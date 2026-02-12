VIDEO Marșul spiritual al anului: Călugări budiști au mers pe jos 3.200 km, din Texas la Washington, pentru „vindecarea Americii”
HotNews.ro, 12 februarie 2026 08:20
După 109 zile de mers pe jos și 3.200 de kilometri parcurși din Texas, un grup de călugări budiști a ajuns la Memorialul Lincoln din Washington D.C. Marșul spiritual, marcat de condiții meteo extreme și…
• • •
Acum 30 minute
08:40
Scenariul era de neimaginat în anii 1990: o țară care abia ieșea din comunism să cumpere businessuri germane. Trei decenii mai târziu, însă, nu numai că PIB-ul său depășește pragul psihologic de 1 trilion de…
08:40
Sportivii români vor evolua, joi, în competiţiile de schi fond şi sanie ştafetă, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, scrie News.ro. Delia Reit va intra în competiţie la schi fond, 10 km, de la ora 14.00.…
08:40
[P] De la beneficii „de bifat” la suport real: ecosistemul românesc care vrea să schimbe regulile în wellbeing-ul corporate # HotNews.ro
C-Levels combină AI cu psihologi, avocați și concierge într-un ecosistem proactiv construit pe o premisă simplă: beneficiile clasice nu mai funcționează. Cifrele sunt proaspete și greu de ignorat. Indexul stării de bine a angajaților români…
Acum o oră
08:20
08:10
Kievul, atacat „masiv” cu rachete rusești în timpul nopții. Explozii auzite în mai multe zone ale orașului # HotNews.ro
Capitala ucraineană Kiev a fost ținta unui atac „masiv” cu rachete rusești joi dimineața, mai multe clădiri fiind lovite în timpul atacului, au declarat oficialii ucraineni, conform Reuters. „Un atac masiv asupra capitalei este încă…
08:10
INTERVIU Comisarul european pentru justiție vizitează Bucureștiul. Ce spune Michael McGrath, întrebat dacă rapoartele Comisiei reflectă inexact ce se întâmplă în justiția din România # HotNews.ro
„Importantă este existența unei Inspecții Judiciare independente și funcționale, precum și asigurarea integrității prin reguli clare și aplicabile privind declarațiile de avere”, spune comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept, Michael McGrath, într-un…
Acum 2 ore
07:50
STOICA & ASOCIAȚII a reprezentat ASF în prima rundă a suspendării reducerilor salariale # HotNews.ro
STOICA & ASOCIAȚII a reprezentat cu succes Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) într-o cauză soluționată în primă instanță de Curtea de Apel București, în care Sindicatul ASF, împreună cu un număr de angajați ai autorității,…
07:40
Incendiu la o bază militară din Rusia după un bombardament. Oficialii spun că au respins un atac cu rachete # HotNews.ro
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în noaptea de miercuri spre joi într-o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze populația dintr-un sat din apropiere, a declarat guvernatorul regional, Andrei Botcharov…
07:10
INVESTIGAȚIE. Partenerul firmei care a livrat roboții la Spitalul Militar, condamnat într-o țară UE după ce Parchetul condus de Kovesi l-a prins cu dare de mită la vânzarea de roboți medicali # HotNews.ro
Firma Laurei Galea, prin care a livrat roboți Versius la Spitalul Militar la preț de Da Vinci, are același nume cu compania omului de afaceri sârb Sasa Pozder. Acesta apare ca subcontractant la una din…
07:10
Nicușor Dan participă astăzi la Consiliul European. Care sunt principale subiecte de pe ordinea de zi # HotNews.ro
Liderii europeni reuniți în Belgia vor vorbi despre „întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta…
Acum 4 ore
07:00
EXCLUSIV Restructurare de amploare – Zeci de servicii fiscale ANAF gândite să fie desființate. Regionalele și județenele Fiscului au primit temă să facă scenarii # HotNews.ro
Direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează în prezent la scenarii de eficientizare, în principal pe criteriu de cost, care presupun desființarea unor structuri. Astfel, numărul de servicii fiscale luate în calcul pentru desființare…
07:00
Bulgaria a deschis traficului 69 de kilometri de autostradă în ultimii cinci ani, în timp ce România a inaugurat mai bine de 560 de kilometri de șosea de mare viteză. Marcată de instabilitate politică, scandaluri…
Acum 12 ore
00:30
Fotbalist de la Oțelul, discurs categoric după acuzațiile de la meciul cu FCSB: „Nimeni nu știe cât ne sacrificăm” # HotNews.ro
Oțelul a fost învinsă clar de FCSB în weekend la Galați, scor 1-4, rezultat care a diminuat șansele gazdelor la a mai prinde play-off-ul în SuperLiga, însă le-a sporit semnificativ pe ale campioanei en-titre. Paul…
00:30
„Un tip suprasubvenționat”. Ironizat de Macron în fața industriașilor europeni, Musk i-a dat rapid replica # HotNews.ro
Emmanuel Macron l-a invocat miercuri, pentru a apăra investițiile publice europene în domeniul industrial, pe miliardarul american Elon Musk, despre care a spus că este „un tip suprasubvenționat” de către statul federal american pentru sistemul…
00:00
Taxe mai mari pentru milionarii din New York. Primarul spune că orașul este „pe marginea prăpastiei” # HotNews.ro
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a cerut miercuri majorarea cu două puncte procentuale a impozitului pentru locuitorii care câștigă peste un milion de dolari pe an, precum și creșterea cotei de impozitare pentru companii…
11 februarie 2026
23:50
Macron cere „măsuri cruciale”: Europa ca „putere independentă”, singura soluție în fața amenințărilor economice dinspre China și SUA # HotNews.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru împrumuturi comune europene care să finanțeze investiții masive pentru ca Europa să fie competitivă în cursa cu Statele Unite și China. Miercuri, în discursul susținut în fața unui…
23:40
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au anunțat că vor reînnoi stocurile cu mascota Olimpiadei, după ce acest suvenir a fost cel mai rapid vândut în magazinele oficiale, a scris miercuri agenția germană de…
23:20
Ce trebuie să facă UE pentru a concura China și SUA. Marea problemă, identificată de Ursula von der Leyen # HotNews.ro
Uniunea Europeană trebuie să-și simplifice reglementările pentru a spori competitivitatea blocului comunitar față de țări precum Statele Unite și China, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea summiturilor liderilor politici și economici…
23:20
Italia înăsprește regulile privind migrația. Proiectul extinde și lista de condamnări pentru care poate fi expulzat un străin # HotNews.ro
Guvernul de la Roma a propus miercuri o înăsprire a regulilor în materie de migrație, printr-un proiect care le va oferi miniștrilor puterea de a interzice sosirile pe mare în circumstanțe „excepționale”, conform documentului consultat…
23:10
Candidatul de dreapta la prezidenţiale din Columbia promite să bombardeze traficanţii de droguri cu sprijinul SUA # HotNews.ro
Principalul candidat al opoziției de dreapta la alegerile prezidențiale din mai din Columbia a declarat miercuri, într-un interviu acordat AFP, că va lansa o ofensivă aeriană, cu sprijinul SUA și al Israelului, în primele sale…
22:50
Răsturnare de situație în cazul morții lui Kurt Cobain: Varianta sinuciderii, contestată după 30 de ani # HotNews.ro
Moartea prematură a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain, revine în atenția publică. La aproape 30 de ani de la decesul artistului, un nou raport medico-legal sugerează că moartea rockerului poate fi o crimă mascată drept…
22:20
Actorul James Van Der Beek, din Dawson’s Creek, a murit la 48 de ani. „Și-a întâlnit ultimele zile cu curaj, credință și grație” # HotNews.ro
Actorul american James Van Der Beek, cunoscut mai ales pentru rolul din serialul Dawson’s Creek, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu cancerul colorectal, potrivit BBC și The…
22:10
Kievul are un nou plan împotriva bombardamentelor rusești, dar păstrează secretul în privința lui # HotNews.ro
Înalții oficiali ucraineni au convenit miercuri să consolideze capacitățile de apărare antiaeriană în jurul capitalei Kiev pentru a contracara posibile noi atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii energetice, a anunțat ministrul Energiei, Denis Șmîhal, potrivit Reuters.…
22:00
Alegeri în Ucraina doar cu o încetare focului și garanții de securitate, spune Zelenski: „Sunt foarte simplu de făcut” # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că în Ucraina vor fi organizate alegeri doar după o încetare a focului în războiul cu Rusia și după ce țara sa va primi garanții de securitate, respingând sugestiile…
21:40
Rușii au trimis rachete hipersonice Kinjal în plină zi asupra unui oraș din apropierea graniței cu Polonia # HotNews.ro
Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus miercuri două rachete hipersonice Kinjal, lansate de forțele ruse într-un atac în plină zi asupra orașului Liov, situat în extremitatea vestică a Ucrainei și aproape de granița cu Polonia, a…
21:30
Lindsey Vonn, a treia operație după căzătura teribilă de la Jocurile Olimpice. Mesajul și imaginile postate de schioarea americană, de pe patul de spital # HotNews.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, miercuri, în contextul accidentării violente pe care a suferit-o duminică pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo, în timpul probei olimpice de coborâre…
21:00
Reacție dură din PNL după ce Radu Oprea a comparat tăierile de posturi cu „Auschwitz”. Un vicepreședinte îl acuză „exces de ignoranță” și îi cere demisia # HotNews.ro
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a reacționat miercuri seară la declarația făcută pentru HotNews de secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, care a comparat tăierile de posturi din SGG cu „Auschwitz”. Liberalul îi cer demisia și…
20:50
Consilierul onorific al premierului, reclamat la CNCD după o declarație despre bugetari, în care spus că sunt „incompetenți, hoți sau nebuni”. Reacția lui Burduja # HotNews.ro
Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de către Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG), conform unui comunicat transmis miercuri de…
20:20
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri că există un „risc real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne, provocate de confruntările lui cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final riscă…
Acum 24 ore
20:00
Mihai Rotaru, om de afaceri care a investit masiv în U Craiova, se afla în vacanță cu familia și a fost implicat într-un accident grav la schi, urmând să fie supus unei intervenții chirurgicale, scrie…
20:00
Un nou serial thriller se bucură de un succes neașteptat pe cea mai ieftină platformă de streaming disponibilă în România # HotNews.ro
Cu o poveste palpitantă și rolul principal jucat de actrița britanică Sophie Turner, cunoscută pentru rolul Sansei Stark din serialul „Game of Thrones”, noua seria „Steal” (Jaful) e unul dintre marile succese ale începutului de…
19:40
Închisoare pe viaţă pentru bărbatul care şi-a ucis cu toporul partenera însărcinată, în fața copiilor # HotNews.ro
Bărbatul care, în vara anului trecut, a ucis-o cu un topor pe partenera sa însărcinată, în localitatea prahoveană Lipănești, a fost condamnat la detenție pe viață de Tribunalul Prahova. Hotărârea nu este definitivă. Un complet…
19:30
Ministerul Apărării a explicat cum au apărut resturi de dronă pe plaja din Mamaia. Cazul e în continuare cercetat # HotNews.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis miercuri o informare de presă în care afirmă că există posibilitatea ca resturi de dronă să fie aduse de valuri la mal, ca urmare a unui exercițiu multinațional care…
19:20
Companiile deținute de Lukoil în România intră sub supravegherea Guvernului / Cine va fi numit supraveghetor # HotNews.ro
Ministerul Energiei a pus, miercuri, în dezbatere publică, un proiect de hotărâre care vizează instituirea supravegherii extinse asupra companiilor controlate de grupul rusesc Lukoil în România. Proiectul prevede și numirea lui Ion Bogdan Bugheanu în…
19:20
Câți români s-au uitat la telenovela care a intrat în locul lui Cătălin Măruță pe Pro TV # HotNews.ro
Emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla”, diferențele de audiență între cele producții nefiind foarte mari în primele două zile ale difuzării telenovelei, scrie miercuri Pagina de…
19:10
Zboruri anulate din cauza grevei de la Lufthansa. Compania critică sindicatele: „Escaladarea este complet inutilă” # HotNews.ro
Compania germană de aviație Lufthansa a criticat sindicatele pentru o grevă planificată joi, susținând că nu există „marja financiară” necesară pentru a le satisface revendicările, transmite Reuters. Sindicatul piloților germani VC a convocat o grevă…
19:00
Comisia Europeană „a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”. Ce urmează # HotNews.ro
„Comisia Europeană a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”, a declarat, pentru StartupCafe, un purtător de cuvânt al executivului comunitar, care a precizat ce analiză mai are de făcut…
18:50
După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile # HotNews.ro
Autoritățile ruse intenționează să-i evacueze pe turiștii ruși din Cuba în zilele următoare și apoi să suspende toate zborurile către țara insulară din Caraibe până când criza de combustibil pentru avioane se va ameliora, a…
18:30
Heineken concediază 6.000 de angajați la nivel global, pe fondul consumului scăzut de bere. Compania are patru fabrici în România # HotNews.ro
Heineken va reduce până la 6.000 de locuri de muncă la nivel global în următorii doi ani, aproape 7% din totalul angajaților, în contextul scăderii cererii de bere, conform The Guardian. Compania olandeză, care produce…
18:30
Ministerul Educației a publicat miercuri programa valabilă pentru simularea probelor scrise de la examenul național de bacalaureat din anul școlar 2025-2026. Simularea va avea loc în perioada 23-26 martie 2026. Instituția a precizat că disciplinele…
18:20
Probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale de la clasa a VIII-a vor avea loc între 16 și 18 martie 2026, iar Ministerul Educației a publicat miercuri programa disciplinelor. În anul școlar 2025-2026, disciplinele la care…
18:10
Unde e granița dintre Rusia și Europa? De ce răspunsul la această întrebare poate însemna pacea pentru Ucraina # HotNews.ro
Europa se află în fața unei dileme privind războiul din Ucraina, iar fără un răspuns clar, conflictele vor reveni periodic, scrie Alina Mungiu Pipiddi, într-un articol de opinie pentru HotNews. Ea argumentează că soluția începe…
18:10
Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse # HotNews.ro
Eliminarea acestei legături i-a pus pe ruși într-o situație dificilă în ceea ce privește comanda și controlul”, le-a spus oficialul NATO reporterilor, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din țările membre ale alianței.
18:00
VIDEO Procurorul care a cerut peste 2.000 de ani de închisoare pentru rivalul lui Erdogan, numit de președinte ministru al justiției. Violențe în parlament # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a numit miercuri ministru al justiției pe Akin Gurlek, procurorul-șef din Istanbul care s-a aflat în spatele represiunii fără precedent ce a vizat principalul partid de opoziție, potrivit Reuters. În…
17:40
Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că „atât timp cât Rusia continuă să ucidă oameni și să ne distrugă infrastructura, nu va exista suficientă încredere publică pentru o diplomație activă”, potrivit The Guardian. „Este…
17:40
Fabrica din România unde va fi produs obuzierul autopropulsat K9 „Tunet”. „Va genera până la 2.000 de locuri de muncă” # HotNews.ro
Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima fabrică de producţie a companiei sud-coreene Hanwha din Europa, a început să fie construită, de miercuri, în Petrești, Dâmbovița. Uzina va susține producția în țară a…
17:20
VIDEO Furioși pe acordul cu Mercosur, fermierii spanioli au blocat Madridul cu sute de tractoare. „De la anul, fileul de vită s-ar putea să fie cu hormoni” # HotNews.ro
Aproximativ 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor guvernului iberic, în centrul Madridului, față de acordul comercial între UE și țările blocului sud-american Mercosur și față de reducerea fondurilor în cadrul…
17:00
VIDEO Actrița folosită de guvernul Albaniei pentru „ministrul” AI acuză „o exploatare de identitate”. Acțiune în justiție # HotNews.ro
Actrița a cărei chip a fost folosit de guvernul albanez pentru un chatbot de inteligență artificială (AI) prezentat ca „ministru” al achizițiilor publice a declarat miercuri pentru AFP că a inițiat o acțiune în justiție…
17:00
Oficialii UE analizează un plan pentru aderarea parțială a Ucrainei încă din 2027. Republica Moldova, luată și ea în calcul / Viktor Orban acuză însă „o declarație de război” # HotNews.ro
Bruxellesul pregătește un plan care ar permite Kievului să beneficieze treptat de acces la statutul de membru deplin al Uniunii Europene, în cadrul unui format descris drept „extindere inversă”, scrie publicația Politico. Oficialii UE iau…
17:00
Proprietarii Dedeman – decizie strategică majoră pentru lanțul de magazine Praktiker, cea mai mare rețea de bricolaj din Grecia # HotNews.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat o decizie strategică pentru brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat în vară, majorându-i semnificativ capitalul social, cu peste 14 milioane…
