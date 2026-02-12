Cursul valutar

16:10

În multe relații, așteptările față de bărbați nu sunt formulate explicit. Ele sunt presupuse. Se construiesc din imagini, comparații și povești pe care le absorbim zilnic, mai ales din mediul online. Rareori sunt spuse direct, dar sunt constant evaluate: cum ar trebui să fie un bărbat, cum ar trebui să reacționeze, ce ar trebui să […]