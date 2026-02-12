Cursul valutar
National.ro, 12 februarie 2026 07:20
Cursul valutar
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum o oră
07:20
Acum 4 ore
05:20
BERBEC Dialogul cu partenerul dvs. va crea o atmosferă de încredere și reciprocitate foarte bună. Acordați un împrumut unui prieten care v-a solicitat și cu alte ocazii. Ai încredere în colegii tăi și astfel vei putea face față proiectelor. TAUR Veți obține ceea ce doriți dacă vă folosiți seducția. Problemele de natură economică sunt […] The post Horoscop 12 februarie 2026 – Sănătatea ta este pe primul loc first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
23:10
Criza apei potabile continuă: Români umiliți de statul impotent/ Autoritățile aruncă vina una pe alta # National.ro
Criza apei potabile de la Curtea de Argeș nu mai este un accident administrativ. Este o alegere. O alegere făcută prin indiferență, prin pasarea responsabilității și prin incapacitatea Guvernului de a interveni ferm atunci când un oraș întreg rămâne fără apă la robinet. De patru luni, zeci de mii de oameni trăiesc cu apă contaminată, […] The post Criza apei potabile continuă: Români umiliți de statul impotent/ Autoritățile aruncă vina una pe alta first appeared on Ziarul National.
21:20
20:40
Piața Bitcoin trece printr-o fază de acumulare condusă de marii deținători („balene”), în timp ce investitorii instituționali și cei de retail manifestă prudență. Așa-numitele portofele „whale” au acumulat aproximativ 53.000 de monede în ultima săptămână, cea mai mare serie de achiziții din noiembrie, după săptămâni de vânzări masive, relatează Bloomberg. Aceste achiziții au contribuit la […] The post ”Balenele” Bitcoin cumpără din nou first appeared on Ziarul National.
20:10
Ar fi trebuit să treacă deja „dincolo de petrol”, cu energie eoliană, solară și hidroelectrică alimentând profiturile sale. În urmă cu douăzeci de ani, BP avea un plan de a se plasa în fruntea tranziției către energia verde. Nu a funcționat. În schimb, compania a anunțat marți că suspendă răscumpărarea de acțiuni pentru a-și consolida […] The post Net Zero, pacostea giganților petrolieri britanici first appeared on Ziarul National.
19:40
Se tot agită, în ultimele luni, trompetele apocalipsei: „Pleacă americanii!”, „Trump ne lasă singuri!”, „România va fi abandonată!”. Iar pe fundal regăsim aceleași vuvuzele suveraniste care trăiesc din panică și scenarii de film prost. Doar că realitatea este infinit mai rece și mai pragmatică decât emoțiile televizate: Casa Albă nu are niciun interes să lase […] The post America nu pleacă din România. Doar iluziile suveraniste! first appeared on Ziarul National.
19:20
Politicienii europeni trebuie să ofere mai multă claritate privind cine ar trebui să facă ce pentru a consolida apărarea continentului, altfel riscând să irosească bani din cauza procesului decizional lent și a proiectelor care se suprapun, a declarat Camille Grand, secretarul general al Asociației Industriilor Aerospațiale, de Securitate și Apărare din Europa. Țările europene s-au […] The post Apărarea europeană depinde de politicienii europeni first appeared on Ziarul National.
19:20
Compania franceză Dassault este hotărâtă să păstreze controlul asupra părții de avioane de luptă din Future Combat Air System (FCAS), deși Airbus se opune. Emmanuel Macron a încercat să salveze proiectul de la eșec în cadrul discuțiilor repetate cu cancelarul german Friedrich Merz. Această situație haotică a readus în atenție relația complicată dintre Dassault și […] The post Blocajul proiectului avionului de luptă european. Dassault, mai tare decât Macron? first appeared on Ziarul National.
19:00
Strategia națională privind reziliența entităților critice, pusă în dezbatere publică de MAI, introduce la capitolul amenințări în sectorul energetic suprasolicitarea rețelei și blackout-ul accidental. Mai mult, în ce privește sistemele de încălzire centralizată, există riscuri mari de întrerupere a furnizării de combustibili (gaze, păcură), precum și de vârfuri de consum neacoperite de producție. În privința […] The post Blackout-ul, trecut oficial la amenințările din sectorul energetic first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
18:20
Ronald Araujo, fundașul central al FC Barcelona, a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viața sa, marcată de depresie și de mesaje șocante primite pe rețelele de socializare. După luni de tăcere și absență de pe teren, Araujo a revenit în ianuarie și a recunoscut că lupta cea mai dificilă a fost una […] The post Teroarea prin care a trecut Araujo: “Doreau moartea fiicelor mele”” first appeared on Ziarul National.
18:10
Inter Miami CF a devenit cel mai valoros club din Major League Soccer la startul sezonului 2026. Gruparea din Florida este evaluată la 1,45 miliarde de dolari, după o creștere spectaculoasă de 22% față de anul trecut, și a detronat-o pe Los Angeles FC, liderul ultimilor patru ani, cotată acum la 1,4 miliarde de dolari. […] The post Echipa lui Messi sare de 1 miliard de dolari! first appeared on Ziarul National.
18:10
Eșec la Avocatul Poporului. Statul refuză să controleze și să autorizeze unitățile afterschool # National.ro
Demersurile pentru schimbarea legislației făcute de Avocatul Poporului, după investigarea cazului de îmbolnăvire a copiilor de la o grădiniță ”fantomă”, nu au avut efect. Ministerele din Guvernul României și-au pasat responsabilitățile, au înființat comisii interministeriale, însă nu s-a luat nicio măsură, lăsând, astfel, centrele educaționale de tip after school și așa-zise grădinițe fără control și […] The post Eșec la Avocatul Poporului. Statul refuză să controleze și să autorizeze unitățile afterschool first appeared on Ziarul National.
17:10
La scurt timp după ce forțele americane l-au capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, Stephen Miller, un influent consilier al Casei Albe, rezuma o justificare directă pentru acțiunile administrației Trump: ”trăim într-o lume guvernată de forță și putere”. Aparent, Statele Unite par imaginea unui hegemon încrezător. Însă Donald Trump a vizat adversari slabi: Iran, Venezuela, […] The post America cea Temătoare first appeared on Ziarul National.
16:50
Avertisment de ultimă oră! Și sindicaliștii de la Sanitas se pregătesc de grevă generală: „Hotărârea e luată” # National.ro
Se conturează tot mai mult ipoteza declanșării unei greve generale în sistemul sanitar, situație care ar putea duce la un blocaj în sectorul medical de stat. Sindicatele din sistemul public de sănătate dau de înțeles că sunt la un pas de declanșarea grevei generale. După sindicaliștii de la Solidaritatea Sanitară, și cei de la Sanitas […] The post Avertisment de ultimă oră! Și sindicaliștii de la Sanitas se pregătesc de grevă generală: „Hotărârea e luată” first appeared on Ziarul National.
16:30
Uniunea Europeană are nevoie de mai multă creștere economică – și cât mai repede. Altfel, riscă să rămână fără puterea de a rezista constrângerilor străine. În ciuda faptului că i-au invitat pe foștii prim-miniștri italieni Mario Draghi și Enrico Letta să discute planurile lor de revigorare a blocului comunitar, țările membre au selectat cu grijă […] The post Vechiul model economic al UE nu mai funcționează în lumea de astăzi first appeared on Ziarul National.
16:10
În multe relații, așteptările față de bărbați nu sunt formulate explicit. Ele sunt presupuse. Se construiesc din imagini, comparații și povești pe care le absorbim zilnic, mai ales din mediul online. Rareori sunt spuse direct, dar sunt constant evaluate: cum ar trebui să fie un bărbat, cum ar trebui să reacționeze, ce ar trebui să […] The post Ce așteptăm de la bărbați fără să spunem first appeared on Ziarul National.
16:00
Semnal tras de Consiliul Fiscal. Împrumutul pentru armament agravează deficitul bugetar # National.ro
Cele 16,7 miliarde pe care România le împrumută în principal pentru a cumpăra armament pentru Ucraina vor adânci și mai mult deficitul bugetar. Consiliul Fiscal a avertizat că țara noastră nu a activat clauza națională de salvgardare, iar utilizarea acestor fonduri se va reflecta în totalitate în cuantumul deficitului bugetar, exercitând presiuni suplimentare asupra finanțelor […] The post Semnal tras de Consiliul Fiscal. Împrumutul pentru armament agravează deficitul bugetar first appeared on Ziarul National.
15:30
Au fost publicate programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026/Când au loc simulările examenelor şi la ce materii # National.ro
Informații de ultimă oră vin de la Ministerul Educației, în contextul în care elevii claselor a VIII-a se pregătesc pentru simularea Evaluării Naționale, iar cei din anii terminali de liceu urmează să susțină simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat 2026. Ministerul Educaţiei a anunţat, miercuri, 11 februarie, că au fost publicate programele pentru simulările […] The post Au fost publicate programele pentru simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026/Când au loc simulările examenelor şi la ce materii first appeared on Ziarul National.
14:30
1. Un țărămbete de primar dezinvolt s-a dus la întâlnirea cu Bolojan cu un ceas de 30.000 de euro. Am mai scris-o. Problema nu e că în țara asta s-au făcut combinații. Grav e că s-au îmbogățit neamurile proaste. Am cunoscut mulți tejghetari parveniți, pe care înainte de 1989 îi cotonogeau păduchii și n-aveau o […] The post Bolojan, actorii și prestigiul first appeared on Ziarul National.
14:30
Fostul ministru iese cu cifre pentru a dărâma un mit. Adrian Câciu face dezvăluiri despre bugetul Oradei și acuză: „Bolojan a procedat abuziv” # National.ro
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a analizat situația de la Oradea, oraș pe care Ilie Bolojan l-a condus timp de 12 ani și pe care actualul premier îl dă mai mereu drept exemplu de eficiență administrativă. Fostul ministru Câciu susține că bugetul municipiului Oradea este finanțat în proporție majoritară din fonduri de la bugetul […] The post Fostul ministru iese cu cifre pentru a dărâma un mit. Adrian Câciu face dezvăluiri despre bugetul Oradei și acuză: „Bolojan a procedat abuziv” first appeared on Ziarul National.
12:40
Călin Georgescu, la CAB: Sistemul nu s-a răzbunat pe mine, ci pe poporul român, care a votat adevărul și libertatea/Totul a fost făcut cu premeditare # National.ro
După ce recent s-a prezentat la Tribunalul București, Călin Georgescu a ajuns din nou la sediul instanței, de această dată miercuri, 11 februarie, la Curtea de Apel București (CAB). Dacă la sosirea la instanță, înainte de a intra în sala de judecată, nu a făcut declarații, până să plece de la sediul CAB Călin Georgescu […] The post Călin Georgescu, la CAB: Sistemul nu s-a răzbunat pe mine, ci pe poporul român, care a votat adevărul și libertatea/Totul a fost făcut cu premeditare first appeared on Ziarul National.
12:00
Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță de când se încălzește vremea. Temperaturile vor fi tot mai ridicate # National.ro
După această perioadă scurtă de frig, meteorologii vin cu vești minunate: vremea se încălzește începând chiar de miercuri, deși se va mai menține rece câteva zile. Vremea se mai încălzeşte începând de miercuri, 11 februarie, iar temperaturile se vor situa peste mediile climatologice. Temperaturile se vor situa peste mediile perioadei Sunt aşteptate ploi în unele […] The post Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță de când se încălzește vremea. Temperaturile vor fi tot mai ridicate first appeared on Ziarul National.
11:50
VIDEO. Bolojan anunță de când ar putea trece centrele militare la MApN/Ce economii ar face județele # National.ro
Centrele militare județene ar urma să treacă în administrarea totală a Ministerului Apărării (MApN) începând cu data de 1 ianuarie 2027 – a anunțat, miercuri, premierul Ilie Bolojan. Precizările au fost făcute miercuri dimineață, 11 februarie, la începutul discuțiilor dintre premier și reprezentanții consiliilor județene care participă la o reuniune a Adunării Generale a Uniunii […] The post VIDEO. Bolojan anunță de când ar putea trece centrele militare la MApN/Ce economii ar face județele first appeared on Ziarul National.
11:30
Ce meniu special au deținuții de la Penitenciarul Jilava: creveți, pomana porcului și pastramă, livrate cu firme de catering! # National.ro
Să intri în închisoare în România nu este, se pare, cea mai grea pedeapsă pe care o pot primi infractorii țării. E ca un fel de cadou, pentru că după gratii se trăiește chiar foarte bine. Mai bine poate decât mulți români, presați iată de taxe mari și scumpiri. Deținuții își comandă prin rude mâncare […] The post Ce meniu special au deținuții de la Penitenciarul Jilava: creveți, pomana porcului și pastramă, livrate cu firme de catering! first appeared on Ziarul National.
11:20
Drumul construit de Robert Negoiță din bani publici pentru fratele său e pavat și cu alte intenții din partea DNA. Adevărata țintă este nimeni altul decât Marcel Ciolacu. Descinderile DNA la Primăria sectorului 3, maratonul de audieri, cauțiunea uriașă și drumurile lui Robert Negoiță la Poliție pentru semnarea controlului judiciar fac parte, conform surselor noastre, […] The post Marcel Ciolacu, adevărata țintă în dosarul lui Robert Negoiță first appeared on Ziarul National.
11:00
Gheorghe Hagi va fi noul selecționer al României, după ce Mircea Lucescu își va încheia mandatul. „Regele” îi va conduce pe tricolori în campaniile de calificare la Euro 2028 și Cupa Mondială 2030. Președintele FRF Răzvan Burleanu a bătut palma cu Gherghe Hagi să preia cârma naționalei României. Gheorghe Hagi vinde acțiunile de la Farul […] The post Gică Hagi îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naționala României! first appeared on Ziarul National.
10:50
Imagini spectaculoase surprinse de un inginer silvic! Animale sălbatice, pozate în zone greu accesibile din păduri acoperite de zăpadă, în România – FOTO # National.ro
Romsilva a publicat mai multe fotografii superbe cu animale sălbatice surprinse în pădurile din România. Pozele au fost realizate de un inginer silvic, în zone greu accesibile din suprafețe împădurite peste care iarna a așternut un peisaj mirific, cu multă zăpadă. Un inginer de la Direcţia Silvică Gorj a surprins, în timpul unei acţiuni de […] The post Imagini spectaculoase surprinse de un inginer silvic! Animale sălbatice, pozate în zone greu accesibile din păduri acoperite de zăpadă, în România – FOTO first appeared on Ziarul National.
10:30
Ce riscuri ascund, de fapt, caricaturile din Social Media, realizate cu Inteligență Artificială. Sunt amuzante, dar periculoase! # National.ro
Caricaturile pe care le vedem pe Social Media, făcute cu Inteligența Artificială, ne-au “invadat” conturile de socializare. Roboții ne pot face portretul pe baza a tot ce știu despre noi: ocupație, obiceiuri, personalitate. Rezultatul este amuzant, dar acest trend vine și cu riscuri. Acces liber la informaţii personale Le-am cerut chat-urilor de inteligenţă artificială să […] The post Ce riscuri ascund, de fapt, caricaturile din Social Media, realizate cu Inteligență Artificială. Sunt amuzante, dar periculoase! first appeared on Ziarul National.
10:20
Dezvăluiri teribile din anturajul lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și „satul procurorilor”, din Vaslui. Cine a fost coleg cu partenera președintelui, dar jură că nu o cunoaște # National.ro
Coincidență cel puțin interesantă: despre comuna Zăpodeni, cu mai puțin de 4.000 de locuitori, s-ar putea spune că are toate șansele de a deveni o „pepinieră” de procurori-șefi. Cum așa? Actualul adjunct al procurorului general, dar și candidata pentru funcția de Procuror General al României au originile în micul sat de lângă Vaslui. La fel […] The post Dezvăluiri teribile din anturajul lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și „satul procurorilor”, din Vaslui. Cine a fost coleg cu partenera președintelui, dar jură că nu o cunoaște first appeared on Ziarul National.
10:00
Daniel Băluță cere companiei Termoenergetica să le dea oamenilor banii înapoi, după o iarnă cu calorifere reci şi fără apă caldă # National.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a cerut companiei municipale Termoenergetica să returneze imediat sumele încasate nejustificat de la bucureștenii care nu au beneficiat de servicii conforme, după ce compania a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură există deja și este aplicat în București. Solicitarea edilului vine în contextul nemulțumirilor […] The post Daniel Băluță cere companiei Termoenergetica să le dea oamenilor banii înapoi, după o iarnă cu calorifere reci şi fără apă caldă first appeared on Ziarul National.
09:30
Ministrul Culturii bate în retragere după ce i-ar fi făcut “proşti” pe actori: “Prostia omenească, în general, ne caracterizează pe noi toți” # National.ro
Ministrul Culturii, Andras Demeter, ar fi fost înregistrat, marți, în timp ce-i făcea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia, în fața Teatrului Național București. Oficialul se afla chiar în mijlocul lor, afișând ostentativ o atitudine sfidătoare. Andras Demeter a fost înregistrat marți în timp ce-i numea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia, în […] The post Ministrul Culturii bate în retragere după ce i-ar fi făcut “proşti” pe actori: “Prostia omenească, în general, ne caracterizează pe noi toți” first appeared on Ziarul National.
09:00
CCR ar trebui să dea azi un verdict pe Legea pensiilor speciale. Va bloca votul concediul unui judecător? # National.ro
Unul dintre judecătorii CCR și-a luat concediu paternal, astfel că un verdict al Curţii pe Legea pensiilor speciale ar putea fi amânat din nou. Odată cu amânarea, România îşi poate lua “Adio!” și de la 231 de milioane de euro de la Comisia Europeană. Judecătorul Gheorghe Stan și-a luat o perioadă de odihnă legală de […] The post CCR ar trebui să dea azi un verdict pe Legea pensiilor speciale. Va bloca votul concediul unui judecător? first appeared on Ziarul National.
08:30
Atac armat într-un liceu din Canada. Șapte persoane au fost împușcate mortal, alți doi morți se aflau într-o locuință. Atacatorul s-a sinucis după ce a comis oribilele fapte. Incidentul a avut loc la Tumbler Ridge, un oraș cu 2.300 de locuitori situat în provincia Columbia Britanică, relatează AP. Atacatorul s-a sinucis Douăzeci și cinci de […] The post Carnagiu la o școală din Canada: Cel puțin 10 persoane au murit, sunt zeci de răniți first appeared on Ziarul National.
Ieri
07:20
05:50
BERBEC Va trebui să vă confruntați și să acționați asupra unei probleme de muncă dacă aveți o echipă sau trebuie să organizați mai mulți oameni. Așa că trebuie să acționezi cu curaj, atât doar că este un moment oarecum neplăcut. TAUR Economisirea timpului este importantă pentru dvs. acum, deoarece există o problemă pe care […] The post Horoscop 11 februarie 2026 – Cineva vă dă o mână de ajutor first appeared on Ziarul National.
10 februarie 2026
22:40
22:10
Scumpirea cipurilor de memorie adâncește decalajul dintre câștigătorii și perdanții burselor # National.ro
În ultimele luni, creșterea neîncetată a prețurilor cipurilor de memorie a creat o prăpastie între câștigătorii și pierzătorii de pe piețele bursiere, iar investitorii nu văd niciun sfârșit la orizont. Companiile, de la producătorul de console de jocuri Nintendo la marile mărci de PC-uri și furnizorii Apple, înregistrează o scădere a acțiunilor din cauza preocupărilor […] The post Scumpirea cipurilor de memorie adâncește decalajul dintre câștigătorii și perdanții burselor first appeared on Ziarul National.
22:10
Evenimentele de brand din România: de ce la noi se improvizează, iar în afară se construiesc experiențe reale # National.ro
În ultimii ani, evenimentele de brand din România au devenit un exercițiu de imagine fără substanță. Multă vorbărie despre strategie, experiență și comunitate, dar foarte puține rezultate reale. Diferența dintre ceea ce se întâmplă în afară și ceea ce se practică la noi nu mai poate fi pusă pe seama bugetelor. Este o diferență de […] The post Evenimentele de brand din România: de ce la noi se improvizează, iar în afară se construiesc experiențe reale first appeared on Ziarul National.
21:00
Infractorii din întreaga lume utilizează criptomonedele pentru a spăla bani, în deplină impunitate. Pe blockchain se poate vedea totul fără a se ști cine acționează. Promisiunea blockchain-urilor publice, precum bitcoin sau ethereum, este la fel de simplă pe cât de îndrăzneață: fiecare tranzacție este înregistrată, datată și vizibilă pentru toți. Dar transparența se dovedește înșelătoare, […] The post Iluzia transparenței criptomonedelor first appeared on Ziarul National.
20:40
Investițiile totale de capital de risc din Europa au crescut cu 5% până la 66 de miliarde de euro în 2025, un nivel record post-pandemic. Câștigurile au fost determinate de tranzacții pentru cele mai importante companii de inteligență artificială și apărare de pe continent. Mai multe companii din aceste sectoare poartă negocieri pentru a strânge […] The post Investitorii varsă miliarde în start-up-urile europene din sectoarele AI și apărăre first appeared on Ziarul National.
20:10
Scăderea ratelor dobânzilor ar compensa impactul tarifelor asupra inflației din zona euro # National.ro
Tarifele afectează creșterea economică și inflația din zona euro, dar sectoarele cele mai afectate de suprataxe sunt, de asemenea, sensibile la ratele dobânzilor. Scăderea costurilor împrumuturilor ar putea stimula producția și compensa presiunile descendente asupra prețurilor, potrivit unui studiu publicat pe site-ul Băncii Centrale Europene (BCE), notează Reuters. Statele Unite au impus taxe suplimentare majorității […] The post Scăderea ratelor dobânzilor ar compensa impactul tarifelor asupra inflației din zona euro first appeared on Ziarul National.
19:40
Revoltă la IPJ Mureș. Poliţiştii care l-au căutat luni bune pe criminalul Emil Gânj nu şi-au primit banii pe orele suplimentare # National.ro
Zeci de polițiști din Mureș care au lucrat luni de zile la căutarea lui Emil Gânj acuză că nu și-au primit plata pentru orele suplimentare. Unii dintre ei ar fi fost chiar amenințați cu controale dacă își cer drepturile, susține Sindicatul Europol. Sindicatul Europol a semnalat luni, 9 februarie, că mai mulți polițiști din județul […] The post Revoltă la IPJ Mureș. Poliţiştii care l-au căutat luni bune pe criminalul Emil Gânj nu şi-au primit banii pe orele suplimentare first appeared on Ziarul National.
19:30
Sutele de primari veniți la București pentru a discuta cu Guvernul despre reforma administrației publice nu au asistat, în realitate, la o ședință de lucru, ci la un spectacol politic prost regizat. A fost o reprezentație „live” de ipocrizie, în care liderii coaliției au mimat dialogul, au jucat roluri prefabricate și au plecat de la […] The post Coaliția ipocriziei first appeared on Ziarul National.
19:10
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a notificat Guvernul privind intenția de a declara greva generală în sectorul sanitar împotriva politicilor economice și sociale ale acestuia. Principala nemulțumire a angajaților din Sănătate este legată de reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, care, cumulată cu inflația și eliminarea indemnizației de hrană vor duce la o scădere a […] The post Amenințarea care zguduie din temelii Guvernul Bolojan: sectorul sanitar se blochează first appeared on Ziarul National.
19:10
Cine este edilul care a venit la întâlnirea cu Ilie Bolojan cu un ceas de 30.000 de euro la mână, în plină grevă la primării # National.ro
Mii de angajați din administrația publică locală au declanșat marți, 10 februarie, o grevă de avertisment de două ore, în semn de protest față de reforma pregătită de Guvern pentru primării și consilii locale. În același timp, la Palatul Parlamentului avea loc o întâlnire tensionată între premierul Ilie Bolojan, membri ai Executivului și aproximativ 500 […] The post Cine este edilul care a venit la întâlnirea cu Ilie Bolojan cu un ceas de 30.000 de euro la mână, în plină grevă la primării first appeared on Ziarul National.
18:30
Ministerul Culturii dă înapoi, după ce actorii Teatrului Național București au protestat pe scările instituției / Decizia de ultimă oră a lui Demeter Andras Istvan # National.ro
Ministerul Culturii retrage proiectul privind raportarea zilnică a activității actorilor, după protestele de marți de la Teatrul Național București. La protestul actorilor de pe treptele Teatrului Naţional a participat și ministrul Demeter Andras Istvan. Propunerea a fost suspendată Chiar acolo, oficialul a anunţat că retrage proiectul-pilot care urma să oblige artiştii la întocmirea unor rapoarte […] The post Ministerul Culturii dă înapoi, după ce actorii Teatrului Național București au protestat pe scările instituției / Decizia de ultimă oră a lui Demeter Andras Istvan first appeared on Ziarul National.
18:30
Se fâsâie și ”reforma” în administrație. Reîncep negocierile, după revolta din primării # National.ro
Greva de avertisment a salariaților din cele aproape 1.400 de primării din țară, precum și discuțiile dure cu premierul de la dezbaterea Asociației Comunelor din România au determinat Guvernul să facă un pas în spate. Astfel, asumarea răspunderii pentru pachetul ”reformei” din administrație se va amâna pentru săptămâna viitoare, urmând ca acesta să sufere mai […] The post Se fâsâie și ”reforma” în administrație. Reîncep negocierile, după revolta din primării first appeared on Ziarul National.
18:20
Cristiano Ronaldo a decis să pună capăt conflictului cu Al Nassr și să revină pe teren, însă viitorul său în Arabia Saudită rămâne extrem de incert. Potrivit cotidianului portughez A Bola, starul lusitan a acceptat să joace din nou după ce clubul a achitat salariile restante către angajați și colaboratori, una dintre principalele surse ale […] The post Ronaldo vrea înapoi în Europa! first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.