Imagini spectaculoase surprinse de un inginer silvic! Animale sălbatice, pozate în zone greu accesibile din păduri acoperite de zăpadă, în România – FOTO

Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune din țară se vor afla, marți, 10 februarie, timp de două ore, în grevă de avertisment, ca semn de nemulțumire față de măsurile anunțate de actualul Executiv, condus de către Ilie Bolojan. Acest demers presupune că, pe durata celor două ore de grevă, angajații din primării nu vor