportunităților, recunoașterii și șanselor neașteptate.
21:10
Ministerul Apărării vine cu precizări după ce au fost găsite resturi de dronă pe plaja din Mamaia # Jurnalul.ro
Ministerul Apărării a venit, miercuri seara, cu precizări în privința resturilor de dronă găsite pe plaja din stațiunea Mamaia în urmă cu două zile. În prezent, cazul este investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
21:00
A fost ucis Kurt Cobain? O echipă de criminaliști contestă rezultatele anchetei asupra morții solistului trupei Nirvana # Jurnalul.ro
Moartea lui Kurt Cobain a șocat fanii și a făcut valuri în lumea muzicii. Câeva decenii mai târziu, ultimele momente ale lui Kurt Cobain sunt din nou cercetate.
20:50
Incendiu violent într-o gospodărie din Coțușca, județul Botoșani. Acoperișul casei și mai multe anexe au fost distruse, iar pompierii au intervenit aproape trei ore pentru a stinge flăcările.
20:40
UE trebuie să decidă mai întâi ce aşteaptă de la Putin înainte să discute cu el, declară Kaja Kallas # Jurnalul.ro
Ţările Uniunii Europene trebuie mai întâi să se pună de acord asupra a ceea ce aşteaptă de la Rusia înainte de a discuta cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat marţi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, care a subliniat că nu doar Ucraina trebuie presată să facă concesii, potrivit AFP şi EFE.
20:30
Rectorii de la Medicină susțin măsura propusă de Bolojan pentru a ține medicii în România # Jurnalul.ro
Conducerile universităților de Medicină consideră legitimă ideea ca absolvenții formați la buget și medicii care au făcut rezidențiat plătit de stat să lucreze o perioadă în România, însă atrag atenția că măsura trebuie construită atent, pe baze juridice solide și cu mecanisme flexibile.
20:10
Cum a evoluat numărul de cereri pentru vize în SUA. Declarațiile Ambasadei SUA la București # Jurnalul.ro
România ar putea fi reevaluată pentru admiterea în Programul Visa Waiver în viitor, au transmis reprezentanții diplomatici ai Statelor Unite ale Americii la București, la solicitarea Mediafax.
20:00
Ministrul rus al Externelor, Serghei Lavrov, a amenințat, miercuri, că Rusia va lua măsuri dacă „vestul” își va extinde prezența militară în Groenlanda.
19:50
Ministrul Culturii, András Demeter, face un pas în spate în urma protestelor actorilor. Acesta a emis o circulară în cursul zilei de miercuri, care vizează retragerea Instrucțiunilor privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice
19:40
Opt persoane implicate într-un accident rutier pe DN 19. Două victime transportate la spital # Jurnalul.ro
Opt persoane, aflate în cinci autovehicule, au fost implicate miercuri după-amiază într-un accident rutier produs pe DN 19, în județul Bihor, între localitățile Cauaceu și Sălard. Două victime au fost transportate la spital.
19:40
Experții în securitate avertizează asupra unei noi înșelătorii prin email care vizează utilizatorii iPhone. Aceștia pot obține acces la conturile financiare în doar câteva secunde.
19:30
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh. Proiectul are o valoare de 68,2 milioane de lei, din care o sumă de circa 9,87 milioane de lei va fi asigurată de finanțare europeană, prin Fondul de Modernizare, potrivit unui comunicat transmis redacție.
19:10
Schimbări importante pe platforma Discord. Va fi nevoie de scanarea feței sau identificare pentru a accesa conținut pentru adulți # Jurnalul.ro
Platforma de comunicare pentru pasionații de jocuri video Discord va solicita în curând utilizatorilor la nivel global să își verifice vârsta printr-o scanare facială sau prin încărcarea unui act de identitate dacă doresc să acceseze conținut pentru adulți.
19:00
Europarlamentarii susțin suspendarea pactului comercial cu SUA, dacă Trump amenință din nou # Jurnalul.ro
Eurodeputații responsabili de pactul comercial dintre UE și SUA au convenit miercuri asupra unei clauze de suspendare a acordului, în cazul în care președintele american, Donald Trump, introduce noi tarife vamale împotriva țărilor europene sau amenință integritatea teritorială a blocului comunitar.
19:00
Un atac armat a avut loc într-o școală din Rusia. O persoană a murit, alte două au fost rănite în timpul atacului. Agresorul a fost reținut, au anunțat autoritățile locale.
18:40
Ucraina și Republica Moldova poartă negocieri privind extinderea semnificativă a volumelor de stocare a gazelor naturale moldovenești în depozitele subterane ucrainene.
18:30
Atenție la „emailurile false în numele OSIM”: Se cere plata urgentă a unei taxe de menţinere a mărcii # Jurnalul.ro
Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică îi avertizează pe patronii de firme că au fost semnalate o serie de emailuri frauduloase în numele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).
18:10
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen # Jurnalul.ro
România vrea să fie hub în domeniul inovației feroviare. O mare companie vrea să fabrice în România trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză. O delegație a companiei s-a întâlnit cu ministrul Transporturilor.
18:00
Nicușor Dan: Companiile americane își doresc să investească în continuare în țara noastră # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu liderii marilor companii americane reunite în cadrul Camerei de Comerț Americane în România (AmCham), discuțiile vizând consolidarea relațiilor economice bilaterale.
17:50
Atunci când copilul tău începe să arate primele semne de răceală, este absolut firesc să te îngrijorezi și să cauți soluții eficiente pentru a-l ajuta. Răceala, una dintre cele mai comune afecțiuni în rândul celor mici, necesită un plan de acțiune atent și bine structurat.
17:50
Cum contribuie o Centrală Telefonică Virtuală la creșterea și stabilitatea unei afaceri # Jurnalul.ro
În mediul de afaceri actual, caracterizat prin schimbări rapide, competiție intensă și digitalizare accelerată, companiile sunt nevoite să își optimizeze constant procesele interne și modul în care comunică cu piața. Dacă în trecut succesul era determinat în mare parte de produs sau preț, astăzi experiența oferită clientului și viteza de reacție joacă un rol decisiv. În centrul acestei transformări se află comunicarea, iar una dintre cele mai eficiente soluții moderne care susțin dezvoltarea unui business este centrala telefonică virtuală.
17:40
Cataracta congenitală și tehnica Bil - cum arată planul de tratament pentru cei mici în 2026? # Jurnalul.ro
Aflarea diagnosticului de cataractă congenitală pentru copilul tău poate fi un moment plin de îngrijorare, însă medicina modernă oferă astăzi soluții remarcabile, cum este tehnica BIL. Aceasta este o metodă chirurgicală avansată care schimbă radical prognosticul vizual al bebelușilor.
17:40
Garda Națională de Mediu a derulat o amplă acțiune de verificare în vestul țării privind privind respectarea legislației de mediu în domeniul gestionării deșeurilor, cu accent pe trasabilitatea deșeurilor de anvelope uzate și pe activitățile de reciclare a deșeurilor din mase plastice.
17:30
Prețuri șocante la cazare pentru "Beach Please!": Costurile depășesc o vacanță exotică # Jurnalul.ro
Prețurile la cazare pentru festivalul "Beach, Please!" din Costinești depășesc orice imaginație. O influenceriță atrage atenția asupra costurilor aberante.
Acum 24 ore
17:10
Două greșeli frecvente care lasă pete de detergent pe rufe atunci când le speli la mașină # Jurnalul.ro
Se întâmplă de multe ori să observi urme de detergent pe rufe după ce le scoți din mașina de spălat.
17:00
Moneda naţională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0914 lei, în creştere cu 0,04 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0910 lei.
16:40
Aer condiționat cu montaj inclus: de ce soluția completă te costă mai puțin pe termen lung # Jurnalul.ro
Achiziția unui aparat de aer condiționat înseamnă mai mult decât alegerea unui model performant. Această decizie se bazează atât pe alegerea unui aparat eficient, cât și pe găsirea unei soluții avantajoase din punct de vedere financiar. Astfel, aerul condiționat cu montaj inclus reprezintă soluția completă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.