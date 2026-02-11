Imagini spectaculoase surprinse de un inginer silvic! Animale sălbatice, pozate în zone greu accesibile din păduri acoperite de zăpadă, în România – FOTO
National.ro, 11 februarie 2026 10:50
Romsilva a publicat mai multe fotografii superbe cu animale sălbatice surprinse în pădurile din România. Pozele au fost realizate de un inginer silvic, în zone greu accesibile din suprafețe împădurite peste care iarna a așternut un peisaj mirific, cu multă zăpadă. Un inginer de la Direcţia Silvică Gorj a surprins, în timpul unei acţiuni de
Acum 5 minute
11:30
Ce meniu special au deținuții de la Penitenciarul Jilava: creveți, pomana porcului și pastramă, livrate cu firme de catering! # National.ro
Să intri în închisoare în România nu este, se pare, cea mai grea pedeapsă pe care o pot primi infractorii țării. E ca un fel de cadou, pentru că după gratii se trăiește chiar foarte bine. Mai bine poate decât mulți români, presați iată de taxe mari și scumpiri. Deținuții își comandă prin rude mâncare
Acum 15 minute
11:20
Drumul construit de Robert Negoiță din bani publici pentru fratele său e pavat și cu alte intenții din partea DNA. Adevărata țintă este nimeni altul decât Marcel Ciolacu. Descinderile DNA la Primăria sectorului 3, maratonul de audieri, cauțiunea uriașă și drumurile lui Robert Negoiță la Poliție pentru semnarea controlului judiciar fac parte, conform surselor noastre,
Acum o oră
11:00
Gheorghe Hagi va fi noul selecționer al României, după ce Mircea Lucescu își va încheia mandatul. „Regele" îi va conduce pe tricolori în campaniile de calificare la Euro 2028 și Cupa Mondială 2030. Președintele FRF Răzvan Burleanu a bătut palma cu Gherghe Hagi să preia cârma naționalei României. Gheorghe Hagi vinde acțiunile de la Farul
10:50
Romsilva a publicat mai multe fotografii superbe cu animale sălbatice surprinse în pădurile din România. Pozele au fost realizate de un inginer silvic, în zone greu accesibile din suprafețe împădurite peste care iarna a așternut un peisaj mirific, cu multă zăpadă. Un inginer de la Direcţia Silvică Gorj a surprins, în timpul unei acţiuni de […] The post Imagini spectaculoase surprinse de un inginer silvic! Animale sălbatice, pozate în zone greu accesibile din păduri acoperite de zăpadă, în România – FOTO first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
10:30
Ce riscuri ascund, de fapt, caricaturile din Social Media, realizate cu Inteligență Artificială. Sunt amuzante, dar periculoase! # National.ro
Caricaturile pe care le vedem pe Social Media, făcute cu Inteligența Artificială, ne-au "invadat" conturile de socializare. Roboții ne pot face portretul pe baza a tot ce știu despre noi: ocupație, obiceiuri, personalitate. Rezultatul este amuzant, dar acest trend vine și cu riscuri. Acces liber la informaţii personale Le-am cerut chat-urilor de inteligenţă artificială să
10:20
Dezvăluiri teribile din anturajul lui Nicușor Dan! Mirabela Grădinaru și „satul procurorilor”, din Vaslui. Cine a fost coleg cu partenera președintelui, dar jură că nu o cunoaște # National.ro
Coincidență cel puțin interesantă: despre comuna Zăpodeni, cu mai puțin de 4.000 de locuitori, s-ar putea spune că are toate șansele de a deveni o „pepinieră" de procurori-șefi. Cum așa? Actualul adjunct al procurorului general, dar și candidata pentru funcția de Procuror General al României au originile în micul sat de lângă Vaslui. La fel
10:00
Daniel Băluță cere companiei Termoenergetica să le dea oamenilor banii înapoi, după o iarnă cu calorifere reci şi fără apă caldă # National.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a cerut companiei municipale Termoenergetica să returneze imediat sumele încasate nejustificat de la bucureștenii care nu au beneficiat de servicii conforme, după ce compania a transmis că mecanismul de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură există deja și este aplicat în București. Solicitarea edilului vine în contextul nemulțumirilor
Acum 4 ore
09:30
Ministrul Culturii bate în retragere după ce i-ar fi făcut “proşti” pe actori: “Prostia omenească, în general, ne caracterizează pe noi toți” # National.ro
Ministrul Culturii, Andras Demeter, ar fi fost înregistrat, marți, în timp ce-i făcea "proști" pe actorii care îi cereau demisia, în fața Teatrului Național București. Oficialul se afla chiar în mijlocul lor, afișând ostentativ o atitudine sfidătoare. Andras Demeter a fost înregistrat marți în timp ce-i numea "proști" pe actorii care îi cereau demisia, în
09:00
CCR ar trebui să dea azi un verdict pe Legea pensiilor speciale. Va bloca votul concediul unui judecător? # National.ro
Unul dintre judecătorii CCR și-a luat concediu paternal, astfel că un verdict al Curţii pe Legea pensiilor speciale ar putea fi amânat din nou. Odată cu amânarea, România îşi poate lua "Adio!" și de la 231 de milioane de euro de la Comisia Europeană. Judecătorul Gheorghe Stan și-a luat o perioadă de odihnă legală de
08:30
Atac armat într-un liceu din Canada. Șapte persoane au fost împușcate mortal, alți doi morți se aflau într-o locuință. Atacatorul s-a sinucis după ce a comis oribilele fapte. Incidentul a avut loc la Tumbler Ridge, un oraș cu 2.300 de locuitori situat în provincia Columbia Britanică, relatează AP. Atacatorul s-a sinucis Douăzeci și cinci de
Acum 6 ore
07:20
05:50
BERBEC Va trebui să vă confruntați și să acționați asupra unei probleme de muncă dacă aveți o echipă sau trebuie să organizați mai mulți oameni. Așa că trebuie să acționezi cu curaj, atât doar că este un moment oarecum neplăcut. TAUR Economisirea timpului este importantă pentru dvs. acum, deoarece există o problemă pe care
Acum 12 ore
22:40
Acum 24 ore
22:10
Scumpirea cipurilor de memorie adâncește decalajul dintre câștigătorii și perdanții burselor # National.ro
În ultimele luni, creșterea neîncetată a prețurilor cipurilor de memorie a creat o prăpastie între câștigătorii și pierzătorii de pe piețele bursiere, iar investitorii nu văd niciun sfârșit la orizont. Companiile, de la producătorul de console de jocuri Nintendo la marile mărci de PC-uri și furnizorii Apple, înregistrează o scădere a acțiunilor din cauza preocupărilor
22:10
Evenimentele de brand din România: de ce la noi se improvizează, iar în afară se construiesc experiențe reale # National.ro
În ultimii ani, evenimentele de brand din România au devenit un exercițiu de imagine fără substanță. Multă vorbărie despre strategie, experiență și comunitate, dar foarte puține rezultate reale. Diferența dintre ceea ce se întâmplă în afară și ceea ce se practică la noi nu mai poate fi pusă pe seama bugetelor. Este o diferență de
21:00
Infractorii din întreaga lume utilizează criptomonedele pentru a spăla bani, în deplină impunitate. Pe blockchain se poate vedea totul fără a se ști cine acționează. Promisiunea blockchain-urilor publice, precum bitcoin sau ethereum, este la fel de simplă pe cât de îndrăzneață: fiecare tranzacție este înregistrată, datată și vizibilă pentru toți. Dar transparența se dovedește înșelătoare,
20:40
Investițiile totale de capital de risc din Europa au crescut cu 5% până la 66 de miliarde de euro în 2025, un nivel record post-pandemic. Câștigurile au fost determinate de tranzacții pentru cele mai importante companii de inteligență artificială și apărare de pe continent. Mai multe companii din aceste sectoare poartă negocieri pentru a strânge
20:10
Scăderea ratelor dobânzilor ar compensa impactul tarifelor asupra inflației din zona euro # National.ro
Tarifele afectează creșterea economică și inflația din zona euro, dar sectoarele cele mai afectate de suprataxe sunt, de asemenea, sensibile la ratele dobânzilor. Scăderea costurilor împrumuturilor ar putea stimula producția și compensa presiunile descendente asupra prețurilor, potrivit unui studiu publicat pe site-ul Băncii Centrale Europene (BCE), notează Reuters. Statele Unite au impus taxe suplimentare majorității
19:40
Revoltă la IPJ Mureș. Poliţiştii care l-au căutat luni bune pe criminalul Emil Gânj nu şi-au primit banii pe orele suplimentare # National.ro
Zeci de polițiști din Mureș care au lucrat luni de zile la căutarea lui Emil Gânj acuză că nu și-au primit plata pentru orele suplimentare. Unii dintre ei ar fi fost chiar amenințați cu controale dacă își cer drepturile, susține Sindicatul Europol. Sindicatul Europol a semnalat luni, 9 februarie, că mai mulți polițiști din județul
19:30
Sutele de primari veniți la București pentru a discuta cu Guvernul despre reforma administrației publice nu au asistat, în realitate, la o ședință de lucru, ci la un spectacol politic prost regizat. A fost o reprezentație „live" de ipocrizie, în care liderii coaliției au mimat dialogul, au jucat roluri prefabricate și au plecat de la
19:10
Federația „Solidaritatea Sanitară" din România a notificat Guvernul privind intenția de a declara greva generală în sectorul sanitar împotriva politicilor economice și sociale ale acestuia. Principala nemulțumire a angajaților din Sănătate este legată de reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale, care, cumulată cu inflația și eliminarea indemnizației de hrană vor duce la o scădere a
19:10
Cine este edilul care a venit la întâlnirea cu Ilie Bolojan cu un ceas de 30.000 de euro la mână, în plină grevă la primării # National.ro
Mii de angajați din administrația publică locală au declanșat marți, 10 februarie, o grevă de avertisment de două ore, în semn de protest față de reforma pregătită de Guvern pentru primării și consilii locale. În același timp, la Palatul Parlamentului avea loc o întâlnire tensionată între premierul Ilie Bolojan, membri ai Executivului și aproximativ 500
18:30
Ministerul Culturii dă înapoi, după ce actorii Teatrului Național București au protestat pe scările instituției / Decizia de ultimă oră a lui Demeter Andras Istvan # National.ro
Ministerul Culturii retrage proiectul privind raportarea zilnică a activității actorilor, după protestele de marți de la Teatrul Național București. La protestul actorilor de pe treptele Teatrului Naţional a participat și ministrul Demeter Andras Istvan. Propunerea a fost suspendată Chiar acolo, oficialul a anunţat că retrage proiectul-pilot care urma să oblige artiştii la întocmirea unor rapoarte
18:30
Se fâsâie și ”reforma” în administrație. Reîncep negocierile, după revolta din primării # National.ro
Greva de avertisment a salariaților din cele aproape 1.400 de primării din țară, precum și discuțiile dure cu premierul de la dezbaterea Asociației Comunelor din România au determinat Guvernul să facă un pas în spate. Astfel, asumarea răspunderii pentru pachetul "reformei" din administrație se va amâna pentru săptămâna viitoare, urmând ca acesta să sufere mai
18:20
Cristiano Ronaldo a decis să pună capăt conflictului cu Al Nassr și să revină pe teren, însă viitorul său în Arabia Saudită rămâne extrem de incert. Potrivit cotidianului portughez A Bola, starul lusitan a acceptat să joace din nou după ce clubul a achitat salariile restante către angajați și colaboratori, una dintre principalele surse ale
18:20
Scandalurile de arbitraj continuă să inflameze fotbalul italian, iar ultimele declarații ale lui Gian Piero Gasperini au provocat un adevărat cutremur în Serie A. Tehnicianul lui AS Roma a ieșit la atac după penalty-ul controversat acordat lui Napoli în prelungirile partidei câștigate cu Genoa, scor 3-2. În conferința de presă premergătoare duelului cu Cagliari, din
18:10
După ce în ianuarie oficialii UE au avertizat că dependența de firmele americane, care durează de zeci de ani, ar putea fi folosită ca instrument de constrângere de către Casa Albă, Politico a realizat un sondaj în rândul celor 27 de guverne ale blocului comunitar pentru a le întreba cum gestionează relația cu tehnologia SUA.
18:00
Instanța supremă încearcă să oprească modificarea pensiilor magistraților. ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea Europeană de Justiție # National.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a se stabili dacă modificările la pensiile magistraților propuse de Guvernul Bolojan respectă dreptul Uniunii Europene. Demersul vine cu o zi înaintea ședinței Curții Constituționale care are din nou pe agendă pensiile judecătorilor și procurorilor. ICCJ contestă propunerile
17:40
Dai în fabrici și uzine. Era un slogan în vremea comunismului care ostraciza contestatarii derapajelor acelor vremuri de dictatură. A fost preluat și după schimbarea de macaz ideologic. Același principiu: nu mergi cu turma finanțată ideologic, ești distructiv. Atunci distrugeai fabrici și uzine. Astăzi nu prea mai sunt. Astăzi avem uzine de troli,
17:30
Trei polițiși din Constanța au fost bătuți de un individ în timpul unei intervenții. Oamenii legii au fost chemați să aplaneze un scandal într-un bloc, dar au căzut ei înșiși victime ale unei agresiuni. Incidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 februarie. Iubita lui chemase polițiștii Iubita individului agresiv a sunat la
17:10
SUA și China angajează 70% dintre cei mai buni cercetători din domeniul învățării automate, dețin 90% din puterea de calcul globală și atrag marea majoritate a investițiilor în AI – mai mult decât dublul totalului combinat al tuturor celorlalte state. În revoluțiile tehnologice din trecut, țările care nu se aflau în avangardă puteau recupera decalajul.
17:10
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută cu bestialitate. A fost deschis dosar penal pentru tentativă de omor # National.ro
O fetiță de patru ani se zbate între viață și moarte după ce a ajuns în stare critică la spital. Micuța prezenta răni grave la cap și față. Medicii sunt convinși că aceasta a fost victima unor agresiuni și au anunțat polițiștii. Aceștia au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Oamenii legii au
16:40
Nu mi-aș fi putut închipui că la una dintre televiziunile lui Dan Voiculescu,
16:30
Sunt tensiuni tot mai mari în coaliție! După PSD, Și UDMR spune că va analiza ieșirea de la guvernare. Semnalul vine chiar dinspre vicepremierul Tanczos Barna. Oficialul a declarat marți că forța politică a UDMR poate fi exploatată mai eficient dacă partidul rămâne în coaliția de guvernare, dar nu exclude o analiză privind ieșirea de […] The post Tensiuni în coaliție! Și UDMR amenință cu ieșirea de la guvernare first appeared on Ziarul National.
16:30
În multe relații, furia feminină este percepută ca exces, dramatizare sau conflict inutil. Din exterior, ea poate părea disproporționată sau greu de gestionat. Din perspectivă psihologică, însă, furia nu este emoția de bază, ci un semnal. De cele mai multe ori, ea apare atunci când nevoia de conexiune nu este întâlnită. Pentru multe femei, exprimarea […] The post Când furia cere, de fapt, conexiune first appeared on Ziarul National.
16:10
Bolojan îi „amenință” pe viitorii medici! Vrea ca absolvenții de medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire: „Ai o obligație față de țara aceasta” # National.ro
În contextul în care s-a tot vorbit despre faptul că România se confruntă cu un deficit de medici, o declarație pe care a făcut-o șeful Guvernului, Ilie Bolojan, marți, la o reuniune la care a participat, marți, la Parlament, a atras cu atât mai mult atenția. Premierul Ilie Bolojan susține ca absolvenții facultăților de medicină […] The post Bolojan îi „amenință” pe viitorii medici! Vrea ca absolvenții de medicină să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire: „Ai o obligație față de țara aceasta” first appeared on Ziarul National.
16:10
Luna martie a acestui an pare a fi una dintre cele mai neobișnuite din ultimii ani, potrivit prognozelor AccuWeather. Fragmentarea vortexului polar din februarie 2026 va aduce un sfârșit de iarnă și un început de primăvară mai reci decât normal pentru România. Primăvara anului 2026 se anunță neobișnuită din punct de vedere meteorologic, marcând o tranziție […] The post Fenomenul meteo care întârzie venirea primăverii în România. Când se va încălzi first appeared on Ziarul National.
16:10
Un raport al Agenției Internaționale a Energiei (IEA) arată că în 2025 scăderea producției de energie pe cărbune în UE a fost extrem de limitată, dat fiind reducerea înregistrată la capacitățile hidro și eoliene. În fapt, singura țară din UE care și-a închis capacități pe cărbune a fost România, țară care este responsabilă de sub […] The post E oficial. România, singura țară din UE care și-a închis centralele pe cărbune first appeared on Ziarul National.
15:40
România între ancorele de securitate și izolarea economică: partener loial, influență limitată (un spectacol Kabuki) # National.ro
“Cine are minte, să ia aminte” – părintele Arsenie Boca În acest Kabuki autohton, politicienii își retușează obsesiv propriul Keshō (machiajul elaborat care definește rolul și ascunde trăsăturile reale) pentru a părea providențiali, își exersează momentele de Mie (poze dramatice și gesturi exagerate prin care actorul își demonstrează emoția sau puterea) în fața camerelor pentru a simula autoritatea, dar se folosesc […] The post România între ancorele de securitate și izolarea economică: partener loial, influență limitată (un spectacol Kabuki) first appeared on Ziarul National.
14:40
Opt răniți în urma unui accident, pe DN5. Au fost implicate un microbuz, un utilaj și un autoturism/A intervenit elicopterul SMURD – FOTO # National.ro
Salvatorii giurgiuveni au fost în alertă, marți, 10 februarie, și au intervenit de urgență la locul unui grav accident, soldat cu rănirea a opt oameni. Accidentul rutier a avut loc pe DN5, în județul Giurgiu, în afara localității Adunații-Copăceni, pe sensul de mers spre Capitală. Opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma […] The post Opt răniți în urma unui accident, pe DN5. Au fost implicate un microbuz, un utilaj și un autoturism/A intervenit elicopterul SMURD – FOTO first appeared on Ziarul National.
14:40
1. Văzând că românii nu plătesc impozitele, 1500 de primării intră în grevă. Adică vor fi închise pentru câteva ore. Fiind băieți de învoială și ciozvârtă, domnii primari s-au solidarizat cam târziu cu populația despuiată până la ecorșeu. Chestia asta trebuia să se întâmple pe 5 ianuarie și să anunțe că nu deschid până […] The post Elena Ceaușescu în formă maximă first appeared on Ziarul National.
14:20
Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Reacția liderului PSD # National.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei Deputaţilor și totodată liderul PSD, a fost prezent, marți, 10 februarie, la o dezbatere cu primarii de comune, organizată la Parlament. La un moment dat, după ce a susținut un discurs în fața edililor, Grindeanu a fost întrebat de un primar independent de ce critică măsurile adoptate de Guvern, în condițiile […] The post Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu votarăţi împreună?”. Reacția liderului PSD first appeared on Ziarul National.
13:10
Titlu șocant în presa rusă! „Experți” militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „Este o reacție adecvată” # National.ro
Experți militari citați de presa din Rusia vorbesc despre un scenariu în care România ar deveni ținta principală a Kremlinului. Totul, pe fondul unor speculații legate de o presupusă desfășurare a trupelor NATO în Transnistria. E vorba despre un articol postat de news.ru, bazat pe declarațiile unor experți militari ruși, în care se vorbește deschis […] The post Titlu șocant în presa rusă! „Experți” militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „Este o reacție adecvată” first appeared on Ziarul National.
12:10
Lovitură pentru milioane de români! Doi mari operatori de telefonie mobilă anunță scumpirea abonamentelor # National.ro
O nouă lovitură pentru români, la acest început de an, de această dată fiind anunțate scumpiri în cazul abonamentelor utilizatorilor de telefonie mobilă. Doi mari operatori de telefonie mobilă anunță că vor crește prețurile abonamentelor, cu aproape 7%. Orange România și Vodafone au anunțat ambele, luni seară, 9 februarie, că vor mări prețurile abonamentelor. Orange […] The post Lovitură pentru milioane de români! Doi mari operatori de telefonie mobilă anunță scumpirea abonamentelor first appeared on Ziarul National.
12:10
Educația care poate opri tragediile: Campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, în nordul țării # National.ro
Recentele evenimente din localitatea Cenei, județul Timiș, unde un adolescent de 15 ani a fost victima unei crime de o brutalitate extremă comisă de alți minori, au readus în discuție legătura directă dintre consumul de substanțe psihoactive și violența juvenilă. Faptul că principalul suspect, un copil de doar 13 ani, se afla deja sub monitorizare […] The post Educația care poate opri tragediile: Campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, în nordul țării first appeared on Ziarul National.
Ieri
11:20
Curtea de Apel judecă marți cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoș la CCR # National.ro
Curtea de Apel Bucureşti are programat marţi primul termen în cazul cererii de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş la CCR. Astfel că se poate spune că instanța are pe rol un proces cu miză semnificativă, în contextul mult-așteptatei decizii a Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților, care s-ar putea lua miercuri, […] The post Curtea de Apel judecă marți cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoș la CCR first appeared on Ziarul National.
10:50
Bolojan le răspunde profesorilor care cer reducerea normei didactice: „Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o…” # National.ro
Chiar dacă profesorii au ieșit în stradă, săptămâna trecută, în speranța că își vor face auzite mai bine nemulțumirile față de măsurile decise de actualul Guvern, premierul Ilie Bolojan pare de neînduplecat. Cel puțin când vine vorba despre solicitarea cadrelor didactice care cer revenirea la norma de 18 ore săptămânal, la clasă. Premierul Ilie Bolojan […] The post Bolojan le răspunde profesorilor care cer reducerea normei didactice: „Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o…” first appeared on Ziarul National.
10:10
Revoltă în administrația locală: peste 1300 primării intră marți în grevă de avertisment/Bolojan dă ochii cu edilii, la Parlament # National.ro
Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune din țară se vor afla, marți, 10 februarie, timp de două ore, în grevă de avertisment, ca semn de nemulțumire față de măsurile anunțate de actualul Executiv, condus de către Ilie Bolojan. Acest demers presupune că, pe durata celor două ore de grevă, angajații din primării nu vor […] The post Revoltă în administrația locală: peste 1300 primării intră marți în grevă de avertisment/Bolojan dă ochii cu edilii, la Parlament first appeared on Ziarul National.
07:20
