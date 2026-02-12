Cooperare UK, România, Grecia privind recuperarea bunurilor și combaterii criminalității organizate
Euractiv.ro, 12 februarie 2026 08:20
Pe 4–5 februarie,delegați din UK și Grecia s-au alăturat partenerilor români la București pentru o serie de discuții tehnice și vizite dedicate recuperării bunurilor provenite din activități infracționale și combaterii criminalității organizate grave
Acum 5 minute
09:00
NATO face încă un pas înapoi: SUA anunță că bazele de la Napoli și Norfolk sunt predate aliaților # Euractiv.ro
Este un alt pas înapoi al americanilor în NATO. Și, în consecință, un salt înainte pentru europeni. Comandamentul Militar Suprem al Alianței rămâne în mâinile Statelor Unite, mai exact ale generalului Alexus Grynkewich, notează „Corriere della Sera”.
Acum 15 minute
08:50
Întrucât Rusia își întărește puterea militară la Cercul Arctic, alianța occidentală pregătește o misiune menită să îi sporească prezența în regiune, notează „The New York Times” (SUA).
Acum 30 minute
08:40
Lansarea platformei web TrumpRx – anunțată de Trump, în urma principiului națiunii celei mai favorizate, cu scopul de a oferi americanilor reduceri la multe medicamente – zguduie industria farmaceutică internațională, scrie „IlSole24Ore” (Italia).
Acum o oră
08:30
Consiliul UE a adoptat miercuri o serie de decizii executive prin care se pune la dispoziția a opt state membre: Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România asistență financiară în cadrul programului SAFE.
08:20
UE trebuie să se concentreze pe relansarea propriei economii și să înceteze să mai dea vina pentru inerția ei pe crizele externe ori pe distragerile geopolitice, a declarat premierul Suediei, scrie „The Financial Times” (Marea Britanie).
08:20
Acum 2 ore
07:50
Dosarele Epstein:Schimb de replici aprinse între Pam Bondi și democrații din Camera Reprezentanților # Euractiv.ro
Aleșii democrați din Congresul SUA au acuzat-o miercuri pe Pam Bondi, procurorul general al SUA, că nu a respectat legea care obligă administrația Trump să fie pe deplin transparentă în legătură cu dosarele Epstein.
Acum 4 ore
06:40
IfW: Europenii au crescut valoarea ajutorului militar pentru Ucraina. Cu cât a contribuit România # Euractiv.ro
În pofida opririi sprijinului din partea SUA, volumul total al ajutorului alocat Ucrainei a rămas relativ stabil în 2025, în principal datorită sprijinului considerabil extins din partea Europei, arată Institutul Kiel pentru economia mondială (IfW).
Acum 24 ore
19:20
Von der Leyen: UE trebuie să elimine obstacolele care o împiedică să devină un gigant global # Euractiv.ro
UE trebuie să elimine obstacolele din piața unică ce o împiedică să devină un veritabil gigant global și trebuie să facă progrese într-un fel sau altul, dacă nu este posibil cu toți Cei 27, atunci prin mecanismul cooperării consolidate.
19:00
Stelian Ion: Sarabanda amânărilor ne costă 230 de milioane de euro din PNRR. E un joc ipocrit # Euractiv.ro
Deputatul USR Stelian Ion a reacționat vehement miercuri, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou pronunțarea unei decizii privind legea pensiilor magistraților.
17:50
Guvernul R. Moldova a aprobat un sistem mai riguros de prevenire și control al bolilor animale # Euractiv.ro
Noile norme sanitaro-veterinare privind utilizarea anumitor medicamente de uz veterinar vor spori protecția sănătății publice și a sectorului zootehnic, a anunțat miercuri Guvernul de la Chișinău.
17:30
Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a adaosului comercial pentru alimente # Euractiv.ro
Ministrul Agriculturii a declarat miercuri că propune un nou mecanism de plafonare a prețurilor la alimente. Actualul program expiră la 31 martie.
17:30
Ce plan de acțiune are Comisia Europeană pentru contracararea amenințărilor reprezentate de drone # Euractiv.ro
Comisia Europeană și-a prezentat miercuri planul de acțiune pentru contracararea amenințărilor tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității UE.
17:00
La reuniunea informală de joi, președintele Nicușor Dan va promova soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaționale, în special în domeniul materiilor prime critice.
15:10
Pîslaru atrage atenția asupra riscului pierderii a 231 milioane de euro, după a 5-a amânare a CCR # Euractiv.ro
231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ.
14:50
Proiect PNL: Partidele nu vor putea folosi subvențiile pentru acțiuni contrare intereselor României # Euractiv.ro
Un proiect depus de deputatul PNL Ionuț Stroe prevede că partidele nu vor mai putea folosi subvențiile de la stat pentru influențarea decidenților externi sau pentru acțiuni contrare intereselor României.
14:20
Ce poate matematica? UBB Cluj caută răspunsul la granița dintre infinit și mintea umană # Euractiv.ro
Matematica – știm asta – este materia primă a certitudinilor. Și totuși, chiar în inima ei există o fisură fascinantă: unele întrebări par imposibil de rezolvat doar cu „regulile” pe care le avem astăzi.
14:00
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, ca sprijin în războiul de agresiune continuu al Rusiei.
13:30
Congresmenii acuză Departamentul de Justiție că protejează bărbați „puternici” din dosarele Epstein # Euractiv.ro
Coautorii Legii privind Transparența Dosarelor Epstein spun că Departamentul de Justiție a ascuns numele persoanelor pe care FBI le-a etichetat anterior drept complici ai lui Jeffrey Epstein, inclusiv miliardarul Leslie Wexner.
13:10
„USR-izare sau PSD-izare?” Alin Tișe intră în disputa din PNL și acuză o criză de identitate # Euractiv.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL), a intervenit public în tensiunile interne din partid, avertizând că liberalii au ajuns la o „mare dezbatere istorică” despre direcția lor politică: apropierea de USR sau apropierea de PSD.
12:10
Propunerea prin care doi aleși extremiști voiau audit extern la SRI, respinsă de deputați # Euractiv.ro
Plenul Camerei Deputaților a respins miercuri un proiect legislativ depus de doi deputați S.O.S România prin care se voia instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent asupra Serviciului Român de Informații (SRI).
12:10
Fraudele financiare sunt tot mai frecvente în Europa, implicit în România. Peste jumătate dintre acestea implică deja utilizarea inteligenței artificiale
12:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, la Reuniunea Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) că de la 1 ianuarie 2027, centrele militare județene vor trece în subordinea Ministerului Apărării.
11:10
Nouă amânare a CCR pe legea pensiilor magistraților. Noul termen - 18 februarie (surse) # Euractiv.ro
Pronunțarea unei soluții în cazul legii pensiilor magistraților, după patru amânări, la ședința de miercuri a Curții Constituționale, este incertă.
10:50
Cancelaria prim-ministrului anunță rezultatele programului de eficientizare a cheltuielilor operaționale implementat în cursul anului 2025.
09:10
Premierul ar trebui să-și folosească mandatul pentru a se concentra pe cele mai presante chestiuni, crede editorialistul „The Financial Times” (Marea Britanie), constatând că Sanae Takaichi a scris din nou istorie.
Ieri
09:00
Pronunțarea unei soluții în cazul legii pensiilor magistraților, după patru amânări, la ședința de miercuri a Curții Constituționale, este incertă
09:00
Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) pot continua să poarte măști în California în timpul operațiunilor lor, a decis luni o judecătoră federală, adăugând, însă, că membrii ICE trebuie să fie identificabili.
08:50
Rămâne de văzut dacă cele trei mari puteri nucleare se îndreaptă spre o nouă cursă a înarmării sau dacă Trump încearcă astfel să impulsioneze negocierile pe tema unui nou acord acum, când ultimul tratat de pe vremea Războiului Rece a expirat.
08:40
Italia este pe primul loc în Europa în ceea ce privește creșterea puterii de cumpărare # Euractiv.ro
Combinația dintre creșterea ocupării forței de muncă și redresarea, deși mai lentă și graduală, a salariilor reale în raport cu inflația produce, în termeni generali, o creștere semnificativă a puterii de cumpărare pe cap de locuitor a italienilor.
08:30
În data de 10 februarie, Parlamentul UE a aprobat două rezoluții privind moneda euro digitală, transmițând un semnal politic puternic privind soarta proiectului, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:20
O brasardă neagră în loc de cască: decizia CIO privind omagiul adus ucrainenilor uciși # Euractiv.ro
Purtătorul de drapel al Ucrainei la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia, Vladislav Herașkevici a reamintit lumii „prețul luptei pentru libertate”, adevăr care nu poate fi considerat o „demonstrație politică la un eveniment sportiv”.
07:50
Creșterea antisemitismului: țările UE care raportează cele mai ridicate niveluri de ostilitate # Euractiv.ro
Conform celor mai recente date Eurobarometru, mai mult de jumătate dintre europeni consideră antisemitismul ca fiind o problemă pentru țara lor, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Comisia Europeană are rezerve serioase cu privire la anunțul guvernului spaniol de a acorda statut legal unui număr de aproximativ 500.000 de migranți ilegali, au declarat trei oficiali UE pentru „Euronews” (Italia).
07:40
Uniunea Europeană: Roma și Berlinul se grăbesc să acorde mai multă putere statelor membre # Euractiv.ro
Comisia Europeană urmărește o cale îngustă pentru a revitaliza competitivitatea Bătrânului Continent, un element cheie în asigurarea independenței Uniunii, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că au existat „contacte” pentru inițierea unui dialog între Moscova și Paris, informează agenția italiană de știri ANSA.
07:20
Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, președintele francez i-a invitat pe omologii săi europeni să investească în tranziția ecologică, inteligența artificială și informatica cuantică, notează „Le Figaro” (Franța).
10 februarie 2026
21:00
Bolojan vorbește despre o obligație pentru medici să rămână în țară câțiva ani după rezidențiat # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că vrea ca, dacă beneficiezi în România de o pregătire medicală - studii la buget, rezidențiat plătit de stat -, să ai obligația față de țară și cel puțin câțiva ani de zile trebuie să lucrezi în România.
19:20
Romsilva câștigă definitiv procesul pentru peste 43.000 de hectare de pădure din Bacău # Euractiv.ro
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a câștigat definitiv procesul privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra a 43.227 de hectare de fond forestier din județul Bacău, administrate de Direcția Silvică Bacău.
18:50
AHK România a lansat marți broșura Agri-Food Policy Brief, care reunește un set de propuneri de politici publice și soluții pentru stimularea industriei agroalimentare din România.
18:10
Înalta Curte de Casație și Justiție susține că legea modificată privind pensionarea magistraților idică probleme din perspectiva dreptului Uniunii Europene.
17:30
Economia de război a Rusiei intră în zona de risc: scăderile de venituri, inflația și costurile militare îi determină pe oficialii financiari să avertizeze Kremlinul asupra unei posibile crize în lunile următoare, notează „Washington Post” (SUA).
17:00
Ordinea mondială a lui Trump planează asupra Europei înaintea Conferinței de la München # Euractiv.ro
La un an de la discursul vicepreședintelui american J.D. Vance, în care a criticat Europa pentru politicile sale privind migrația și libertatea de exprimare, Conferința de Securitate de la München se anunță din nou a fi cu scântei.
14:50
Mercosur: Eurodeputații au votat mecanismul bilateral de salvgardare pentru produsele agricole # Euractiv.ro
Eurodeputații au dat marți un vot final privind mecanismul de salvgardare pentru importurile agricole din țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay).
12:20
Indicele de Percepție a Corupției 2025: România rămâne printre ultimele trei state din UE # Euractiv.ro
România a obținut un scor de 45 de puncte în IPC 2025, sub media democrațiilor fragile, care se situează la 47 de puncte.
12:00
World Vision: 99% dintre adolescenți folosesc AI, 80,96% au întâlnit conținut fals creat cu AI # Euractiv.ro
Datele arată că inteligența artificială este deja folosită foarte des de adolescenți: 99% folosesc aplicații bazate pe AI, iar 62.42% o folosesc des sau uneori pentru teme sau proiecte școlare.
09:20
Franța, Marea Britanie și Spania conduc ofensiva pentru ca UE să se apropie din nou de China # Euractiv.ro
Bruxelles-ul își dorește o relație mai normalizată cu Beijingul, dar evită să atace SUA, vorbind despre diversificare, constată 20 Minutos” (Spania), încercând să înțeleagă cum se va realiza noua poziționare geopolitică a bătrânului continent.
09:10
Procesul pentru crime de război al fostului președinte al Kosovo, Hashim Thaçi, care intră luni în faza sa finală la Haga, va decide soarta fostului lider rebel care a luptat pentru independența țării sale, scrie „Le Figaro” (Franța).
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Israelul ia o serie de măsuri pentru a-și extinde controlul asupra Cisiordaniei ocupate # Euractiv.ro
Cabinetul de securitate israelian a aprobat duminică o serie de măsuri menite să sporească controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate, inclusiv eliminarea regulilor care interziceau evreilor să cumpere terenuri, notează „France 24” (Franța).
09:00
Iran-SUA: Teheranul vorbește despre o „neîncredere profundă” în ciuda reluării negocierilor # Euractiv.ro
Ministrul iranian de externe subliniază că neîncrederea persistentă complică discuțiile cu Statele Unite, în ciuda reluării acestora săptămâna trecută în Oman, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
